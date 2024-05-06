Alla fine del 2023, un sondaggio condotto dall'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che i rispondenti ritengono che i leader del governo spesso sopravvalutino la fiducia del pubblico nei loro confronti. Hanno anche scoperto che, mentre il pubblico è ancora diffidente nei confronti di nuove tecnologie come l'AI, la maggior parte delle persone è favorevole all'adozione dell'AI generativa a livello governativo.
IBV ha intervistato un gruppo eterogeneo di oltre 13.000 adulti in nove paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Giappone. Tutti i partecipanti avevano almeno una conoscenza di base dell'AI e dell'AI generativa.
Il sondaggio è stato progettato per comprendere le prospettive individuali sull'AI generativa e il suo utilizzo da parte di aziende e governi, insieme alle loro aspettative e intenzioni nell'uso di questa tecnologia sul lavoro e nella loro vita personale. I partecipanti hanno risposto alle domande sui loro livelli di fiducia nei governi e sulle loro opinioni sui governi che adottano e sfruttano l'AI generativa per fornire servizi di governo.
Questi risultati rivelano la natura complessa della fiducia del pubblico nelle istituzioni e forniscono insight per i decisori del governo nell'adottare l'AI generativa su scala globale.
La fiducia è uno dei pilastri principali delle istituzioni pubbliche. Secondo Cristina Caballe Fuguet, Leader del governo globale di IBM Consulting, "La fiducia è alla base della capacità del governo di svolgere i propri compiti in modo efficace. La fiducia dei cittadini nei governi, dai rappresentanti locali alle cariche più alte del governo nazionale, dipende da molteplici elementi, inclusa la fornitura di servizi pubblici".
La fiducia è essenziale poiché i governi assumono un ruolo guida su questioni critiche come il cambiamento climatico, la salute pubblica e l'integrazione sicura ed etica delle tecnologie emergenti nelle società. L'attuale era digitale richiede maggiore integrità, apertura, fiducia e sicurezza come pilastri chiave per creare fiducia.
Secondo un altro recente studio dell'IBV, dell'IBM Institute for the Business of Government e della National Academy of Public Administration (NAPA), la maggior parte dei leader del governo comprende che costruire fiducia richiede attenzione e impegno verso la collaborazione, la trasparenza e la competenza nell'esecuzione. Tuttavia, la ricerca IBV più recente indica che la fiducia dei cittadini nei confronti dei governi è in calo.
I partecipanti hanno indicato che la loro fiducia nei governi federali e centrali è diminuita sempre di più dall'inizio della pandemia: il 39% ha dichiarato che il livello di fiducia nelle organizzazioni governative del proprio paese è molto basso o estremamente basso, rispetto al 29% registrato prima della pandemia.
Questo contrasta con la percezione dei dirigenti governativi intervistati nello stesso studio, che indicano di aver stabilito ed effettivamente aumentato la fiducia nelle loro organizzazioni tra gli elettori dalla pandemia di COVID-19. Questa discrepanza nella percezione indica che i dirigenti di governo devono trovare un modo per comprendere meglio i loro elettori e conciliare le loro opinioni sull'andamento delle istituzioni del settore pubblico con il modo in cui vengono percepiti dagli elettori.
Lo studio ha anche rilevato che costruire la fiducia negli strumenti basati su AI e nei servizi ai cittadini sarà una sfida per i governi. Quasi la metà dei rispondenti indica di fidarsi maggiormente dei servizi tradizionali assistiti dall'uomo, e solo circa 1 su 5 indica di fidarsi di più dei servizi basati su AI.
Quest'anno, più di 60 paesi e l'UE (che rappresenta quasi la metà della popolazione mondiale) si recheranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti. I leader dei governi devono affrontare innumerevoli sfide, tra cui garantire che le tecnologie funzionino a favore dei principi, delle istituzioni e delle società democratiche e non contro di essi.
Secondo David Zaharchuck, Research Director, Thought Leadership di IBV, "Garantire l'integrazione sicura ed etica dell'AI nelle nostre società e nell'economia globale sarà una delle maggiori sfide e opportunità per i governi nel prossimo quarto di secolo".
