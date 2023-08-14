I team IT osservano e prendono decisioni utilizzando vari strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, per determinare lo stato delle numerose applicazioni in esecuzione nel loro ecosistema IT e hybrid cloud. I dirigenti aziendali non hanno facile accesso a queste informazioni cruciali (o alla formazione tecnica necessaria per comprenderle), il che spesso li lascia all'oscuro delle complicazioni dell'IT e del modo in cui queste possono influire sul lavoro quotidiano e sugli obiettivi aziendali. Questa disparità di comunicazione può creare confusione e inefficienza nell'affrontare questioni critiche.

Trasmettere in modo efficace l'impatto dei problemi tecnici agli stakeholder aziendali rilevanti è una grande sfida. Le organizzazioni hanno difficoltà ad adattare la comunicazione ai diversi personaggi aziendali, poiché i vari stakeholder hanno competenze tecniche diverse.

Le operazioni IT devono garantire che i diversi sistemi e piattaforme integrati rimangano osservabili in modo completo, il che richiede uno sforzo e un coordinamento considerevoli. Stabilire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) appropriati per misurare l'efficacia degli sforzi di observability può essere difficile, poiché le metriche pertinenti devono dimostrare il valore e l'impatto di observability sulle operazioni aziendali (cosa non sempre chiara in un contesto IT). Le operazioni IT devono mostrare come l'observability contribuisce direttamente al successo e ai risultati aziendali.