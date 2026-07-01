Due tecnici in una struttura di manutenzione aeroportuale
Gestione degli asset

Elenco di controllo per l'ispezione delle attrezzature

By Phill Powell , Ian Smalley
Pubblicato il 1 luglio 2026

Cos'è una checklist per l'ispezione delle attrezzature?

Una checklist per l'ispezione delle attrezzature è un documento standardizzato che le organizzazioni utilizzano per valutare e documentare la prontezza operativa di attrezzature o strumenti durante tutte le fasi del loro ciclo di vita.

Le checklist per l'ispezione delle attrezzature sono di per sé fondamentali per molti settori e luoghi di lavoro che si affidano a macchinari pesanti, come magazzini, fabbriche e cantieri edili.

Un'azienda che utilizza checklist per l'ispezione dell'attrezzatura ottiene i seguenti vantaggi:

  • Le attrezzature aziendali durano di più e funzionano meglio con test regolari.
  • L'azienda ottiene notevoli risparmi sui costi attraverso la manutenzione preventiva.
  • L'azienda tutela i propri interessi legali mantenendo la conformità normativa.

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Come creare una checklist per l'ispezione delle attrezzature

Questi primi passi ti aiuteranno a pianificare e strutturare la tua checklist per l'ispezione delle attrezzature:

  • Seleziona il formato della checklist: se la tua organizzazione preferisce le checklist cartacee, dovrai stampare moduli specifici. Ancora meglio: scegli pure un formato digitale, ad esempio tramite un'app di ispezione mobile o tramite un software di manutenzione computerizzata (CMMS) sistema di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS). I vantaggi del passaggio al digitale sono numerosi e premiano l'implementazione precoce.
  • Decidi tipo e frequenza: nella maggior parte delle situazioni, sarà necessaria una combinazione di tipi di test, sia test di routine eseguiti regolarmente sia controlli di manutenzione preventiva che non devono avvenire con la stessa frequenza. Stabilisci la frequenza dei test in modo che il processo non sfugga al programma di manutenzione ordinaria ogni volta che altre priorità cercano di interrompersi.
  • Inventario delle attrezzature: è necessario stabilire con precisione la quantità e la tipologia di attrezzature da includere nella lista di controllo per l'ispezione. Non tutti gli asset richiederanno ispezione, o almeno non saranno inclusi nelle checklist di ispezione regolari. Una volta determinato quale livello di "ingrandimento" utilizzare sulle attrezzature, basta compilare tutto in un'unica checklist completa per l'ispezione delle attrezzature.
  • Raggruppa l'attrezzatura in categorie: molte checklist per l'ispezione delle attrezzature falliscono perché organizzate in modo disordinato e prive di una struttura sensata. Tutte le categorie di ispezione elencate devono essere raggruppate in base workflow e ai sistemi, così le voci vengono visualizzate in modo logico.
  • Identificare i punti critici di guasto: studia i manuali del produttore dell'attrezzatura e i programmi di manutenzione raccomandati per quell'attrezzatura. Con questi dati, puoi prevedere quando i componenti chiave richiederanno manutenzione o sostituzione. Integra queste previsioni nel tuo processo di pianificazione, in modo che la tua programmazione si adatti ai ritmi dei tuoi macchinari.
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Vantaggi dell'utilizzo di checklist per l'ispezione dell'attrezzatura

Di seguito sono riportati alcuni dei principali risultati positivi ottenuti utilizzando una checklist per l'ispezione delle attrezzature:

