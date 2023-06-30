Creare supply chain sanitarie resilienti

Passaggio 1: Migliorare visibilità e proattività

I sistemi ospedalieri lavorano con più team, tecnologie e processi frammentati per gestire le operazioni quotidiane, portando a una pervasiva mancanza di visibilità dei dati. Le spese di approvvigionamento aumentano a causa dell'eccesso di ordini, degli sprechi e degli ordini di emergenza. Le procedure sanitarie possono essere ritardate a causa della mancanza di forniture. Gli operatori sanitari devono avere una maggiore visibilità dell'inventario che hanno a disposizione, dove si trova (o in transito), e utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) non solo per prevedere le interruzioni della supply chain, ma anche per suggerire come ridurre al minimo i problemi.

​Passaggio 2: Consolida e collabora per ottimizzare le opzioni di soddisfazione

I professionisti del settore sanitario lottano per consolidare gli ordini omnicanale all'interno di un'unica visione della verità per l'offerta, la domanda e l'inventario tra i dipartimenti farmaceutici interni e i loro fornitori​. Combinare dati provenienti da dipartimenti isolati o da diverse strutture è uno dei primi, e più essenziali, passaggi per creare una strategia di supply chain ben informata. In questo modo si semplifica il potere d'acquisto e si ottimizza la gestione dell'inventario.

Dopo che i sistemi ospedalieri avranno visibilità in tempo reale dell'inventario, dell'orchestrazione degli ordini e della collaborazione con i fornitori, potranno dar vita a una maggiore soddisfazione del cliente con opzioni come l'acquisto online con il ritiro nel store. ​

Passaggio 3: Aumentare la tracciabilità

Lungo la supply chain, i dati attuabili in tempo reale sono spesso non disponibili, carenti o isolati. Dalla necessità di individuare la contaminazione di prodotti sensibili alla temperatura di alto valore (ad esempio, biologici) con una visibilità dettagliata dei dati dei sensori della catena del freddo dalla produzione alla consegna, fino ai prodotti di alta qualità realizzati con gli ingredienti giusti, ​la visibilità, la velocità e il coordinamento della supply chain sono critici per la consegna di prodotti sicuri ed efficaci. Creando una solida rete basata su blockchain, con visibilità, tracciabilità e provenienza solide, i professionisti del settore sanitario saranno pronti ad affrontare queste sfide normative e relative alle frodi in una supply chain globale complessa. ​