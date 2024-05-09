Il settore sanitario deve forse affrontare la posta in gioco più alta quando si tratta di governance dei dati. Tanto per cominciare, le organizzazioni sanitarie incontrano costantemente enormi (e sempre crescenti) quantità di dati personali altamente regolamentati.
L'impatto dell'utilizzo dei dati sanitari sulla vita delle persone è alla base del motivo per cui la governance dei dati nel settore sanitario è così cruciale. Nel settore sanitario, la gestione dell'accuratezza, della qualità e dell'integrità dei dati è al centro della governance dei dati. Quando le organizzazioni sanitarie eccellono in questo, ciò può portare a un migliore processo decisionale clinico, a migliori risultati per i pazienti e alla prevenzione degli errori medici.
Nonostante ciò, molte organizzazioni sanitarie devono affrontare delle sfide. Le organizzazioni sanitarie necessitano di un solido framework di governance dei dati per contribuire a garantire la conformità a normative come l'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) negli Stati Uniti e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'UE.
In che modo un operatore sanitario può migliorare la propria strategia di governance dei dati, soprattutto considerando l'effetto a catena di piccoli cambiamenti? Il data lineage può aiutare. Con il data lineage, il tuo team stabilisce una solida strategia di governance dei dati, ottenendo così il pieno controllo della pipeline di dati sanitari.
La necessità di un solido framework di governance dei dati è innegabile in qualsiasi settore altamente regolamentato, ma il settore sanitario è unico perché raccoglie ed elabora enormi quantità di dati personali per prendere decisioni informate sull'assistenza ai pazienti. Un singolo dato non funzionante o incompleto può innescare non solo problemi di non conformità e di audit, ma anche danneggiare persone reali. Ad esempio:
Al contrario, la fiducia nell'accuratezza e nella coerenza dei tuoi dati può ridurre al minimo il rischio di esiti negativi sulla salute, piuttosto che limitarsi a reagire o a causarli. Inoltre, l'uso dell'analisi predittiva può aiutare a identificare tendenze, pattern e potenziali rischi futuri per la salute dei pazienti.
Vale la pena notare che la maggior parte dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR) offre funzionalità di analytics predittiva. L'accuratezza di queste analisi è limitata dall'accuratezza dei dati utilizzati.
Pertanto, avere una comprensione completa dell'ambiente dei dati e una chiara catena di custodia diventa imperativo. L'individuazione di fughe e punti di pressione dipende dall'implementazione di una solida strategia di governance dei dati, dove il data lineage è un componente critico.
La governance dei dati può aiutare le organizzazioni sanitarie a massimizzare l'accuratezza e la sicurezza dei propri asset di dati. Allo stesso tempo, l'implementazione di un framework di governance dei dati introduce alcune sfide, come problemi di qualità dei dati, sicurezza dei silos di dati e privacy.
Le decisioni e gli esiti aziendali positivi si basano su dati affidabili e di alta qualità. Tuttavia, le strutture sanitarie continuano ad affrontare problemi di qualità dei dati nonostante i migliori sforzi dei leader aziendali, principalmente a causa dell'enorme numero di persone che inseriscono dati e delle situazioni di alta pressione in cui spesso si verifica l'immissione dei dati.
Uno studio condotto dal Journal of the American Medical Association (JAMA) ha rivelato che sono stati riscontrati errori nelle cartelle cliniche di un quinto dei pazienti con accesso alle note di assistenza ambulatoriale. Tra questi pazienti, il 21% ha identificato gli errori come critici, con problemi comuni tra cui errori diagnostici, errori nei dati sui farmaci e conversioni di dati EHR incomplete o imprecise. Questi errori sono cruciali e possono verificarsi quotidianamente. Per prevenire questi errori, è critico mappare i flussi di dati e segnalare i problemi di qualità dei dati utilizzando l'analisi della causa principale, riducendo così l'impatto sui pazienti.
Nel settore sanitario, dove si stima che il 30% dei dati totali mondiali vengono generati, i dati dei pazienti spesso rimangono non strutturati e sparsi tra sistemi eterogenei. La conseguenza? Un quadro incompleto dello stato di salute dei pazienti e molteplici fonti di verità ti impediscono di ottenere i benefici della visibilità dei dati, come l'assistenza informata ai pazienti. I problemi di conformità e conduzione degli audit sorgono anche a causa di queste fonti di dati sparse.
La soluzione risiede nella capacità di visualizzare i dati dei pazienti provenienti da diverse fonti in un unico posto. Questo è esattamente ciò che fa il data lineage a livello aziendale. Il data lineage si estende a tutto il tuo ambiente di dati per creare una mappa completa di tutti i flussi e di tutte le dipendenze dei dati, eliminando efficacemente i silos.
Tuttavia, non tutte le soluzioni di data lineage possono visualizzare dati provenienti da silos diversi. Alcune piattaforme consentono di visualizzare solo i dati memorizzati nel loro catalogo specifico. Optare per una soluzione indipendente dal catalogo aiuta a risolvere questo problema.
Le organizzazioni sanitarie si trovano in una posizione unica, perché entrambi questi aspetti dipendono dalla condivisione di informazioni tra dipartimenti per facilitare l'assistenza ai pazienti e sono vincolati da rigide normative per contribuire a garantire la trasmissione sicura dei dati.
