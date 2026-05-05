Il principio del privilegio minimo (PoLP) è un concetto di sicurezza delle informazioni in cui utenti, applicazioni e processi ricevono solo i diritti minimi di accesso necessari per svolgere un compito, per il tempo minimo necessario, e nient'altro.
Ogni utente, applicazione e processo in un'organizzazione ha bisogno di un certo livello di accesso per svolgere il proprio lavoro. Uno sviluppatore deve inviare il codice a un repository. Un addetto alla fatturazione deve recuperare i registri dei pagamenti. Un servizio di backup deve leggere i dati da un database.
In base al principio del privilegio minimo, ognuna di queste entità ottiene esattamente l'accesso richiesto da tali attività e nient'altro.
Il concetto è talvolta chiamato accesso con privilegi minimi o accesso minimo. Si applica sia agli account utente umani sia alle identità non umane (NHI), incluse applicazioni, dispositivi, account di servizio, chiavi API e agenti AI.
Il PoLP è un componente centrale della gestione delle identità e degli accessi (IAM), che è il framework di sicurezza più ampio che determina chi può accedere, cosa può farci e per quanto tempo. In altre parole, l'IAM è il sistema che mette in pratica il PoLP.
Il PoLP è anche uno dei meccanismi fondamentali della sicurezza zero trust. Con la zero trust, nessun utente, dispositivo o applicazione è affidabile a prescindere, nemmeno sulla rete aziendale. Invece, ogni richiesta di accesso viene analizzata e concessa caso per caso. Esclusivamente le richieste legittime ricevono accesso PoLP. In questo modo, il PoLP può aiutare le organizzazioni a far rispettare la conformità, contenere gli incidenti di sicurezza e rafforzare il loro livello di sicurezza
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Il caso più semplice per il PoLP è lo scenario delle credenziali compromesse. Un criminale informatico ottiene un nome utente e una password validi, tipicamente tramite un'email di phishing, un marketplace del dark web o un malware infostealer. Quindi accede e, dal punto di vista della rete, questa sembra una sessione normale da parte di un utente legittimo.
Se l'account compromesso ha privilegi eccessivi (accesso a sistemi, database e condivisioni file che l'utente effettivo non tocca mai nel lavoro quotidiano) il criminale informatico ora ha tutti quei permessi. Possono spostarsi lateralmente nella la rete verso obiettivi di valore superiore e informazioni sensibili, come registri finanziari, database dei clienti e codice sorgente proprietario.
È proprio questo movimento laterale che può trasformare una password compromessa in una vera e propria violazione dei dati.
Secondo il Report Cost of a Data Breach di IBM, le violazioni che iniziano con credenziali compromesse costano in media 4,67 milioni di USD e impiegano circa 246 giorni per essere individuate e contenute. L'IBM X-Force Threat Intelligence Index ha rilevato che account dirottati erano coinvolti nel 32% degli attacchi informatici analizzati.
Limitando l'accesso di qualsiasi account, il principio del privilegio minimo aiuta a ridurre significativamente il raggio d'azione degli attacchi. Riduce ciò che un criminale informatico può raggiungere con l'account iniziale, aiuta a prevenire accessi non autorizzati a sistemi non correlati e limita i potenziali danni derivanti da una singola violazione.
Immagina, ad esempio, che un hacker comprometta l'account di un analista di marketing. Con il privilegio minimo in atto, potrebbe accedere a qualche dashboard in uno strumento di customer relationship management (CRM), ma niente di più. Senza il PoLP, lo stesso account potrebbe ancora avere accesso ai database di produzione, alle API interne e ai file server di progetti terminati mesi fa. È lo stesso attacco, ma con un raggio d'azione molto più ampio.
Le identità non umane (NHI), ovvero account di servizio, identità dei workload, bot, agenti AI, costituiscono ora la maggior parte delle identità nella maggior parte degli ambienti aziendali. Secondo una stima, l'identità delle macchine supera quella umana 45:1.
