Olio d'oliva extra vergine al 100%. Caffè da commercio equo e solidale. Minerali non provenienti da zone di conflitto. La maggior parte di noi conosce questi termini, e ogni giorno riponiamo fiducia nelle etichette e nei nostri rivenditori preferiti, ma come facciamo a sapere che queste affermazioni sono vere? Molti prodotti sono infatti etichettati in modo errato o hanno etichette fuorvianti. Sapevi che vengono venduti più alimenti biologici di quanti ne vengano prodotti? O che circa la metà di tutto l'olio d'oliva presente sugli scaffali dei negozi statunitensi ha una confezione con indicazioni fuorvianti? Alcune condizioni speciali possono aiutare a giustificare i prezzi premium, il che significa che c'è un incentivo a etichettare erroneamente le merci per aumentare i margini. Frustrati dalle frodi e dalla disinformazione, i consumatori e le aziende stanno diventando più accorti. Ora chiedono sempre più trasparenza sui beni che acquistano, sia in termini di sostenibilità, approvvigionamento etico o autenticità.
Oggi, la tecnologia blockchain aziendale combinata con sensori e dispositivi Internet of Things (IoT) sta creando una base economicamente efficiente per la trasparenza della supply chain. Invece di essere una visione ambiziosa, un registro condiviso e quasi in tempo reale della verità può ora essere registrato e accessibile ai membri di un ecosistema e condiviso con i loro clienti. Questa svolta tecnologica ha ora reso possibile verificare rapidamente l'autenticità di prodotti come l'olio d'oliva di alta qualità o il caffè da commercio equo e solidale, così come l'origine e la lavorazione dei minerali "non provenienti da zone di conflitto". La buona notizia è che le cose sono appena iniziate.
Il nostro libro Enterprise Blockchain Has Arrived affronta i casi d'uso, le considerazioni sul ritorno sull'investimento e la futura adozione e crescita di questa tecnologia avanzata in molteplici settori. Oltre alla supply chain e alla logistica, discutiamo anche di adozione e casi d'uso nel settore bancario e finanziario, sanitario e delle scienze della vita, governativo ed energetico.
Ecco un estratto dal Capitolo 11 sulla supply chain:
Come detto sopra, i sistemi blockchain autorizzati possono offrire visibilità e dati migliori attraverso le supply chain. Le applicazioni più comuni includono:
• Tracciabilità del prodotto
• Autenticità e provenienza del prodotto
• Trasparenza del processo
• Digitalizzazione della documentazione e semplificazione dei processi
Come abbiamo già osservato, il mercato globale dei prodotti contraffatti è un problema da miliardi di dollari e sta crescendo rapidamente. Una parte significativa di questo numero, dell'ordine di 100 miliardi di dollari all'anno, è dovuta ai prodotti di lusso contraffatti, compresi i marchi famosi di borse, vestiti, scarpe e accessori di alta gamma. Molte persone che acquistano prodotti di marca contraffatti potrebbero non essere consapevoli che si tratta di prodotti contraffatti, perché potrebbero acquistarli online attraverso siti web affidabili, negozi outlet o repliche del sito web del rivenditore o del produttore.
Nei sistemi di supply chain odierni, non esiste un modo semplice per tracciare la provenienza e l'autenticità di un prodotto. Sistemi centralizzati più sofisticati hanno utilizzato codici a barre, codici elettronici unici (EPC) e tecnologia RFID per tracciare gli articoli lungo la supply chain. Questi sistemi, tuttavia, si basano su autorità di certificazione centralizzate e database centralizzati e quindi sono fondamentalmente insicuri poiché hanno punti di guasto unici che li rendono suscettibili ad attacchi informatici e frodi di insider.
I sistemi blockchain decentralizzati e immutabili permettono il tracciamento del prodotto fino all'origine (tracciamento) e attraverso ogni fase della supply chain (autenticità). Sulla base di queste basi, diversi progetti blockchain hanno già implementato app decentralizzate (dApps) che utilizzano le informazioni della supply chain per autenticare che un prodotto, come un prodotto di lusso o alimentare, sia effettivamente autentico. Una dApp consente all'utente di scansionare un codice QR sul prodotto, che fornisce una traccia completa e una validazione dell'autenticità del prodotto.
Un approccio del genere monitora il prodotto o i componenti di un prodotto in ogni fase della catena, ad esempio tramite un chip RFID o NFC incorporato. A ogni passaggio della catena, il chip RFID viene scansionato, viene eseguito uno smart contract e poi più nodi attendibili verificano che le informazioni siano corrette prima che vengano scritte nel registro blockchain. Ogni voce nel registro blockchain è firmata e criptata crittograficamente, il che scoraggia le frodi e riduce il rischio di hacking. Poiché l'intero processo della supply chain diventa trasparente, diventa possibile convalidare rapidamente ed economicamente l'autenticità del prodotto. Qualsiasi prodotto che non abilita l'autenticità basata su dApp diventa poi sospetto, il che scoraggia la frode.
La provenienza porta l'autenticità un passo oltre fornendo anche informazioni sull'intera storia di un prodotto lungo la supply chain. Ad esempio, la cronologia della posizione, la cronologia della custodia e le condizioni ambientali durante il viaggio possono essere tracciate e archiviate in modo immutabile sulla blockchain. Questo tipo di informazioni (coordinate GPS, ID di custodia, dati di temperatura, dati sull'accelerometro per la valutazione dei danni) viene tipicamente fornito da dispositivi Internet of Things (IoT). Questi dispositivi inviano flussi di dati che, in combinazione con il consenso decentralizzato, vengono poi scritti sulla blockchain. Poiché la tecnologia blockchain riduce i costi di verifica, è probabile che venga adottata su larga scala e che quindi la verifica dell'autenticità e della provenienza dei prodotti diventi di uso comune.
Altri casi d'uso possono includere la verifica delle certificazioni di colture speciali (ad esempio commercio equo e solidale, biologico), origine e autenticità di beni di alto valore (ad esempio diamanti, metalli preziosi, beni di lusso, ecc.), designazione di provenienza da zone non di conflitto (cioè NON diamanti diamanti di sangue o utilizzo di lavoro minorile), e provenienza/autenticità dei farmaci (ad esempio prodotti farmaceutici, trattati nel capitolo 12).