Nell'ambito della conformità all'HIPAA e al GDPR, le organizzazioni sanitarie devono fornire ai revisori dettagli sulla catena di custodia delle cartelle cliniche dei pazienti. Ciò include informazioni su chi ha avuto accesso ai dati e all'ora e al luogo dell'accesso. Stabilire una catena di custodia per i dati memorizzati in un sistema EHR accessibile su diversi dispositivi all'interno di una struttura può essere laborioso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto quando si tratta di così tanti record, esistenti in formato cartaceo o inseriti o scansionati manualmente.
Il data lineage riduce significativamente gli sforzi necessari per stabilire una catena di custodia all'interno dei sistemi informativi sanitari. Mappando i flussi di dati, puoi tracciare il percorso dei tuoi dati a ritroso per vedere dove e quando sono stati modificati nei tuoi sistemi. In combinazione con i tuoi sforzi di governance che stabiliscono il significato, la qualità e la gestione dei data store in questa catena di custodia, puoi fornire le informazioni cruciali sulla pipeline di dati richieste dai revisori.
Con dati di alta qualità, puoi fornire un'assistenza ai pazienti bene informata, collaborativa e personalizzata. Puoi inoltre riporre maggiore fiducia nell'analytics predittiva all'interno del tuo sistema EHR per prevedere le condizioni dei pazienti, la progressione della malattia, le degenze ospedaliere, le riammissioni e molto altro. Tutto ciò si basa su dati affidabili e richiede il data lineage per la governance.
Se hai problemi con i silos, la qualità dei dati o la dimostrazione della catena di custodia, potresti anche trovare difficoltà a stabilire e dimostrare la conformità con le normative nel campo dell'assistenza sanitaria, come HIPAA e GDPR. Il data lineage può aiutarti a stabilire la tua catena di flusso delle informazioni e delle dipendenze per gli auditor in modo chiaro e veloce, il che è fondamentale per la conformità.
Nel settore sanitario, la privacy dei dati è fondamentale. Quando il data Lineage crea una mappa del tuo ambiente di dati, lo fa senza condividere o elaborare alcuna informazione privata. Utilizza invece metadati attivi. Ciò significa che è possibile creare un solido framework di governance dei dati senza sacrificare la privacy del paziente.
La mappatura manuale dei flussi di dati è un processo che richiede tempo e risorse, soprattutto nel settore sanitario, altamente complesso. Tra i principali vantaggi del data lineage per la governance dei dati ci sono l'efficienza operativa e l'economicità. Puoi risparmiare tempo e denaro sui costi di manodopera e concentrare i tuoi sforzi su ciò che conta di più per la tua organizzazione.
Nel settore sanitario, garantire la conformità a normative come HIPAA e GDPR è un altro importante elemento di governance dei dati, fondamentale sia per proteggere la privacy dei pazienti che per facilitare la condivisione sicura delle informazioni, un aspetto critico per offrire il massimo livello di assistenza ai pazienti.
Alcune organizzazioni sanitarie faticano ancora a mantenere la conformità con HIPAA e GDPR. Nel frattempo, il panorama normativo mondiale sta diventando sempre più complesso. Gartner® prevede che, entro la fine del 2024, il 75% del mondo avrà i propri dati protetti secondo le moderne normative sulla privacy. Considerando che il settore sanitario genera ogni secondo nuovi dati regolamentati sui pazienti, è giunto il momento di avviare una strategia efficace di governance dei dati.
Vale la pena notare che queste normative non si applicano solo alle organizzazioni dedicate all'assistenza ai pazienti. Quasi tutte le aree dell'assistenza sanitaria hanno elaborato grandi quantità di dati protetti, tra cui:
Con il data lineage si ottiene una mappa dettagliata dei propri flussi di dati che aiuta a garantire che si stiano elaborando e proteggendo i dati entro i rigidi requisiti di framework come HIPAA e GDPR. È inoltre possibile dimostrare più facilmente la catena di custodia ai revisori, che dovranno verificare chi ha avuto accesso agli asset regolamentati e applicare controlli più rigorosi su chi vi ha accesso.
Il settore sanitario moderno è sicuramente complesso, con l'emergere dei sistemi EHR, la proliferazione dei dati sanitari e un panorama sempre più complesso che aumentano questa complessità.
Per stare al passo, le aziende sanitarie oggi devono implementare la governance dei dati. Un solido framework di governance dei dati ti aiuta a verificare che i dati che raccogli, elabori e utilizzi sono accurati, coerenti e affidabili. Senza questo framework, rischi di prendere decisioni poco informate sull'assistenza ai pazienti, basandoti su dati errati o insight predittivi imprecisi. Queste decisioni possono avere esiti gravi o addirittura fatali per i pazienti.
La governance dei dati è fondamentale anche nel rispetto delle normative sulla privacy dei dati sanitari come HIPAA e GDPR. Qualsiasi organizzazione sanitaria che elabora dati protetti deve disporre di una strategia di governance dei dati per rimanere conforme a queste normative ed essere pronta a qualsiasi nuova normativa che potrebbe sorgere.
Nonostante le sfide come problemi di qualità dei dati, silos di dati, timori per la sicurezza e verifica della catena di custodia, esiste una soluzione: il data lineage. Utilizzando il data lineage automatizzato, la tua organizzazione può superare le barriere comuni alla governance dei dati, migliorare l'assistenza ai pazienti, migliorare la conformità normativa, aumentare la sicurezza dei dati e la privacy e migliorare l'efficienza operativa, riducendo al contempo i costi.
