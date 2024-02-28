Poche tecnologie hanno conquistato il mondo come l'intelligenza artificiale (AI) negli ultimi anni. L'AI e i suoi numerosi casi d'uso sono diventati un argomento di discussione a livello pubblico, non più riservato agli esperti di tecnologia. L'AI, e in particolare l'AI generativa, ha un enorme potenziale per trasformare la società così come la conosciamo e di aumentare la produttività e sbloccare trilioni di valore economico nei prossimi anni. Il valore dell'AI non si limita ai progressi nel settore privato. Quando implementata in modo responsabile (la tecnologia è pienamente governata, la privacy è protetta e il processo decisionale è trasparente e spiegabile), l'AI nella pubblica amministrazione ha il potere di avviare una nuova era nei servizi governativi.
Questi servizi possono responsabilizzare i cittadini e contribuire a ripristinare la fiducia negli enti pubblici, migliorando l'efficienza della forza lavoro e riducendo i costi operativi del settore pubblico. Nel backend, gli strumenti di AI possono anche potenziare la modernizzazione, ad esempio automatizzando la migrazione del software legacy verso applicazioni più flessibili, basate sul cloud, o accelerando la modernizzazione delle applicazioni mainframe.
Nonostante i numerosi vantaggi potenziali, molte agenzie di governo stanno ancora cercando di capire come implementare l'AI e l'AI generativa. In molti casi, le agenzie di governo di tutto il mondo si trovano di fronte a una scelta. Possono abbracciare l'uso dell'AI e i suoi vantaggi, sfruttando il potenziale della tecnologia per migliorare la vita dei cittadini che servono. Oppure possono restare ai margini rischiando di perdere la capacità dell'AI di aiutare le agenzie a raggiungere i loro obiettivi in modo più efficace.
Per facilitare questo tipo di innovazione, Joe Biden e il governo degli Stati Uniti hanno annunciato una importante iniziativa di ricerca sull'AI tramite ordine esecutivo, indirizzando risorse della Casa Bianca verso assunzioni e sviluppo. Contemporaneamente, l'Office of Management and Budget (OMB) ha rilasciato linee guida aggiornate su come mitigare il rischio nell'uso dell'AI da parte del governo, segnalando un crescente interesse per la ricerca e le partnership responsabili.
Le agenzie governative che adottano per prime soluzioni basate su AI e automazione offrono insight concreti sui benefici della tecnologia nel settore pubblico, indipendentemente dal fatto che si tratti di modernizzare l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dell'US Internal Revenue Service (IRS) oppure di utilizzare l'automazione per migliorare notevolmente l'efficienza del Global Health Supply Chain Program dell'U.S. Agency for International Development. Altre implementazioni di successo dell'AI raggiungono direttamente i cittadini, inclusi gli assistenti virtuali di servizio pubblico come quelli creati dall'Ambasciata Ucraina nella Repubblica Ceca o dalla American Immigration Agency. Inoltre, alcuni algoritmi di AI hanno fatto avanzare delle iniziative nella sanità pubblica: nel Regno Unito, il National Health Service ha utilizzato la tecnologia nella diagnostica per immagini e per supportare il test e lo sviluppo di nuove terapie.
E questi usi governativi della tecnologia sono solo l'inizio. La nuova ondata di AI, con foundation model forniti da AI generativa, potrebbe rappresentare la nuova grande opportunità per mettere AI al servizio di governo e agenzie federali.
Per arrivarci, tuttavia, è necessario che i provider si concentrino sulle aree principali in cui i casi d'uso dell'AI possono portare beneficio ai governi locali e federali e ai loro clienti. A nostro avviso, ci sono tre aree principali.
La prima è la trasformazione della forza lavoro, o lavoro digitale nelle agenzie governative. A tutti i livelli di governo, dagli enti nazionali ai governi locali, i dipendenti pubblici devono essere pronti all'adozione delle tecnologie AI. Anche se ciò può significare assumere nuovi talenti come data scientist e programmatori software, dovrebbe anche fornire ai lavoratori esistenti la formazione e la valutazione continua necessarie per gestire progetti legati all'IA.