Collettivamente, le NHI rappresentano una grandissima superficie di attacco. Ciascuna di esse rappresenta una potenziale vulnerabilità se le relative autorizzazioni non vengono definite con attenzione. Gli ambienti cloud, le architetture di accesso remoto e la proliferazione dei servizi software fanno sì che ci siano molte più identità che richiedono l'accesso a sistemi critici rispetto a prima.
Secondo OWASP, l'eccesso di privilegi è uno dei primi 10 rischi associati alle identità non umane. Poiché sono fondamentali per i workflow principali (come il ciclo di vita DevOps e i backup di sistema), le NHI spesso hanno accesso privilegiato a informazioni sensibili. E nell'interesse di far funzionare questi processi senza problemi, le organizzazioni spesso concedono alle NHI privilegi superiori a quelli necessari.
Un altro aspetto da considerare è la vulnerabilità delle credenziali. App e dispositivi non utilizzano password, ma usano chiavi API, token OAuth, certificati e altri segreti per autenticarsi. Questi segreti possono essere rubati e utilizzati in modo improprio proprio come le password degli utenti umani, consentendo accessi non autorizzati e movimenti laterali tra i sistemi.
A differenza degli utenti umani, le NHI non possono utilizzare l'autenticazione a due fattori, quindi spesso basta una credenziale rubata per dirottare un account. Il PoLP non impedisce il furto delle credenziali, ma limita ciò che una credenziale rubata può raggiungere.
Le NHI vengono spesso lasciati attivi dopo il ritiro delle app o dei dispositivi associati, ovvero non monitorati, con le autorizzazioni complete intatte. Infatti, l'offboarding improprio è il rischio numero uno associato alle NHI secondo OWASP.
Il PoLP aiuta ad affrontare questi rischi assicurando che ogni NHI operi solo con l'accesso di cui ha bisogno. Queste restrizioni possono aiutare a limitare i danni se una credenziale viene rubata e ridurre le esposizioni quando una NHI viene ritirata.
Il PoLP aiuta anche a proteggersi da minacce interne. Queste minacce includono sia insider malevoli che abusano deliberatamente del loro accesso, sia dipendenti benintenzionati che causano accidentalmente danni con permessi di cui non hanno bisogno e di cui potrebbero nemmeno rendersi conto di avere.
Secondo il Report Cost of a Data Breach, gli attacchi da parte di insider malevoli sono la forma di violazione più costosa, con una media di 4,92 milioni di dollari per incidente. Questo costo è più alto rispetto a phishing, ransomware e credenziali compromesse.
Il costo è così alto in parte perché gli insider hanno già un accesso legittimo. Non ci sono perimetri da violare o accessi sospetti da segnalare. Quando un utente ha permessi che vanno ben oltre il suo ruolo, il danno che può infliggere, sia intenzionalmente che accidentalmente, è limitato solo da ciò che può raggiungere. Il PoLP limita quella portata.
Diversi standard normativi e framework trattano il privilegio minimo come requisito di base per limitare l'accesso a dati sensibili.
Il PoLP inizia con una postura di negazione predefinita. Ogni utente, applicazione e processo inizia con zero access. Le autorizzazioni vengono aggiunte solo quando necessario e sono limitate a un compito specifico o a un ruolo definito, anziché essere basate su anzianità, comodità o altri criteri meno rilevanti. Ogni utente ottiene solo il set minimo di diritti di accesso richiesti dal proprio lavoro, come documentato nelle politiche di accesso formali stabilite dai team di identità e sicurezza.
In pratica, ciò significa che il PoLP può diventare più granulare.
Considera un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Secondo l'RBAC standard, un agente di supporto clienti potrebbe ottenere un ampio accesso permanente al sistema di fatturazione dell'azienda. In un sistema RBAC che opera secondo il principio del privilegio minimo, lo stesso agente potrebbe ricevere di default permessi di sola lettura. Se un ticket specifico richiede qualcosa come l'aggiornamento delle informazioni di un cliente, l'agente può richiedere un accesso temporaneo per quell'interazione.
