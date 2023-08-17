IBM Turbonomic ottimizza il tuo ambiente Kubernetes tramite ottimizzazione dei container, sospensione e provisioning dei pod, spostamento dei pod e azioni di scaling del cluster. Ogni livello dello stack viene analizzato e ridotto in base alla domanda in tempo reale, dai pod e servizi ai container, ai nodi, oltre all'infrastruttura cloud sottostante. È progettato appositamente per aiutare i tuoi team ad automatizzare e ottenere rapidamente risultati significativi e continui.

Turbonomic supporta tutte le versioni upstream di Kubernetes, Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE e altre, su qualsiasi cloud, in qualsiasi data center e con qualsiasi combinazione ibrida o multicloud. Comprende le esigenze di risorse delle tue applicazioni e determina costantemente le azioni che garantiscono che le app ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Cominciamo osservando i tuoi cluster di container.