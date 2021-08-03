Rivoluzionare i mercati dei certificati di energia rinnovabile con la tokenizzazione

Le organizzazioni sono interessate alle iniziative ESG per diversi motivi. La produzione di energia rinnovabile on-premise comporta un risparmio sui costi. C'è notevole interesse e attenzione da parte degli azionisti e dei dipendenti affinché le organizzazioni riducano l'impronta di carbonio complessiva, oltre a monitorare e riferire i progressi verso l'ESG. I dati del sondaggio di IDC sugli acquirenti globali di tecnologia mostrano che la maggior parte (69%) di loro concorda o concorda fortemente sul fatto che la propria strategia di infrastruttura digitale sia già un importante fattore abilitante per le loro iniziative di sostenibilità.

La deregolamentazione dei mercati dell'energia in molti paesi incoraggia un aumento della quota di mercato per i fornitori di energia del settore privato. La partecipazione di entità più piccole rispetto a quelle tradizionali governative o semigovernative monopolistiche crea un'opportunità di scambio peer-to-peer (P2P) (o con il supporto di intermediari) di diverse quantità di energia e granularità dei certificati energetici. Ad esempio, i certificati energetici possono essere scambiati in program time unit (PTU) più piccole, come nel caso dei certificati orari, aumentando la cadenza di compensazioni e accordi. Allo stesso modo, l'attuale ingombrante processo di contabilizzazione delle emissioni di carbonio viene semplificato con significativi risparmi sui costi, con l'introduzione di contatori intelligenti e automazione.

Leggi sempre più severe sulle emissioni e ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione hanno guidato i piani per lo sviluppo di idrogeno blu su scala commerciale, derivato dal gas naturale e dalla cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e dall'idrogeno verde, prodotto da processi di elettrolisi basati su energie rinnovabili. Ciò ha portato a un'impennata degli annunci di progetti sull'idrogeno in collaborazione con il settore del gas e delle energie rinnovabili. La generazione di energia mediante idrogeno e altre fonti miste è associata ad alcune emissioni di CO 2 e deve essere registrata nei certificati.

Sul mercato sono disponibili una serie di raccomandazioni sulla standardizzazione dei protocolli interoperabili di organizzazioni senza scopo di lucro e a scopo di lucro, alla ricerca di early adopter e contributori che li seguano e/o contribuiscano. L'ampia varietà di implementazioni per la tokenizzazione dei certificati energetici, unita al fatto che sono spesso in una fase iniziale, richiedono la definizione di standard di settore per l'interoperabilità tra reti in diverse regioni geografiche in tutto il mondo.