Il principio del privilegio minimo si applica in quattro fasi del ciclo di vita dell'accesso.
Quando qualcuno entra in un'organizzazione, passa a un nuovo ruolo o apre un account con una nuova risorsa, riceve un livello base di accesso. L'accesso può essere basato sui ruoli, sugli attributi o fornito su richiesta senza autorizzazioni permanenti, a seconda del modello di accesso in uso.
Ciò che il PoLP aggiunge, indipendentemente dal modello, è che l'accesso deve sempre essere limitato al minimo necessario per il ruolo o il compito in questione. Ad esempio, un nuovo analista finanziario presso una banca potrebbe tecnicamente avere accesso a una vasta gamma di strumenti di reporting e set di dati. Con il PoLP, però, quell'analista riceve solo i dashboard e i set di dati specifici richiesti dal suo lavoro attuale, non tutto ciò che gli strumenti potrebbero offrire. Se le loro responsabilità cambiano o si espandono, l'accesso viene adeguato di conseguenza.
Quando gli utenti esercitano attivamente le autorizzazioni, i meccanismi di controllo degli accessi applicano i limiti stabiliti in fase di provisioning durante il normale svolgimento delle attività.
Ad esempio, l'analista finanziario menzionato prima può eseguire query sui set di dati a cui è stato fornito accesso, ma se tenta di aprire un file al di fuori del suo ambito, l'accesso viene negato. Il limite definito al momento del provisioning viene mantenuto.
Se lo stesso analista viene temporaneamente coinvolto in un altro progetto e ha bisogno di accedere a un dataset diverso, può inviare una richiesta di accesso. Il sistema di gestione delle identità e degli accessi (IAM) lo valuta (verificando identità, ruolo, contesto e intento) e concede il permesso aggiuntivo per la durata del progetto. Al termine, l'accesso con privilegi elevati viene revocato.
I team di identità e sicurezza effettuano audit periodici per verificare se autorizzazioni e politiche di accesso corrispondano ancora alle responsabilità degli utenti, alle configurazioni di rete, alle operazioni aziendali e ad altri criteri rilevanti. Queste revisioni possono aiutare a individuare una serie di problemi di accesso comuni, come ad esempio un dipendente che ha cambiato team ma ha mantenuto tutte le sue vecchie autorizzazioni o un account di un collaboratore esterno che non è mai stato disattivato.
Quando l'accesso non è più necessario (perché qualcuno ha lasciato l'azienda, cambiato team o completato un compito) le autorizzazioni vengono revocate. L'accesso prolungato a account vecchi o dimenticati è una vulnerabilità comune. Spesso, nessuno controlla cosa succede su questi account, rendendoli bersagli facili per i criminali informatici. Eseguire correttamente il deprovisioning degli account aiuta le organizzazioni a ridurre la superficie di attacco e a prevenire accessi non autorizzati da account dormienti compromessi.
Il principio del minimo privilegio e la sicurezza zero-trust hanno punti in comune, ma non sono la stessa cosa. La zero trust è un'architettura di cybersecurity costruita secondo l'idea che non si dovrebbe mai fidarsi e verificare sempre ogni richiesta di accesso, indipendentemente da dove provenga. Il principio del minimo privilegio è un modello che stabilisce il livello di accesso da concedere a una richiesta legittima.
La zero trust rifiuta il vecchio modello perimetrale, che presumeva che tutto all'interno del firewall di rete fosse al sicuro. L'approccio zero trust riconosce che i criminali informatici possono superare il perimetro esterno e che anche gli utenti interni possono causare violazioni della sicurezza.
Con la zero trust, nessun utente, dispositivo o applicazione è affidabile di default, nemmeno sulla rete aziendale. Ogni richiesta di accesso viene valutata in base a identità, dispositivo, posizione e modelli di comportamento. Anche dopo l'autenticazione, gli utenti ottengono solo l'accesso minimo di cui hanno bisogno per ciò che stanno facendo in quel momento.
