Rivoluzionare i mercati dei certificati di energia rinnovabile con la tokenizzazione

L'accordo di Parigi stabilisce un framework globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici, limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C (3,6°F) e proseguendo con le iniziative per limitarlo a 1,5°C (2,5°F). Mira anche a rafforzare la capacità delle nazioni di affrontare gli impatti del cambiamento climatico e di sostenerle nelle loro iniziative.
Sempre più organizzazioni stanno diventando più consapevoli delle in merito alle strategie aziendali sostenibili e stanno allineando le loro varie unità di business verso l'obiettivo descritto in precedenza. IBM afferma da più di un decennio che il cambiamento climatico è una preoccupazione seria, che richiede un'azione significativa a livello globale.
Attualmente, le imprese acquistano certificati di energia rinnovabile (REC) che rappresentano 1 MWh di elettricità a zero emissioni di carbonio generata da un'altra entità. Il venditore di REC potrebbe trovarsi al di fuori della regione o del paese da cui proviene l'azienda. Le aziende utilizzano quindi i REC per compensare la propria impronta di carbonio ed essere conformi alle normative sulle emissioni di carbonio e agli standard ecologici. Nel caso del commercio internazionale (disaggregato), nonostante la compensazione delle emissioni di carbonio consenta alle imprese di adempiere ai propri obblighi, i REC non garantiscono che l'energia consumata provenga tutta da fonti di energia rinnovabili.
Le aziende stanno concentrando i propri sforzi sull'utilizzo della tecnologia per risolvere questo problema. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni più nuove per acquisire, analizzare e segnalare le informazioni sugli obiettivi di sostenibilità ambientale (ESG) e ridurre il proprio impatto ambientale. Una rete blockchain decentralizzata e immutabile, che utilizza le caratteristiche avanzate della distributed ledger technology (DLT), può aumentare notevolmente l'adozione dei certificati energetici e garantire che i consumi corrispondano il più possibile alla produzione.
Le organizzazioni sono interessate alle iniziative ESG per diversi motivi. La produzione di energia rinnovabile on-premise comporta un risparmio sui costi. C'è notevole interesse e attenzione da parte degli azionisti e dei dipendenti affinché le organizzazioni riducano l'impronta di carbonio complessiva, oltre a monitorare e riferire i progressi verso l'ESG. I dati del sondaggio di IDC sugli acquirenti globali di tecnologia mostrano che la maggior parte (69%) di loro concorda o concorda fortemente sul fatto che la propria strategia di infrastruttura digitale sia già un importante fattore abilitante per le loro iniziative di sostenibilità.
La deregolamentazione dei mercati dell'energia in molti paesi incoraggia un aumento della quota di mercato per i fornitori di energia del settore privato. La partecipazione di entità più piccole rispetto a quelle tradizionali governative o semigovernative monopolistiche crea un'opportunità di scambio peer-to-peer (P2P) (o con il supporto di intermediari) di diverse quantità di energia e granularità dei certificati energetici. Ad esempio, i certificati energetici possono essere scambiati in program time unit (PTU) più piccole, come nel caso dei certificati orari, aumentando la cadenza di compensazioni e accordi. Allo stesso modo, l'attuale ingombrante processo di contabilizzazione delle emissioni di carbonio viene semplificato con significativi risparmi sui costi, con l'introduzione di contatori intelligenti e automazione.
Leggi sempre più severe sulle emissioni e ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione hanno guidato i piani per lo sviluppo di idrogeno blu su scala commerciale, derivato dal gas naturale e dalla cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e dall'idrogeno verde, prodotto da processi di elettrolisi basati su energie rinnovabili. Ciò ha portato a un'impennata degli annunci di progetti sull'idrogeno in collaborazione con il settore del gas e delle energie rinnovabili. La generazione di energia mediante idrogeno e altre fonti miste è associata ad alcune emissioni di CO2 e deve essere registrata nei certificati.
Sul mercato sono disponibili una serie di raccomandazioni sulla standardizzazione dei protocolli interoperabili di organizzazioni senza scopo di lucro e a scopo di lucro, alla ricerca di early adopter e contributori che li seguano e/o contribuiscano. L'ampia varietà di implementazioni per la tokenizzazione dei certificati energetici, unita al fatto che sono spesso in una fase iniziale, richiedono la definizione di standard di settore per l'interoperabilità tra reti in diverse regioni geografiche in tutto il mondo.
