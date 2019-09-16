A livello globale, i beni immobili sono stati recentemente valutati oltre 280 trilioni di dollari, una classe di asset più preziosa di tutte le azioni, quote e debiti cartolarizzati a livello mondiale messi insieme, rappresentando la più grande riserva di ricchezza con tre volte e mezzo il PIL globale totale. Negli Stati Uniti, il primo record di vendita di una casa fu registrato nel 1890, ma fu solo nel 1910 che gli agenti iniziarono a fare da intermediari per acquirenti e venditori utilizzando procedure dettagliate, home staging e cartelli da giardino per commercializzare una casa.

Questi agenti hanno fornito e continuano a fornire una risorsa preziosa: la fiducia! Quando affronti il processo di vendita o acquisto della casa con un agente esperto, puoi contare sulla sua conoscenza non solo delle leggi e normative locali, ma anche sulla garanzia che il venditore possiede effettivamente la casa e che l'acquirente abbia i fondi per pagarla. Sebbene le tattiche di marketing usate nel 1910 siano ancora forti oggi, i processi coinvolti nell'acquisto o nella vendita immobiliare sono pronti a essere sconvolti dalla tecnologia blockchain.