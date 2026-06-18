Dettaglio di operai che fissano fili da rocchetti bianchi in una fabbrica tessile.
Gestione degli asset

Cos'è la gestione degli asset di produzione?

By Phill Powell , Ian Smalley
Pubblicato il 18 giugno 2026

Definizione della gestione degli asset nella produzione

La gestione degli asset di produzione è l'approccio sistematico alla gestione degli asset fisici, inclusi macchinari, attrezzature, strumenti e infrastrutture, su cui un'organizzazione manifatturiera si basa per produrre beni.

La gestione degli asset di produzione si applica all'intero ciclo di vita degli asset e mira a raggiungere tre obiettivi principali: 

  • Aumentare l'efficienza della produzione
  • Limitare i periodi di inattività, soprattutto quelli non pianificati
  • Estendere la durata di vita degli asset

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Tipi di asset per la produzione

Prima di esplorare come funziona la gestione degli asset di produzione, dobbiamo prima definire i diversi tipi di asset da gestire. Le aziende gestiscono molteplici tipi di asset attraverso soluzioni di gestione degli asset.

Assets fisici

Questo termine copre l'ampia gamma di strumenti di produzione che una fabbrica utilizza per trasformare le materie prime in prodotti finiti.

La categoria inizia con le attrezzature di produzione tradizionali che normalmente si associano all'industria manifatturiera:

  • Macchinari pesanti
  • Robot di assemblaggio
  • Macchine a controllo numerico computerizzato (CNC)
  • Laser industriali
  • Apparecchiature portatili
  • Linee di assemblaggio
  • Nastri trasportatori
  • Attrezzatura di testing
  • Articoli di produzione più piccoli (ad esempio, ingranaggi, cuscinetti)

Tuttavia, in quanto struttura di produzione, i suoi asset fisici includono anche tutti i prodotti creati da quella fabbrica:

  • Prodotti finiti, cioè prodotti pronti per la distribuzione e la vendita.
  • Works-in-progress (WIP): prodotti parzialmente finiti ancora in fase di avanzamento nel ciclo di produzione.
  • Materie prime: risorse pronte per iniziare il processo di produzione.

La categoria di asset fisici include anche asset tangenzialmente correlati al processo di produzione:

  • Strutture che ospitano le operazioni di produzione
  • Sistemi o carrelli che trasportano le merci all'interno di una struttura di produzione
  • Attrezzatura di raffreddamento per mantenere temperature operative stabili e comfort per i dipendenti
  • Attrezzatura idraulica
  • Attrezzatura di illuminazione
  • Reti elettriche
  • Veicoli di flotta gestiti dalla compagnia 

Assets IT

La gestione degli asset IT (ITAM) si occupa dei vari asset tecnologici di un'azienda:

Gli asset IT coprono anche la proprietà intellettuale (IP) di un'organizzazione, inclusa qualsiasi opera intellettuale creata a supporto di progetti aziendali:

  • Informazioni sui brevetti
  • Blueprint e piani proprietari
  • Produzione specializzata, copyright
  • Modelli di gemelli digitali utilizzati nella produzione

Attività finanziarie

Potresti non vedere naturalmente gli asset finanziari di un'azienda come rilevanti per la gestione degli asset di produzione. Questa prospettiva non è in linea con la realtà del business moderno, che è costellato di situazioni di emergenza che richiedono finanziamenti immediati e ingenti.

Gli asset finanziari si riducono a due elementi principali:

  • Capitale liquido: quando l'enorme macchina di produzione si guasta, l'azienda deve finanziare ingenti riparazioni di emergenza per riportarla in vita. Il capitale liquido include riserve di contante, azioni, titoli o qualsiasi altra cosa facile da convertire e utilizzare possa aiutare a mantenere operative le strutture produttive durante i periodi difficili.
  • Investimenti di capitale: per progetti più ampi e a lungo termine, un'azienda deve finanziarsi tramite investimenti di capitale. Progetti di questa portata spesso includono la sostituzione di macchinari principali, l'implementazione su larga scala di sistemi di automazione, l'aggiornamento delle strutture e persino la formazione dei dipendenti per aiutare i lavoratori ad adattarsi alle nuove macchine. 
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Come funziona la gestione degli asset di produzione?

Di seguito sono riportate le fasi principali che compongono il processo di gestione degli asset di produzione.

Identificare e tracciare tutti gli asset

Le tecniche moderne permettono un tracciamento preciso e completo delle attrezzature di un'azienda. Tutte.

L'azienda può utilizzare tag di identificazione a radiofrequenza (RFID) , codici a barre, codici QR o una combinazione di tutti questi per etichettare gli asset. I tag contengono dati in tempo reale su posizione, stato e utilizzo e inseriscono queste informazioni in un'area centralizzata chiamata sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS).

