Sblocca i risparmi sui costi reali di Kubernetes senza perdere tempo prezioso per i rischi legati alle prestazioni

Pubblicato il 17 agosto 2023
Ingranaggi blu intrecciati con un piccolo laptop visualizzato all'interno di un'apertura circolare sull'ingranaggio più grande
By Joel Barnard

Probabilmente la corsa all'innovazione ha lasciato te (e molti, molti altri) con bollette cloud inaspettatamente alte e/o risorse sottoutilizzate. Infatti, secondo il rapporto State of the Cloud 2023 di Flexera, per la prima volta in un decennio, la "gestione della spesa cloud" (82%) ha superato la "sicurezza" (79%), diventando la principale sfida per le organizzazioni di ogni settore.

Abbiamo capito. L'overprovisioning è la strategia ideale per evitare i rischi legati alle prestazioni.

Cercare di trovare l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza è tutt'altro che una passeggiata. Certo, sono disponibili infiniti strumenti di monitoraggio dei costi Kubernetes che ti permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti dell'uso delle risorse del cluster, come CPU, memoria, storage e rete. Il monitoraggio di queste metriche può aiutare a individuare workload che richiedono molte risorse, allocazioni inefficienti delle risorse o consumi superflui che potrebbero comportare un aumento dei costi.

Tutto questo monitoraggio che richiede tempo è seguito immediatamente dal laborioso lavoro di ottimizzazione dei container e dall'impostazione di politiche e soglie di auto-scaling.

Benvenuta, automazione

IBM Turbonomic ottimizza il tuo ambiente Kubernetes tramite ottimizzazione dei container, sospensione e provisioning dei pod, spostamento dei pod e azioni di scaling del cluster. Ogni livello dello stack viene analizzato e ridotto in base alla domanda in tempo reale, dai pod e servizi ai container, ai nodi, oltre all'infrastruttura cloud sottostante. È progettato appositamente per aiutare i tuoi team ad automatizzare e ottenere rapidamente risultati significativi e continui.

Turbonomic supporta tutte le versioni upstream di Kubernetes, Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE e altre, su qualsiasi cloud, in qualsiasi data center e con qualsiasi combinazione ibrida o multicloud. Comprende le esigenze di risorse delle tue applicazioni e determina costantemente le azioni che garantiscono che le app ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Cominciamo osservando i tuoi cluster di container.

Dashboard - Container di applicazioni

Qui puoi vedere i tuoi cluster principali ordinati per stato di salute, seguiti dai pool di nodi principali ordinati in base ai potenziali risparmi. Questa dashboard offre un'ottima panoramica di ciò che vuoi tenere d'occhio, ma diamo un'occhiata a ciò che conta davvero: le azioni.

Dashboard - Container interessato

In questo esempio, vediamo un'azione per ridimensionare un controller di workload (un container). Come dimostra l'azione, il ridimensionamento in questo caso migliorerà le prestazioni. Con Turbonomic, ogni azione include i dati a supporto, oltre ai dettagli sull'impatto dell'azione.

Dashboard - Dettagli della macchina virtuale

Nel prossimo esempio, vediamo un'azione per sospendere un nodo, che migliorerà l'efficienza. Di quanto, chiedi?

Dashboard - Cluster di container

Guarda quanto viene risparmiato semplicemente sospendendo questo nodo inutilizzato.

Tuttavia, scalare le risorse può essere snervante per i proprietari delle applicazioni e i team di sviluppo. Abbiamo capito. Le prestazioni sono fondamentali.

Turbonomic è incentrato sulle prestazioni

Turbonomic si assicura che le tue app ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. I guadagni in termini di efficienza ne sono un sottoprodotto.

Chiedi al proprietario dell'app di farlo. È un modo a basso rischio di abituarsi all'automazione. In effetti, alcune di queste azioni sono non dirompenti e reversibili.

Inoltre, poiché ogni azione è accompagnata da metriche e dalle motivazioni che la sottendono, i team hanno maggiore fiducia nella decisione di agire. Questa fiducia è necessaria per passare dal processo decisionale umano all'operatività dell'automazione.

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Il migliore amico di una piattaforma di observability

Se hai dati dell'applicazione provenienti da strumenti critici come IBM Instana Observability o qualsiasi altra soluzione di monitoraggio delle prestazioni dell'applicazione (APM), Turbonomic può comprendere i tempi di risposta e le transazioni dell'applicazione, collegando questi dati dell'applicazione alla piattaforma Kubernetes e all'infrastruttura su cui viene eseguita.

Dashboard - Presentazione Tu e tutti gli altri potete vedere esattamente come la gestione dinamica delle risorse migliora le prestazioni delle applicazioni riducendo al minimo i costi.
Dashboard - Presentazione

Vedi qui: anche se la domanda fluttua, i tempi di risposta restano bassi.

