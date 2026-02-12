Il monitoraggio DevOps è un sottoinsieme del monitoraggio IT che si concentra sulla raccolta e sull'analisi continua e in tempo reale dei dati nelle pipeline DevOps e negli ambienti di tempo di esecuzione.
Il monitoraggio DevOps utilizza telemetria (metriche, log e tracce) e dati sugli eventi per raccogliere feedback che aiutano a favorire Full Stack Observability, rilevamento proattivo dei problemi e una consegna più rapida del software nelle pipeline DevOps
Gli strumenti di monitoraggio DevOps offrono una visibilità profonda sull'intero processo di sviluppo software, dalla codifica e costruzione alla distribuzione e ottimizzazione. Monitorano lo stato di salute e le prestazioni dell'infrastruttura, dei componenti, delle applicazioni, delle pipeline di Integrazione continua/consegna continua (CI/CD), delle application programming interface (API) e delle dipendenze per migliorare i prodotti software e il modo in cui vengono consegnati.
Sebbene il monitoraggio e l'observability – ovvero la capacità di comprendere lo stato interno di un sistema complesso sulla base di output esterni – siano spesso considerate discipline distinte, le attività di monitoraggio spesso supportano l'observability, soprattutto negli ambienti DevOps. Le pratiche di observability, che possono includere il monitoraggio DevOps, aiutano a spiegare perché i sistemi si comportano in un certo modo, soprattutto nei microservizi e nelle architetture cloud-native. Spesso, le aziende si affidano a piattaforme di monitoraggio avanzate per ottenere l'observability, e le piattaforme di observability aiutano a guidare le loro strategie di monitoraggio.
In definitiva, le piattaforme di monitoraggio avanzate consentono ai team DevOps di utilizzare al meglio le funzionalità di rilevamento e correzione dei problemi, così da poter costruire applicazioni software snelle e altamente Scalabile e offrire esperienze del cliente senza intoppi.
Il monitoraggio DevOps consente ai team e alle aziende di passare da un approccio reattivo ed emergenziale alla distribuzione e alla gestione del software a un approccio proattivo e preventivo. Fornisce una visibilità continua e end-to-end tra architetture basate su cloud, un asset in ambienti dove i guasti spesso emergono da interazioni sottili tra servizi invece che da evidenti difetti individuali.
Supponiamo, ad esempio, che i pazienti su una piattaforma di appuntamenti sanitari si lamentino degli appuntamenti video che non iniziano, ma il servizio di sessione video della piattaforma non mostra tempo di inattività. Una soluzione di monitoraggio di alta qualità può utilizzare la telemetria per scoprire che le visite fallite corrispondono a periodi in cui il servizio di videosessione di terze parti della piattaforma ha registrato piccoli ma evidenti aumenti di latenza e problemi di limitazione della velocità, ritardando la creazione delle stanze per i pazienti.
Dal punto di vista DevOps, il monitoraggio continuo è un facilitatore della collaborazione. Tutti gli stakeholder (sviluppo, operazioni, site reliability engineering (SRE), team di sicurezza e di prodotto) lavorano da una singola fonte affidabile, spesso all'interno di un unico vetro. La telemetria condivisa consente cicli di feedback continui, che aiutano i team DevOps a prendere decisioni di backlog, ad apportare modifiche all'architettura e a migliorare i processi durante tutto il ciclo di vita DevOps.
Il monitoraggio DevOps supporta anche pratiche shift left . Lo "shift left" sposta le attività di sviluppo vitali, come test, risoluzione dei problemi e sicurezza, alle fasi precedenti del ciclo di vita dello sviluppo del software. I difetti del codice e le vulnerabilità di sicurezza vengono scoperti (idealmente) durante la codifica, anziché durante la distribuzione.
Man mano che gli strumenti di monitoraggio raccolgono i dati, li reinseriscono nella pipeline DevOps. Utilizzando la telemetria dell'ambiente in tempo reale e i modelli di incidenti, il monitoraggio può rivelare problemi che sfuggono ai primi test. Gli hook di monitoraggio inviano i dati e le insight post-produzione ai team DevOps, che possono utilizzare le informazioni per progettare nuovi test pre-produzione che rilevano difetti simili nello sviluppo nelle future iterazioni software.
