Centri di eccellenza cloud: panoramica e componenti fondamentali per il successo

Una tendenza popolare per accelerare il ritmo della trasformazione digitale, come l'adozione del cloud, è la creazione di un centro di eccellenza o centro di competenza.

Si tratta di una struttura di team specializzata che può essere chiamata con molti altri nomi, tra cui Ufficio di trasformazione, Team di accelerazione, Ufficio di eccellenza tecnologica, ecc., e che può variare da un ambito esclusivamente tecnico a uno olistico, con un focus su nuovi modi di lavorare, ruoli contemporanei e tecnologie innovative. A volte, un CoE si concentra su aree specifiche, come DevOps (DevOps Center of Excellence) o SAP (SAP Center of Excellence), ma riteniamo che questo sia un punto di vista limitativo.

Ai fini di questo post, useremo il termine Centro di eccellenza (o CoE) e ci concentreremo sull'ambito olistico del cloud (ovvero persone, processi e tecnologia) per mostrare come può utilizzare un approccio modulare per sfruttare questo concetto per la sua organizzazione. Questo materiale è condiviso sulla base delle nostre esperienze globali nell'aiutare i clienti di tutti i settori a definire, progettare, lanciare e/o gestire strutture di tipo CoE.

 

Cos'è un Cloud CoE?

Un centro di eccellenza (CoE) è una struttura duratura progettata per definire, accelerare e scalare le conoscenze e le best practice in un'azienda.

Indipendentemente da come si chiama, un CoE dovrebbe avere un ambito olistico e trasformativo in modo che le nuove funzionalità possano essere pilotate e scalate. Ciò significa non solo scrivere di tecnologia, ma anche contribuire a svilupparla in un approccio di co-creazione e quindi consentire agli altri di diventare autosufficienti in nuove funzionalità. Inoltre, avere un ambito olistico rimuove i silos artificiali e consente funzionalità unificate e manutenzione ed esecuzione di roadmap con il massimo impatto.

Perché hai bisogno di un CoE?

Per un'area trasformativa come il cloud, un CoE "fornisce all'IT un modo per esprimere [...] la strategia cloud, consentire all'azienda di scegliere le soluzioni migliori e [...] raccogliere e diffondere le best practice del cloud". [1] Si tratta di una struttura comprovata e oltre il 70% delle imprese ha un team simile all'interno della propria organizzazione. [2]

Vantaggi fondamentali di un cloud CoE

  • La aiuta a passare da team frammentati, processi incoerenti e una mentalità progettuale a un modello operativo agile e basato sui prodotti con nuovi modi di lavorare.
  • Fornisce una governance rigida basata sui processi IT tradizionali che consente un'autonomia selezionata, consentendo un time-to-market più rapido.
  • Le consente di spostare da priorità concorrenti e una sovrapposizione di sforzi a una roadmap coerente e integrata con la definizione delle priorità basata su metriche per garantire il valore.
  • Trasforma i ruoli tradizionali e le difficoltà di aggiornamento per le nuove tecnologie in un framework di talenti esperienziali con opportunità di scalare tramite modelli di rotazione e metodi di addestramento.

Come puoi iniziare?

Per iniziare a pensare a un CoE con una portata olistica, prendi in considerazione alcune aree:

  • Abilitazione dell'utente: inizia definendo nuovi ruoli contemporanei in linea con le esigenze aziendali e le tendenze dei settori accettate (ad esempio, l'adozione di ingegneria dell'affidabilità del sito). Quindi, ridefinisca i profili di ruolo e le competenze e abilitazioni associate utilizzando percorsi di apprendimento per migliorare le competenze e/o attirare nuovi talenti.
  • Integrazione della distribuzione: inizia ridefinendo la governance e i processi in modo che le pratiche legacy non influiscano sulle nuove funzionalità. Ciò può essere ottenuto utilizzando la mappatura del flusso di valore per semplificare i percorsi end-to-end e creando matrici responsabili, consultate, informate (Responsible, Accountable, Consulted, Informed o RACI) per mostrare una chiara proprietà. Infine, le organizzazioni potrebbero dover valutare attentamente le politiche e le procedure per le attività comuni per identificare le opportunità per concedere ai team la libertà di processo decisionale.
  • Nuove piattaforme tecnologiche: inizia stabilendo o rivisitando le architetture di riferimento come base per le distribuzioni tecniche. Avere un design ben congegnato e le relative decisioni architettoniche in anticipo aiuterà a ridurre al minimo le sorprese in futuro. Dopo aver raggiunto l'accordo di tutti gli stakeholder sull'architettura, utilizza l'automazione per codificare e digitalizzare le architetture per la distribuzione.

Inizia con un Cloud CoE

Il Centro di eccellenza (CoE) può assumere molte forme diverse, ma potrebbero non essere appropriate per tutte le organizzazioni. Per iniziare, utilizziamo una metodologia di scoperta e diagnostica per identificare i passaggi giusti da intraprendere e incontrare i clienti nel punto in cui si trovano nel loro percorso unico.

Approfitta del nostro workshop gratuito di mezza giornata per apprendere le tecniche di design thinking del nostro Garage e applicarle ai tuoi problemi aziendali. E, cosa ancora più importante, ideare il modo migliore in cui IBM può risolverli con la nostra tecnologia IBM basata sulla metodologia IBM® Garage. Contattaci e scopri di più tramite la pagina IBM® Cloud Expert Labs.

