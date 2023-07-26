I settori del petrolio e del gas sono stati la spina dorsale dell'economia globale per decenni. Tuttavia, la volatilità del mercato, le preoccupazioni ambientali e le inefficienze operative hanno anche sfidato questi settori ad adattarsi e innovare. L'uso dei gemelli digitali è una di queste innovazioni.

Nell'era della trasformazione digitale, i gemelli digitali stanno emergendo come una potente soluzione alle sfide della produzione di energia. La tecnologia del gemello digitale, un avanzamento derivante dall'Internet of Things (IoT), sta rimodellando il landscape del petrolio e del gas aiutando i fornitori a semplificare la gestione degli asset, ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi operativi e i tempi di inattività non pianificati.