L'uso efficace delle risorse IT per supportare gli obiettivi aziendali può essere un punto di svolta per qualsiasi organizzazione. Ma sfide impegnative ritardano l'integrazione della tecnologia trasformativa nei processi aziendali. Gli imprenditori spesso affrontano la frustrante realtà di scoprire problemi IT che influiscono sulle loro operazioni solo dopo che sono sorti i reclami dei clienti, lasciando loro poche opportunità di mitigare i problemi in modo proattivo. La mancanza di una consapevolezza tempestiva ostacola la rapida risoluzione dei problemi e porta a una disconnessione tra gli sforzi del team IT e gli obiettivi aziendali generali dell'organizzazione. Questa disconnessione è ulteriormente aggravata dalla necessità di utilizzare team di supporto di più fornitori per la risoluzione dei problemi, sottraendo tempo e risorse alle funzioni core business.
Il potenziale trasformativo della tecnologia di AI generativa, insieme all'implementazione strategica e alla collaborazione, può colmare il divario tra gli obiettivi IT e quelli aziendali per promuovere il successo continuo e garantire che l'organizzazione consegua risultati aziendali mirati.
Le innovazioni nell'AI generativa basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) continua a ispirare nuove soluzioni che aiutano le aziende a superare queste sfide organizzative di lunga data. Queste scoperte arrivano sulla scia dei progressi evolutivi nelle tecnologie IT e cloud che consentono alle aziende di tutti i settori di crescere su larga scala, espandersi in nuovi mercati e trovare nuovi percorsi verso il successo. Il principale tra questi progressi è il miglioramento della tecnologia hybrid cloud, che semplifica l'implementazione, la gestione e la protezione delle applicazioni in più ambienti cloud.
Tuttavia, un vasto ambiente hybrid cloud può diventare rapidamente complicato e i team IT devono dedicare molto tempo alla sua osservazione per garantire sicurezza e operatività. Molte reti IT aziendali ospitano decine di migliaia di applicazioni in esecuzione all'interno della rete hybrid cloud. Data l'elevata quantità di applicazioni, diventa importante per le operazioni IT concentrarsi sul raggiungimento dei risultati aziendali desiderati. Ogni applicazione crea un segnale che i professionisti IT devono osservare e comprendere rapidamente per determinare lo stato di salute delle applicazioni e della rete, in modo da poter reagire se qualcosa influisce negativamente sulle prestazioni aziendali. In un complesso panorama IT basato sull'hybrid cloud, è difficile correlare le operazioni IT ai risultati aziendali e intraprendere azioni proattive.
I team IT osservano e prendono decisioni utilizzando vari strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, per determinare lo stato delle numerose applicazioni in esecuzione nel loro ecosistema IT e hybrid cloud. I dirigenti aziendali non hanno facile accesso a queste informazioni cruciali (o alla formazione tecnica necessaria per comprenderle), il che spesso li lascia all'oscuro delle complicazioni dell'IT e del modo in cui queste possono influire sul lavoro quotidiano e sugli obiettivi aziendali. Questa disparità di comunicazione può creare confusione e inefficienza nell'affrontare questioni critiche.
Trasmettere in modo efficace l'impatto dei problemi tecnici agli stakeholder aziendali rilevanti è una grande sfida. Le organizzazioni hanno difficoltà ad adattare la comunicazione ai diversi personaggi aziendali, poiché i vari stakeholder hanno competenze tecniche diverse.
Le operazioni IT devono garantire che i diversi sistemi e piattaforme integrati rimangano osservabili in modo completo, il che richiede uno sforzo e un coordinamento considerevoli. Stabilire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) appropriati per misurare l'efficacia degli sforzi di observability può essere difficile, poiché le metriche pertinenti devono dimostrare il valore e l'impatto di observability sulle operazioni aziendali (cosa non sempre chiara in un contesto IT). Le operazioni IT devono mostrare come l'observability contribuisce direttamente al successo e ai risultati aziendali.
Gli strumenti standard di observability consentono agli esperti di monitorare e analizzare gli avvisi IT per determinarne la rilevanza per l'azienda. Tuttavia, questo processo spesso non è allineato con le priorità aziendali e porta a inefficienze e problemi di comunicazione. Comunicare l'impatto aziendale dei problemi IT agli stakeholder giusti è un compito complesso, poiché i leader aziendali necessitano di informazioni contestualizzate per prendere decisioni informate.