Monitorare gli asset e anticipare i problemi

Molte aziende in precedenza utilizzavano un modello di produzione "run-to-failure" che presupponeva che le fabbriche avrebbero utilizzato i macchinari aziendali fino a quando non avessero subito un guasto meccanico.

Il modello di manutenzione predittiva attualmente privilegiato nella gestione delle strutture si basa su macchinari chiave dotati di sensori equipaggiati con tecnologia Internet of Things (IoT). Questi sensori testano temperatura, pressione, vibrazione e altri attributi che vengono poi interpretati tramite analytics predittiva. Questo approccio consente alle strutture di prevedere i guasti dei macchinari e di effettuare le correzioni prima che si guastino da soli.

Garantire una fornitura ideale di pezzi di ricambio

È necessaria una gestione degli asset costante ed efficace per mantenere in funzione le operazioni di produzione. Bisogna quindi trovare un buon equilibrio tra tenere a portata di mano un numero sufficiente di pezzi di ricambio per poter effettuare riparazioni rapidamente e investire troppo pesantemente nei pezzi di ricambio.

Le aziende devono cercare il perfetto equilibrio nel loro approccio alla gestione dell'inventario

Monitorare l'attrezzatura durante l'intero ciclo di vita dell'asset

La gestione del ciclo di vita dell'asset (ALM) monitora un asset durante tutto il suo percorso di Utility, che si divide in cinque fasi distinte: 

  • Pianificazione: l'azienda considera i costi e i benefici offerti da una nuova attrezzatura. In questa fase, le domande più urgenti riguardano i prezzi dell'attrezzatura, le prestazioni future e l'utilità prevista.
  • Acquisizione: è tempo di prendere la decisione d'acquisto, inclusa la determinazione del fornitore approvato, la selezione del modello appropriato, la negoziazione del prezzo d'acquisto e la presa di possesso dell'asset. 
  • Implementazione: dopo aver acquistato e implementato l'asset, le organizzazioni devono ottimizzare le impostazioni della macchina e configurare l'asset per la massima efficienza operativa.
  • Operazioni e manutenzione: l'attrezzatura industriale richiede una manutenzione di routine per affrontare l'usura operativa standard e la manutenzione preventiva per evitare potenziali interruzioni. È inoltre necessaria una manutenzione correttiva per risolvere i problemi di prestazioni esistenti.
  • Smaltimento: quando un asset perde la sua funzionalità e non ha più senso tentare di ripararlo, i team di manutenzione lo sostituiscono, lo vendono o lo ritirano dal servizio.        

Gestione degli asset di produzione e riparazioni di manutenzione

La gestione degli asset dipende fortemente dalla manutenzione e dalla capacità di effettuare efficacemente le riparazioni necessarie. Il processo di gestione del ciclo di vita degli asset di produzione (ALM) prescrive quattro passaggi: 

  1. Avvio e invio: tutto inizia con una richiesta di manutenzione. Questo workflow può essere creato tramite un trigger automatico di manutenzione preventiva. Una richiesta di manutenzione reattiva avviata da un operatore di sistema può anche generarla. Il sistema analizza la richiesta e, se approvata, configura il lavoro di riparazione necessario, ora formalizzato come ordine di lavoro.
  2. Pianificazione e programmazione: i pianificatori ora approfondiscono i dettagli dell'ordine di lavoro. Quali pezzi di ricambio saranno necessari? Sarà necessario un tempo di inattività programmato? Ci sono protocolli di sicurezza speciali da rispettare? In questa fase, vengono finalizzati i dettagli logistici pertinenti della riparazione.
  3. Esecuzione e monitoraggio: il piano è pronto per essere implementato e questa è la fase attiva, in cui i tecnici svolgono il lavoro richiesto. Gli operatori effettuano la riparazione secondo le specifiche dell'ordine di lavoro. Le squadre devono anche monitorare come hanno eseguito l'azione, quali materiali hanno utilizzato, in quali quantità e eventuali tempi di inattività causati dal lavoro.
  4. Documentazione, chiusura e analisi: l'operatore conferma il completamento durante la fase post-completamento, verificare che la riparazione sia stata effettuata come previsto. L'ordine di lavoro viene quindi ufficialmente chiuso. L'operatore aggiorna la storia della manutenzione dell'attrezzatura per riflettere il verificarsi della riparazione. I manager utilizzano i dati raccolti per valutare la solidità della strategia di gestione degli asset di produzione dell'azienda.

