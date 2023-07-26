10 modi in cui i settori del petrolio e del gas possono utilizzare la tecnologia del gemello digitale

I settori del petrolio e del gas sono stati la spina dorsale dell'economia globale per decenni. Tuttavia, la volatilità del mercato, le preoccupazioni ambientali e le inefficienze operative hanno anche sfidato questi settori ad adattarsi e innovare. L'uso dei gemelli digitali è una di queste innovazioni.

Nell'era della trasformazione digitale, i gemelli digitali stanno emergendo come una potente soluzione alle sfide della produzione di energia. La tecnologia del gemello digitale, un avanzamento derivante dall'Internet of Things (IoT), sta rimodellando il landscape del petrolio e del gas aiutando i fornitori a semplificare la gestione degli asset, ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi operativi e i tempi di inattività non pianificati.

Che cos'è un gemello digitale?

Un gemello digitale è una rappresentazione dinamica e virtuale di un oggetto o sistema fisico che ne simula il comportamento in tempo reale. Integrando dati operativi in tempo reale, informazioni storiche e algoritmi avanzati in un modello digitale completo, un gemello digitale può prevedere il comportamento futuro, affinare l'efficienza operativa e consentire insight senza precedenti sul comportamento della controparte nel mondo reale.

Gemelli digitali nei settori del petrolio e del gas

I gemelli digitali sono stati utilizzati per la prima volta dalla NASA per preparare le missioni spaziali, ma i loro casi d'uso sono diversi, soprattutto per gli operatori di petrolio e gas. La tecnologia dei gemelli digitali facilita le seguenti operazioni:

  1. Manutenzione predittiva: una delle applicazioni più vantaggiose dei gemelli digitali nei settori del petrolio e del gas è la manutenzione predittiva (PdM). In questo contesto, un team di manutenzione creerebbe un gemello digitale di un'attrezzatura o di un macchinario. Il gemello raccoglierà continuamente dati dall'asset fisico e utilizzerà algoritmi di analytics predittiva e machine learning (ML) per prevedere le prestazioni future. Monitorando costantemente le prestazioni dell'attrezzatura e confrontandole con le controparti virtuali, gli operatori possono prevedere potenziali guasti o malfunzionamenti.
  2. Operazioni efficienti e sicure: la tecnologia del gemello digitale può migliorare significativamente l'efficienza operativa. Un gemello digitale può simulare vari scenari operativi, aiutando i team a capire in che modo i diversi parametri operativi influiscono sulle prestazioni. Possono quindi utilizzare le informazioni per ottimizzare le operazioni, migliorare l'efficienza e aumentare la produttività. Ad esempio, un gemello digitale di un processo di estrazione del petrolio può aiutare gli operatori a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i tassi di estrazione.     
  3. Ottimizzazione degli asset: i gemelli digitali consentono agli operatori di utilizzare appieno gli asset critici di petrolio e gas. Un gemello digitale di un giacimento petrolifero può aiutare gli operatori a comprendere meglio il comportamento del giacimento e a pianificare le strategie di estrazione in modo più efficace. Questo approccio si traduce in tassi di estrazione più elevati e in un aumento della redditività per le imprese.
  4. Sicurezza e preparazione alle emergenze: la sicurezza è una preoccupazione importante nei settori del petrolio e del gas, ma i gemelli digitali possono migliorare la sicurezza in una miriade di modi. I gemelli digitali simuleranno una serie di scenari per aiutare gli operatori a ottimizzare le procedure operative e mitigare i potenziali pericoli. Ad esempio, un gemello digitale di un sistema di oleodotti può aiutare a prevedere potenziali perdite o rotture, consentendo agli operatori di riparare l'oleodotto prima di un pericoloso malfunzionamento. I gemelli digitali possono essere utilizzati anche per la formazione dei dipendenti, simulando realisticamente situazioni pericolose in un ambiente privo di rischi in modo che il personale possa apprendere nuove competenze e procedure e sapere come rispondere alle emergenze di sicurezza.        
  5. Sostenibilità: i settori del petrolio e del gas sono sottoposti a crescenti pressioni per ridurre il loro impatto ambientale. I gemelli digitali sono uno strumento prezioso in questo sforzo. Simulando le operazioni e il loro impatto ambientale, le aziende possono sviluppare strategie per ridurre le emissioni, gestire i rifiuti e rispettare le normative ambientali. I gemelli digitali possono anche simulare l'impatto di nuove normative e/o tecnologie, aiutando i settori a continuare ad adattarsi man mano che la tecnologia avanza e prolifera.   
  6. Ottimizzazione delle operazioni di perforazione: le operazioni di perforazione sono complesse e costose. I gemelli digitali possono contribuire a semplificare le operazioni simulando vari scenari di perforazione e fornendo insight sulle migliori strategie. Un gemello digitale di un'operazione di perforazione, ad esempio, può identificare la velocità e la direzione di perforazione ottimali, migliorando la precisione complessiva di perforazione.
  7. Gestione dei giacimenti: creando un gemello digitale di un giacimento petrolifero, gli operatori possono visualizzare il comportamento del serbatoio, ottimizzare le strategie di perforazione e massimizzare l'estrazione. Questo non solo ottimizza i tassi di estrazione, ma prolunga anche il ciclo di vita del giacimento.
  8. Ottimizzazione della supply chain: le supply chain di petrolio e gas sono complesse. I team di manutenzione possono utilizzare i gemelli digitali per simulare la supply chain, fornendo una visibilità approfondita delle operazioni e della logistica e identificando potenziali colli di bottiglia.
  9. Nuova progettazione e testing di sistemi: la progettazione e il testing di nuove attrezzature e sistemi può essere un processo costoso e laborioso. Con i gemelli digitali, gli ingegneri possono progettare, testare e perfezionare nuovi sistemi in un ambiente virtuale prima di spendere tempo e denaro per costruirli. L'utilizzo dei gemelli digitali in questo modo può abbreviare notevolmente il ciclo di sviluppo e migliorare le prestazioni del prodotto finale.
  10. Formazione e sviluppo delle competenze: i gemelli digitali possono fungere da strumento pratico di formazione per il personale di questi settori. Ad esempio, un gemello digitale di una raffineria di petrolio complessa, se integrato con la tecnologia VR, può fornire un ambiente realistico in cui il personale può addestrare e affinare le proprie competenze, migliorando i protocolli di sicurezza e la qualità complessiva di prodotti e processi.

