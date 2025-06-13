8 minuti
La migrazione Microsoft tenant-to-tenant è il processo di trasferimento di dati, utenti, configurazioni e servizi da un tenant Microsoft 365 a un altro.
Questo processo complesso si verifica in genere durante le attività di consolidamento necessarie nell'ambito di ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni, cessioni e requisiti di conformità e normativi.
Oltre ai trasferimenti di dati, la migrazione Microsoft tenant-to-tenant comporta necessita di ricreare gli account utente e lo spostamento di interi workload, tra cui caselle di posta degli utenti, siti SharePoint, file OneDrive e canali Microsoft Teams. Include anche la migrazione delle impostazioni di sicurezza e dei criteri di conformità. Questo processo richiede un'attenta pianificazione per mantenere la continuità aziendale, garantendo al contempo l'integrità dei dati e una quantità minima di problemi a livello di esperienza dell'utente finale.
Poiché il mercato della migrazione al cloud dovrebbe crescere da 232,51 miliardi di dollari nel 2024 a 806,41 miliardi di dollari entro il 2029, le organizzazioni devono essere pronte ad affrontare scenari complessi. Come la migrazione dei tenant di Microsoft 365, questi scenari si presentano via via che l'adozione del cloud e il consolidamento aziendale continuano ad accelerare.1
Le organizzazioni possono scegliere tra tre approcci principali di migrazione Microsoft tenant-to-tenant, ciascuno adatto a diversi scenari aziendali. Questi approcci soddisfano i vari requisiti per lo spostamento dei tenant di origine verso i tenant di destinazione.
L'approccio prevede la migrazione di tutti i dati, utenti e configurazioni tramite un'unica operazione completa e in un lasso di tempo relativamente breve, in genere durante una finestra di manutenzione pianificata o nell'ultimo passaggio a un nuovo tenant.
Sebbene questo metodo offra il tempo di completamento complessivo più rapido ed elimini la complessità della gestione simultanea di più ambienti, richiede pianificazione e test approfonditi. Le organizzazioni devono essere preparate a un'interruzione completa del servizio durante la finestra di migrazione, il che rende questo approccio adatto alle organizzazioni più piccole o a quelle con un'elevata tolleranza ai tempi di inattività.
Un approccio graduale suddivide la migrazione in più fasi, trasferendo diversi gruppi di utenti, reparti o servizi separatamente nell'arco di settimane o mesi. Questo metodo riduce significativamente i rischi, consentendo alle organizzazioni di testare e perfezionare il processo di migrazione in ogni fase.
Una migrazione graduale offre l'opportunità di risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sull'intera organizzazione, il tutto mantenendo una disponibilità parziale del servizio durante l'intero processo. Tuttavia, richiede una pianificazione più complessa e la coesistenza temporanea dell'ambiente di origine e dei tenant di destinazione, oltre a potenziali costi di licenza per la gestione di entrambi gli ambienti.
Questo approccio specializzato prevede lo spostamento di unità organizzative specifiche da un tenant all'altro o la suddivisione di un tenant in più tenant separati.
Comune nelle cessioni o negli spin-off aziendali, questo metodo richiede un'attenta considerazione delle risorse condivise, delle dipendenze interdipartimentali e della proprietà dei dati. La complessità sta nel determinare quali utenti, gruppi e risorse appartengono a quale entità organizzativa, mantenendo al contempo le relazioni operative, se necessario.
La fase di pre-migrazione inizia con una scoperta e una valutazione complete, in cui le organizzazioni devono catalogare tutti gli utenti, i gruppi, le applicazioni, le configurazioni personalizzate e gli archivi di dati esistenti in tutti gli ambienti di cloud computing e on-premise.
I team IT effettuano inventari dettagliati di file e dati (ad esempio, account OneDrive aziendali o caselle di posta degli utenti in Exchange Online). Catalogano anche le configurazioni per Entra ID (la piattaforma di identità di Microsoft) e i domini tenant, inclusi gli indirizzi microsoft.com (domini predefiniti di Microsoft) e Outlook.
Le attività di pianificazione includono la progettazione dell'architettura del tenant di destinazione, la configurazione dei nomi di dominio, la determinazione delle strategie di mappatura degli utenti e la creazione di procedure di migrazione dettagliate. Le organizzazioni devono anche gestire i requisiti di licenza. Devono assicurarsi che le licenze appropriate siano disponibili nel tenant di destinazione prima dell'inizio della migrazione.