I vantaggi della gestione degli asset di produzione

Le aziende utilizzano la gestione degli asset di produzione per ottenere i seguenti benefici: 

  • Maggiore efficienza di produzione: aumentare l'efficienza operativa è l'obiettivo principale della gestione degli asset di produzione. Tra i suoi principali vantaggi, la gestione degli asset di produzione consente alle aziende di ridurre la presenza e la gravità dei colli di bottiglia produttivi, ottimizzare i programmi di produzione e ottimizzare workflow e le linee di produzione.
  • Estensione del ciclo di vita dell'asset: gestendo meglio gli asset, si può contribuire a garantire la sostenibilità continua di costose attrezzature industriali e, di conseguenza, ridurre i costi di manutenzione o sostituzione. Questo approccio può anche consentire di posticipare tali spese, in modo che possano essere assorbite più agevolmente nei bilanci operativi.
  • Prevenzione del tempo di inattività: il tempo di inattività non pianificato dovuto a guasti catastrofici dell'attrezzatura è velenoso per una gestione efficace degli asset di produzione. Quando si verificano tali guasti, l'azienda continua a perdere denaro finché la situazione non viene mitigata. Anche brevi tempi di inattività non pianificate possono costare milioni, specialmente in strutture più complesse, come quelle del settore automobilistico. La soluzione è una pianificazione proattiva della manutenzione che aiuti a garantire il massimo tempo di attività.
  • Visibilità operativa di picco: la gestione degli asset di produzione si basa sull'uso di dashboard per ottenere una visione completa dell'intero reparto produttivo e dell'utilizzo degli asset. I dashboard sono aggiornamenti definitivi rispetto ai fogli di calcolo manuali precedentemente preferiti e mostrano indicatori chiave di prestazione (KPI) per tracciare e monitorare i progressi. I dati generati dal sistema consentono ai manager di monitorare il consumo di energia, valutare le prestazioni degli asset e prendere decisioni efficaci e informate sulla base di insight attuabili.
  • Misure di supporto alla conformità: le aziende hanno il compito di fornire record di dati relativi agli asset, al loro utilizzo e alla loro manutenzione a varie agenzie di regolamentazione. La gestione degli asset di produzione aiuta le aziende nella rendicontazione normativa.

Sfide della gestione degli asset di produzione

Sebbene la gestione degli asset di produzione migliori l'efficienza, il suo utilizzo di solito non è economico né privo di qualche ostacolo operativo:

  • Implementazione costosa: un'azienda che si occupa di gestione degli asset di produzione in genere necessita di un software di gestione degli asset aziendali (EAM) o di un software CMMS. La scelta dipende dal tipo di operazione che deve eseguire. Il software EAM è più costoso del software CMMS, il che è comprensibile dato che il software EAM integra le funzionalità del CMMS e molti altri strumenti di analisi. Questa funzionalità estesa si applica indipendentemente dal fatto che il software venga acquistato a titolo definitivo o ottenuto tramite un abbonamento.
  • Costi di manutenzione continui: purtroppo, i costi di un'azienda non si esauriscono con l'implementazione del sistema. Ci saranno spese continue legate alla manutenzione, come nuovi sensori hardware, backup e aggiornamenti software.
  • Collisione di sistema: quando un team introduce un nuovo programma software che traccia gli asset in un sistema composto da pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o sistemi di produzione, possono verificarsi problemi di prestazioni degli asset. Questa lacuna nell'integrazione dei dati può comportare la frammentazione o la perdita totale dei dati di prestazioni (a volte a causa della presenza dei dati su piattaforme basate su cloud).
  • Sovraccarico di informazioni: quando un'azienda adotta per la prima volta la gestione degli asset di produzione, è facile per il personale essere sommerso da un mare di dati in arrivo legati alla telemetria e all'Internet of Things (IoT). Questo afflusso può risultare particolarmente problematico se i team non hanno ancora ben definito dove memorizzare tali metriche per potervi accedere comodamente in seguito.
  • Mancanza di personale qualificato: sono necessari lavoratori specializzati per eseguire alcuni dei calcoli più complessi e prendere decisioni di manutenzione più articolate nell'ambito della gestione degli asset di produzione. Questi compiti includono l'analisi degli algoritmi utilizzati nella manutenzione predittiva e la gestione delle configurazioni software di sistema.
  • Gestione errata delle risorse: i lavoratori possono prestare eccessiva attenzione a un sistema di gestione degli asset di produzione? Certamente, se ciò comporta la sostituzione dei componenti delle attrezzature di una struttura molto prima del necessario. L'eccessiva manutenzione può minare efficacemente qualsiasi potenziale risparmio sui costi e portare allo spreco di ingenti somme di fondi aziendali.
Phill Powell

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

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