In altre parole, la zero trust controlla le condizioni per concedere l'accesso, mentre il PoLP ne controlla l'ambito. Insieme, consentono un approccio di difesa approfondita alla gestione degli accessi.
L'accesso just-in-time (JIT) è un modo per implementare il PoLP. È spesso considerata l'espressione più rigorosa e granulare del privilegio minimo perché elimina del tutto le autorizzazioni permanenti. Ciò significa che non prevede un livello di accesso di base e non gestisce i livelli superiori. Piuttosto, il JIT concede l'accesso su richiesta per un'attività specifica e lo revoca automaticamente quando l'attività è completa.
Ad esempio, un ingegnere di database che deve eseguire uno script di migrazione su un database di produzione non ha alcun accesso permanente a quel sistema. Dovrebbe quindi richiedere l'accesso per una finestra di quattro ore, lo otterrebbe, lo userebbe e lo perderebbe. Non esiste una linea di base né autorizzazioni persistenti.
Per le organizzazioni che vogliono far rispettare il PoLP nel modo più rigoroso possibile, il JIT è spesso l'approccio più efficace. Se nessuno ha mai avuto accesso permanente, non ci sono account dormienti o autorizzazioni persistenti che gli hacker possano utilizzare. Tuttavia, può comportare delle sfide. Eseguire tutti i provisioning su richiesta può creare problemi operativi, soprattutto per compiti di routine, e integrare il JIT tra sistemi legacy e ambienti cloud può essere tecnicamente complesso.
Le organizzazioni fanno rispettare il PoLP tramite modelli di controllo degli accessi, che sono framework che definiscono come i permessi vengono assegnati, gestiti e revisionati.
Due modelli di sicurezza sono comuni nelle implementazioni PoLP: il controllo degli accessi basato sui ruoli e il controllo degli accessi basato sugli attributi.
Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) raggruppa le autorizzazioni in ruoli utente predefiniti, come "analista finanziario", "ingegnere di rete" e "help desk", e assegna le persone a tali ruoli anziché configurare le autorizzazioni individualmente per ciascun utente. La struttura rispecchia il modo in cui la maggior parte delle organizzazioni già lavora, con reparti, titoli e linee di report.
Sebbene l'RBAC sia più sicuro di molti altri modelli di accesso, raramente raggiunge il minimo privilegio da solo. Al contrario, spesso deve essere combinato con altri controlli come le recensioni degli accessi e il provisioning JIT.
Ad esempio, l'RBAC standard potrebbe creare un insieme di permessi permanenti per ogni ruolo, mentre l'RBAC a privilegio minimo potrebbe usare il JIT invece dei privilegi permanenti.
Laddove l'RBAC assegna le autorizzazioni in base all'identità di un utente, l'ABAC prende decisioni in base a una serie più ampia di attributi. Gli attributi possono includere caratteristiche dell'utente (dipartimento, livello di lavoro, posizione), della risorsa (classificazione della sensibilità, tipo di dato), dell'ambiente (ora del giorno, rete, tipo di dispositivo) e dell'azione richiesta (lettura, scrittura, eliminazione).
Ad esempio, una politica ABAC in una società di servizi finanziari potrebbe permettere a un analista di accedere ai dati sensibili delle transazioni solo durante l'orario lavorativo, solo da un laptop aziendale gestito e solo mentre è connesso alla rete aziendale. Lo stesso analista che cerca di recuperare gli stessi dati a mezzanotte da un telefono personale tramite wifi dell'aeroporto verrebbe bloccato.
Molte implementazioni PoLP utilizzano l'ABAC per la sua capacità di circoscrivere le decisioni di accesso, grazie a una complessa combinazione di utente, risorsa, contesto e azione. E molti degli strumenti su cui il PoLP si basa, come l'accesso just-in-time, utilizzano una qualche forma di ABAC per prendere decisioni sull'accesso.
