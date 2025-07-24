Cosa sono gli OEM nel settore automobilistico?

8 minuti
Nel mondo automobilistico, OEM sta per Original Equipment Manufacturer, ovvero produttore di apparecchiature originali. Queste aziende progettano e costruiscono veicoli e producono anche le parti utilizzate durante la produzione. I principali OEM automobilistici includono BMW, Ford, General Motors, Honda e Toyota.
Un "ricambio OEM" è un ricambio auto realizzato dal produttore originale o da un fornitore OEM approvato per un nuovo veicolo. Questi ricambi auto OEM hanno la stessa qualità, vestibilità e funzionalità dell'originale. A differenza dei ricambi OEM, i ricambi aftermarket sono prodotti da aziende terze e tendono a variare di qualità.
Gli OEM sono coinvolti durante l'intero ciclo di vita del veicolo, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e alla copertura della garanzia. Contribuiscono a garantire la sicurezza, la conformità ambientale e le prestazioni. Poiché sono responsabili del prodotto OEM finale, le aziende OEM controllano strettamente il modo in cui i componenti vengono creati sulla linea di assemblaggio.
Oggi, OEM significa le parti stesse, non solo il produttore. Ad esempio, se un'officina utilizza pastiglie dei freni OEM, sta installando pastiglie che corrispondono a quelle originariamente fornite con l'auto. Molte persone preferiscono questi ricambi originali per la loro affidabilità e costanza.
Man mano che i veicoli diventano sempre più basati sul software, i ricambi OEM ora vanno oltre i componenti fisici per includere software integrati e sistemi digitali. Nei veicoli software-defined (SDV), gli OEM sviluppano o approvano un software strettamente integrato che controlla caratteristiche principali come frenata, sterzo, infotainment e gestione della batteria. L'intelligenza artificiale (AI) sta giocando un ruolo crescente in questo cambiamento modellando lo sviluppo del software, migliorando i processi di produzione e diventando parte integrante dei veicoli stessi.
Gli OEM non si limitano a costruire automobili, ma plasmano il futuro del settore automobilistico. Stabiliscono gli standard per ciò che entra in un'auto e come dovrebbe funzionare. Che tu stia acquistando una nuova auto o sostituendo una parte, sapere se qualcosa è OEM può aiutarti a capirne l'origine e la qualità superiore che ti aspetti.
Gli OEM sono la spina dorsale del settore automobilistico. Supervisionano tutto, dalla progettazione e ingegneria, dall'ideazione al completamento. Coordinano la produzione, i test di sicurezza e la logistica supply chain. Sono il fulcro attorno al quale operano fornitori, concessionarie, reti di assistenza e persino enti normativi.
Gli OEM influenzano anche l'orientamento del settore. Investono nella ricerca e nello sviluppo, definiscono le piattaforme su cui vengono costruiti i veicoli e guidano i cambiamenti più importanti come l'elettrificazione e l'automazione. Le loro decisioni hanno un impatto sulle auto che guidiamo e sul modo in cui vengono costruite le fabbriche, sull'approvvigionamento dei componenti e sull'adozione delle tecnologie in tutto il settore. In breve, gli OEM non si limitano a produrre automobili, ma plasmano il modo in cui funziona l'intero ecosistema automobilistico.
Per comprendere meglio il ruolo degli OEM, è utile vedere in che modo differiscono dai VAR e dai componenti aftermarket.
OEM e VAR sono spesso confusi, ma svolgono ruoli distinti nella supply chain automobilistica. Un OEM progetta e costruisce veicoli o parti dall'inizio alla fine. Aziende OEM come Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan e GM progettano, producono e vendono le loro auto attraverso reti di concessionari. Sono responsabili del rispetto degli standard di sicurezza, qualità e normativi su larga scala.
