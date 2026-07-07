Gemelli digitali per le energie rinnovabili

I gemelli digitali (DT) nel campo delle energie rinnovabili sono una tecnologia che crea repliche virtuali dinamiche di sistemi cyber-fisici, quali reti elettriche, solar farm e sistemi di batterie.
Il gemello digitale acquisisce continuamente dati in tempo reale, fornendo un confronto accurato con le controparti del mondo reale.
Questa tecnologia, basata su funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML), crea una versione digitale di un sistema di potenza che gli operatori possono simulare, analizzare e ottimizzare utilizzando dati in tempo reale e insight intelligenti. Gli operatori possono riprodurre il comportamento degli asset, prevedere i problemi e ottimizzarne le prestazioni, il tutto senza intervenire sulle attrezzature fisiche.
Questa tecnologia si sta rivelando rivoluzionaria per l'efficienza operativa nel settore energetico. Un caso study sul Digital Wind Farm di GE ha rilevato che i gemelli digitali hanno consentito di prolungare la vita utile delle turbine fino a 5 anni e di ridurre i tempi di inattività fino al 25%, secondo uno studio di Energy Strategy Review sui gemelli digitali nei sistemi di energia rinnovabile.
La tecnologia dei gemelli digitali sta cambiando il modo in cui il settore energetico gestisce sistemi come la rete elettrica, che rappresenta un perno fondamentale dell'economia odierna. L'attuale landscape del settore energetico sta subendo una transizione dai tradizionali combustibili fossili verso fonti di energia rinnovabile, una maggiore sostenibilità e una migliore efficienza del sistema elettrico.
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I gemelli digitali sono importanti per le fonti di energia rinnovabile perché aiutano a risolvere le sfide fondamentali dell'intermittenza e della complessità delle infrastrutture.
Le fonti di energia verde possono essere imprevedibili e gli strumenti di monitoraggio tradizionali non sono stati progettati per affrontare questa situazione. La gestione tradizionale della rete elettrica prevede un approccio statico e sistemi centralizzati, come i sistemi di controllo di supervisione e acquisizione di dati (noti anche come sistemi SCADA) e i protocolli di ispezione manuale.
Investire nelle energie rinnovabili e nella stabilità della rete elettrica è fondamentale perché soddisfare la domanda di elettricità richiede un aumento degli investimenti annuali nella rete. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), per soddisfare la domanda di elettricità fino al 2030 sarà necessario aumentare del 50% gli investimenti annuali nella rete rispetto agli attuali 400 miliardi di dollari.
Le fonti di energia rinnovabile, come le turbine eoliche e i pannelli solari, presentano un output fluttuante che dipende dalle condizioni meteorologiche, il che rende difficile il monitoraggio dei flussi energetici. I modelli di gemello digitale consentono agli operatori di simulare diverse condizioni e flussi energetici; ciò, a sua volta, agevola le strategie di manutenzione predittiva e il monitoraggio in tempo reale.
Gli operatori delle reti elettriche utilizzano inoltre i gemelli digitali per la gestione energetica, al fine di individuare i momenti in cui le reti potrebbero andare in sovraccarico, prevedere potenziali interruzioni e ottimizzare l'efficienza operativa.
I gemelli digitali nel mercato dell'energia sono in crescita. Secondo un report di Fortune Business Insights, il mercato dovrebbe crescere da 33,97 miliardi di dollari nel 2026 a 384,79 miliardi di dollari entro il 2034, man mano che più settori adotteranno questa tecnologia.
La tecnologia dei gemelli digitali sta diventando sempre più essenziale per i sistemi di energia rinnovabile, poiché le operazioni energetiche continuano a espandersi e a concentrarsi sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sull'abbassamento della propria impronta di carbonio.
I gemelli digitali operano in una struttura a tre livelli: l'asset fisico, il modello digitale e la connessione dati che collega i due.
La tecnologia può operare su diverse scale, da un singolo asset energetico a un intero sistema energetico o alla rete nazionale.
I gemelli digitali consentono agli operatori del settore energetico di sperimentare attraverso una rappresentazione virtuale, mitigando le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e alla sicurezza operativa. Attraverso analytics avanzate, le piattaforme di gemelli digitali aiutano gli operatori a esplorare scenari ipotetici che potrebbero non aver mai preso in considerazione. I motori di analisi possono supportare i team nell'ottimizzare le prestazioni e consentire analisi predittive e un'allocazione strategica delle risorse.
Data la complessità e la necessità di insight in tempo reale e analytics predittiva, un unico gemello digitale raramente è sufficiente. Le aziende del settore energetico hanno invece bisogno di più gemelli digitali, secondo Nigel Cain, Vicepresident e Senior Partner di IBM e Biren Gandhi, Executive Partner & Global Industry CoE Leader of Energy, Environment & Utility presso IBM.
