Poche tecnologie hanno conquistato il mondo come l'intelligenza artificiale (AI) negli ultimi anni. L'AI e i suoi numerosi casi d'uso sono diventati un argomento di discussione a livello pubblico, non più riservato agli esperti di tecnologia. L'AI, e in particolare l'AI generativa, ha un enorme potenziale per trasformare la società così come la conosciamo e di aumentare la produttività e sbloccare trilioni di valore economico nei prossimi anni. Il valore dell'AI non si limita ai progressi nel settore privato. Quando implementata in modo responsabile (la tecnologia è pienamente governata, la privacy è protetta e il processo decisionale è trasparente e spiegabile), l'AI nella pubblica amministrazione ha il potere di avviare una nuova era nei servizi governativi.

Questi servizi possono responsabilizzare i cittadini e contribuire a ripristinare la fiducia negli enti pubblici, migliorando l'efficienza della forza lavoro e riducendo i costi operativi del settore pubblico. Nel backend, gli strumenti di AI possono anche potenziare la modernizzazione, ad esempio automatizzando la migrazione del software legacy verso applicazioni più flessibili, basate sul cloud, o accelerando la modernizzazione delle applicazioni mainframe.

Nonostante i numerosi vantaggi potenziali, molte agenzie di governo stanno ancora cercando di capire come implementare l'AI e l'AI generativa. In molti casi, le agenzie di governo di tutto il mondo si trovano di fronte a una scelta. Possono abbracciare l'uso dell'AI e i suoi vantaggi, sfruttando il potenziale della tecnologia per migliorare la vita dei cittadini che servono. Oppure possono restare ai margini rischiando di perdere la capacità dell'AI di aiutare le agenzie a raggiungere i loro obiettivi in modo più efficace.

Per facilitare questo tipo di innovazione, Joe Biden e il governo degli Stati Uniti hanno annunciato una importante iniziativa di ricerca sull'AI tramite ordine esecutivo, indirizzando risorse della Casa Bianca verso assunzioni e sviluppo. Contemporaneamente, l'Office of Management and Budget (OMB) ha rilasciato linee guida aggiornate su come mitigare il rischio nell'uso dell'AI da parte del governo, segnalando un crescente interesse per la ricerca e le partnership responsabili.

Le agenzie governative che adottano per prime soluzioni basate su AI e automazione offrono insight concreti sui benefici della tecnologia nel settore pubblico, indipendentemente dal fatto che si tratti di modernizzare l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dell'US Internal Revenue Service (IRS) oppure di utilizzare l'automazione per migliorare notevolmente l'efficienza del Global Health Supply Chain Program dell'U.S. Agency for International Development. Altre implementazioni di successo dell'AI raggiungono direttamente i cittadini, inclusi gli assistenti virtuali di servizio pubblico come quelli creati dall'Ambasciata Ucraina nella Repubblica Ceca o dalla American Immigration Agency. Inoltre, alcuni algoritmi di AI hanno fatto avanzare delle iniziative nella sanità pubblica: nel Regno Unito, il National Health Service ha utilizzato la tecnologia nella diagnostica per immagini e per supportare il test e lo sviluppo di nuove terapie.

E questi usi governativi della tecnologia sono solo l'inizio. La nuova ondata di AI, con foundation model forniti da AI generativa, potrebbe rappresentare la nuova grande opportunità per mettere AI al servizio di governo e agenzie federali.