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Il monitoraggio DevOps comprende diverse tipologie di monitoraggio IT distinte ma correlate, che insieme forniscono una visibilità completa su sistemi, applicazioni e comportamento degli utenti. Ogni tipo si concentra sulla strumentazione di livelli o componenti specifici del ciclo di vita della consegna del software, dallo stato di salute dell'infrastruttura alle interazioni con l'utente finale.
Le tipologie di monitoraggio includono:
Il monitoraggio dell'infrastruttura si concentra su server, reti, database, macchine virtuali (VM), servizi cloud, sistemi operativi e piattaforme di archiviazione su disco che supportano le applicazioni. L'obiettivo è quello di acquisire la telemetria da queste risorse per garantire che il backend della rete informatica funzioni come previsto e che le anomalie vengano rilevate prima che colpiscano gli utenti finali.
Gli strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura raccolgono metriche come l'utilizzo della CPU, il consumo di memoria, il throughput di rete, la latenza e il tempo di attività. Successivamente, inviano le informazioni a una piattaforma di monitoraggio centralizzata che memorizza, analizza e visualizza i dati per i team DevOps.
Gli strumenti di monitoraggio di rete tracciano il flusso di dati tra router, switch, firewall, bilanciatori di carico, VM, container e workload cloud, monitorando problemi di connettività e configurazioni errate che possono rallentare la trasmissione dei dati. Inoltre, inseriscono informazioni nelle pipeline CI/CD e incident management workflow, così i team DevOps possono impostare avvisi e rollback automatici basati su dati in tempo reale.
Le pratiche DevOps prevedono rilasci software rapidi e un'alta affidabilità, quindi i team devono disporre degli strumenti necessari per trovare e correggere i problemi prima che causino errori di implementazione. Gli strumenti di monitoraggio della rete aiutano a soddisfare questa esigenza, automatizzando le attività che un amministratore di rete altrimenti svolgerebbe manualmente.
Negli ambienti DevOps maturi, il monitoraggio della rete è integrato con strumenti di chat, log management, sistemi di ticketing e rotazioni del personale reperibile affinché gli avvisi diventino incidenti attuabili. Gli stessi dati possono aiutare i team DevOps a semplificare le recensioni post-incidenti, permettendo loro di mettere a punto l'infrastruttura, aggiornare configurazioni e migliorare le future release in base a ciò che rivela la telemetria di rete.
Gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni monitorano l'intero stack dell'applicazione, inclusi il framework dell'app (Java o .NET, per esempio), il sistema operativo, i database, le API e il middleware e i server delle applicazioni web. Misurano la rapidità e la affidabilità con cui le applicazioni rispondono alle azioni degli utenti e se le applicazioni sono disponibili quando gli utenti ne hanno bisogno.
Il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni offre ai team DevOps visibilità su tutto, dalle esperienze utente di alto livello ai componenti tecnici di basso livello, come database e servizi esterni.
Ad esempio, molti strumenti di monitoraggio forniscono tracce dettagliate delle transazioni e insight a livello di codice, consentendo ai team di individuare query di database lente, percorsi di codice inefficienti e dipendenze non funzionanti.
Le soluzioni tradizionali di monitoraggio delle app si basano su piccoli componenti software chiamati "agenti". Gli agenti vengono implementati in tutto l'ambiente applicativo e nell'infrastruttura di supporto per campionare le prestazioni e la telemetria a intervalli regolari (fino a una volta al minuto). Le soluzioni più moderne utilizzano il monitoraggio senza agenti per un approccio non intrusivo alla raccolta dei dati, basandosi sull'analisi del traffico di rete per raccogliere i dati sulle prestazioni delle app.
In entrambi i casi, gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle app possono aiutare i team DevOps a rispettare più facilmente gli accordi sul livello di servizio (SLA), ad automatizzare la gestione dei problemi e a migliorare la qualità del codice nel tempo.
