Una delle sfide più complesse che le banche devono risolvere è quella di rendere i pagamenti più efficienti. Le notizie recenti mostrano un significativo passaggio dall'identificazione fisica e dalle forme fisiche di pagamento a quelle digitali in molte giurisdizioni. L'Europa ha recentemente annunciato che i pagamenti in tempo reale dovranno essere disponibili da qualsiasi fornitore che attualmente offre pagamenti batch in euro (come i bonifici SEPA) a un prezzo non superiore al costo dei trasferimenti batch.
Questa notizia, combinata con l'aumento dell'uso dell'identità digitale in Europa e in molti altri paesi, è una buona notizia per i consumatori e le imprese. Questi cambiamenti, insieme ad altri sforzi di modernizzazione dei pagamenti, possono eliminare problematiche negli ecosistemi finanziari e nell'economia in generale. Ma mentre alcuni Paesi avanzano con il progresso delle identità e dei pagamenti digitali, altri non riescono a realizzare il potenziale di queste soluzioni.
La Malesia, insieme a molti paesi del sud-est asiatico, si sta muovendo per allineare e integrare i propri sistemi di pagamento digitali con altre reti per facilitare i pagamenti transfrontalieri. PayNet, la rete di pagamenti della Malesia, sta collaborando con Ant Group (la società madre di Alipay) per consentire ai titolari di wallet Alipay+ di sette paesi di pagare tramite codice QR utilizzando il sistema QR DuitNow di PayNet. Il lancio del servizio significa che se una banca o un wallet partecipano ad Alipay+, i clienti possono effettuare pagamenti in tempo reale semplicemente scansionando il codice QR con il sistema DuitNow in Malesia.
Il vantaggio transfrontaliero di questo sistema consente ai clienti in Cina, Hong Kong SAR, Filippine, Mongolia, Macao SAR, Corea del Sud e Thailandia di effettuare pagamenti con un unico wallet supportato da Alipay. AliPay ha anche introdotto l'applicazione di riconoscimento facciale “Smile to Pay” sui dispositivi mobili nel 2017, consentendo ai clienti di effettuare acquisti posando davanti ai distributori automatici dei punti vendita. Anche Mastercard ha annunciato il suo progetto pilota di riconoscimento biometrico poco meno di due anni fa. È probabile che questa forma di identità digitale per i pagamenti continuerà ad espandersi.
Contrariamente ai recenti progressi nei pagamenti digitali, il Consiglio di Washington DC ha recentemente vietato le attività commerciali che non utilizzano contanti. Il contante, in quanto bene fisico, rappresenta un mezzo di pagamento costoso, visti i problemi di sicurezza, i rischi e i costi di gestione per tutti gli stakeholder della catena del valore che gestiscono il contante. Aumentare l'uso del contante non riduce i costi o le problematiche economiche.
Il motivo del divieto di Washington è che molte persone non possiedono una carta di credito o debito e quindi devono usare i contanti per effettuare i pagamenti. Secondo Global Finance, negli Stati Uniti circa il 7% della popolazione non possiede un conto bancario. Quel 7% potrebbe non sembrare molto, tuttavia corrisponde a circa 23 milioni di persone che si affidano ai contanti o ad altre forme di pagamento non bancarie.
Il divieto di Washington rende l'accesso ai rivenditori più equo per chi non ha un conto bancario, ma non affronta la causa principale di non avere un conto bancario in primo luogo. Una spiegazione è la mancanza di accesso a un documento d'identità rilasciato dal governo, per motivi quali la mancanza di un indirizzo fisso. Un'identità digitale che viene stabilita in base ad alcune caratteristiche della persona stessa, anziché del luogo in cui vive o se può guidare, rende il problema dell'accesso economico più facile da risolvere.
Un case study interessante riguarda quello che è successo in India dall'introduzione di Aadhaar, il sistema di identità digitale istituito dal governo del paese. Grazie a questo sistema, l'inclusione finanziaria è diventata realtà per milioni di persone. Le persone hanno avuto diritto a un conto bancario o a un portafoglio digitale con la propria identità digitale, in cui depositare i fondi ottenuti dal governo o da altre fonti. Chi in precedenza non aveva la possibilità di partecipare all'economia, se non in contanti e grazie alla generosità altrui, ora può effettuare pagamenti presso un commerciante utilizzando il sistema di pagamento digitale UPI in tempo reale indiano.
Il legame tra identità digitale e inclusione finanziaria è chiaro: con questo sistema, il tasso di povertà dell'India è diminuito di circa il 10%, ovvero quasi 135 milioni di persone in 5 anni. Inoltre, l'economia indiana sta beneficiando di questa inclusione finanziaria. La crescita reale del PIL è stata del 6,9% nell'anno fiscale 2022-2023 e dovrebbe essere del 6,3% nel periodo 2023-2024. La riduzione dell'uso del contante è stata un fattore determinante. È logico che gli Stati Uniti e altri Paesi debbano considerare di accelerare il passaggio dal contante ai pagamenti digitali per raggiungere l'inclusione finanziaria e la crescita economica.
C'è un'opportunità immediata per accelerare l'adozione di alternative digitali al contante. In combinazione con l'adozione dell'identità digitale, le economie dei paesi che perseguono questo percorso cresceranno e saranno più competitive a livello globale rispetto a quelle che non lo fanno. Inoltre, le aziende e i consumatori saranno più soddisfatti della capacità di condurre affari man mano che le economie in cui viviamo diventeranno più efficienti.
