4 modi per potenziare le piccole e medie imprese con l'AI generativa

In un'economia in crisi, le piccole e medie imprese (PMI) devono crescere proteggendo i margini di guadagno. Rispetto alle grandi aziende, le PMI hanno meno risorse che possano aiutarle a superare una recessione economica o a diversificarsi in nuovi flussi di valore. Per questo motivo, le aziende che servono le PMI devono fornire soluzioni che riducano gli oneri amministrativi e forniscano un valore tangibile. E poiché le PMI che rappresentano il 44% del PIL degli Stati Uniti, non possono essere ignorate.

Adottando queste 4 best practice per investire nella tecnologia giusta e utilizzare i più recenti progressi nell'AI generativa, le aziende possono sbloccare servizi unici per i clienti delle PMI.

1. Le aziende devono creare esperienze personalizzate per le PMI basate su dati qualitativi e quantitativi

Man mano che le PMI diventano più caute riguardo alle loro spese, le aziende che le servono devono generare valore attraverso una maggiore personalizzazione. I fornitori di servizi hanno bisogno di sistemi tecnologici con un registro centralizzato del percorso del cliente in grado di tenere traccia delle interazioni, del sentiment e dei Prossimi passi in ogni punto di contatto per offrire un'esperienza del cliente senza interruzioni. Tuttavia, queste informazioni qualitative isolate sui clienti non sono sufficienti per soddisfare le esigenze di un cliente. Gli strumenti di AI generativa come IBM watsonx.ai possono analizzare le tendenze di alto livello dei clienti e le forze di mercato, nonché i dati specifici dei clienti e le transazioni storiche, per consigliare prodotti che soddisfino le esigenze particolari di ogni PMI. La personalizzazione basata sui dati è essenziale nell'ambiente aziendale odierno. Con l'89% delle aziende digitali che investono nella personalizzazione per migliorare l'esperienza digitale del cliente, quelle che non lo fanno rischiano di rimanere indietro.

2. Le imprese devono fornire un supporto su misura alle PMI nell'adozione di nuovi prodotti

La maggior parte delle PMI non dispone di enormi team tecnologici per supportare l'adozione di nuovi prodotti e servizi. Per garantire l'adozione dei prodotti, i fornitori di servizi devono disporre degli strumenti tecnologici appropriati per aiutare le PMI a comprendere il valore di questi prodotti e contribuire ai test e all'implementazione. L'AI generativa può trasformare le esigenze delle PMI in casi d'uso dei prodotti e i sistemi tecnologici appropriati possono consentire alle PMI di testare i prodotti nella sandbox. Inoltre, le soluzioni di AI generativa come watsonx Code Assistant possono soddisfare le esigenze tecniche fondamentali delle aziende.

3. Le imprese devono allineare strategicamente i modelli di prezzo alle esigenze delle PMI

I modelli di prezzo basati sull'utilizzo o i modelli di prezzo fissi basati sul tempo, come abbonamenti mensili o pagamenti una tantum, consentono alle aziende di soddisfare le diverse esigenze di ogni PMI. Con i prezzi basati sull'utilizzo, le PMI pagano solo ciò che utilizzano. Questo metodo richiede che l'azienda disponga di flussi di dati puliti provenienti da fonti centrali di informazioni per tracciare e riflettere accuratamente l'utilizzo. Watsonx.data consente alle aziende di raccogliere, classificare e filtrare centralmente i dati da più fonti. Attraverso l'ottimizzazione del workload, watsonx.data può ridurre il costo del data warehouse di un'azienda fino al 50%. Insieme ai servizi di consulenza sui dati di IBM, le aziende possono utilizzare watsonx.data per tracciare l'utilizzo, generare dashboard e, in ultima analisi, consentire il processo decisionale strategico. In alternativa, i prezzi fissi basati sul tempo significano che le PMI pagano un costo predeterminato in base a ciò che possono permettersi e sono in grado di utilizzare appieno il prodotto o il servizio entro il periodo di acquisto.

4. Le aziende devono offrire un'esperienza digitale con maggiori opzioni self-service

Le PMI sono operazioni snelle con una forza lavoro ridotta che ottimizza l'efficienza. Meno del 15% delle PMI desidera interagire con i fornitori tramite telefono e sistemi vocali automatizzati. Per servire questa fascia demografica, le aziende devono creare esperienze digitali end-to-end dal punto di ricerca al supporto post-acquisto. Le piattaforme self-service semplificano le piccole attività: ad esempio, le PMI dovrebbero essere in grado di aggiornare i propri dati di fatturazione e i dati di contatto senza dover contattare un rappresentante del fornitore. IBM watsonx Assistant aiuta a risolvere attività complesse fornendo un'assistenza clienti intelligente su tutti i punti di contatto con una PMI e apprende e migliora automaticamente nel tempo ad ogni conversazione.