Il monitoraggio dell'esperienza utente, spesso chiamato monitoraggio dell'esperienza digitale (DEM), riguarda la comprensione di come le persone reali vivono un sito o un'applicazione in termini di velocità, affidabilità e usabilità. Riunisce i dati dei browser web, delle applicazioni mobili, delle API e dei sistemi backend per illustrare dove gli utenti hanno difficoltà e perché.
Gli strumenti di monitoraggio dell'esperienza utente tracciano metriche come i tempi di risposta delle pagine, i ritardi nelle interazioni e i tassi di errore, e valutano se i percorsi chiave degli utenti (iscrizione, checkout e ricerca, ad esempio) abbiano successo. Comunemente combinano metriche front-end da browser e app con dati di observability backend, così i team possono ricondurre le interazioni negative degli utenti a un servizio o una dipendenza specifica.
Il monitoraggio dell'esperienza utente comprende vari approcci di monitoraggio, tra cui il monitoraggio utente reale (RUM) e il monitoraggio sintetico. RUM acquisisce i dati sulle prestazioni e sugli errori dalle sessioni utente effettive in ambienti di produzione live. Il monitoraggio sintetico (chiamato anche monitoraggio sintetico delle transazioni) utilizza test automatici con script che simulano le azioni degli utenti da varie località e ambienti
Indipendentemente dall'approccio, gli strumenti di monitoraggio degli utenti consentono ai team DevOps di vedere le tendenze delle prestazioni sistemiche e in tutto l'ecosistema applicativo.
Il monitoraggio dei sistemi dipendenti misura la disponibilità, le prestazioni e il comportamento dei sistemi esterni e dei servizi da cui le applicazioni dipendono per funzionare (ad esempio gateway di pagamento, fornitori di autenticazione e API partner).
Anche se i sistemi dipendenti (o dipendenze) esistono al di fuori del codice di un'applicazione, possono avere un impatto profondo sulla funzionalità dell'app. Se, ad esempio, l'API che collega l'app di prenotazione di una compagnia aerea alla sua piattaforma di pagamento non funziona, i clienti non possono prenotare i loro voli, indipendentemente dal funzionamento dell'app stessa.
Gli ambienti IT moderni sono altamente distribuiti, pertanto un numero significativo di incidenti deriva da guasti e colli di bottiglia nei servizi a monte o a valle. Il monitoraggio dei sistemi dipendenti aiuta i team DevOps a distinguere rapidamente una situazione in cui "il nostro codice è danneggiato" da una situazione in cui "una dipendenza è degradata".
Di conseguenza, il monitoraggio dei sistemi dipendenti aiuta i team DevOps ad accelerare la risposta agli incidenti, migliorare l'affidabilità delle app e informare strategie future di fallback e nuovi tentativi.
Il monitoraggio della sicurezza in DevOps è il monitoraggio continuo di sistemi, applicazioni e pipeline alla ricerca di vulnerabilità di sicurezza e configurazioni errate. Permette ai team DevOps di passare dai controlli di sicurezza una tantum e puntuali a una sorveglianza automatizzata e continua dell'intero stack.
Gli strumenti di monitoraggio della sicurezza combinano il monitoraggio della telemetria con controlli di sicurezza come il rilevamento delle vulnerabilità, il monitoraggio degli accessi e i controlli di conformità. In questo modo, i controlli di sicurezza possono essere integrati negli ambienti CI/CD e tempo di esecuzione per aiutare i team a rilevare e risolvere le minacce alla sicurezza durante tutto il ciclo di vita del software.
Sebbene le soluzioni di monitoraggio e le soluzioni di observability spesso si supportino e si completino a vicenda, è importante comprendere la distinzione tra pratiche convenzionali di monitoraggio e observability.
Nella loro forma più elementare, il monitoraggio è reattivo e l'observability è proattiva. Monitoraggio e observability hanno anche grandi differenze in termini di utilizzo dei dati, ambito, profondità, flessibilità e funzionalità.
