Le auto a guida autonoma basate sulla blockchain possono essere la risposta

Il rapido percorso della blockchain da termine in voga a realtà è affascinante. La blockchain sta attualmente trasformando molti settori dalla sanità alla supply chain alimentare. Ora le case automobilistiche stanno immaginando come la tecnologia di registro distribuito può essere applicata per gestire i veicoli autonomi e migliorarli, aumentare la customer retention, la soddisfazione e l'esperienza complessiva legata alle auto. Ma come si può realizzare questo impulso all'innovazione?
Con la maturazione della blockchain e l'aumento della domanda di auto a guida autonoma, la Blockchain viene ora presa in considerazione per gestire, memorizzare e trasferire record digitali come identificazione, possesso, garanzie, usura, chilometraggio, leasing, prestiti, ricambi e informazioni sull'assistenza per le automobili.
Blockchain e contratti intelligenti consentiranno di memorizzare questi dati in un formato di registro condiviso e decentralizzato. Una parte di questi dati contabili sarà disponibile per le parti autorizzate in base ai loro diritti di accesso e alle loro esigenze. Pertanto, la blockchain consentirà a fornitori, autorità e altre entità varie di verificare le credenziali e utilizzarle quasi in tempo reale.
Ad esempio, le agenzie di veicoli motori che utilizzano la blockchain e devono collaborare con organizzazioni esterne come i Dipartimenti di giustizia degli Stati Uniti e i fornitori di assicurazioni, saranno in grado di fornire informazioni comprovate alle agenzie richieste.
Nel 2019, IBM® ha depositato un brevetto per un progetto che le consentirebbe di gestire informazioni e interazioni per auto a guida autonoma che utilizzano la tecnologia blockchain. Questa tecnologia delinea i vari parametri che possono essere utilizzati per valutare il comportamento dei conducenti nelle vicinanze, utilizzando un'ampia gamma di tecnologie IoT di sensori. Questi dati raccolti possono essere utilizzati per ottimizzare la valutazione del rischio basata sulle manovre previste e reali dei veicoli e dei conducenti nelle vicinanze.
Nell'era delle automobili autonome, miliardi di dispositivi IoT devono interagire tra loro senza ritardi. Queste interazioni devono essere verificabili e condivisibili. La blockchain fornisce una piattaforma decentralizzata che la rende più difficile da manomettere, supportando così transazioni sicure, private ed efficienti.
Nel mondo dei veicoli autonomi sono molti gli attori che contribuiscono a questo ecosistema. Ad esempio, il registro condiviso di un'auto specifica che include i dati delle case automobilistiche, i dati in tempo reale provenienti dai sensori, le condizioni stradali, le variabili ambientali, gli OEM, i fornitori di assicurazioni e altri attori chiave, costituirà un sottoinsieme significativo di informazioni necessarie per supportare le funzionalità di cui l'automobile avrà bisogno per funzionare in modo autonomo.
Una delle principali case automobilistiche sta sperimentando un programma software digitalizzato per la sicurezza delle automobili che utilizza la blockchain sottostante come un registro condiviso per registrare tutte le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli in un'unica posizione. Tutto ciò è possibile integrando la tecnologia blockchain nel DNA dell'industria automobilistica.
Gli esperti del settore stanno anche sperimentando il futuro dell'integrazione dell'IoT nelle microtransazioni sulla piattaforma automobilistica. Alcuni importanti attori del settore automobilistico stanno partecipando a progetti Blockchain con molti altri casi d'uso ancora da esplorare, come la produzione intelligente o la produzione su richiesta con tracciabilità della supply chain.
La blockchain può svolgere un ruolo fondamentale in un tipico scenario di gestione della supply chain all'interno del settore automobilistico, fornendo un ID univoco per ogni numero di parte e abbinandolo alla tecnologia IoT per svelare costi, controversie e altre tribolazioni della supply chain dalla nascita del prodotto, a progettazione, sviluppo, distribuzione, finanziamento e leasing.
Sebbene la blockchain sia sostenuta da vari fattori di successo, la sua applicazione per i casi d'uso automobilistici deve ancora affrontare importanti sfide esterne come la mancanza di esperienza, conoscenza, formazione pratica e scalabilità.
La prima sfida che deve affrontare la blockchain commerciale nel settore automobilistico è l'enorme numero di parti a cui potrebbe essere chiesto di adottare registri decentralizzati. Questi, oltre ai regimi normativi dinamici e geograficamente variabili, sono fattori che dovranno essere superati per una più ampia adozione al fine di ottenere maggiore valore ed efficienza.
Entro il 2025, si prevede che circa 8 milioni di auto saranno in transito con automazione "condizionale" o superiore. Quindi, mentre il settore deve affrontare vecchi problemi simili, come la supply chain e le questioni relative alla sicurezza dei veicoli, le nuove sfide riguardano ancora l'innovazione e l'evoluzione degli standard del settore.
La blockchain è l'applicazione precisa per fornire una maggiore supervisione e responsabilità nelle supply chain automobilistiche e può anche fungere da strumento che consente ai conducenti di visualizzare e comprendere come vengono condivisi e utilizzati i dati relativi ai loro veicoli.
Combina i progressi tecnologici con il mutevole equilibrio dei nuovi operatori nel settore automobilistico. Combina inoltre l'accettazione dei costi da parte dei consumatori e il panorama normativo con la natura degli scambi di controllo e il monitoraggio dei conducenti.
La blockchain rimane al volante per aiutare l'industria automobilistica a fare un salto di qualità.
Abbiamo guidato automobili per oltre un secolo. Ora è il momento di godersi il viaggio!