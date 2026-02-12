Il monitoraggio DevOps utilizza telemetria (metriche, log e tracce) e dati sugli eventi per raccogliere feedback che aiutano a favorire Full Stack Observability, rilevamento proattivo dei problemi e una consegna più rapida del software nelle pipeline DevOps

Gli strumenti di monitoraggio DevOps offrono una visibilità profonda sull'intero processo di sviluppo software, dalla codifica e costruzione alla distribuzione e ottimizzazione. Monitorano lo stato di salute e le prestazioni dell'infrastruttura, dei componenti, delle applicazioni, delle pipeline di Integrazione continua/consegna continua (CI/CD), delle application programming interface (API) e delle dipendenze per migliorare i prodotti software e il modo in cui vengono consegnati.

Sebbene il monitoraggio e l'observability – ovvero la capacità di comprendere lo stato interno di un sistema complesso sulla base di output esterni – siano spesso considerate discipline distinte, le attività di monitoraggio spesso supportano l'observability, soprattutto negli ambienti DevOps. Le pratiche di observability, che possono includere il monitoraggio DevOps, aiutano a spiegare perché i sistemi si comportano in un certo modo, soprattutto nei microservizi e nelle architetture cloud-native. Spesso, le aziende si affidano a piattaforme di monitoraggio avanzate per ottenere l'observability, e le piattaforme di observability aiutano a guidare le loro strategie di monitoraggio.

In definitiva, le piattaforme di monitoraggio avanzate consentono ai team DevOps di utilizzare al meglio le funzionalità di rilevamento e correzione dei problemi, così da poter costruire applicazioni software snelle e altamente Scalabile e offrire esperienze del cliente senza intoppi.