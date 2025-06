Che cos'è il monitoraggio ambientale?

I sistemi di monitoraggio ambientale raccolgono e misurano i dati per conoscere le condizioni ambientali attuali, rilevare i cambiamenti nel tempo, identificare potenziali problemi e prevedere le condizioni future.

Ad esempio, un'agenzia governativa potrebbe utilizzare strumenti di monitoraggio ambientale per monitorare la qualità dell'acqua di un fiume, inclusi indicatori quali temperatura, acidità e presenza di inquinanti. Il monitoraggio continuo può aiutare a rilevare eventuali problemi, come un picco improvviso di inquinanti causato dagli scarichi industriali, in modo da poter affrontare i problemi e limitare i danni.

Scienziati, ricercatori, aziende e organismi di regolamentazione come l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) utilizzano i dati di monitoraggio ambientale per creare report di valutazione dell'impatto, valutare la conformità alle leggi sulla protezione ambientale e orientare il processo decisionale per una migliore gestione delle risorse naturali.