Se hai obiettivi di livello di servizio (SLO) predefiniti, Turbonomic può inserire quei dati per scalare dinamicamente applicazioni di microservizio in base alla richiesta, assicurando che quegli SLO vengano sempre soddisfatti. Le policy SLO possono anche essere configurate direttamente sulla piattaforma.

È possibile intraprendere gradualmente sempre più azioni, quindi integrarle con le pipeline e i processi. Che si tratti di Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow o altri, Turbonomic ha la soluzione che fa per te.

Inizia con piccoli passi, ma sbloccare l'elasticità di Kubernetes per prestazioni continue al minor costo richiede automazione.

Lascia che se ne occupi IBM Turbonomic

Con Turbonomic, è possibile automatizzare questi micro-miglioramenti a una velocità che supera quella umana. Elimina il lavoro laborioso di ottimizzare i container e impostare politiche e soglie di auto-scaling e lascia che sia il software a farlo per te in base alla domanda delle applicazioni in tempo reale. L'effetto cumulativo di questi micro-miglioramenti è che le applicazioni Kubernetes funzionano esattamente come dovrebbero, ma al costo più basso possibile.

In altre parole, metti a tacere gli incubi legati al rischio di prestazioni.

Inizia con IBM Turbonomic o richiedi una demo con uno dei nostri esperti oggi stesso.

 
IBM DevOps

Cos'è DevOps?

Andrea Crawford spiega cos'è DevOps, il suo valore e in che modo le pratiche e gli strumenti DevOps ti aiutano a spostare le tue app nell'intera delivery pipeline, dall'ideazione alla produzione. Guidato dai principali leader di pensiero IBM, il curriculum è progettato con lo scopo di aiutare i leader aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti nell'AI che possono promuovere la crescita.
Esplora DevOps

Autore

Joel Barnard

Writer

Fornire ai team di piattaforma gli strumenti per utilizzare al meglio il cloud

Scopri come i team responsabili della piattaforma possono standardizzare i workflow e unificare il security lifecycle management e della sicurezza con un approccio platform-as-a-product.

Risorse

Accelera l'innovazione con una base di hybrid cloud sicura

Un framework per semplificare le operazioni hybrid cloud, garantendo sicurezza e governance coerenti.
Accelera l'innovazione su larga scala con una piattaforma cloud unificata

Scopri come i team di ingegneria della piattaforma scalano l'infrastruttura con workflow automatizzati e controllo centralizzato.
Migliora le prestazioni delle applicazioni negli ambienti Kubernetes

Impara come ottenere visibilità, rafforzare la resilienza e semplificare la complessità di Kubernetes con l’observability automatizzata.
Ottimizza le prestazioni aziendali con l'analytics basata su AI

Registrati ora per scoprire come l'analytics avanzata basata su AI può sbloccare nuove opportunità di crescita e innovazione per la tua azienda. Accedi agli insight degli esperti ed esplora come le soluzioni di AI possono migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le risorse e generare risultati aziendali misurabili.
Modernizza le applicazioni mainframe con modelli di hybrid cloud

Esplora l’ultima pubblicazione IBM Redbooks sulla modernizzazione del mainframe per gli ambienti hybrid cloud. Scopri strategie attuabili, soluzioni architetturali e tecniche di integrazione per favorire agilità, innovazione e successo aziendale.

Full Stack Observability per i team DevOps

Garantisci affidabilità e velocità con l'observability basata su AI. Questa guida di IBM spiega come ottenere visibilità end-to-end, accelerare l’analisi delle cause principali e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti.
Lo stato della preparazione all’AI

Abbiamo analizzato perché alcune organizzazioni sono preparate sia alla disruption sia al potenziale dell’AI. Scopri cosa hanno in comune queste aziende AI-ready.
Soluzioni correlate
IBM Instana Observability

Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.

 Esplora IBM Instana Observability
Soluzioni DevOps

Utilizza il software e gli strumenti DevOps per creare, implementare e gestire app cloud-native su più dispositivi e ambienti.

 Esplora le soluzioni DevOps
Servizi di consulenza cloud

Accelera l'agilità e la crescita della tua azienda. Modernizza costantemente le applicazioni su tutte le tue piattaforme usufruendo dei nostri servizi di consulenza per il cloud.

 Esplora i servizi di consulenza cloud
Fasi successive

Dal rilevamento proattivo dei problemi con IBM Instana alle analisi in tempo reale su tutto il tuo stack, puoi mantenere le applicazioni cloud-native in esecuzione in modo affidabile.

  1. Scopri IBM Instana
  2. Esplora le soluzioni DevOps