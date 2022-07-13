Si tratta di una struttura di team specializzata che può essere chiamata con molti altri nomi, tra cui Ufficio di trasformazione, Team di accelerazione, Ufficio di eccellenza tecnologica, ecc., e che può variare da un ambito esclusivamente tecnico a uno olistico, con un focus su nuovi modi di lavorare, ruoli contemporanei e tecnologie innovative. A volte, un CoE si concentra su aree specifiche, come DevOps (DevOps Center of Excellence) o SAP (SAP Center of Excellence), ma riteniamo che questo sia un punto di vista limitativo.
Ai fini di questo post, useremo il termine Centro di eccellenza (o CoE) e ci concentreremo sull'ambito olistico del cloud (ovvero persone, processi e tecnologia) per mostrare come può utilizzare un approccio modulare per sfruttare questo concetto per la sua organizzazione. Questo materiale è condiviso sulla base delle nostre esperienze globali nell'aiutare i clienti di tutti i settori a definire, progettare, lanciare e/o gestire strutture di tipo CoE.
Un centro di eccellenza (CoE) è una struttura duratura progettata per definire, accelerare e scalare le conoscenze e le best practice in un'azienda.
Indipendentemente da come si chiama, un CoE dovrebbe avere un ambito olistico e trasformativo in modo che le nuove funzionalità possano essere pilotate e scalate. Ciò significa non solo scrivere di tecnologia, ma anche contribuire a svilupparla in un approccio di co-creazione e quindi consentire agli altri di diventare autosufficienti in nuove funzionalità. Inoltre, avere un ambito olistico rimuove i silos artificiali e consente funzionalità unificate e manutenzione ed esecuzione di roadmap con il massimo impatto.
Per un'area trasformativa come il cloud, un CoE "fornisce all'IT un modo per esprimere [...] la strategia cloud, consentire all'azienda di scegliere le soluzioni migliori e [...] raccogliere e diffondere le best practice del cloud". [1] Si tratta di una struttura comprovata e oltre il 70% delle imprese ha un team simile all'interno della propria organizzazione. [2]
Per iniziare a pensare a un CoE con una portata olistica, prendi in considerazione alcune aree:
Il Centro di eccellenza (CoE) può assumere molte forme diverse, ma potrebbero non essere appropriate per tutte le organizzazioni. Per iniziare, utilizziamo una metodologia di scoperta e diagnostica per identificare i passaggi giusti da intraprendere e incontrare i clienti nel punto in cui si trovano nel loro percorso unico.
Approfitta del nostro workshop gratuito di mezza giornata per apprendere le tecniche di design thinking del nostro Garage e applicarle ai tuoi problemi aziendali. E, cosa ancora più importante, ideare il modo migliore in cui IBM può risolverli con la nostra tecnologia IBM basata sulla metodologia IBM® Garage. Contattaci e scopri di più tramite la pagina IBM® Cloud Expert Labs.
