Gemelli digitali per le energie rinnovabili

Asset fisico: il processo del gemello digitale inizia con un asset fisico dotato di sensori, come monitor di vibrazioni, misuratori di temperatura, sensori di velocità del vento e misuratori di potenza erogata. Alcuni componenti chiave della tecnologia dei gemelli digitali includono i sensori presenti sui dispositivi Internet of Things (IoT) e sui contatori intelligenti.

il processo del gemello digitale inizia con un asset fisico dotato di sensori, come monitor di vibrazioni, misuratori di temperatura, sensori di velocità del vento e misuratori di potenza erogata. Alcuni componenti chiave della tecnologia dei gemelli digitali includono i sensori presenti sui dispositivi Internet of Things (IoT) e sui contatori intelligenti. Modello digitale: i sensori trasmettono i dati a una piattaforma cloud o di edge computing, che alimenta un modello software progettato per replicare le caratteristiche dell'asset fisico in una replica virtuale. I gemelli digitali più avanzati utilizzano la modellazione 3D in tempo reale, il cloud computing e l'analytics dei dati in tempo reale per alimentare questo livello.

i sensori trasmettono i dati a una piattaforma cloud o di edge computing, che alimenta un modello software progettato per replicare le caratteristiche dell'asset fisico in una replica virtuale. I gemelli digitali più avanzati utilizzano la modellazione 3D in tempo reale, il cloud computing e l'analytics dei dati in tempo reale per alimentare questo livello. Connessione dei dati: I nuovi dati aggiornano continuamente il modello, mantenendo il modello virtuale sincronizzato con ciò che l'asset fisico sta facendo in un determinato momento. Molte aziende automatizzano il processo di scambio dei dati per alleggerire il carico di lavoro degli operatori. La forza di questa connessione determina quanto accuratamente il modello digitale rifletta le condizioni del mondo reale.

I gemelli digitali consentono agli operatori del settore energetico di sperimentare attraverso una rappresentazione virtuale, mitigando le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e alla sicurezza operativa. Attraverso analytics avanzate, le piattaforme di gemelli digitali aiutano gli operatori a esplorare scenari ipotetici che potrebbero non aver mai preso in considerazione. I motori di analisi possono supportare i team nell'ottimizzare le prestazioni e consentire analisi predittive e un'allocazione strategica delle risorse.

Data la complessità e la necessità di insight in tempo reale e analytics predittiva, un unico gemello digitale raramente è sufficiente. Le aziende del settore energetico hanno invece bisogno di più gemelli digitali, secondo Nigel Cain, Vicepresident e Senior Partner di IBM e Biren Gandhi, Executive Partner & Global Industry CoE Leader of Energy, Environment & Utility presso IBM.

"Agendo insieme, i gemelli digitali possono simulare l'impatto di fattori esterni, quali eventi meteorologici, guasti hardware e alle attrezzature, cambiamenti normativi e fluttuazioni di mercato, sulle infrastrutture energetiche", hanno affermato Cain e Gandhi. "Questa capacità consente alle aziende energetiche di sviluppare solidi piani di emergenza e ottimizzare le proprie strategie per mitigare i rischi e sfruttare le opportunità."