"Agendo insieme, i gemelli digitali possono simulare l'impatto di fattori esterni, quali eventi meteorologici, guasti hardware e alle attrezzature, cambiamenti normativi e fluttuazioni di mercato, sulle infrastrutture energetiche", hanno affermato Cain e Gandhi. "Questa capacità consente alle aziende energetiche di sviluppare solidi piani di emergenza e ottimizzare le proprie strategie per mitigare i rischi e sfruttare le opportunità."
Tra le applicazioni più comuni dei gemelli digitali nel settore delle energie rinnovabili figurano la simulazione delle turbine eoliche, il monitoraggio degli impianti solari, l'accumulo di energia in batterie, l'energia idroelettrica e la gestione della rete elettrica.
La tecnologia dei gemelli digitali consente un'applicazione più efficace delle strategie di manutenzione predittiva, il rilevamento automatico dei guasti, l'ottimizzazione delle prestazioni e una maggiore stabilità in tutto il ciclo operativo.
Nel settore dell'energia eolica, i gemelli digitali possono simulare una singola turbina o un intero parco eolico. Gli operatori sono in grado di simulare come le pale rispondono alle condizioni del vento, prevedere l'usura meccanica di riduttori e cuscinetti e programmare la manutenzione con largo anticipo rispetto al verificarsi di un guasto.
Un approccio di manutenzione predittiva permette di individuare problemi quali il degrado dei cuscinetti o la formazione di ghiaccio sulle pale, contribuendo così a migliorare la gestione degli asset dell'impianto.
Per gli impianti solari, i gemelli digitali modellano le prestazioni dei campi di pannelli in diverse condizioni meteorologiche, in presenza di accumulo di polvere e in condizioni di ombreggiamento. La tecnologia monitora i tassi di degrado e aiuta a ottimizzare le impostazioni degli inverter o i programmi di pulizia dei pannelli.
Gli operatori su scala industriale possono inoltre utilizzare i gemelli digitali per simulare l'effetto dell'accumulo di polvere o del disallineamento dei pannelli sulla produzione.
I gemelli digitali dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) aiutano gli operatori a comprendere e analizzare i dati di produzione e consumo in tempo reale.
Determinare i momenti più efficienti per immagazzinare l'energia solare o eolica in eccesso e quando immetterla nella rete è fondamentale per i modelli predittivi. Sapere quando e come l'energia immagazzinata debba essere immessa può far risparmiare tempo e denaro.
Gli impianti idroelettrici spesso comportano l'utilizzo di più turbine contemporaneamente. Un modello di gemello digitale può simulare diverse combinazioni di funzionamento delle turbine per individuare la configurazione più efficiente per una specifica portata d'acqua e un determinato livello di domanda, riducendo lo spreco d'acqua e gli sforzi di produzione superflui.
Per le reti dotate di impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, i gemelli digitali permettono di simulare i cicli di pompaggio per ottimizzare i tempi di accumulo e rilascio dell'energia in base alla domanda della rete e alle tariffe elettriche.
Per le reti energetiche, i gemelli digitali modellano l'impatto della generazione da fonti rinnovabili sulle infrastrutture di stoccaggio e trasmissione, sulle sottostazioni e sui pattern di domanda attraverso sensori IoT e l'acquisizione di dati in tempo reale.
I gestori della rete possono eseguire scenari "ipotetici", come simulare la risposta della rete a un calo improvviso dell'output eolico o a un picco della domanda, senza rischiare interruzioni nella realtà. Simulando domanda e offerta, gli operatori sono in grado di bilanciare i flussi energetici e integrarli senza intoppi nella rete più ampia.
I vantaggi dei gemelli digitali nel settore delle energie rinnovabili includono una maggiore sostenibilità, una manutenzione predittiva avanzata, un processo decisionale più rapido, risparmi sui costi misurabili, un'integrazione più efficiente nella rete e una collaborazione potenziata:
Sebbene i gemelli digitali nel settore delle energie rinnovabili sblocchino potenti potenzialità, gli operatori devono affrontare ostacoli concreti prima di poter realizzare tali benefici. Queste sfide includono maggiori rischi di cybersecurity, scarsa qualità dei dati, costi di implementazione elevati, infrastrutture obsolete e carenza di competenze. Comprendere queste sfide aiuterà le organizzazioni a pianificare implementazioni più intelligenti ed evitare costosi passi falsi:
Il futuro dei gemelli digitali nel settore delle energie rinnovabili ruoterà attorno a sistemi più autonomi e basati sull'AI, in grado di ottimizzare in modo autonomo la produzione di energia, monitorando automaticamente le metriche di prestazione e conducendo analisi di scenario, il tutto senza intervento umano.
Man mano che i modelli vengono addestrati su set di dati più ampi relativi a parchi di asset globali, le loro previsioni diventeranno più precise e più trasferibili tra diversi ambienti operativi:
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