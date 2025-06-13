Migrazione Microsoft tenant-to-tenant

La fase di pre-migrazione inizia con una scoperta e una valutazione complete, in cui le organizzazioni devono catalogare tutti gli utenti, i gruppi, le applicazioni, le configurazioni personalizzate e gli archivi di dati esistenti in tutti gli ambienti di cloud computing e on-premise.

I team IT effettuano inventari dettagliati di file e dati (ad esempio, account OneDrive aziendali o caselle di posta degli utenti in Exchange Online). Catalogano anche le configurazioni per Entra ID (la piattaforma di identità di Microsoft) e i domini tenant, inclusi gli indirizzi microsoft.com (domini predefiniti di Microsoft) e Outlook.

Le attività di pianificazione includono la progettazione dell'architettura del tenant di destinazione, la configurazione dei nomi di dominio, la determinazione delle strategie di mappatura degli utenti e la creazione di procedure di migrazione dettagliate. Le organizzazioni devono anche gestire i requisiti di licenza. Devono assicurarsi che le licenze appropriate siano disponibili nel tenant di destinazione prima dell'inizio della migrazione.

Le considerazioni sulla sicurezza e la conformità richiedono attenzione, poiché i team devono pianificare come migrare le policy di accesso condizionale, i processi di autenticazione, le regole di prevenzione della perdita di dati e le policy di retention, mantenendo al contempo la conformità normativa durante la transizione.i

I test rappresentano un altro componente cruciale della pianificazione della pre-migrazione. Le organizzazioni devono creare un ambiente di test che rispecchi la loro configurazione di produzione, al fine di convalidare le procedure di migrazione, testare gli scenari degli utenti e identificare potenziali problemi prima che influiscano sull'effettivo processo di migrazione.

La pianificazione della comunicazione e le strategie di gestione del cambiamento sono altrettanto importanti in questa fase. Per creare una transizione fluida e ridurre al minimo la confusione e la resistenza, è consigliabile sviluppare strategie di adozione da parte degli utenti, inclusa un'ampia pianificazione delle comunicazioni per preparare gli utenti ai cambiamenti imminenti.