Sia il monitoraggio che l'observability utilizzano gli stessi tipi di dati di telemetria: metriche, log e tracce.
Con il monitoraggio, i team utilizzano i dati di telemetria per rivelare cosa sta accadendo in un sistema. Ad esempio, potrebbero stabilire benchmark o definire KPI (che indicano i progressi verso gli obiettivi di prestazioni del software); stabilire soglie (per attivare notifiche e azioni in risposta a specifici eventi di sistema); e impostare dashboard (per visualizzare i dati di telemetria).
I team possono anche usare i dati di telemetria per identificare e documentare le dipendenze, indicando come ogni componente dell'app funziona con altri componenti, applicazioni e risorse IT.
Ma il monitoraggio non è in grado di spiegare perché si verificano eventi problematici.
Le piattaforme di observability vanno oltre il monitoraggio utilizzando i dati di telemetria in modo proattivo.
Gli strumenti di observability utilizzano dati a livello di superficie, dati provenienti da pipeline CI/CD e dati storici per fornire contesto e correlare eventi di sistema apparentemente non correlati, creando una visione completa e contestualizzata dello stato di salute del sistema. Le funzionalità di correlazione aiutano gli sviluppatori a identificare con precisione la causa principale dei problemi, sia in tempo reale che in retrospettiva, identificando la causa principale dei problemi.
Con l'observability, i team DevOps ottengono una visibilità approfondita sul "cosa", "dove" e "perché" degli eventi di sistema e su come l'evento potrebbe influire sulle prestazioni dell'intero ambiente.
Inoltre, molte soluzioni di observability possono rilevare automaticamente nuove fonti di telemetria che emergono nel sistema (una nuova chiamata API a un'applicazione software, ad esempio). Molte delle piattaforme di observability odierne includono AI e machine learning (ML) che aiutano i team a ottenere insight più dettagliati dalle montagne di dati non elaborati creati dagli ambienti IT moderni.
Gli strumenti di monitoraggio utilizzano metriche e registri specifici per rilevare errori di sistema, modelli di utilizzo delle risorse e modalità di errore specifiche. Aiutano i team a identificare i "soliti noti", il che significa che i team IT possono trovare solo i problemi che sanno già essere possibili. Il software di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, ad esempio, può indicare se un'applicazione è online, offline o sta subendo problemi di latenza.
Gli strumenti di observability aiutano a rivelare le "incognite sconosciute" arricchendo i dati di telemetria con informazioni aggiuntive sull'ambiente di rete (topologia,configurazioni, ruoli dei dispositivi e dipendenze delle applicazione, ad esempio), tratte da diverse fonti di dati in tutta la rete.
Questa maggiore visibilità e insight più approfonditi consentono ai team IT di adottare un approccio più esplorativo alla gestione della rete e delle applicazioni. Invece di guardare i dashboard alla ricerca di guasti noti, i team possono porre alle soluzioni di observability domande aperte sui sistemi attivi e "poke and probe" iterativamente per identificare nuove modalità di guasto o edge.
Gli ingegneri potrebbero, ad esempio, chiedere a uno strumento di observability di "mostrare tracce in cui la latenza supera i cinque secondi per gli utenti di app a Sydney, in Australia, il cui traffico è passato attraverso il servizio X dopo l'implementazione Y" per scoprire problemi di prestazioni specifici della coorte che le medie aggregate possono oscurare.
Il monitoraggio è limitato dai set di dati predefiniti forniti dai team IT. Può identificare solo i problemi che i team IT programmano il software di monitoraggio per riconoscere, quindi gli strumenti di monitoraggio sono spesso insufficienti per la gestione di ambienti dinamici.
Affidarsi esclusivamente agli strumenti di monitoraggio significa affidarsi a dati di monitoraggio isolati, che richiedono ai team di impiegare risorse aggiuntive per la correlazione dei dati e l'analisi manuale della causa principale. I processi manuali rallentano la risoluzione dei problemi e aumentano la probabilità di errori umani, aumentando di conseguenza la frequenza delle interruzioni del servizio e dei guasti.
