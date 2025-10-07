Cosa sono le misurazioni delle prestazioni sanitarie?

Nel 2009, il governo statunitense ha creato un programma di incentivi da 27 miliardi di dollari per incoraggiare gli operatori sanitari ad adottare gli EHR. Uno dei motivi di questo cambiamento è stato quello di fornire agli ospedali dati affidabili per la misurazione delle prestazioni sanitarie, aumentando l'efficienza e la qualità dell'assistenza ai pazienti.

Sebbene l'accettazione degli EHR sia continuata, guidata da un'impennata nell'adozione di software EHR basati su cloud, i risultati sono stati contrastanti. Secondo uno studio di Stanford/Harris Poll 2, il 40% dei medici di base ritiene che gli EHR portino più problemi che vantaggi.

In tutta risposta, i fornitori di software hanno sviluppato piattaforme sanitarie avanzate, in grado di semplificare il processo EHR e fornire strumenti per monitorare più facilmente i risultati e la soddisfazione dei pazienti. Utilizzando questi strumenti, le istituzioni sanitarie possono accedere ai dati di assistenza, facili da analizzare e fruibili.

Dare la priorità alle misurazioni delle prestazioni sanitarie: quali sono le più importanti?

Le prestazioni sanitarie che un'istituzione sanitaria può monitorare sono centinaia. Come fa un istituto a decidere quali misure sono le più importanti?

Alanna Moriarty di Definitive Healthcare sottolinea nel suo blog 3 che il CMS continua ad aggiungere e modificare programmi di qualità, rendendo difficile per le istituzioni assegnare la giusta priorità alle metriche. Suggerisce inoltre dieci misure essenziali delle prestazioni sanitarie:

Durata della degenza

Misura l'intervallo di tempo tra il ricovero e le dimissioni di un paziente. Questa metrica fornisce alle istituzioni dati solidi sull'efficienza di cura.

Tassi di ricaduta

Indica la percentuale di pazienti che vengono ricoverati nuovamente entro 30 giorni dalla loro dimissione. Gli ospedali sono in grado di quantificare la qualità delle cure ricevute dai pazienti. Una percentuale alta di ricadute può significare che i pazienti hanno ricevuto cure di qualità scarsa e che gli operatori sanitari hanno trascurato complicazioni o dati importanti dei pazienti.

HCAHPS – soddisfazione dei pazienti

Il sondaggio HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Provider and Systems) offre un'ampia misurazione della soddisfazione dei pazienti, dalla qualità delle cure ricevute alla pulizia delle strutture.

Tassi di mortalità

Quanti pazienti muoiono durante un ricovero ospedaliero prima di essere dimessi? Questa misurazione indica con che efficacia un'istituzione è in grado di stabilizzare le condizioni di un paziente dopo un'operazione chirurgica o altre procedure.

Tasso di occupazione dei letti

Misura quanti letti vengono utilizzati in un determinato momento in ospedale. Se ci sono troppi letti disponibili, un ospedale sta perdendo molti soldi perché il personale e i costi di manutenzione rimangono relativamente costanti, indipendentemente dal numero di pazienti ricoverati.

Incidenti ospedalieri

Misura le conseguenze derivanti da effetti collaterali imprevisti delle procedure ospedaliere. Questa metrica indica se un ospedale ha messo in atto le procedure adeguate per offrire cure di alta qualità senza attivare un incidente.

Iniziative di prestazione del programma CMS

Il CMS dispone di molti programmi di misurazione delle prestazioni, progettati per ridurre i costi e migliorare l'assistenza ai pazienti. Alcuni esempi includono il programma Medicare Shared Saving Program, il programma Bundled Payments for Care Improvement (BPCI) e Fee-For-Service Part B.

Costo medio per dimissione

Aiuta gli ospedali a comprendere dove si verificano spese eccessive e dove possono ottenere il massimo profitto. Gli ospedali guadagnano dati utili, in modo da poter analizzare meglio i costi di cura dei pazienti e migliorare i risultati dei pazienti.

Margine operativo

Misura i ricavi dell'istituto sanitario al netto di tutti i costi operativi, anche se in genere la maggior parte degli ospedali non ha un margine positivo. Se una struttura non è in grado di restare in pari o di ottenere risultati positivi, la capacità di assumere personale e fornire servizi di qualità ai pazienti può risentirne.

Debito insoluto

Il debito insoluto sono ricavi non ottenuti (in tutto o in parte) per la cura dei pazienti. Tuttavia, la mancanza di pagamenti è considerata debito insoluto se si è verificato un evento significativo nella vita di un paziente, ad esempio la disoccupazione, che impedisce di pagare per l'assistenza ricevuta.