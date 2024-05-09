La governance dei dati può aiutare le organizzazioni sanitarie a massimizzare l'accuratezza e la sicurezza dei propri asset di dati. Allo stesso tempo, l'implementazione di un framework di governance dei dati introduce alcune sfide, come problemi di qualità dei dati, sicurezza dei silos di dati e privacy.

1. Problemi di qualità dei dati

Le decisioni e gli esiti aziendali positivi si basano su dati affidabili e di alta qualità. Tuttavia, le strutture sanitarie continuano ad affrontare problemi di qualità dei dati nonostante i migliori sforzi dei leader aziendali, principalmente a causa dell'enorme numero di persone che inseriscono dati e delle situazioni di alta pressione in cui spesso si verifica l'immissione dei dati.

Uno studio condotto dal Journal of the American Medical Association (JAMA) ha rivelato che sono stati riscontrati errori nelle cartelle cliniche di un quinto dei pazienti con accesso alle note di assistenza ambulatoriale. Tra questi pazienti, il 21% ha identificato gli errori come critici, con problemi comuni tra cui errori diagnostici, errori nei dati sui farmaci e conversioni di dati EHR incomplete o imprecise. Questi errori sono cruciali e possono verificarsi quotidianamente. Per prevenire questi errori, è critico mappare i flussi di dati e segnalare i problemi di qualità dei dati utilizzando l'analisi della causa principale, riducendo così l'impatto sui pazienti.

2. Silos di dati

Nel settore sanitario, dove si stima che il 30% dei dati totali mondiali vengono generati, i dati dei pazienti spesso rimangono non strutturati e sparsi tra sistemi eterogenei. La conseguenza? Un quadro incompleto dello stato di salute dei pazienti e molteplici fonti di verità ti impediscono di ottenere i benefici della visibilità dei dati, come l'assistenza informata ai pazienti. I problemi di conformità e conduzione degli audit sorgono anche a causa di queste fonti di dati sparse.

La soluzione risiede nella capacità di visualizzare i dati dei pazienti provenienti da diverse fonti in un unico posto. Questo è esattamente ciò che fa il data lineage a livello aziendale. Il data lineage si estende a tutto il tuo ambiente di dati per creare una mappa completa di tutti i flussi e di tutte le dipendenze dei dati, eliminando efficacemente i silos.

Tuttavia, non tutte le soluzioni di data lineage possono visualizzare dati provenienti da silos diversi. Alcune piattaforme consentono di visualizzare solo i dati memorizzati nel loro catalogo specifico. Optare per una soluzione indipendente dal catalogo aiuta a risolvere questo problema.

3. Problemi di sicurezza e catena di custodia

Le organizzazioni sanitarie si trovano in una posizione unica, perché entrambi questi aspetti dipendono dalla condivisione di informazioni tra dipartimenti per facilitare l'assistenza ai pazienti e sono vincolati da rigide normative per contribuire a garantire la trasmissione sicura dei dati.

Nell'ambito della conformità all'HIPAA e al GDPR, le organizzazioni sanitarie devono fornire ai revisori dettagli sulla catena di custodia delle cartelle cliniche dei pazienti. Ciò include informazioni su chi ha avuto accesso ai dati e all'ora e al luogo dell'accesso. Stabilire una catena di custodia per i dati memorizzati in un sistema EHR accessibile su diversi dispositivi all'interno di una struttura può essere laborioso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto quando si tratta di così tanti record, esistenti in formato cartaceo o inseriti o scansionati manualmente.

Il data lineage riduce significativamente gli sforzi necessari per stabilire una catena di custodia all'interno dei sistemi informativi sanitari. Mappando i flussi di dati, puoi tracciare il percorso dei tuoi dati a ritroso per vedere dove e quando sono stati modificati nei tuoi sistemi. In combinazione con i tuoi sforzi di governance che stabiliscono il significato, la qualità e la gestione dei data store in questa catena di custodia, puoi fornire le informazioni cruciali sulla pipeline di dati richieste dai revisori.