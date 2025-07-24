Cosa sono gli OEM nel settore automobilistico?

Per comprendere meglio il ruolo degli OEM, è utile vedere in che modo differiscono dai VAR e dai componenti aftermarket.

OEM e VAR sono spesso confusi, ma svolgono ruoli distinti nella supply chain automobilistica. Un OEM progetta e costruisce veicoli o parti dall'inizio alla fine. Aziende OEM come Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan e GM progettano, producono e vendono le loro auto attraverso reti di concessionari. Sono responsabili del rispetto degli standard di sicurezza, qualità e normativi su larga scala.

Un VAR prende un veicolo o un componente esistente da un OEM e lo personalizza per uno scopo specifico. Non costruisce il veicolo di base: lo modifica. Ad esempio, un VAR può trasformare un furgone Volkswagen ID. Buzz in un'officina mobile o in un veicolo accessibile alle sedie a rotelle. La differenza fondamentale è che gli OEM creano il prodotto originale per ampi mercati, mentre i VAR lo adattano per esigenze di nicchia con caratteristiche o funzioni aggiuntive.

I ricambi OEM e i ricambi aftermarket sostituiscono entrambi i componenti del veicolo, ma provengono da fonti diverse. I ricambi OEM sono prodotti dal produttore originale del veicolo o da un produttore di ricambi approvato. I ricambi aftermarket, prodotti da aziende terze non affiliate alla casa automobilistica, spesso svolgono la stessa funzione, ma differiscono per design, vestibilità e qualità.

La concorrenza tra i componenti OEM e aftermarket è cresciuta nel corso dei decenni. Le opzioni aftermarket spesso costano meno e sono più ampiamente disponibili. La loro convenienza attrae i consumatori attenti al budget e le officine di riparazione indipendenti. Alcuni produttori aftermarket mirano addirittura a migliorare i design OEM con caratteristiche o materiali migliorati. Il compromesso è la coerenza: alcuni ricambi aftermarket competono con i componenti di qualità OEM, mentre altri possono presentare problemi di adattamento e durata.

Gli OEM promuovono i loro ricambi per la qualità, l'affidabilità e la protezione della garanzia. Le concessionarie e i centri di riparazione certificati spesso devono utilizzarli per mantenere la copertura e molti componenti OEM sono progettati per funzionare solo all'interno di sistemi integrati. Questa dinamica ha alimentato dibattiti sul "diritto alla riparazione", sulla proprietà intellettuale e sulla scelta dei consumatori.

Gli OEM vogliono sostenere le prestazioni e l'integrità del marchio, mentre le aziende aftermarket spingono per l'accessibilità e l'accesso. Alla fine, la scelta dipende dal fatto che i clienti diano priorità alla precisione e alla protezione della garanzia o a prezzi più bassi e a una selezione più ampia.