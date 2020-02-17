

Olio d'oliva extra vergine al 100%. Caffè da commercio equo e solidale. Minerali non provenienti da zone di conflitto. La maggior parte di noi conosce questi termini, e ogni giorno riponiamo fiducia nelle etichette e nei nostri rivenditori preferiti, ma come facciamo a sapere che queste affermazioni sono vere? Molti prodotti sono infatti etichettati in modo errato o hanno etichette fuorvianti. Sapevi che vengono venduti più alimenti biologici di quanti ne vengano prodotti? O che circa la metà di tutto l'olio d'oliva presente sugli scaffali dei negozi statunitensi ha una confezione con indicazioni fuorvianti? Alcune condizioni speciali possono aiutare a giustificare i prezzi premium, il che significa che c'è un incentivo a etichettare erroneamente le merci per aumentare i margini. Frustrati dalle frodi e dalla disinformazione, i consumatori e le aziende stanno diventando più accorti. Ora chiedono sempre più trasparenza sui beni che acquistano, sia in termini di sostenibilità, approvvigionamento etico o autenticità.

Oggi, la tecnologia blockchain aziendale combinata con sensori e dispositivi Internet of Things (IoT) sta creando una base economicamente efficiente per la trasparenza della supply chain. Invece di essere una visione ambiziosa, un registro condiviso e quasi in tempo reale della verità può ora essere registrato e accessibile ai membri di un ecosistema e condiviso con i loro clienti. Questa svolta tecnologica ha ora reso possibile verificare rapidamente l'autenticità di prodotti come l'olio d'oliva di alta qualità o il caffè da commercio equo e solidale, così come l'origine e la lavorazione dei minerali "non provenienti da zone di conflitto". La buona notizia è che le cose sono appena iniziate.

Il nostro libro Enterprise Blockchain Has Arrived affronta i casi d'uso, le considerazioni sul ritorno sull'investimento e la futura adozione e crescita di questa tecnologia avanzata in molteplici settori. Oltre alla supply chain e alla logistica, discutiamo anche di adozione e casi d'uso nel settore bancario e finanziario, sanitario e delle scienze della vita, governativo ed energetico.

Ecco un estratto dal Capitolo 11 sulla supply chain: