Che cos'è il monitoraggio dell'esperienza dell'utente finale (EUEM)?

I team IT si impegnano nel monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM) e nel monitoraggio delle prestazioni di rete per valutare le operazioni tecniche del loro servizio. Tuttavia, comprendere il punto di vista dell'utente finale è fondamentale per analizzare la funzionalità dei prodotti e delle caratteristiche. L'EUEM aiuta a rendere le applicazioni più affidabili ed efficienti fornendo al contempo una migliore esperienza utente.



Per acquisire una comprensione completa dell'esperienza dell'utente finale, gli strumenti EUEM raccolgono e aggregano i dati relativi all'intero percorso dell'utente, incluse le prestazioni di dispositivi, applicazioni e reti dell'utente finale. Un utente finale può essere un cliente esterno che utilizza un prodotto, un'applicazione, una funzionalità o un dipendente. È essenziale tenere a mente questa distinzione.

Gli strumenti di gestione dell'esperienza dell'utente finale offrono dashboard con real-time analytics che aiutano i reparti IT a ottenere una visibilità end-to-end sull'erogazione dei servizi. Questi strumenti offrono funzionalità di monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, di monitoraggio della connettività di rete, di analisi della causa principale dei problemi di prestazioni e di correzione automatica di tali problemi.

Con una maggiore comprensione delle esperienze esterne dei clienti e dei dipendenti con le risorse IT aziendali, le organizzazioni ottengono una maggiore osservabilità delle operazioni aziendali. Ciò consente di identificare i colli di bottiglia e altri problemi di prestazioni, monitorare la produttività del lavoro da remoto, offrire prodotti e servizi migliori e, in definitiva, migliorare i risultati aziendali, tra gli altri benefici.