Vedi qui: anche se la domanda fluttua, i tempi di risposta restano bassi.
Se hai obiettivi di livello di servizio (SLO) predefiniti, Turbonomic può inserire quei dati per scalare dinamicamente applicazioni di microservizio in base alla richiesta, assicurando che quegli SLO vengano sempre soddisfatti. Le policy SLO possono anche essere configurate direttamente sulla piattaforma.
È possibile intraprendere gradualmente sempre più azioni, quindi integrarle con le pipeline e i processi. Che si tratti di Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow o altri, Turbonomic ha la soluzione che fa per te.
Inizia con piccoli passi, ma sbloccare l'elasticità di Kubernetes per prestazioni continue al minor costo richiede automazione.