Nonostante queste sfide, l'applicazione dell'AI generativa offre una soluzione promettente per aiutare le organizzazioni a massimizzare il valore aziendale, riducendo al minimo gli impatti IT negativi. Le operazioni IT possono utilizzare la flessibilità dell'AI generativa (in termini di funzionalità multi-dominio e funzionalità più ampie per la generazione di contenuti e riepiloghi, la generazione di codice e l'estrazione di entità) per osservare la rete e informare gli esperti IT in merito ai possibili problemi e agli eventi IT. Nel frattempo, i modelli linguistici di grandi dimensioni possono fornire insight dettagliati e contestuali per articolare e specificare gli impatti dell'IT sui diversi segmenti del business.
L'AI generativa aiuta a colmare il divario trasmettendo le informazioni di allerta IT ai giusti stakeholder in un linguaggio comprensibile, con dettagli pertinenti. Può fornire informazioni personalizzate in base alla persona aziendale, consentendo agli stakeholder di capire in che modo il problema avrà un impatto specifico su di loro.
La soluzione di AI generativa utilizza gli LLM per informare gli utenti business dell'impatto sui loro processi, sottolineando quale aspetto specifico del loro processo è interessato. Può fornire informazioni come il punto di impatto, le implicazioni per la divisione o il centro di profitto e l'effetto complessivo sull'organizzazione.
Ad esempio, supponiamo che un'interfaccia tra Salesforce e SAP non funzioni. In tal caso, l'AI generativa può fornire dettagli su come si è verificato l'evento IT (ad esempio un problema di interfaccia o caricamento dei dati) e identificare ogni processo a valle che potrebbe influire sui risultati aziendali. Le operazioni IT possono quindi informare gli stakeholder del problema utilizzando un linguaggio specifico del dominio generato dall'AI per aiutare i leader dell'organizzazione a comprendere il contesto dell'evento e i potenziali impatti. Inoltre, l'AI generativa può offrire soluzioni o passaggi alternativi per consentire agli utenti business di continuare le operazioni se i loro processi standard sono compromessi. Questo livello di informazioni contestualizzate consente ai dirigenti aziendali di continuare le proprie operazioni senza intoppi, anche di fronte alle sfide IT.
L'AI generativa che utilizza gli LLM fornisce un'analisi più rapida e precisa. Ciò consente alle organizzazioni di trasformare le operazioni IT dando priorità al processo decisionale basato sul business, il che porta a operazioni più efficaci ed efficienti. L'uso dell'AI generativa per convalidare e assegnare priorità ai problemi IT in base alla loro rilevanza per l'azienda e fornire una comunicazione personalizzata dei problemi IT agli stakeholder appropriati consente ulteriormente ai leader aziendali di prendere decisioni informate.
Sebbene una soluzione completamente integrata sia ancora in fase di sviluppo, l'AI generativa che utilizza gli LLM facilita un modo più fattibile di notificare ai leader aziendali informazioni contestuali e fornire possibili risoluzioni oltre alle notifiche di eventi. Le organizzazioni possono iniziare fin da subito a integrare vari strumenti e sistemi per sfruttare questi vantaggi. Gli sforzi di integrazione possono concentrarsi sull'integrazione dell'AI generativa nelle tecnologie esistenti (come SAP, CPI, Signavio e Salesforce) per ottenere risultati mirati.
Queste integrazioni consentono una visione olistica e una gestione efficace degli avvisi IT su diversi sistemi. IBM Consulting offre integrazioni tra vari strumenti e possiamo garantire una soluzione di livello aziendale, oltre a specifiche piattaforme proprietarie.
L'AI generativa presenta un'opportunità trasformativa per le organizzazioni che desiderano massimizzare il valore aziendale riducendo al minimo gli impatti IT negativi. L'AI generativa consente alle organizzazioni di prendere decisioni informate e mantenere operazioni fluide, allineando le operazioni IT alle priorità aziendali, utilizzando informazioni contestualizzate e fornendo soluzioni alternative mirate.
Scopri quattro strategie per scalare l'AI con una solida base di dati.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Scopri l'approccio agile all'AI, che consente alle organizzazioni di innovare rapidamente e ridurre il rischio di insuccesso.
Scopri come incorporare l'AI generativa, il machine learning e i foundation model nelle operazioni di business per migliorare le prestazioni.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Esplora la storia dell'AI e scopri che cosa riserva il futuro alle aziende che ne stanno valutando l'adozione.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.