Gli strumenti di observability sono in grado di mappare le interazioni dei dati provenienti da fonti di dati dinamiche e diverse tra gli ambienti cloud (come gli ambienti ibridi e multicloud), l'infrastruttura on-premises e le applicazioni di terze parti. Sono intrinsecamente adattabili, il che li rende adatti alle esigenze di risoluzione dei problemi delle moderne infrastrutture IT.
E con le loro funzionalità di automazione e AIOps, le piattaforme di observability possono scalare insieme agli ecosistemi, affinché i team possano gestire efficacemente le infrastrutture via via che si espandono.
Gli strumenti di monitoraggio spesso visualizzano i dati di sistema in dashboard che consentono al personale IT di vedere le metriche chiave in una posizione centralizzata. Tuttavia, non possono illustrare le origini degli errori di sistema. Gli strumenti di monitoraggio lasciano le attività predittive e l'analisi delle cause principali agli operatori umani.
Gli strumenti di observability creano mappe attraversabili che permettono ai team DevOps di vedere l'intero codice e l'ecosistema delle app con il contesto completo e gli insight correlati. Questa funzione consente ai team di tracciare facilmente gli errori di sistema fino alle cause principali e di semplificare i processi di risoluzione dei problemi.
L'implementazione di pratiche complete di monitoraggio e observability DevOps offre alle imprese una serie di vantaggi, tra cui:
Gli strumenti di monitoraggio DevOps tracciano continuamente la telemetria su tutto lo stack tecnologico, così che errori, rallentamenti e guasti vengano rilevati non appena si verificano. Ad esempio, se un microservizio inizia improvvisamente a restituire errori, gli strumenti di monitoraggio attiveranno gli avvisi, così il team potrà indagare e correggere il problema prima che gli utenti vengano colpiti.
Queste funzionalità aiutano i team DevOps a ridurre il tempo medio di rilevamento (MTTD) e il tempo medio di riparazione (MTTR) e a facilitare esperienze utente più fluide.
Il monitoraggio DevOps aiuta a garantire che i sistemi funzionino entro soglie sane. Gli strumenti di monitoraggio semplificano il processo di configurazione degli avvisi e dei workflow di automazione, consentendo ai team di prevenire che piccoli problemi creino tempo di inattività. Un approccio proattivo è fondamentale in ambienti dove frequenti implementazioni software sono la norma.
Negli ambienti DevOps, i team distribuiscono modifiche al codice frequentemente (spesso quotidianamente o più volte al giorno). Il monitoraggio è essenziale per convalidare che ogni release si comporti come previsto in produzione.
I team possono utilizzare il monitoraggio per confrontare le prestazioni prima e dopo un deployment, rilevare regressioni di performance e supportare modelli progressivi di consegna software (come i rilasci canary, dove una piccola percentuale di utenti vede una nuova versione prima del lancio completo). Di conseguenza, il monitoraggio DevOps può ridurre il rischio di release non funzionanti e permettere ai team di implementare rollback più rapidi se qualcosa dovesse andare storto.
Il monitoraggio DevOps include pratiche incentrate sulla sicurezza come il monitoraggio dei tentativi di autenticazione, i log di accesso, il traffico di rete e i modelli di comportamento insoliti. Queste funzionalità aiutano i team DevOps a rilevare e rispondere alle minacce alla sicurezza in tempo reale.
Forniscono inoltre audit trail e prove che i sistemi operano in modo sicuro e rispettando le politiche, aiutando le imprese a mantenere la conformità agli standard normativi.
Molte delle applicazioni odierne si basano su container Kubernetes , microservizi, cloud computing serverless e architetture multicloud, che risultano difficili da sottoporre a debug con gli strumenti tradizionali.
Gli strumenti di monitoraggio DevOps forniscono una visibilità end-to-end su questi componenti, consentendo di tracciare le richieste, correlare gli eventi e gestire la complessità su larga scala. Senza il monitoraggio, sarebbe quasi impossibile mantenere la stabilità e le prestazioni del sistema in tali ambienti.
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