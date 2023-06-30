Creare supply chain sanitarie resilienti

Nella supply chain sanitaria, farmacie, ospedali, aziende farmaceutiche e pazienti devono affrontare tre sfide principali: carenze e ritardi, carenza di opzioni di evasione degli ordini comode e convenienti, aumento della contraffazione e dei cambiamenti normativi, insieme alla persistente necessità di una migliore gestione della catena del freddo dei farmaci. Queste difficoltà sono scomode, incidono negativamente sulla qualità delle cure ricevute dai pazienti e aumentano i livelli di stress del personale. In che modo i professionisti della supply chain sanitaria possono gestire queste problematiche? Creando supply chain resilienti.
Secondo un sondaggio di settore, il 78% dei rispondenti utilizza ancora processi manuali nella supply chain. Vari studi mostrano che gli infermieri nelle unità di ricovero medico/chirurgico trascorrono normalmente fino a due ore del turno svolgendo attività legate alle forniture. Nel 2022, il settore farmaceutico ha registrato il maggior numero di unità richiamate rispetto agli ultimi sei anni, con 567,3 milioni, un aumento del 114% rispetto ai 264,6 milioni di unità richiamate nel 2021.
Sebbene sia essenziale garantire che il personale si senta ben attrezzato per lavorare in modo efficiente, soprattutto considerando la persistente e diffusa carenza di manodopera nel settore sanitario, si prevede che le spese per la fornitura medica supereranno i costi del lavoro. Per quanto riguarda le implicazioni dei farmaci che potrebbero contenere ingredienti contaminati o essere stati conservati a temperature non costanti, le conseguenze potrebbero essere disastrose.
Questi problemi della supply chain del settore sanitario sono parimenti urgenti e richiedono un'attenzione immediata. La buona notizia è che è possibile alleviare questi punti critici pericolosi rafforzando la resilienza della supply chain sanitaria.
I sistemi ospedalieri lavorano con più team, tecnologie e processi frammentati per gestire le operazioni quotidiane, portando a una pervasiva mancanza di visibilità dei dati. Le spese di approvvigionamento aumentano a causa dell'eccesso di ordini, degli sprechi e degli ordini di emergenza. Le procedure sanitarie possono essere ritardate a causa della mancanza di forniture. Gli operatori sanitari devono avere una maggiore visibilità dell'inventario che hanno a disposizione, dove si trova (o in transito), e utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) non solo per prevedere le interruzioni della supply chain, ma anche per suggerire come ridurre al minimo i problemi.
I professionisti del settore sanitario lottano per consolidare gli ordini omnicanale all'interno di un'unica visione della verità per l'offerta, la domanda e l'inventario tra i dipartimenti farmaceutici interni e i loro fornitori. Combinare dati provenienti da dipartimenti isolati o da diverse strutture è uno dei primi, e più essenziali, passaggi per creare una strategia di supply chain ben informata. In questo modo si semplifica il potere d'acquisto e si ottimizza la gestione dell'inventario.
Dopo che i sistemi ospedalieri avranno visibilità in tempo reale dell'inventario, dell'orchestrazione degli ordini e della collaborazione con i fornitori, potranno dar vita a una maggiore soddisfazione del cliente con opzioni come l'acquisto online con il ritiro nel store.
Lungo la supply chain, i dati attuabili in tempo reale sono spesso non disponibili, carenti o isolati. Dalla necessità di individuare la contaminazione di prodotti sensibili alla temperatura di alto valore (ad esempio, biologici) con una visibilità dettagliata dei dati dei sensori della catena del freddo dalla produzione alla consegna, fino ai prodotti di alta qualità realizzati con gli ingredienti giusti, la visibilità, la velocità e il coordinamento della supply chain sono critici per la consegna di prodotti sicuri ed efficaci. Creando una solida rete basata su blockchain, con visibilità, tracciabilità e provenienza solide, i professionisti del settore sanitario saranno pronti ad affrontare queste sfide normative e relative alle frodi in una supply chain globale complessa.
La nostra esperienza nel settore sanitario e delle scienze della vita, l'approccio end-to-end dalla strategia all'implementazione e una pratica dedicata alla sostenibilità, assicurano che la supply chain possa adattarsi alle sfide odierne e prepararsi per le opportunità future. Questa competenza aiuta a ridurre al minimo i rischi, diminuire i costi e promuovere un miglioramento continuo sia delle prestazioni ambientali che sociali.
IBM Sterling OMS, che ha ricevuto numerosi premi di leadership di mercato riconosciuti da G2 (link esterno a ibm.com), è una soluzione innovativa che offre inventory visibility, orchestrazione degli ordini e collaborazione con i fornitori in tempo reale, integrate con intelligenza artificiale, rendendola la scelta ideale per qualsiasi azienda alla ricerca di una soluzione OMS affidabile, scalabile e flessibile.
IBM Consulting è un leader globale della consulenza nella supply chain per il settore sanitario e le scienze della vita, con un ecosistema globale di partnership, accesso proprietario alla tecnologia di IBM, ricerca ed Expert Lab.
IBM® Consulting aiuta le principali aziende mondiali nel settore sanitario e delle scienze della Vita come Merk a progettare e creare supply chain intelligenti, resilienti e sostenibili che forniscono trasparenza e insight per accelerare l'innovazione dei prodotti, mantenere la fiducia e garantire centralità al paziente.
Trasforma il settore sanitario con le soluzioni avanzate, le piattaforme sicure e la solida automazione alimentata dall'AI di IBM.
