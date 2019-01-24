Sono molti i fattori che entrano in gioco quando si decide se investire e gestire soluzioni di disaster recovery (DR) on-premise o affidarsi ai provider di disaster recovery as a service (DRaaS). Il costo è una considerazione principale. Puoi permetterti di possedere e gestire la tua soluzione DR? Sei in grado di progettare, implementare e gestire in modo efficace una soluzione DR che si adatta ai mutevoli requisiti informatici della tua organizzazione ? E ha senso dal punto di vista finanziario gestire la DR invece di investire questi fondi e il personale in altre aree dell'azienda?

Molte organizzazioni si stanno rendendo conto che le soluzioni DR on-premise esistenti non riescono a fornire il ROI sul capitale. Per questo cercano soluzioni meno costose e basate su OpEx. Secondo una ricerca IDG, il 77% dei CIO dichiara di voler ridurre i costi complessivi delle soluzioni DR, e questi leader si rivolgono ai fornitori di DRaaS per risolvere questo problema.

Una soluzione DRaaS gestita sarà davvero più conveniente? Esploriamo cosa comporta l'architettura e la gestione della propria soluzione di DR. Fondamentalmente, la tua soluzione di DR dovrebbe imitare le funzionalità del tuo ambiente di produzione. Ad alto livello, una soluzione DRP richiederà personale di supporto IT , amministrazione, strutture e infrastrutture. Questa configurazione comporta un grande investimento di capitale iniziale per l'acquisto di tutti i dati centri, networking, hardware e software necessari per supportare il DR soluzione.