Un VAR prende un veicolo o un componente esistente da un OEM e lo personalizza per uno scopo specifico. Non costruisce il veicolo di base: lo modifica. Ad esempio, un VAR può trasformare un furgone Volkswagen ID. Buzz in un'officina mobile o in un veicolo accessibile alle sedie a rotelle. La differenza fondamentale è che gli OEM creano il prodotto originale per ampi mercati, mentre i VAR lo adattano per esigenze di nicchia con caratteristiche o funzioni aggiuntive.
I ricambi OEM e i ricambi aftermarket sostituiscono entrambi i componenti del veicolo, ma provengono da fonti diverse. I ricambi OEM sono prodotti dal produttore originale del veicolo o da un produttore di ricambi approvato. I ricambi aftermarket, prodotti da aziende terze non affiliate alla casa automobilistica, spesso svolgono la stessa funzione, ma differiscono per design, vestibilità e qualità.
La concorrenza tra i componenti OEM e aftermarket è cresciuta nel corso dei decenni. Le opzioni aftermarket spesso costano meno e sono più ampiamente disponibili. La loro convenienza attrae i consumatori attenti al budget e le officine di riparazione indipendenti. Alcuni produttori aftermarket mirano addirittura a migliorare i design OEM con caratteristiche o materiali migliorati. Il compromesso è la coerenza: alcuni ricambi aftermarket competono con i componenti di qualità OEM, mentre altri possono presentare problemi di adattamento e durata.
Gli OEM promuovono i loro ricambi per la qualità, l'affidabilità e la protezione della garanzia. Le concessionarie e i centri di riparazione certificati spesso devono utilizzarli per mantenere la copertura e molti componenti OEM sono progettati per funzionare solo all'interno di sistemi integrati. Questa dinamica ha alimentato dibattiti sul "diritto alla riparazione", sulla proprietà intellettuale e sulla scelta dei consumatori.
Gli OEM vogliono sostenere le prestazioni e l'integrità del marchio, mentre le aziende aftermarket spingono per l'accessibilità e l'accesso. Alla fine, la scelta dipende dal fatto che i clienti diano priorità alla precisione e alla protezione della garanzia o a prezzi più bassi e a una selezione più ampia.
I ricambi OEM più comuni nel settore automobilistico includono componenti critici per la sicurezza, le prestazioni e il funzionamento quotidiano di un veicolo. Quando viene costruita un'auto, ogni sua parte, dal motore ai tergicristalli, è considerata OEM a quel punto.
Alcuni dei componenti automobilistici OEM più comuni includono:
I paraurti, i parafanghi, i fari e gli specchietti sono spesso sostituiti con versioni OEM dopo una collisione. Le compagnie assicurative e le officine di riparazione preferiscono spesso i ricambi di carrozzeria OEM perché garantiscono un montaggio e un allineamento corretti con la struttura del veicolo. Questa precisione aiuta a ripristinare l'aspetto e l'aerodinamica originali.
Le pastiglie dei freni, i rotori e le pinze si usurano nel tempo. I ricambi OEM sono comunemente usati per contribuire a garantire prestazioni di frenata affidabili.
Questi componenti includono sensori e moduli di controllo e sono un'altra categoria. I sensori OEM sono costruiti con tolleranze precise e sono fondamentali per aspetti come il controllo delle emissioni, il risparmio di carburante e i sistemi di avviso del dashboard.
Cinghie, guarnizioni, pompe dell'acqua e catene di distribuzione vengono comunemente sostituite con parti OEM, soprattutto durante la manutenzione programmata. Questi sistemi sono ben progettati, quindi affidarsi agli OEM aiuta a garantire che funzionino correttamente nel resto del motore.
Con l'integrazione digitale dei veicoli, il software è diventato una categoria fondamentale di componenti OEM. La ricerca IBM prevede che il 90% di tutte le innovazioni relative ai veicoli sarà costituito da software nel 2030.1 Questa categoria comprende i sistemi operativi, il firmware e il software di controllo che gestiscono tutto, dalle prestazioni del motore e della frenata all'infotainment e alla navigazione.
