

I progressi nelle tecnologie all'avanguardia hanno portato ad alcuni sviluppi influenti. L'intelligenza artificiale e il machine learning stanno rendendo l'iper-automazione una realtà, e tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) offriranno presto interfacce cinestetiche ed esperienze di più punti di contatto.

Si prevede che queste tecnologie di tendenza offriranno molto di più di quanto ci si aspettasse qualche anno fa. Stanno rivoluzionando le metodologie operative convenzionali di diversi settori e portando cambiamenti anche nelle attività logistiche e della supply chain, specialmente nel settore del monitoraggio del carico.

I settori della logistica e dei trasporti sono tra i più grandi campi di gioco per le tecnologie all'avanguardia, con oltre il 95% di tutti i beni manifatturieri trasportati tramite container in qualche momento del loro ciclo di vita di spedizione.

Internet of Things (IoT) e blockchain sono rivoluzioni molto attese grazie alle loro capacità di monitoraggio remoto e decentralizzazione rispettivamente. Mentre la prima permette alle aziende di tracciare lo stato e le condizioni del carico trasportato, la seconda crea un framework sicuro e veloce per il storage dei contratti e le transazioni rapide.

Inoltre, entrambe queste tecnologie completano e migliorano le caratteristiche dell'altra. L'IoT crea una rete diffusa di dispositivi interconnessi e la blockchain consente l'ingestione e la condivisione di dati tra questi dispositivi su una piattaforma sicura. La loro unione rappresenta la soluzione ideale per le aziende di logistica che desiderano gestire da remoto le proprie flotte, monitorare le condizioni del carico e garantire la consegna dei prodotti entro la scadenza.