La maggior parte delle persone intervistate indica di avere preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti negativi dell'AI generativa. Questo dimostra che la maggior parte del pubblico non è ancora convinta da questa tecnologia e da come possa essere progettata e implementata dalle organizzazioni in modo affidabile e responsabile, rispettando rigorosi requisiti normativi e di sicurezza.
Lo studio IBV ha rivelato che le persone sono ancora preoccupate per quanto riguarda l'adozione di questa tecnologia emergente e l'impatto che può avere su questioni come il processo decisionale, la privacy e la sicurezza dei dati o la sicurezza del lavoro.
Nonostante la generale mancanza di fiducia nel governo e nelle tecnologie emergenti, la maggior parte delle persone intervistate concorda con l'uso del governo dell'AI generativa per il servizio clienti e ritiene che il tasso di adozione dell'IA generativa da parte del governo sia appropriato. Meno del 30% ritiene che il ritmo di adozione nei settori pubblico e privato sia troppo veloce. Molti credono che sia giusto, altri addirittura pensano che sia troppo lento.
Quando si tratta di casi d'uso specifici dell'AI generativa, i partecipanti hanno opinioni contrastanti sull'uso per i vari servizi ai cittadini. Tuttavia, la maggioranza concorda con l'utilizzo dell'AI generativa da parte del governo per il servizio clienti, i servizi di consulenza fiscale e legale e per scopi educativi.
Questi risultati mostrano che i cittadini vedono il valore dei governi che sfruttano l'AI e l'AI generativa. Tuttavia, la fiducia è un problema. Se i cittadini non si fidano ora, sicuramente non lo faranno se i governi commettono errori nell'adottare AI. Implementare l'AI generativa in modo aperto e trasparente consente ai governo di creare fiducia e funzionalità allo stesso tempo.
Secondo Casey Wreth, Global Government Industry Leader presso IBM Technology, «"Il futuro dell'AI generativa nel settore governativo è promettente, ma la tecnologia comporta nuove complessità e rischi che devono essere affrontati in modo proattivo. I leader dovranno implementare la governance dell'AI per gestire i rischi, sostenere i loro programmi di conformità e, soprattutto, conquistare la fiducia del pubblico sul suo uso più ampio".
"Poiché l'adozione dell'IA generativa continua ad aumentare anche quest'anno, è fondamentale che i cittadini abbiano accesso a workflow di AI trasparenti e spiegabili che facciano luce sulla 'scatola nera' di ciò che viene generato utilizzando l'AO con strumenti come watsonx.governance. In questo modo, i governi possono essere i garanti dell'implementazione responsabile di questa tecnologia rivoluzionaria", afferma Wreth.
IBM® watsonx, un portfolio di prodotti di AI, incarna cinque pilastri fondamentali per contribuire a garantire un'AI affidabile: equità, privacy, spiegabilità, trasparenza e robustezza.
Il portfolio offre un approccio fluido, efficiente e responsabile allo sviluppo dell'AI in vari ambienti. Più nello specifico, il recente lancio di IBM® watsonx.governance aiuta i team del settore pubblico ad automatizzare e affrontare queste aree, consentendo loro di indirizzare, gestire e monitorare le attività AI della propria organizzazione.
In sostanza, questo strumento consente di capire dove e come un modello di intelligenza artificiale ottiene le informazioni per i propri risultati, in modo simile alla funzione di un'etichetta nutrizionale, facilitando la trasparenza governativa. Questo strumento semplifica inoltre i processi, consentendo alle organizzazioni di individuare e mitigare i rischi in modo proattivo, supportando al contempo i loro programmi di conformità alle politiche interne in materia di AI e agli standard di settore.
Poiché il settore pubblico continua ad abbracciare l'AI e l'automazione per risolvere i problemi e migliorare l'efficienza, è fondamentale mantenere la fiducia e la trasparenza in qualsiasi soluzione di AI. I governi devono comprendere e gestire l'intero ciclo di vita dell'AI in modo efficace, e i leader dovrebbero essere in grado di spiegare facilmente quali dati sono stati utilizzati per addestrare e mettere a punto i modelli, nonché come i modelli hanno raggiunto i loro risultati. L'adozione proattiva di pratiche di AI responsabile è un'opportunità di miglioramento per tutti noi ed è un'occasione per i governi di guidare con trasparenza mentre sfruttano l'AI a fin di bene.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.