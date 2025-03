La storia dell'intelligenza artificiale

Arthur Samuel è il pioniere del concetto di machine learning, avendo sviluppato un programma per computer che ne migliora le prestazioni a dama nel tempo. Samuel dimostra che un computer può essere programmato per seguire regole predefinite e "imparare" dall'esperienza, giocando alla fine meglio del programmatore. Il suo lavoro segna un passo importante verso l'insegnamento alle macchine a migliorare attraverso l'esperienza, coniando nel processo il termine "machine learning".

Oliver Selfridge pubblica il suo articolo "Pandemonium: A paradigm for learning".5 Il suo modello di pandemonio proponeva un sistema in cui vari "demoni" (unità di elaborazione) lavorano insieme per riconoscere i modelli. I demoni competono per identificare le caratteristiche nei dati che non sono stati pre-programmati, simulando l'apprendimento non supervisionato. Il modello di Selfridge è un primo contributo al riconoscimento dei modelli, influenzando gli sviluppi futuri della visione artificiale e dell'AI.

John McCarthy introduce il concetto di Advice Taker nel suo articolo "Programs with Common Sense".6 Questo programma mira a risolvere i problemi manipolando le frasi in logica formale, gettando le basi per il ragionamento nell'AI. McCarthy immagina un sistema in grado di comprendere le istruzioni, ragionare con conoscenze di buon senso e imparare dall'esperienza, con l'obiettivo a lungo termine di sviluppare un'AI in grado di adattarsi e apprendere con la stessa efficacia degli umani. Questo concetto aiuta a dare forma alle prime ricerche sulla rappresentazione della conoscenza e sul ragionamento automatico.