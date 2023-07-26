I settori del petrolio e del gas sono stati la spina dorsale dell'economia globale per decenni. Tuttavia, la volatilità del mercato, le preoccupazioni ambientali e le inefficienze operative hanno anche sfidato questi settori ad adattarsi e innovare. L'uso dei gemelli digitali è una di queste innovazioni.
Nell'era della trasformazione digitale, i gemelli digitali stanno emergendo come una potente soluzione alle sfide della produzione di energia. La tecnologia del gemello digitale, un avanzamento derivante dall'Internet of Things (IoT), sta rimodellando il landscape del petrolio e del gas aiutando i fornitori a semplificare la gestione degli asset, ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi operativi e i tempi di inattività non pianificati.
Un gemello digitale è una rappresentazione dinamica e virtuale di un oggetto o sistema fisico che ne simula il comportamento in tempo reale. Integrando dati operativi in tempo reale, informazioni storiche e algoritmi avanzati in un modello digitale completo, un gemello digitale può prevedere il comportamento futuro, affinare l'efficienza operativa e consentire insight senza precedenti sul comportamento della controparte nel mondo reale.
I gemelli digitali sono stati utilizzati per la prima volta dalla NASA per preparare le missioni spaziali, ma i loro casi d'uso sono diversi, soprattutto per gli operatori di petrolio e gas. La tecnologia dei gemelli digitali facilita le seguenti operazioni:
Mentre questi settori continuano ad abbracciare la digitalizzazione, il ruolo dei gemelli digitali dovrebbe crescere in modo esponenziale. E la crescente adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e l'IoT non farà che migliorare ulteriormente le funzionalità dei gemelli digitali. Inoltre, con l'avvento del cloud computing, che offre i benefici della tecnologia dei gemelli digitali senza ingenti investimenti iniziali nell'infrastruttura IT, l'implementazione dei gemelli digitali sta diventando più fattibile per una gamma più ampia di aziende.
Guardando al futuro, sappiamo che i gemelli digitali svolgeranno un ruolo cruciale nell'automazione dei processi. L'integrazione dei gemelli digitali con robotica e sistemi autonomi, ad esempio, potrebbe portare a operazioni di perforazione completamente automatizzate. Allo stesso modo, i gemelli digitali potrebbero consentire lo sviluppo di reti intelligenti nelle reti di distribuzione del gas, dando luogo a supply chain più efficienti e affidabili.
Mentre questi settori sono alle prese con richieste sempre più urgenti di pratiche ambientali sostenibili, i gemelli digitali potrebbero anche sostenere la transizione verso fonti di energia più pulite e rinnovabili. I gemelli digitali delle turbine eoliche, dei pannelli solari o di intere reti di energia rinnovabile hanno il potenziale per migliorare le prestazioni complessive, rendendo queste fonti di energia più competitive rispetto ai combustibili fossili.
E nel campo dell'esplorazione, i gemelli digitali possono rivoluzionare il modo in cui le aziende cercano nuove riserve di petrolio e gas. Con un gemello digitale del sottosuolo terrestre, le compagnie petrolifere e del gas potrebbero prevedere con precisione l'ubicazione di nuovi giacimenti di gas naturale e petrolio, riducendo i costi e i rischi associati all'esplorazione.
Tuttavia, per realizzare appieno queste possibilità, i settori devono superare diverse barriere. Le aziende dovranno investire nello sviluppo delle competenze digitali per la propria forza lavoro e affrontare questioni complesse relative alla proprietà, alla privacy e alla sicurezza dei dati. Dovranno anche promuovere una cultura dell'innovazione e dell'agilità, poiché la rivoluzione digitale apporterà cambiamenti significativi ai modi di lavorare tradizionali.
Nonostante queste sfide, i potenziali benefici dei gemelli digitali sono troppo significativi per essere ignorati. Mentre i settori del petrolio e del gas percorrono la strada verso la digitalizzazione e la sostenibilità, i gemelli digitali promettono di essere uno strumento potente nel loro arsenale. Fornendo una finestra sul futuro, possono aiutare i settori ad anticipare, prepararsi e dare forma ai cambiamenti che ci attendono.
L'era dei gemelli digitali nei settori del petrolio e del gas è appena iniziata. Fornendo un collegamento in tempo reale tra il mondo fisico e quello digitale, consentono agli operatori di comprendere, prevedere e produrre sistemi come mai prima d'ora.
Tuttavia, la gestione dei gemelli digitali può essere un processo complesso, che richiede soluzioni software avanzate come IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo è una piattaforma integrata che aiuta i fornitori di servizi a ottimizzare le prestazioni degli asset e a semplificare le operazioni quotidiane. Utilizzando una piattaforma integrata basata su AI e cloud, Maximo offre funzionalità CMMS, EAM e APM che producono analytics avanzati dei dati e consentono un processo decisionale più intelligente e basato sui dati nelle strutture di produzione di petrolio e gas.
Con la continua evoluzione delle entusiasmanti tecnologie digitali, i gemelli digitali sono destinati a ridefinire il futuro del settore. Con IBM Maximo, la tua azienda può utilizzare la tecnologia del gemello digitale per costruire un futuro più efficiente, sostenibile e prospero.
Trova il miglior software di asset performance management (APM) per le tue esigenze.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per gestire i propri asset.
Aumenta il tempo di attività, migliora la produttività, riduci i costi di manutenzione e rendi le operazioni più resilienti con la soluzione unificata di IBM per la gestione degli asset.
Scopri come Sund & Bælt utilizza il software Maximo di IBM per monitorare e gestire le sue infrastrutture critiche.
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Semplifica la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche attraverso l'uso di AI generativa, analytics avanzata e Internet of Things (IoT).
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e favorire una crescita intelligente.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Semplifica la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche attraverso l'uso di AI generativa, analytics avanzata e Internet of Things (IoT).