Il grande potenziale di democratizzazione del processo di procurement energetico non passa inosservato agli operatori di nicchia del mercato. Nel frattempo, l'adozione della blockchain sta diventando sempre più diffusa. Le sue caratteristiche senza precedenti stabiliscono la fiducia in un ambiente trasparente, decentralizzato, immutabile e verificabile retrospettivamente, ben percepito dalle comunità del settore energetico. Una tendenza di mercato degna di nota mostra che gli ecosistemi autofinanziati stanno utilizzando soluzioni basate su Ethereum (ERC-20) introducendo un doppio livello di tokenizzazione. Lo scopo delle piattaforme pubbliche che supportano due livelli di tokenizzazione è quello di fornire agli utenti finali l'accesso all'uso della loro piattaforma e contribuire ai ricavi aziendali, oltre a creare token intercambiabili che contengono i certificati energetici.
Per creare un ecosistema finanziariamente sostenibile, si adottano approcci proof-of-stake per incentivare i primi utilizzatori a supportare una piattaforma. Ad esempio, Restart Energy Democracy (RED), una società europea indipendente di fornitura di elettricità e gas, ha lanciato una piattaforma decentralizzata di approvvigionamento energetico per premiare con certificati di energia verde i consumatori di energia rinnovabile. Consentono il commercio diretto peer-to-peer tra consumatori e fornitori, mentre i costi di transazione sono ridotti. La strategia go-to-market di RED si basa su due livelli di franchising, il più alto dei quali richiede la proprietà di un numero minimo di token.
Un sistema simile è in fase di sviluppo da parte di Power Ledger. Con i suoi esclusivi algoritmi di trade matching, prosumer e consumatori possono negoziare l'energia disponibile in modo equo, senza favorire nessuno dei partecipanti. Altre caratteristiche di questa piattaforma includono il collegamento dei token nativi a un'unità di valuta locale e l'aggregazione dei singoli contatori in un'unica transazione. Il gruppo di trading può essere configurato dall'host dell'applicazione o da Power Ledger. WePower offre una soluzione alternativa per lo scambio di certificati energetici tramite il token nativo WPR e le aste. WePower ha lanciato un prodotto finanziario derivato, chiamato Contract for Difference, per mitigare il rischio negli accordi di acquisto di energia elettrica (PPA) aziendali.
Poiché le organizzazioni sono ormai impegnate a contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), c'è bisogno di una soluzione elegante che consenta loro di calcolare l'impronta di carbonio e aiutare nella creazione dei report ESG. Il mercato frazionario, creato da iniziative imprenditoriali, è molto confuso e potrebbe portare a una lenta adozione.
Per rivoluzionare l'attuale negoziazione dei certificati energetici, ad alto costo e ingombrante, stiamo lavorando a una soluzione (EnerT) per tokenizzare i certificati energetici utilizzando Hyperledger Fabric e Tokens-SDK. La tokenizzazione dei certificati energetici in una piattaforma DLT può offrire una soluzione intelligente per quanto riguarda la certificazione energetica completa. Oltre alla quantità di energia generata da fonti miste, i token creati nella rete potrebbero anche memorizzare altre caratteristiche utili, come le emissioni di CO2 nella supply chain energetica.
Un mercato dell'energia tokenizzato offrirebbe un'ampia gamma di certificati affidabili in termini di tipi di energia e origini. Questa rete consentirebbe ai fornitori e ai consumatori di scambiare certificati energetici in modo efficiente ed economico. Un'unità di certificazione tokenizzata sarebbe simile a ciò che il container ha fatto per il settore delle spedizioni.
La nostra soluzione enerT è in fase di sviluppo come soluzione a basso consumo energetico, basata su una tecnologia privata e autorizzata, per eliminare il consumo energetico delle operazioni di rete. Il protocollo di consenso ad alta efficienza energetica di Hyperledger Fabric si basa su RAFT, un approccio leader-follower. Questo fattore porta le operazioni di rete a consumare energia limitata, rispetto agli algoritmi di mining con puzzle matematici (come Proof-of-Work), spesso utilizzati in diverse reti pubbliche.
