Che cosa sono gli indicatori di qualità nel settore sanitario?

La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha delineato i tre tipi di indicatori di qualità utilizzando il modello di classificazione di Donabedian 1. Gli indicatori vengono classificati come indicatori strutturali, relativi ai processi o ai risultati.

Indicatori strutturali: gli indicatori strutturali fanno riferimento alla capacità complessiva del fornitore di assistenza sanitaria di fornire cure di alta qualità, alle capacità dell'istituzione, ai suoi sistemi e processi. Tali indicatori possono fare riferimento all'utilizzo da parte dell'organizzazione di cartelle cliniche elettroniche e sistemi di immissione degli ordini di farmaci più moderni. Infine, questi indicatori potrebbero anche includere il numero di medici specializzati che fanno parte del personale e il rapporto tra operatori e pazienti.

Indicatori relativi ai processi: tali indicatori fanno riferimento a ciò che l'organizzazione fa per mantenere o migliorare la salute. Esse possono riflettere sia le misure preventive che quelle indirizzate a chi ha già problemi di salute. Questi indicatori dovrebbero valutare in che modo l'istituzione soddisfa gli standard di buona prassi generalmente accettati. La maggior parte degli indicatori di qualità nel settore dell'assistenza sanitaria inclusi nel reporting pubblico sono relativi ai processi.

Indicatori relativi ai risultati: tali indicatori riflettono l'impatto degli interventi da parte dell'istituzione sui pazienti e il modo in cui ne hanno migliorato la salute. Esempi di indicatori relativi ai risultati includono i tassi di mortalità chirurgica, di riammissione dei pazienti, di complicanze chirurgiche e infezioni nosocomiali.

Sebbene l'attenzione agli indicatori di qualità e alla garanzia di qualità abbia il potenziale per aiutare a migliorare l'assistenza sanitaria, alcuni operatori sanitari 2 avvertono che ci sono solo prove limitate che accertino che molti indicatori di qualità o di prestazione si traducano poi in migliori risultati nell'ambito dell'assistenza sanitaria, e ciò include anche gli indicatori legati a incentivi offerti da governi o assicurazioni. Nonostante questi limiti, la popolarità degli indicatori di qualità e delle valutazioni comparative di qualità continua ad aumentare, poiché gli indicatori si basano su parametri intermedi, come il controllo dei fattori di rischio o i processi di cura che sono vulnerabili al gioco, ai test eccessivi e al trattamento eccessivo. Invece, gli indicatori di qualità dovrebbero essere basati su risultati centrati sul paziente con approcci individualizzati alla complessità clinica.

