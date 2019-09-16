A livello globale, i beni immobili sono stati recentemente valutati oltre 280 trilioni di dollari, una classe di asset più preziosa di tutte le azioni, quote e debiti cartolarizzati a livello mondiale messi insieme, rappresentando la più grande riserva di ricchezza con tre volte e mezzo il PIL globale totale. Negli Stati Uniti, il primo record di vendita di una casa fu registrato nel 1890, ma fu solo nel 1910 che gli agenti iniziarono a fare da intermediari per acquirenti e venditori utilizzando procedure dettagliate, home staging e cartelli da giardino per commercializzare una casa.
Questi agenti hanno fornito e continuano a fornire una risorsa preziosa: la fiducia! Quando affronti il processo di vendita o acquisto della casa con un agente esperto, puoi contare sulla sua conoscenza non solo delle leggi e normative locali, ma anche sulla garanzia che il venditore possiede effettivamente la casa e che l'acquirente abbia i fondi per pagarla. Sebbene le tattiche di marketing usate nel 1910 siano ancora forti oggi, i processi coinvolti nell'acquisto o nella vendita immobiliare sono pronti a essere sconvolti dalla tecnologia blockchain.
La blockchain è un libro mastro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e di monitoraggio degli asset in una rete aziendale. Disponendo di una singola versione pubblica dei documenti, la fiducia necessaria tra acquirente e venditore si riduce poiché il venditore può dimostrare immediatamente la proprietà di una proprietà e l'acquirente può dimostrare immediatamente i fondi disponibili. Infatti, con l'utilizzo di smart contract su una Blockchain, Mark Zilbert, EVP di Brown Harris Stevens Miami, afferma che le transazioni di beni immobili potrebbero diventare semplici quanto lo shopping online, permettendo di completare contratti di beni immobili, escrow e registri di beni immobili e distribuire i fondi senza società di titoli o avvocati.
Anche oltre l'acquisto e la vendita individuale di proprietà, blockchain offre la possibilità di cambiare il modo in cui le persone investono in beni immobili. Tokenizzando una proprietà su una blockchain, uno sviluppatore elimina la necessità di finanziamenti bancari tradizionali e si libera dai vincoli tradizionali relativi alle tempistiche di vendita degli immobili di investimento. Dal lato dell'acquirente, espandere o diminuire una posizione è facile come trovare un acquirente o un venditore per una condivisione della proprietà. La tokenizzazione di immobili di lusso ha persino attratto alcuni dei migliori broker di New York verso la tecnologia blockchain.
Ryan Serhant, autore bestseller di "Sell It Like Serhant" e star di Million Dollar Listing New York di Bravo, ha detto a Forbes: "Il mercato a New York è sempre forte, ma può volerci del tempo per vendere al prezzo giusto in un edificio di nuova costruzione. Con la tokenizzazione blockchain, possiamo eliminare la pressione indisciplinata del finanziamento bancario tradizionale, che è molto più salutare per il progetto e per tutti gli stakeholder. La tokenizzazione sta aprendo la strada a una nuova frontiera nello sviluppo immobiliare."
Mentre il settore dei beni immobili si è concentrato sulla blockchain per la tenuta dei registri, i contratti intelligenti rappresentano un futuro in cui l'acquisto e la vendita di beni immobili è facile come lo shopping online. Gli smart contract sono linee di codice memorizzate su una blockchain che vengono eseguite automaticamente quando vengono rispettati termini e condizioni predeterminati. Al livello più basilare, sono programmi che funzionano come sono stati impostati dalle persone che li hanno sviluppati. Invece del complicato processo attualmente in atto, con ciascuna parte coinvolta che aumenta il prezzo di un bene tramite la propria commissione, la fiducia poteva essere garantita tra i partecipanti tramite una singola versione della verità.
Con la tua identità memorizzata su una blockchain, i finanziatori ipotecari possono prendere rapidamente una decisione sul credito. Successivamente, potrebbe essere emesso uno smart contract tra la banca, l'agente e il creditore ipotecario in modo che, una volta che i fondi saranno stati rilasciati all'agente, il creditore del mutuo detenga la proprietà e il rimborso venga avviato secondo i termini concordati. Il trasferimento di proprietà potrebbe essere automatico poiché la transazione viene registrata su una blockchain ed è condivisa tra i partecipanti che possono controllare il processo in qualsiasi momento.
I token sono un negozio digitale per valore. Nel settore dei beni immobili, la tokenizzazione si verifica quando un interesse di proprietà avviene tramite un token e può essere rappresentato da molte cose come la proprietà di un asset, l'equity nella proprietà di un asset, parte del debito garantito dalla proprietà, il flusso di cassa della proprietà, e altri. Sebbene simile a un fondo di investimento immobiliare (REIT), il mercato immobiliare tokenizzato si differenzia perché gli asset sono molto più flessibili e hanno meno commissioni da parte degli intermediari.
I principali vantaggi della tokenizzazione degli immobili, così come di tutti gli asset illiquidi, sono: liquidità aggiuntiva, barriere agli investimenti più basse, titoli programmabili e immutabilità. Grandi brand come St. Regis Aspen Resort in Colorado hanno già iniziato a sfruttare i token di sicurezza quando hanno raccolto 18 milioni di dollari tramite la loro "Aspen Coin" su Indiegogo.
La fiducia è una parte importante del settore immobiliare e la blockchain ha la capacità di consentire non solo la fiducia, ma anche la cooperazione tra agenzie opache. Sebbene la maggior parte dei settori dei beni immobili si sia concentrata sulla blockchain per la tenuta dei registri, alcuni attori all'avanguardia hanno subito capito i vantaggi che potrebbero offrire sia i contratti intelligenti che la tokenizzazione. Questi attori saranno ben posizionati per aiutare i loro clienti a cogliere le potenziali opportunità future offerte dalla tecnologia blockchain.
Sebbene la blockchain abbia il potenziale di rivoluzionare il settore, che si tratti di un accordo da 18 milioni di dollari a Aspen o di uno smart contract che rende l'acquisto di una casa semplice come comprare un tubetto di dentifricio, i professionisti immobiliari continueranno a prosperare. Come dice Mark Zilbert, "i consigli, le conoscenze e la guida dei professionisti dei beni immobili saranno sempre una parte importante del processo di un acquirente o di un venditore".