Questa trasformazione può aumentare la produttività, poiché tecnologie come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il machine learning (ML) promettono di alleviare la necessità di leggere e analizzare grandi set di dati; ad esempio, automatizzando aspetti del processo di procurement del governo per renderlo più efficace. L'obiettivo è quello di liberare tempo per i dipendenti pubblici, affinché possano dedicarsi a riunioni di alto valore, al pensiero creativo e ad attività più significative.
Il secondo grande focus nelle applicazioni emergenti dell'AI deve essere il supporto dei cittadini. Perché l'AI possa davvero portare beneficio alla società, il settore pubblico deve dare priorità ai casi d'uso che beneficiano direttamente i cittadini. Esiste il potenziale per una varietà di usi in futuro, che si tratti di fornire informazioni in tempo reale, personalizzare i servizi in base alle esigenze specifiche del cittadino o accelerare processi noti per essere lenti.
Ad esempio, chiunque abbia mai dovuto presentare documenti o una richiesta conosce fin troppo bene questa sensazione: stare seduti in ufficio per ore, ad aspettare mentre i dipendenti sfogliano schermate infinite, cercando informazioni memorizzate in diversi database. E se la capacità dell'AI di accedere, organizzare e utilizzare i dati potesse creare nuove possibilità per migliorare le attività governative, anche quelle già disponibili online, sbloccando i dati tra le agenzie per fornire informazioni e servizi in modo più intuitivo e proattivo?
In terzo luogo, anche i modelli AI stanno diventando una componente cruciale delle iniziative di trasformazione digitale del settore pubblico. I governi sono regolarmente frenati nel percorso verso una vera trasformazione a causa di sistemi legacy con regole di workflow strettamente accoppiate, che richiedono uno sforzo sostanziale e un costo significativo per essere modernizzate.
Ad esempio, le agenzie del settore pubblico possono utilizzare meglio i dati migrando determinati sistemi tecnologici nel cloud e integrandoli con l'AI. Gli strumenti basati su AI hanno il potenziale per aiutare con il rilevamento di pattern all'interno di grandi quantità di dati e nella scrittura di programmi per computer. Questo potrebbe facilitare l'ottimizzazione dei costi e anche rafforzare la cybersecurity, in quanto può aiutare a rilevare rapidamente le minacce alla sicurezza nazionale. In questo modo, invece di cercare competenze difficili da trovare, le agenzie possono ridurre il divario di competenze e utilizzare al meglio i talenti in evoluzione.
Ultimo ma non meno importante, secondo IBM, nessuna discussione sull’AI responsabile nel settore pubblico è completa senza sottolineare l’importanza dell’uso etico della tecnologia durante tutto il suo ciclo di vita di progettazione, sviluppo, utilizzo e manutenzione—qualcosa che IBM ha promosso nei settori per anni. Insieme alle organizzazioni sanitarie e agli enti di servizi finanziari, le entità di governo e del settore pubblico devono impegnarsi a essere considerate le istituzioni più affidabili. Ecco significa che gli esseri umani dovrebbero Continua a essere al centro dei servizi forniti dal governo mentre monitora per un impiego responsabile affidandosi alle cinque proprietà fondamentali per un’AI affidabile: spiegabilità, equità, trasparenza, robustezza e privacy
Finché l’AI viene implementata in modo da includere tutte le caratteristiche sopra menzionate, può aiutare sia i governi che i cittadini in modi nuovi. Forse il beneficio più grande dell’AI e dei foundation model è la portata, poiché possono estendersi anche alle agenzie più piccole. Questa tecnologia può essere utilizzata anche in progetti governativi statali e locali, ad esempio utilizzando modelli per migliorare il modo in cui dipendenti e cittadini effettuano ricerche nei database, per saperne di più sulle politiche o sui benefici erogati dal governo. Rimanendo informato, responsabile e ben equipaggiato in materia di AI, il settore pubblico ha la possibilità di contribuire a plasmare un futuro più luminoso e migliore per tutti.
