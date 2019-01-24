Sono molti i fattori che entrano in gioco quando si decide se investire e gestire soluzioni di disaster recovery (DR) on-premise o affidarsi ai provider di disaster recovery as a service (DRaaS). Il costo è una considerazione principale. Puoi permetterti di possedere e gestire la tua soluzione DR? Sei in grado di progettare, implementare e gestire in modo efficace una soluzione DR che si adatta ai mutevoli requisiti informatici della tua organizzazione ? E ha senso dal punto di vista finanziario gestire la DR invece di investire questi fondi e il personale in altre aree dell'azienda?
Molte organizzazioni si stanno rendendo conto che le soluzioni DR on-premise esistenti non riescono a fornire il ROI sul capitale. Per questo cercano soluzioni meno costose e basate su OpEx. Secondo una ricerca IDG, il 77% dei CIO dichiara di voler ridurre i costi complessivi delle soluzioni DR, e questi leader si rivolgono ai fornitori di DRaaS per risolvere questo problema.
Una soluzione DRaaS gestita sarà davvero più conveniente? Esploriamo cosa comporta l'architettura e la gestione della propria soluzione di DR. Fondamentalmente, la tua soluzione di DR dovrebbe imitare le funzionalità del tuo ambiente di produzione. Ad alto livello, una soluzione DRP richiederà personale di supporto IT , amministrazione, strutture e infrastrutture. Questa configurazione comporta un grande investimento di capitale iniziale per l'acquisto di tutti i dati centri, networking, hardware e software necessari per supportare il DR soluzione.
In genere, la soluzione di DR rimane inattiva senza restituire valore sull'investimento. I costi correnti a carico totale possono includere il data center, la manodopera, la connettività, l'energia, l'infrastruttura e la manutenzione del software. Questi elementi comportano ingenti costi operativi iniziali e continuativi associati al possesso della soluzione. Ad aggravare questi costi c'è la necessità di garantire che la soluzione DR si aggiorni di pari passo con l'ambiente di produzione. Questo requisito raddoppia efficacemente i costi di ogni aggiornamento. A complicare le cose, le nuove soluzioni di DR emergenti non possono essere adottate fino a quando la soluzione acquistata esistente non realizza l'ammortamento.
Confronta una soluzione DR con un abbonamento DRaaS mensile che include hardware preconfigurato di livello enterprise, manutenzione e supporto associati ai tuoi requisiti DR. L'abbonamento DRaaS sposta efficacemente l'onere della manutenzione del sito alternativo al fornitore, eliminando i costi iniziali e riducendo le spese operative complessive. Più o meno allo stesso modo in cui le organizzazioni hanno spostato le funzioni di payroll, HR e IT su SaaS e provider di servizi gestiti (MSP), l'utilizzo del backup e del DRaaS gestito riduce i costi di capitale e di manodopera dell'organizzazione on-premise.
Oltre ai vantaggi in termini di risparmio che derivano dall'utilizzo di DRaaS al posto di una soluzione DR proprietaria, considera i costi del tempo di inattività. Gartner stima i costi medi dei tempi di inattività a 5.600 dollari al minuto per la maggior parte delle organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Mentre l'implementazione del piano di DR in loco può essere efficace, un DRaaS che utilizza il cloud computing può fornire tempi di ripristino più rapidi se i fornitori adattano correttamente il processo.
Allo stesso tempo, gli utenti desiderano un livello di servizio da parte del team di assistenza clienti del fornitore DRaaS che soddisfi o superi le loro aspettative. Secondo Gartner, i fornitori più piccoli con programmi di assistenza clienti ben gestiti hanno le valutazioni complessive di soddisfazione del cliente più elevate, pari o superiori a 4,5, su una scala da 1 a 5. Un grande fornitore di DRaaS con molti clienti rischia di essere sopraffatto quando molti clienti hanno bisogno del team di assistenza clienti. Questo sviluppo annulla i vantaggi derivanti dall'attribuzione di queste responsabilità al provider DRaaS.
Un malinteso comune quando si decide quale soluzione sia la migliore per un'organizzazione è che una soluzione di proprietà e autogestita sia alla fine più economica. I sostenitori delle soluzioni on-premise affermano che la soluzione fornisce asset all'organizzazione. Piace il fatto che il personale interno possa gestire la soluzione senza coinvolgere fornitori esterni. Il problema è che questo confronto non tiene conto del costo complessivo di proprietà. Inoltre, le soluzioni DR sono asset in via di deprezzamento che richiederanno un aggiornamento o una sostituzione. Anche l'impatto del turnover dei dipendenti può influire in modo sostanziale su una soluzione di DR.
La realtà è che possedere e gestire il proprio sito di DR può costare circa tre volte di più rispetto all'utilizzo del DRaaS. I termini del contratto determineranno la gestione della soluzione di DR da parte di un fornitore esterno. Il contratto deve includere livelli di servizio e processi di escalation. Delegando la gestione del DR al fornitore, consentirai al personale interno di concentrarsi sulla gestione delle operazioni.
Un altro problema è che la maggior parte delle soluzioni on-premise si basa sul presupposto che la maggior parte o tutti i workload rientrino in una piattaforma comune di DR o backup. Questo servizio di ripristino non a livelli è spesso uno dei maggiori difetti del DR e del backup on-premise e può causare i seguenti problemi:
Piattaforme di DR e backup progettate per soddisfare solo una linea guida generale per il ripristino
Workload mission-critical poco protetti
Workload di livello inferiore troppo protetti
Maggiore rischio di tempo di inattività per i workload mission-critical per l'azienda
Investimenti insufficienti ed eccessivi ai due estremi dello spettro di applicazioni
Il cloud computing offre un'ampia gamma di usi e servizi che un'azienda può implementare. Una di queste è quella di sfruttare al 100% il cloud. Le startup tecnologiche sono un ottimo esempio di questa pratica.
Se la tua organizzazione intende utilizzare i provider di cloud pubblico come ambiente di produzione principale, CPA Canada consiglia di utilizzare la pianificazione del disaster recovery sulle applicazioni basate su cloud come faresti con le applicazioni on-premise. In caso contrario, farai affidamento unicamente sul tuo CSP (Communication Service Provider) e non avrai alcuna possibilità di scelta finché non torna online. Un CSP alternativo è una soluzione DR consigliata. Questo approccio offre all'azienda un'opzione adeguata se il sito principale è compromesso e non è in grado di operare. I provider DRaaS che supportano le piattaforme multicloud sono il modo più adatto per fornire resilienza basata sul cloud.
Sebbene il costo una tantum dell'hardware DR possa essere allettante rispetto ai costi di abbonamento pluriennali del DRaaS, un vero confronto stima il costo operativo totale delle soluzioni. Prendendo in considerazione tutti questi costi, i risultati mostrano che il DRaaS è la scelta più responsabile dal punto di vista finanziario.
