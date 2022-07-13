Un centro di eccellenza (CoE) è una struttura duratura progettata per definire, accelerare e scalare le conoscenze e le best practice in un'azienda.

Indipendentemente da come si chiama, un CoE dovrebbe avere un ambito olistico e trasformativo in modo che le nuove funzionalità possano essere pilotate e scalate. Ciò significa non solo scrivere di tecnologia, ma anche contribuire a svilupparla in un approccio di co-creazione e quindi consentire agli altri di diventare autosufficienti in nuove funzionalità. Inoltre, avere un ambito olistico rimuove i silos artificiali e consente funzionalità unificate e manutenzione ed esecuzione di roadmap con il massimo impatto.