Mentre i modelli di controllo degli accessi definiscono come devono essere strutturate le autorizzazioni, gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) contribuiscono a farle rispettare. Questi strumenti gestiscono, monitorano e controllano l'accesso degli utenti su larga scala tra endpoint on-premise, data center e ambienti cloud.
Gli strumenti di gestione degli accessi privilegiati (PAM) si concentrano sugli account a maggior rischio: account superutente, account di servizio e altri utenti privilegiati con privilegi amministratore. Un account privilegiato compromesso può esporre la configurazione dell'intero sistema, il database degli utenti e le chiavi di crittografia, non solo i dati di una persona.
Gli strumenti PAM affrontano questo rischio archiviando le credenziali privilegiate in archivi crittografati, registrando le sessioni e applicando workflow di approvazione affinché i privilegi elevati siano sempre controllati, monitorati e limitati nel tempo.
Ad esempio, un amministratore di database che ha bisogno di accesso root per eseguire un'operazione di manutenzione non può semplicemente accedere quando vuole. Deve richiedere accesso, ottenere l'approvazione e completare il proprio lavoro entro una finestra temporale.
Le piattaforme di governance e amministrazione delle identità (IGA) legano la gestione degli accessi al ciclo di vita dei dipendenti. Si collegano ai sistemi HR in modo che, quando qualcuno entra nell'organizzazione, si sposta tra team o se ne va, i loro diritti di accesso si adeguano automaticamente. Questa automazione può aiutare a semplificare il provisioning e il deprovisioning prevenendo al contempo la perdita dei privilegi.
I workflow IGA automatizzati sono importanti nelle grandi organizzazioni, dove la gestione manuale del provisioning e del deprovisioning porta inevitabilmente a un eccesso di autorizzazioni e alla presenza di account non dismessi.
Sebbene raggiungere uno standard PoLP possa essere facile, mantenerlo può rivelarsi più difficile.
Il progressivo aumento dei privilegi è l'accumulo graduale di diritti di accesso che avviene quando gli utenti cambiano ruolo, ricevono progetti secondari o accumulano permessi temporanei che nessuno ricorda di revocare.
Ad esempio, un analista di marketing si sposta al team di prodotto ma mantiene l'accesso al drive condiviso di marketing e alla dashboard del team. Oppure uno sviluppatore ottiene accesso temporaneo a un database di produzione per debug di un problema del cliente, e l'accesso temporaneo diventa permanente per inerzia.
Nel tempo, questi privilegi eccessivi accumulati creano account gonfiati con molti più accessi di quelli richiesti da qualsiasi singolo ruolo. Gli stessi utenti potrebbero non rendersi conto di cosa possono raggiungere.
Se portato all'estremo, il principio del privilegio minimo può bloccare completamente il lavoro. Se un dipendente deve aprire un ticket e aspettare due giorni per accedere a un sistema necessario per un pomeriggio di lavoro, potrebbe cercare soluzioni alternative: prendere in prestito le credenziali di un collega, usare un account di servizio condiviso o ricorrere a uno strumento non autorizzato che non richiede l'approvazione IT. Queste soluzioni alternative possono quindi creare rischi di sicurezza peggiori rispetto a una politica di accesso leggermente più permissiva.
Secondo il Report Cost of a Data Breach, la shadow AI, ovvero gli strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati, è stata un fattore determinante nel 20% delle violazioni dei dati.
La shadow AI è in parte un problema di privilegio minimo. Quando gli strumenti autorizzati sono troppo rigidi o troppo lenti da utilizzare, le persone potrebbero essere tentate di aggirarli.
Le organizzazioni possono contribuire a bilanciare queste esigenze adoperandosi per rendere l'accesso facile da richiedere e rapidamente concesso. Portali self-service, workflow di approvazione automatizzati e accesso just-in-time possono aiutare a fornire esattamente le autorizzazioni giuste per tutto il tempo che richiederà il compito.
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