  • Miglioramenti generali dei processi: l'implementazione di ispezioni regolari delle attrezzature aumenta la longevità delle attrezzature perché le attrezzature ispezionate in modo costante hanno maggiori probabilità di durare più a lungo. Inoltre, è più probabile che ottenga prestazioni migliori grazie alle cure proattive che riceve. Le attrezzature con prestazioni migliori producono risultati eccellenti, quindi anche la qualità dell'output aumenta.
  • Risparmi derivanti dalla manutenzione preventiva: le aziende spesso subiscono costi finanziari aggiuntivi quando l'attrezzatura, non adeguatamente manutenuta, si guasta in modo catastrofico. Le riparazioni necessarie per rilanciare tale attrezzatura possono essere estremamente costose e capovolgere i budget dell'attrezzatura. Il processo delle checklist per l'ispezione delle attrezzature supporta la manutenzione preventiva e impedisce che piccoli problemi si trasformino in catastrofi.
  • Miglioramento generale della conformità in materia di sicurezza: qualsiasi azienda che non comprenda la relazione diretta esistente tra l'azienda stessa e il suo approccio alla sicurezza e alla conformità si trova in una situazione difficile. Le aziende devono rispettare gli standard dell'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) per evitare sanzioni di audit e altre responsabilità. L'uso delle checklist aiuta a garantire la conformità OSHA.

Cosa deve includere una checklist per l'ispezione delle attrezzature?

Il tipo esatto di checklist da creare dipende in larga misura dal settore specifico in cui si opera. Ad esempio, se stai sviluppando una lista di controllo su attrezzature mediche estremamente complicate, quella lista di controllo sarà probabilmente molto più complessa di una lista costruita attorno a macchinari più semplici.

Tuttavia, ci sono alcune costanti che possono essere applicate a tutti i livelli di controllo per la maggior parte o per tutte le ispezioni delle attrezzature:

  • Tracciamento degli asset
  • Controlli visivi delle condizioni
  • Ispezioni operative
  • Classificazione dei difetti e approvazione

Tracciamento degli asset

Per consentire un facile recupero delle informazioni, l'intestazione in cima alla prima pagina del rapporto di ispezione deve supportare il tracciamento degli asset raccogliendo dati vitali su questa ispezione:

  • Dati sull'asset ispezionato: l'ID dell'attrezzatura o il numero di parte, così come le informazioni chiave riguardanti la marca e il modello.
  • Dati sulle condizioni di ispezione: quando è stata effettuata l'ispezione (annotando sia data che ora) e qualsiasi metrica rilevante, come le letture di tipo odometro dell'attrezzatura effettuate al momento del test.
  • Dati sull'ispettore: l'intestazione deve contenere il nome dell'ispettore e quali squadre o turni erano coinvolti. Inoltre, l'intestazione dovrebbe riportare la firma dell'ispettore per attestare i risultati dichiarati.

Controlli delle condizioni visive

Durante le ispezioni visive (chiamate anche "controlli guidati") l'ispettore percorre l'attrezzatura controllando visivamente diversi aspetti delle sue operazioni. Ecco alcuni esempi:

  • Livelli dei fluidi: la parte potrebbe richiedere più misurazioni per fornire un quadro completo dei fluidi che mantengono in funzione l'attrezzatura, tra cui la pressione dell'olio motore, l'olio idraulico, il liquido dei freni e il liquido di raffreddamento. Questa fase si concentra anche su eventuali perdite osservate o sospettate (ad esempio, perdite d'olio visibili, cali inspiegabili nei livelli di fluido idraulico che potrebbero suggerire perdite interne).
  • Condizioni fisiche: l'ispettore dovrebbe esaminare l'esterno dell'attrezzatura per eventuali pericoli che potrebbero minacciare l'integrità strutturale di quella parte o di quel pezzo di attrezzatura. È presente qualche corrosione? Sono visibili crepe effettive sulla superficie metallica esterna? Qualche parte saldata appare compromessa o sottoposta a forze eccessive?
  • Usura standard: qui non sono necessarie riparazioni importanti, solo il normale processo di usura dell'attrezzatura con il tempo e l'uso. Per i veicoli da ispezionare, la condizione dei pneumatici sarà una preoccupazione fondamentale, così come la durata di varie cinghie, tubi e filtri dell'aria. Nelle applicazioni industriali, i componenti essenziali delle attrezzature pesanti (come guarnizioni, cuscinetti e pignoni) richiedono un monitoraggio simile per garantirne la continua efficienza.
  • Etichette e segnaletica di sicurezza: i macchinari industriali sono estremamente potenti e possono essere spaventosamente pericolosi, soprattutto quando gli operatori agiscono nelle loro vicinanze senza le dovute precauzioni. L'ispezione dovrebbe garantire che le macchine pericolose vengano etichettate di conseguenza. Un'altra misura di sicurezza, la protezione delle macchine, utilizza scudi protettivi trasparenti per evitare che gli operatori vengano colpiti da detriti dispersi espulsi da una macchina in funzione.