Le considerazioni sulla sicurezza e la conformità richiedono attenzione, poiché i team devono pianificare come migrare le policy di accesso condizionale, i processi di autenticazione, le regole di prevenzione della perdita di dati e le policy di retention, mantenendo al contempo la conformità normativa durante la transizione.i
I test rappresentano un altro componente cruciale della pianificazione della pre-migrazione. Le organizzazioni devono creare un ambiente di test che rispecchi la loro configurazione di produzione, al fine di convalidare le procedure di migrazione, testare gli scenari degli utenti e identificare potenziali problemi prima che influiscano sull'effettivo processo di migrazione.
La pianificazione della comunicazione e le strategie di gestione del cambiamento sono altrettanto importanti in questa fase. Per creare una transizione fluida e ridurre al minimo la confusione e la resistenza, è consigliabile sviluppare strategie di adozione da parte degli utenti, inclusa un'ampia pianificazione delle comunicazioni per preparare gli utenti ai cambiamenti imminenti.
La fase di esecuzione converte mesi di pianificazione in azioni concrete e richiede coordinamento preciso e monitoraggio in tempo reale. La migrazione inizia in genere con i componenti amministrativi, come la creazione della struttura del tenant di destinazione, la creazione degli account utente e la configurazione delle impostazioni di base. L'effettiva migrazione dei dati segue spesso una sequenza prioritaria, che inizia con i dati aziendali critici e si espande gradualmente fino a includere tutti i contenuti dell'organizzazione.
Durante l'esecuzione, i team di migrazione devono mantenere una supervisione costante dei progressi della migrazione, monitorando le velocità di trasferimento dei dati, i log degli errori e le prestazioni del sistema. La maggior parte delle migrazioni utilizza la sincronizzazione incrementale, che richiede più passaggi per garantire il trasferimento completo dei dati, perché questo approccio acquisisce le modifiche apportate durante la finestra di migrazione. La comunicazione diventa critica in questa fase, poiché gli utenti richiedono aggiornamenti regolari sulla disponibilità del servizio, sulle interruzioni previste e sulle azioni richieste da parte loro.
La fase di esecuzione prevede anche test e convalide approfondite via via che ogni componente completa la migrazione. I team devono verificare l'integrità dei dati, conservare i metadati, testare la funzionalità dell'applicazione e confermare che le policy di sicurezza siano applicate correttamente nel tenant di destinazione. Eventuali problemi rilevati durante l'esecuzione richiedono un'attenzione immediata per evitare ritardi o perdite di dati.
La fase di post-migrazione si concentra sull'ottimizzazione, sul supporto agli utenti e sulla garanzia del successo a lungo termine del nuovo ambiente tenant di Microsoft O365. Le attività iniziali includono la convalida completa di tutti i dati migrati, il test delle applicazioni aziendali e la verifica del corretto funzionamento di tutte le policy di sicurezza e conformità. I team devono anche risolvere eventuali problemi relativi alla migrazione, ad esempio collegamenti interrotti, autorizzazioni mancanti o discrepanze di configurazione.
I team IT devono essere preparati a un aumento del volume di lavoro dell'help desk e devono disporre delle risorse necessarie per rispondere alle domande più comuni degli utenti sulle nuove procedure di login, sull'accesso ai contenuti migrati o sull'utilizzo delle applicazioni aggiornate. Le sessioni di formazione e la documentazione diventano essenziali per aiutare gli utenti ad adattarsi a qualsiasi cambiamento nei loro workflow quotidiani.
Questa fase può richiedere diverse settimane o mesi dopo il completamento della migrazione tecnica, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione. Le attività di ottimizzazione a lungo termine includono il monitoraggio delle prestazioni del sistema, l'ottimizzazione delle configurazioni in base ai modelli di utilizzo effettivi e l'implementazione di eventuali caratteristiche o integrazioni aggiuntive che sono state rimandate durante la migrazione iniziale. Le organizzazioni devono anche eseguire revisioni post-migrazione per prendere nota delle lezioni apprese e migliorare i processi per le migrazioni o le modifiche di sistema future.
Queste procedure essenziali aiutano le organizzazioni a gestire le complessità per una migrazione di successo.
Le organizzazioni aziendali devono assegnare un unico responsabile decisionale esecutivo con una chiara autorità per risolvere i conflitti e approvare rapidamente le modifiche al budget durante il processo di migrazione. Questo approccio garantisce un processo decisionale semplificato quando sorgono problemi.
La pianificazione del budget deve tenere conto dei periodi di doppia licenza e della ricostruzione delle applicazioni personalizzate, che spesso richiedono investimenti significativi oltre le stime dei costi iniziali. I costi nascosti possono avere un impatto significativo sulle finanze di un progetto di migrazione tenant-to-tenant.
