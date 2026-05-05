Il principio del minimo privilegio e la sicurezza zero-trust hanno punti in comune, ma non sono la stessa cosa. La zero trust è un'architettura di cybersecurity costruita secondo l'idea che non si dovrebbe mai fidarsi e verificare sempre ogni richiesta di accesso, indipendentemente da dove provenga. Il principio del minimo privilegio è un modello che stabilisce il livello di accesso da concedere a una richiesta legittima.

La zero trust rifiuta il vecchio modello perimetrale, che presumeva che tutto all'interno del firewall di rete fosse al sicuro. L'approccio zero trust riconosce che i criminali informatici possono superare il perimetro esterno e che anche gli utenti interni possono causare violazioni della sicurezza.

Con la zero trust, nessun utente, dispositivo o applicazione è affidabile di default, nemmeno sulla rete aziendale. Ogni richiesta di accesso viene valutata in base a identità, dispositivo, posizione e modelli di comportamento. Anche dopo l'autenticazione, gli utenti ottengono solo l'accesso minimo di cui hanno bisogno per ciò che stanno facendo in quel momento.

In sostanza, la zero trust chiede: "questa richiesta dovrebbe essere consentita?"

Il PoLP risponde: "se sì, che livello accesso dovrebbe ottenere?"

In altre parole, la zero trust controlla le condizioni per concedere l'accesso, mentre il PoLP ne controlla l'ambito. Insieme, consentono un approccio di difesa approfondita alla gestione degli accessi.