I veicoli moderni si affidano a dozzine di unità di controllo elettronico (ECU), ognuna delle quali esegue software sviluppato dagli OEM per supportare una comunicazione e un funzionamento precisi in tutto il veicolo. Questi sistemi sono critici per il funzionamento e la sicurezza del veicolo, in particolare nelle auto ibride, elettriche e SDV. Aziende come Bosch svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nella fornitura di molti di questi sistemi integrati.
L'AI generativa sta iniziando a svolgere un ruolo in questo spazio, poiché le case automobilistiche esplorano modi per incorporare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nei veicoli. Questi sistemi AI possono potenziare caratteristiche avanzate come diagnostica in tempo reale, interazioni personalizzate con l'autista, sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e guida automatizzata.
Ad esempio, BMW sta sviluppando un nuovo sistema di assistenza alla guida per i suoi veicoli Neue Klasse del 2025 utilizzando Amazon Web Services (AWS). Il sistema utilizza strumenti cloud per migliorare la sicurezza e le caratteristiche.2
Come per altri software OEM, questi componenti basati su AI devono essere strettamente integrati con l'architettura del veicolo per contribuire a garantire sicurezza, prestazioni e conformità alle normative. Come per l'hardware, gli OEM si occupano della manutenzione, dell'aggiornamento e della sicurezza di questi componenti, spesso implementando aggiornamenti over-the-air e strumenti proprietari per farlo.
Anche gli ammortizzatori, i montanti e i bracci di controllo sono sostituiti frequentemente e vengono spesso cambiati con versioni OEM per mantenere le caratteristiche di guida e maneggevolezza dell'auto.
I vantaggi fondamentali degli OEM nel settore automobilistico includono:
Responsabilità: poiché gli OEM sono responsabili dell'intero veicolo, c'è una chiara catena di responsabilità in caso di guasto. Questo assetto rende più semplice rintracciare i problemi e chiamare il costruttore del veicolo a risponderne, tramite richiami o bollettini di servizio.
Compatibilità: poiché i ricambi OEM sono progettati specificamente per una determinata marca e modello, non si possono fare congetture sulla vestibilità o sulla funzionalità. Sono progettati per integrarsi perfettamente con il resto dei sistemi del veicolo, il che aiuta a evitare complicazioni durante le riparazioni o i resi al fornitore o al reparto ricambi.
Qualità e affidabilità: le parti OEM sono realizzate secondo le stesse specifiche delle parti originali del veicolo. Le case automobilistiche testano questi componenti per soddisfare rigorosi standard di sicurezza, prestazioni e durata. Questa coerenza dà ai consumatori la certezza che la parte si adatti e funzioni come previsto.
Valore di rivendita: i veicoli sottoposti a manutenzione con parti OEM possono mantenere un valore di rivendita più elevato. Gli acquirenti e le concessionarie spesso cercano registri di assistenza che dimostrino che l'auto è stata riparata con componenti originali, in quanto ciò suggerisce una migliore affidabilità a lungo termine.
Copertura della garanzia: le parti OEM spesso vengono fornite con una garanzia supportata dal produttore. L'installazione di parti aftermarket potrebbe invalidare la garanzia di un veicolo, ma la scelta di componenti OEM aiuta a mantenere tale protezione.
Sebbene i ricambi OEM offrano molti vantaggi, presentano anche alcuni inconvenienti che vale la pena considerare:
Costo più elevato: le parti OEM sono più costose delle alternative aftermarket, a volte molto di più.
Meno varietà: i ricambi OEM sono disponibili in un unico design, mentre le opzioni aftermarket potrebbero offrire aggiornamenti o caratteristiche specializzate.
Disponibilità limitata: potrebbero non essere molto disponibili, soprattutto per i modelli di veicoli più vecchi o meno comuni.
Problemi di prestazioni: nonostante il prezzo, i ricambi OEM non sono necessariamente superiori in termini di prestazioni o durata rispetto alle opzioni aftermarket di alta qualità.
