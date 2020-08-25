I progressi nelle tecnologie all'avanguardia hanno portato ad alcuni sviluppi influenti. L'intelligenza artificiale e il machine learning stanno rendendo l'iper-automazione una realtà, e tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) offriranno presto interfacce cinestetiche ed esperienze di più punti di contatto.
Si prevede che queste tecnologie di tendenza offriranno molto di più di quanto ci si aspettasse qualche anno fa. Stanno rivoluzionando le metodologie operative convenzionali di diversi settori e portando cambiamenti anche nelle attività logistiche e della supply chain, specialmente nel settore del monitoraggio del carico.
I settori della logistica e dei trasporti sono tra i più grandi campi di gioco per le tecnologie all'avanguardia, con oltre il 95% di tutti i beni manifatturieri trasportati tramite container in qualche momento del loro ciclo di vita di spedizione.
Internet of Things (IoT) e blockchain sono rivoluzioni molto attese grazie alle loro capacità di monitoraggio remoto e decentralizzazione rispettivamente. Mentre la prima permette alle aziende di tracciare lo stato e le condizioni del carico trasportato, la seconda crea un framework sicuro e veloce per il storage dei contratti e le transazioni rapide.
Inoltre, entrambe queste tecnologie completano e migliorano le caratteristiche dell'altra. L'IoT crea una rete diffusa di dispositivi interconnessi e la blockchain consente l'ingestione e la condivisione di dati tra questi dispositivi su una piattaforma sicura. La loro unione rappresenta la soluzione ideale per le aziende di logistica che desiderano gestire da remoto le proprie flotte, monitorare le condizioni del carico e garantire la consegna dei prodotti entro la scadenza.
L'IoT crea trasparenza nelle operazioni delle flotte, permettendo alle aziende di monitorare la posizione e lo stato del carico in spedizione. Questa tecnologia è particolarmente preziosa quando viene utilizzata per tracciare il viaggio e le condizioni di un carico deperibile.
Dispositivi come il GPS e i sensori di temperatura vengono applicati al carico per tracciarne la posizione e le condizioni. Questi dati vengono trasferiti tramite gateway a una piattaforma dove gli operatori di flotte e i manipolatori di carico possono monitorare e gestire le spedizioni. Acquisiscono visibilità sulle loro operazioni di trasporto, permettendo loro di prendere decisioni intelligenti per migliorare l'efficienza della supply chain e garantire la consegna tempestiva dei prodotti.
Avranno a disposizione dati chiave sulla posizione e sullo stato dei prodotti, anche quando il carico viene trasferito da un porto all'altro. I sensori li aiuteranno anche a gestire il movimento dei loro veicoli in base alle condizioni di domanda e offerta, alle previsioni meteorologiche, alle opzioni di percorso e al tipo di carico trasportato. Possono prendere decisioni intelligenti per far sì che le merci continuino a muoversi e visualizzare la posizione in tempo reale del carico su un computer o uno smartphone, il che consente loro di stimare quando la spedizione verrà consegnata.
Sebbene l'ETA sia molto importante per il destinatario di un carico deperibile, vuole anche che sia fresco e non danneggiato quando il carico arriva. Durante tutto il viaggio, i sistemi di monitoraggio del carico motorizzati permettono ai manipolatori di assicurarsi che il carico sia fresco fino al raggiungimento del cliente. Parametri come flusso d'aria, temperatura, umidità e condensa possono essere monitorati nel contenitore per garantire che il pacco sia in buona forma.
L'IoT può essere utilizzato anche per altre applicazioni nel processo di spedizione. Una soluzione IoT bidirezionale potrebbe permettere ai gestori di flotte di controllare da remoto alcune funzioni dei container stessi. Ad esempio, la presenza di umidità, acqua e condensa può danneggiare il rivestimento e portare alla manifestazione di muffa e batteri.
I gestori della flotta potevano azionare da remoto un evaporatore montato nel motore di raffreddamento per rimuovere condensa e umidità dall'area di stoccaggio e prevenire il degrado dei prodotti senza compromettere la capacità di raffreddamento del motore.
I sistemi IoT possono anche essere utilizzati per prevenire il furto di merci dal rimorchio del camion. I sensori di monitoraggio del peso, quando incorporati sull'asse del rimorchio, possono monitorare il peso del carico e condividerlo con gli operatori della flotta. Nel caso in cui il peso del carico diminuisca inaspettatamente, potrebbe essere inviato un avviso ai gestori della flotta per avvisarli di un possibile furto del carico.
La maggior parte della documentazione nelle aziende di logistica è ancora cartacea e, anche con l'attuazione di sistemi IoT, non può essere utilizzata al massimo senza includere la tecnologia della blockchain.
La blockchain consente la creazione di documenti di polizza di carico (Bill of Landing o BoL) intelligenti, memorizzati digitalmente e condivisi con diverse parti coinvolte nel trasferimento delle merci. Pertanto, tutte le parti possono verificare se i termini e le condizioni specificati nel BoL digitale sono rispettati tramite i dati raccolti dai sensori IoT. Inoltre, poiché la blockchain memorizza i dati in un registro decentralizzato e immutabile, non è possibile manipolare i dati una volta inseriti.
Non sarà necessario che le parti usino le loro carte di credito per facilitare le transazioni, poiché possono utilizzare i loro portafogli di criptovalute. Pertanto, le normali operazioni cartacee vengono digitalizzate, riducendo la fisicità dei contratti e i costi operativi associati alla supervisione del carico.
La fusione di tecnologie IoT e blockchain offre applicazioni straordinarie per il monitoraggio e la sicurezza del carico e il mercato dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto del 92,92 percento, passando da 113,1 milioni di dollari nel 2019 a 3021 milioni di dollari entro il 2024.
È chiaro che i mittenti e tutte le parti della supply chain e dell'ecosistema vedono cosa riserva queste tecnologie, e questa transizione e digitalizzazione sono già in corso. Combinare IoT con blockchain aumenta l'efficienza delle supply chain e aiuta gli operatori di flotte a gestire senza problemi le operazioni di movimentazione del carico.
