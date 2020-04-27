Le auto a guida autonoma basate sulla blockchain possono essere la risposta



Il rapido percorso della blockchain da termine in voga a realtà è affascinante. La blockchain sta attualmente trasformando molti settori dalla sanità alla supply chain alimentare. Ora le case automobilistiche stanno immaginando come la tecnologia di registro distribuito può essere applicata per gestire i veicoli autonomi e migliorarli, aumentare la customer retention, la soddisfazione e l'esperienza complessiva legata alle auto. Ma come si può realizzare questo impulso all'innovazione?

Con la maturazione della blockchain e l'aumento della domanda di auto a guida autonoma, la Blockchain viene ora presa in considerazione per gestire, memorizzare e trasferire record digitali come identificazione, possesso, garanzie, usura, chilometraggio, leasing, prestiti, ricambi e informazioni sull'assistenza per le automobili.

Blockchain e contratti intelligenti consentiranno di memorizzare questi dati in un formato di registro condiviso e decentralizzato. Una parte di questi dati contabili sarà disponibile per le parti autorizzate in base ai loro diritti di accesso e alle loro esigenze. Pertanto, la blockchain consentirà a fornitori, autorità e altre entità varie di verificare le credenziali e utilizzarle quasi in tempo reale.

Ad esempio, le agenzie di veicoli motori che utilizzano la blockchain e devono collaborare con organizzazioni esterne come i Dipartimenti di giustizia degli Stati Uniti e i fornitori di assicurazioni, saranno in grado di fornire informazioni comprovate alle agenzie richieste.