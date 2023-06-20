Reinventa il tuo processo di garanzia con un gemello digitale

Secondo Warranty Week, nel 2021 i produttori globali di attrezzatura originale automobilistica hanno pagato richieste di rimborso per un totale di 46 miliardi di dollari. Sono stati effettuati accantonamenti per 54 miliardi di dollari. Ciò significa che, in base all'esperienza, circa 630 USD per veicolo venduto vengono trattenuti per i prossimi problemi di garanzia. La sfida per evitare o ridurre le richieste di risarcimento in garanzia e i relativi costi è enorme, poiché possono verificarsi difetti lungo l'intera catena del valore. È qui che un gemello digitale può rivelarsi utile.
La produzione snella porta a una maggiore efficienza, a un minore utilizzo di materiali e a una riduzione dei costi. Ma comporta anche un rischio maggiore di nuovi problemi di qualità sconosciuti e quindi di potenziali argomenti relativi alla garanzia. Con un numero sempre maggiore di software integrati in un veicolo, la percentuale di richieste di garanzia relative al software aumenta di anno in anno. Ora la necessità è quella di rilevare il prima possibile nuovi guasti e problemi non identificati.
In genere, i problemi dei software possono essere facilmente risolti via etere e non richiedono una richiamata. Questo porta a una riduzione dei costi totali di garanzia per argomenti legati al software in modo conveniente ed efficiente per il cliente. Allo stesso tempo, le cifre totali dei sinistri e degli accantonamenti globali non sono cambiate molto negli ultimi cinque anni. Che cosa vuol dire?
Gli OEM automobilistici globali hanno sempre affrontato problemi di garanzia e quindi le loro funzionalità di gestione della garanzia sono piuttosto mature. Dall'inclusione dei dati sui social media per restare aggiornati sulle tendenze, all'uso dei dati IoT per ridurre i tassi di guasto negli impianti, alcune aziende con prestazioni superiori stanno aprendo la strada allo sfruttamento dei dati per argomenti relativi alle garanzie.
l nostro studio di riferimento IBV del 2020 "data driven warranty reinvention" sottolinea questo punto, considerando le risposte dei 300 leader automobilistici responsabili della gestione della garanzia nella loro organizzazione in 11 paesi in Asia Pacifico, Europa, Stati Uniti e Canada. Tra le altre cose, è stato chiesto loro di fornire i KPI di garanzia. Le gamme di prestazioni che ci vengono fornite mostrano un potenziale di miglioramento per ogni azienda. Anche i primi ad adottare la tecnologia hanno ancora molte possibilità di utilizzare al meglio i propri dati.
Grazie all'utilizzo dell'analisi dei dati, sono stati fatti molti progressi nell'ingegneria (ad esempio, evitando problemi di garanzia tramite simulazione), nella produzione (ad esempio, rilevando e prevenendo guasti tramite l'analisi dei dati dei sensori) e nel post-vendita (ad esempio, rilevando tendenze tramite l'analisi dei social media). Tuttavia, anche se l'adozione di nuove tecnologie ha supportato nuove pratiche di miglioramento della garanzia, resta un'impresa enorme risalire alla causa principale dei guasti lungo tutta la catena del valore. Inoltre, i costi della garanzia vengono comunque restituiti al fornitore.
Le ragioni sono molteplici: informazioni isolate, dati mancanti, proprietà dei dati poco chiara, strumenti di analisi obsoleti e i recenti approcci alla produzione 4.0, alla fabbrica intelligente o all'Internet of Things non risolvono questi problemi in modo completo e soddisfacente.
Il nuovo cavaliere splendente che reinventa l'analisi delle garanzie è il gemello digitale. Ecco perché: il gemello digitale non è un progetto una tantum per collegare sistemi diversi a sensori diversi. È un processo. Più specificamente, si tratta di un processo continuo che rende possibile il rilevamento e la causa principale, compresi gli avvisi incrociati lungo la catena del valore, dalla progettazione e costruzione alla vendita e all'assistenza post-vendita. Raccoglie e collega le informazioni, rendendole interconnesse e pronte per essere analizzate a livello di gruppo.
Il gemello digitale ha il potere di risolvere il vecchio problema del tipo: "Conosciamo il pezzo difettoso, sappiamo in che veicoli questo pezzo è stato costruito, ma non sappiamo quale lotto del fornitore era errato". Pertanto, non possiamo richiamare solo i veicoli interessati, dobbiamo richiamare tutti quelli potenzialmente interessati".
Quando il gemello digitale di un veicolo copre dalla progettazione e dall'ingegnerizzazione alla produzione del gemello operativo, abbiamo tutte le informazioni insieme sia per ridurre la garanzia sia per evitarla.
La gestione della garanzia è un processo continuo. E sarà reinventato con l'ampia disponibilità di gemelli digitali.
