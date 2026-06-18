La gestione degli asset di produzione è l'approccio sistematico alla gestione degli asset fisici, inclusi macchinari, attrezzature, strumenti e infrastrutture, su cui un'organizzazione manifatturiera si basa per produrre beni.
La gestione degli asset di produzione si applica all'intero ciclo di vita degli asset e mira a raggiungere tre obiettivi principali:
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Prima di esplorare come funziona la gestione degli asset di produzione, dobbiamo prima definire i diversi tipi di asset da gestire. Le aziende gestiscono molteplici tipi di asset attraverso soluzioni di gestione degli asset.
Questo termine copre l'ampia gamma di strumenti di produzione che una fabbrica utilizza per trasformare le materie prime in prodotti finiti.
La categoria inizia con le attrezzature di produzione tradizionali che normalmente si associano all'industria manifatturiera:
Tuttavia, in quanto struttura di produzione, i suoi asset fisici includono anche tutti i prodotti creati da quella fabbrica:
La categoria di asset fisici include anche asset tangenzialmente correlati al processo di produzione:
La gestione degli asset IT (ITAM) si occupa dei vari asset tecnologici di un'azienda:
Gli asset IT coprono anche la proprietà intellettuale (IP) di un'organizzazione, inclusa qualsiasi opera intellettuale creata a supporto di progetti aziendali:
Potresti non vedere naturalmente gli asset finanziari di un'azienda come rilevanti per la gestione degli asset di produzione. Questa prospettiva non è in linea con la realtà del business moderno, che è costellato di situazioni di emergenza che richiedono finanziamenti immediati e ingenti.
Gli asset finanziari si riducono a due elementi principali:
Di seguito sono riportate le fasi principali che compongono il processo di gestione degli asset di produzione.
Le tecniche moderne permettono un tracciamento preciso e completo delle attrezzature di un'azienda. Tutte.
L'azienda può utilizzare tag di identificazione a radiofrequenza (RFID) , codici a barre, codici QR o una combinazione di tutti questi per etichettare gli asset. I tag contengono dati in tempo reale su posizione, stato e utilizzo e inseriscono queste informazioni in un'area centralizzata chiamata sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS).
Molte aziende in precedenza utilizzavano un modello di produzione "run-to-failure" che presupponeva che le fabbriche avrebbero utilizzato i macchinari aziendali fino a quando non avessero subito un guasto meccanico.
Il modello di manutenzione predittiva attualmente privilegiato nella gestione delle strutture si basa su macchinari chiave dotati di sensori equipaggiati con tecnologia Internet of Things (IoT). Questi sensori testano temperatura, pressione, vibrazione e altri attributi che vengono poi interpretati tramite analytics predittiva. Questo approccio consente alle strutture di prevedere i guasti dei macchinari e di effettuare le correzioni prima che si guastino da soli.
È necessaria una gestione degli asset costante ed efficace per mantenere in funzione le operazioni di produzione. Bisogna quindi trovare un buon equilibrio tra tenere a portata di mano un numero sufficiente di pezzi di ricambio per poter effettuare riparazioni rapidamente e investire troppo pesantemente nei pezzi di ricambio.
Le aziende devono cercare il perfetto equilibrio nel loro approccio alla gestione dell'inventario.
La gestione del ciclo di vita dell'asset (ALM) monitora un asset durante tutto il suo percorso di Utility, che si divide in cinque fasi distinte:
La gestione degli asset dipende fortemente dalla manutenzione e dalla capacità di effettuare efficacemente le riparazioni necessarie. Il processo di gestione del ciclo di vita degli asset di produzione (ALM) prescrive quattro passaggi:
Le aziende utilizzano la gestione degli asset di produzione per ottenere i seguenti benefici:
Sebbene la gestione degli asset di produzione migliori l'efficienza, il suo utilizzo di solito non è economico né privo di qualche ostacolo operativo:
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