Ispezioni operative

Assicurarsi che processi e strumenti svolgano funzioni chiave richieste comporta i seguenti test operativi:

  • Sistemi e attrezzature di sicurezza: la sicurezza rimane la massima priorità in qualsiasi tipo di applicazione industriale. I veicoli aziendali come pale caricatrici e carrelli elevatori richiedono cinture di sicurezza funzionanti e potrebbero necessitare di una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) per fornire una protezione aggiuntiva alla cabina di guida. I responsabili della struttura devono installare un numero obbligatorio di estintori e corna d'allarme in base alla dimensione della struttura e all'occupazione dell'edificio. L'ispezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) potrebbe essere giustificata se il loro utilizzo è prescritto nelle aree di produzione.        
  • Comandi di emergenza: come notato, le macchine industriali possono rivelarsi improvvisamente pericolose e il tempo necessario per spegnerle in una frazione di secondo fa spesso la differenza tra fortuna e infortunio. Molte situazioni industriali richiedono l'uso di pulsanti di stop elettronici che disattivano immediatamente l'alimentazione di quella macchina o sistema di produzione. L'ispezione deve confermare che i pulsanti di arresto di emergenza funzionano con la rapidità necessaria.
  • Sistemi meccanici ed elettrici: queste ispezioni cercano di dimostrare che le parti lavorano insieme per creare sistemi che funzionano insieme. Per i macchinari industriali, ciò significa che le parti mobili e i sistemi idraulici funzionano come previsto. Nei veicoli, la funzionalità può essere dimostrata garantendo una distanza di arresto sicura e verificando il corretto funzionamento del freno di stazionamento. I test del veicolo possono includere anche determinazioni su altri workflow, come il sistema di scarico o il sistema di raffreddamento.
  • Etichette di stato della calibrazione: le moderne attrezzature di test sono sofisticate e spesso richiedono una calibrazione approfondita per fornire misurazioni accurate. Le etichette di calibrazione indicano quando è avvenuta l'ultima calibrazione dell'attrezzatura e le iniziali dell'operatore che l'ha calibrata. Con queste informazioni, il potenziale utente ha un'idea più chiara se quell'attrezzatura necessita di calibrazione prima di essere nuovamente utilizzata.

Classificazione dei difetti e approvazione

Queste aggiunte finali dovrebbero concludere qualsiasi checklist tipico per l'ispezione dell'attrezzatura:

  • Definisci i trigger di guasto: ora che il processo di ispezione sta per concludersi, spetta all'ispettore identificare cosa costituirà l'effettivo funzionamento dell'attrezzatura ispezionata in futuro. A che punto le sue operazioni future diventeranno problematiche e quali segnali allerteranno gli operatori sui pericoli imminenti?
  • Assegna i compiti dei prossimi passi: se l'ispezione ha evidenziato la necessità di una riparazione, questa sezione finale dovrebbe includere una chiara indicazione delle azioni correttive necessarie e chi è incaricato di eseguire tali azioni. Inoltre, lo stesso spazio dovrebbe includere spazio per la firma di un supervisore che verifichi e approvi la riparazione una volta completata.       
  • Ritorno in servizio: a questo punto di questo scenario di manutenzione correttiva , c'è solo una sola funzione da svolgere, ed è rimettere in funzione l'asset fisso. Dovrebbe esserci spazio in fondo affinché qualcuno con il giusto livello di responsabilità autorizzi correttamente il ritorno in servizio dell'attrezzatura.