Il futuro del gemello digitale nei settori del petrolio e del gas

Mentre questi settori continuano ad abbracciare la digitalizzazione, il ruolo dei gemelli digitali dovrebbe crescere in modo esponenziale. E la crescente adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e l'IoT non farà che migliorare ulteriormente le funzionalità dei gemelli digitali. Inoltre, con l'avvento del cloud computing, che offre i benefici della tecnologia dei gemelli digitali senza ingenti investimenti iniziali nell'infrastruttura IT, l'implementazione dei gemelli digitali sta diventando più fattibile per una gamma più ampia di aziende.

Guardando al futuro, sappiamo che i gemelli digitali svolgeranno un ruolo cruciale nell'automazione dei processi. L'integrazione dei gemelli digitali con robotica e sistemi autonomi, ad esempio, potrebbe portare a operazioni di perforazione completamente automatizzate. Allo stesso modo, i gemelli digitali potrebbero consentire lo sviluppo di reti intelligenti nelle reti di distribuzione del gas, dando luogo a supply chain più efficienti e affidabili.

Mentre questi settori sono alle prese con richieste sempre più urgenti di pratiche ambientali sostenibili, i gemelli digitali potrebbero anche sostenere la transizione verso fonti di energia più pulite e rinnovabili. I gemelli digitali delle turbine eoliche, dei pannelli solari o di intere reti di energia rinnovabile hanno il potenziale per migliorare le prestazioni complessive, rendendo queste fonti di energia più competitive rispetto ai combustibili fossili.

E nel campo dell'esplorazione, i gemelli digitali possono rivoluzionare il modo in cui le aziende cercano nuove riserve di petrolio e gas. Con un gemello digitale del sottosuolo terrestre, le compagnie petrolifere e del gas potrebbero prevedere con precisione l'ubicazione di nuovi giacimenti di gas naturale e petrolio, riducendo i costi e i rischi associati all'esplorazione. 

Tuttavia, per realizzare appieno queste possibilità, i settori devono superare diverse barriere. Le aziende dovranno investire nello sviluppo delle competenze digitali per la propria forza lavoro e affrontare questioni complesse relative alla proprietà, alla privacy e alla sicurezza dei dati. Dovranno anche promuovere una cultura dell'innovazione e dell'agilità, poiché la rivoluzione digitale apporterà cambiamenti significativi ai modi di lavorare tradizionali.

Nonostante queste sfide, i potenziali benefici dei gemelli digitali sono troppo significativi per essere ignorati. Mentre i settori del petrolio e del gas percorrono la strada verso la digitalizzazione e la sostenibilità, i gemelli digitali promettono di essere uno strumento potente nel loro arsenale. Fornendo una finestra sul futuro, possono aiutare i settori ad anticipare, prepararsi e dare forma ai cambiamenti che ci attendono.

Utilizza IBM Maximo Application Suite per aiutarti a gestire le tecnologie dei gemelli digitali

L'era dei gemelli digitali nei settori del petrolio e del gas è appena iniziata. Fornendo un collegamento in tempo reale tra il mondo fisico e quello digitale, consentono agli operatori di comprendere, prevedere e produrre sistemi come mai prima d'ora.

Tuttavia, la gestione dei gemelli digitali può essere un processo complesso, che richiede soluzioni software avanzate come IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo è una piattaforma integrata che aiuta i fornitori di servizi a ottimizzare le prestazioni degli asset e a semplificare le operazioni quotidiane. Utilizzando una piattaforma integrata basata su AI e cloud, Maximo offre funzionalità CMMSEAM e APM che producono analytics avanzati dei dati e consentono un processo decisionale più intelligente e basato sui dati nelle strutture di produzione di petrolio e gas.   

Con la continua evoluzione delle entusiasmanti tecnologie digitali, i gemelli digitali sono destinati a ridefinire il futuro del settore. Con IBM Maximo, la tua azienda può utilizzare la tecnologia del gemello digitale per costruire un futuro più efficiente, sostenibile e prospero.