La gestione delle licenze richiede un'attenta tempistica delle cancellazioni e delle attivazioni per prevenire le interruzioni del servizio. Tempistiche sbagliate potrebbero bloccare le operazioni aziendali durante i periodi più critici della transizione.
Le organizzazioni devono aspettarsi impatti temporanei sulla produttività, anche con un'attenta pianificazione. Dovrebbero inoltre allocare risorse aggiuntive di supporto IT durante i periodi di migrazione, per affrontare le domande degli utenti e i problemi di sistema.
Per mantenere gli standard di sicurezza dei dati, le organizzazioni devono garantire solidi controlli degli accessi, misure di cybersecurity e crittografia dei dati durante tutto il processo di migrazione. Dovrebbero includere anche registrazioni complete per soddisfare i requisiti di conformità e proteggere le informazioni aziendali sensibili durante la transizione.
Le applicazioni aziendali critiche richiedono solitamente una ricostruzione, anziché una semplice migrazione. Le organizzazioni dovrebbero prepararsi alla confusione degli utenti quando i dipendenti devono lavorare su più sistemi contemporaneamente durante gli approcci alla migrazione graduale.
Molte aziende si affidano a fornitori esperti di servizi di migrazione per garantire il successo delle migrazioni tenant-to-tenant, sfruttando competenze specialistiche e metodologie collaudate per ridurre al minimo i rischi e le interruzioni dell'attività.
I partner di Microsoft come IBM® e Accenture offrono servizi completi di migrazione tenant-to-tenant, supportati da una profonda esperienza con Microsoft 365 e da una conoscenza specifica del settore. Questi partner certificati forniscono un'assistenza ampia, che va dalla valutazione iniziale fino all'ottimizzazione post-migrazione, spesso a prezzi competitivi e con accesso a risorse Microsoft specializzate. Il loro rapporto diretto con Microsoft fornisce anche insight sui cambiamenti imminenti della piattaforma che possono influenzare i tempi o la strategia di migrazione.
I principali vantaggi dei partner Microsoft includono:
I provider di migrazione specializzati (ad esempio, BitTitan, Quest) offrono in genere strumenti e metodologie proprietari, sviluppati attraverso migrazioni di tenant Office 365 di successo, con particolare esperienza negli ambienti aziendali complessi e nei requisiti di conformità normativa.
Nella selezione dei fornitori, le organizzazioni dovrebbero valutare un'esperienza comprovata con le migrazioni tenant-to-tenant e gli strumenti di automazione specializzati per la migrazione di OneDrive. Altre considerazioni includono la copertura geografica, le competenze specifiche di settore, le certificazioni di sicurezza e i servizi completi di supporto post-migrazione.
Molte organizzazioni beneficiano di approcci ibridi, abbinando l'esperienza di partner certificati per la supervisione strategica a fornitori specializzati per componenti specifici.
Il panorama degli strumenti di migrazione offre una gamma di soluzioni, dalle funzionalità native di Microsoft a piattaforme complete di terze parti, ognuna adatta a diversi scenari di migrazione e requisiti tecnici.
Anche qui le organizzazioni spesso adottano un approccio ibrido. Ad esempio, potrebbero utilizzare gli strumenti nativi di Microsoft per la migrazione delle e-mail utilizzando piattaforme di terze parti per i siti di SharePoint Online e i contenuti di Teams. Questa strategia ottimizza sia i costi che le funzionalità in base ai punti di forza di ogni strumento.
Gli strumenti nativi di Microsoft forniscono funzionalità di migrazione di base, integrate direttamente con i servizi Microsoft 365. Questi servizi includono strumenti Active Directory per la gestione degli utenti, script e API di PowerShell per le attività amministrative, funzionalità di migrazione delle caselle di posta tra tenant e lo SharePoint Migration Tool per il trasferimento dei contenuti.
Sebbene questi strumenti siano gratuiti e completamente supportati da Microsoft, in genere richiedono notevoli competenze tecniche e il coordinamento manuale tra più servizi.
Le piattaforme di migrazione di terze parti (ad esempio, AvePoint FLY, BitTitan MigrationWiz) offrono un'automazione completa e interfacce facili da apprendere, appositamente progettate per le migrazioni tenant-to-tenant.
Questi strumenti di terze parti offrono dashboard unificate per la gestione di migrazioni complesse, capacità di pianificazione e monitoraggio automatizzate e funzionalità di reporting e convalida.