Come scrivere la migliore checklist possibile per l'ispezione delle attrezzature

Una qualità che ha reso Ulysses Grant un generale efficace durante la guerra civile degli Stati Uniti è stato il modo in cui scriveva gli ordini di battaglia ai suoi comandanti. I dispacci di Grant erano semplici, diretti e impossibili da interpretare erroneamente. Lo stesso vale per le checklist delle ispezioni dell'attrezzatura. Ecco alcuni consigli per renderle estremamente utili:

  • Usa il linguaggio con precisione: un linguaggio impreciso rovina molte liste di controllo. Ricorda, ognuno ha una concezione leggermente diversa di ciò che costituisce il "bene" e il "male". Invece di una formulazione vaga, opta invece per espressioni come "superato" e "fallito" o "sì" e "no", che lasciano meno spazio all'ambiguità. Ancora meglio, incorpora le metriche, perché i numeri mostrano un ridotto potenziale di confusione.
  • Collega le aree di ispezione alle attività: ricorda, stai creando la checklist di ispezione perfetta, non un semplice inventario dei pezzi. Pertanto, l'enfasi deve essere rivolta sul fornire istruzioni chiare agli operatori che conducono il test. Idealmente, ciascuna di queste istruzioni dovrebbe iniziare con un verbo attivo per evidenziare la particolare funzione che ci si aspetta che svolga durante quella valutazione. Verbi d'azione come "misurare", "confermare visivamente" e "calibrare" si rivelano particolarmente utili in questo contesto.
  • Raggruppa le aree di ispezione in modo logico: organizza le singole voci di una checklist in modo logico che consenta l'utilizzo più semplice, rapido e sensato. Se la tua checklist riguarda un camion e le sue esigenze di manutenzione, includi tutte le parti correlate di un sistema o di un workflow specifico (ad esempio, motore) all'interno di quel set di voci. Questo può far risparmiare all'ispettore molti passaggi inutili, come camminare prima verso una parte del camion prima di spostarsi all'altro capo del veicolo, e così via.
  • Traccia la linea tra superamento e fallimento: le conclusioni di una checklist devono essere rese chiare e visibili, quindi non usare mezzi termini. In ogni area misurata in cui esiste una relazione tra superamento e fallimento, chiarisci se quella voce ha superato o meno il test. E, ove possibile, fornisci dettagli su quanto la voce è fallita o altre note relative a tale errore.
  • Fornire una forte funzionalità di allerta: allo stesso modo, le checklist devono essere in grado di indicare quando un voto insufficiente riguarda un'area chiave di operazione e una situazione che sicuramente non può essere ignorata. L'operazione deve essere fermata fino a quando non viene effettuata una riparazione? Puoi anche implementare un sistema codificato o a colori che chiarisca quali azioni devono essere effettuate, così che la decisione non ricada sull'ispettore.
  • Abilita l'input dell'ispettore: le voci della checklist devono essere concise, così che tutte le informazioni pertinenti possano essere contenute all'interno della lista. Tuttavia, deve anche fornire spazio sufficiente affinché l'ispettore possa prendere appunti occasionali su specifiche voci. Questo diventa ancora più importante nei casi in cui le voci indicano una valutazione insufficiente. La descrizione del guasto da parte dell'ispettore può costituire una guida importante per i meccanici incaricati di indirizzo il guasto.
  • Richiedi l'approvazione dell'ispettore: le checklist hanno bisogno anche di aree di approvazione affinché i valutatori di test possano successivamente capire quale ispettore ha eseguito il test. Tali aree devono contenere il nome dell'ispettore (scritto in modo chiaro), la data del test, l'identificazione dell'asset (tramite un numero ID rimedio o numero di serie del pezzo) e la firma dell'ispettore (a garantire i risultati del test).
  • Transizione al digitale: passare dalle checklist cartacee ai formati digitali è la scelta più logica. Una volta che le checklist si trovano nelle piattaforme di formato digitale come MaintainX o Safety Culture, l'automazione può migliorare gran parte del processo di reporting. Inoltre, i risultati della checklist possono aiutare a monitorare e analizzare le tendenze e ad attivare avvisi di manutenzione.
Phill Powell

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

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