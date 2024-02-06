Un case study interessante riguarda quello che è successo in India dall'introduzione di Aadhaar, il sistema di identità digitale istituito dal governo del paese. Grazie a questo sistema, l'inclusione finanziaria è diventata realtà per milioni di persone. Le persone hanno avuto diritto a un conto bancario o a un portafoglio digitale con la propria identità digitale, in cui depositare i fondi ottenuti dal governo o da altre fonti. Chi in precedenza non aveva la possibilità di partecipare all'economia, se non in contanti e grazie alla generosità altrui, ora può effettuare pagamenti presso un commerciante utilizzando il sistema di pagamento digitale UPI in tempo reale indiano.

Il legame tra identità digitale e inclusione finanziaria è chiaro: con questo sistema, il tasso di povertà dell'India è diminuito di circa il 10%, ovvero quasi 135 milioni di persone in 5 anni. Inoltre, l'economia indiana sta beneficiando di questa inclusione finanziaria. La crescita reale del PIL è stata del 6,9% nell'anno fiscale 2022-2023 e dovrebbe essere del 6,3% nel periodo 2023-2024. La riduzione dell'uso del contante è stata un fattore determinante. È logico che gli Stati Uniti e altri Paesi debbano considerare di accelerare il passaggio dal contante ai pagamenti digitali per raggiungere l'inclusione finanziaria e la crescita economica.

C'è un'opportunità immediata per accelerare l'adozione di alternative digitali al contante. In combinazione con l'adozione dell'identità digitale, le economie dei paesi che perseguono questo percorso cresceranno e saranno più competitive a livello globale rispetto a quelle che non lo fanno. Inoltre, le aziende e i consumatori saranno più soddisfatti della capacità di condurre affari man mano che le economie in cui viviamo diventeranno più efficienti.