La fiducia è uno dei pilastri principali delle istituzioni pubbliche. Secondo Cristina Caballe Fuguet, Leader del governo globale di IBM Consulting, "La fiducia è alla base della capacità del governo di svolgere i propri compiti in modo efficace. La fiducia dei cittadini nei governi, dai rappresentanti locali alle cariche più alte del governo nazionale, dipende da molteplici elementi, inclusa la fornitura di servizi pubblici".



La fiducia è essenziale poiché i governi assumono un ruolo guida su questioni critiche come il cambiamento climatico, la salute pubblica e l'integrazione sicura ed etica delle tecnologie emergenti nelle società. L'attuale era digitale richiede maggiore integrità, apertura, fiducia e sicurezza come pilastri chiave per creare fiducia.

Secondo un altro recente studio dell'IBV, dell'IBM Institute for the Business of Government e della National Academy of Public Administration (NAPA), la maggior parte dei leader del governo comprende che costruire fiducia richiede attenzione e impegno verso la collaborazione, la trasparenza e la competenza nell'esecuzione. Tuttavia, la ricerca IBV più recente indica che la fiducia dei cittadini nei confronti dei governi è in calo.

I partecipanti hanno indicato che la loro fiducia nei governi federali e centrali è diminuita sempre di più dall'inizio della pandemia: il 39% ha dichiarato che il livello di fiducia nelle organizzazioni governative del proprio paese è molto basso o estremamente basso, rispetto al 29% registrato prima della pandemia.

Questo contrasta con la percezione dei dirigenti governativi intervistati nello stesso studio, che indicano di aver stabilito ed effettivamente aumentato la fiducia nelle loro organizzazioni tra gli elettori dalla pandemia di COVID-19. Questa discrepanza nella percezione indica che i dirigenti di governo devono trovare un modo per comprendere meglio i loro elettori e conciliare le loro opinioni sull'andamento delle istituzioni del settore pubblico con il modo in cui vengono percepiti dagli elettori.

Lo studio ha anche rilevato che costruire la fiducia negli strumenti basati su AI e nei servizi ai cittadini sarà una sfida per i governi. Quasi la metà dei rispondenti indica di fidarsi maggiormente dei servizi tradizionali assistiti dall'uomo, e solo circa 1 su 5 indica di fidarsi di più dei servizi basati su AI.