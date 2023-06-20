Reinventa il tuo processo di garanzia con un gemello digitale

Grazie all'utilizzo dell'analisi dei dati, sono stati fatti molti progressi nell'ingegneria (ad esempio, evitando problemi di garanzia tramite simulazione), nella produzione (ad esempio, rilevando e prevenendo guasti tramite l'analisi dei dati dei sensori) e nel post-vendita (ad esempio, rilevando tendenze tramite l'analisi dei social media). Tuttavia, anche se l'adozione di nuove tecnologie ha supportato nuove pratiche di miglioramento della garanzia, resta un'impresa enorme risalire alla causa principale dei guasti lungo tutta la catena del valore. Inoltre, i costi della garanzia vengono comunque restituiti al fornitore.

Le ragioni sono molteplici: informazioni isolate, dati mancanti, proprietà dei dati poco chiara, strumenti di analisi obsoleti e i recenti approcci alla produzione 4.0, alla fabbrica intelligente o all'Internet of Things non risolvono questi problemi in modo completo e soddisfacente.

Il nuovo cavaliere splendente che reinventa l'analisi delle garanzie è il gemello digitale. Ecco perché: il gemello digitale non è un progetto una tantum per collegare sistemi diversi a sensori diversi. È un processo. Più specificamente, si tratta di un processo continuo che rende possibile il rilevamento e la causa principale, compresi gli avvisi incrociati lungo la catena del valore, dalla progettazione e costruzione alla vendita e all'assistenza post-vendita. Raccoglie e collega le informazioni, rendendole interconnesse e pronte per essere analizzate a livello di gruppo.

Il gemello digitale ha il potere di risolvere il vecchio problema del tipo: "Conosciamo il pezzo difettoso, sappiamo in che veicoli questo pezzo è stato costruito, ma non sappiamo quale lotto del fornitore era errato". Pertanto, non possiamo richiamare solo i veicoli interessati, dobbiamo richiamare tutti quelli potenzialmente interessati".

Quando il gemello digitale di un veicolo copre dalla progettazione e dall'ingegnerizzazione alla produzione del gemello operativo, abbiamo tutte le informazioni insieme sia per ridurre la garanzia sia per evitarla.

La gestione della garanzia è un processo continuo. E sarà reinventato con l'ampia disponibilità di gemelli digitali.