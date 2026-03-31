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Gestione degli asset

Che cos'è la pianificazione degli investimenti di asset?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Pubblicato il 31 marzo 2026

Spiegazione di pianificazione degli investimenti di asset

La pianificazione degli investimenti di asset (AIP) è un approccio alla gestione degli asset basato sui dati, che aiuta le organizzazioni ad allocare meglio il capitale nella loro base di asset.

Alla base, l'AIP aiuta gli stakeholder a prendere decisioni di investimento più informate durante tutto il ciclo di vita dell'asset, dall'acquisizione all'operazione, alla manutenzione e alla successiva cessione.

Nei settori che si affidano ad asset complessi e di grandi dimensioni per le operazioni core business principali, l'AIP fornisce un framework analitico e operativo che aiuta a ottimizzare gli investimenti di capitale, a bilanciare i costi e a mantenere la conformità normativa.

A livello globale, le soluzioni AIP sono molto richieste. Un recente rapporto ha valutato il mercato a quasi 700 milioni di USD e prevedeva che sarebbe cresciuto fino a 1,78 miliardi di USD entro il 2035, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11%.1

L'ascesa del software di pianificazione degli investimenti di asset

Prima dell'uso diffuso degli strumenti digitali, le organizzazioni si affidavano a fogli di calcolo e altri workflow manuali obsoleti per gestire i propri investimenti di capitale. Oggi, il software di pianificazione degli investimenti degli asset utilizza tecnologie moderne come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) per ottimizzare gli investimenti in capitale, aumentare le prestazioni degli asset e mitigare i rischi.

Le soluzioni AIP avanzate sono spesso integrate con altri tipi di soluzioni software come i sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) e le piattaforme di asset performance management (APM) per aumentare l'efficienza e ottimizzare i workflow. Le soluzioni AIP moderne aiutano a colmare il divario tra i team finanziari e operativi grazie all'analytics predittiva, suggerendo il momento migliore per riparare o sostituire un asset con una minima interruzione dei processi core business principali.

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I sei passaggi di un framework di pianificazione degli investimenti di asset

In sostanza, le soluzioni di asset investment planning (AIP) aiutano le organizzazioni a prendere decisioni più informate sulle infrastrutture critiche e sulla pianificazione degli investimenti negli asset, rispondendo a tre domande importanti:

  • Come dovrebbe essere prioritizzata la manutenzione degli asset?
  • Come dovrebbero essere allocate le spese in conto capitale (CapEx)?
  • Quali sono le implicazioni a lungo termine delle diverse strategie di investimento?

Per rispondere a queste domande, i moderni framework AIP seguono in genere un processo in sei passaggi.

1. Raccolta dei dati

Nel primo passaggio del framework AIP, le soluzioni AIP raccolgono dati sugli asset da diverse fonti e li normalizzano tramite piattaforme IT di gestione degli asset (ITAM) e altri strumenti.

Le moderne piattaforme AIP e le soluzioni ITAM possono raccogliere e normalizzare i dati da un'ampia gamma di fonti. Queste fonti includono piattaforme EAM, soluzioni di sistemi di manutenzione computerizzati (CMMS) e sensori Internet of Things (IoT) applicati a singoli asset.

2. Valutazione del rischio

Successivamente, le organizzazioni valutano attentamente lo stato di salute degli asset e il rischio degli asset utilizzando il condition monitoring (CM), un approccio di manutenzione predittiva che si basa su dati in tempo reale.

Il CM aiuta i team a valutare le probabilità di guasto di determinati asset, a scegliere indicatori chiave di prestazioni (KPI) significativi e a identificare gli asset che rappresentano il rischio maggiore per le operazioni aziendali.

3. Pianificazione dal basso verso l'alto

La pianificazione dal basso verso l'alto è un approccio strategico alla pianificazione finanziaria e operativa che utilizza i dati relativi agli asset e la storia della manutenzione per identificare le esigenze specifiche degli asset.

A questo punto, i team pongono una forte enfasi nel cercare di misurare e persino prevedere condizioni operative reali che potrebbero influenzare lo stato di salute degli asset, come il meteo, l'umidità e le temperature estreme.

4. Test di scenari di investimento

Utilizzando strumenti di simulazione avanzati come i gemelli digitali, le organizzazioni sviluppano scenari di investimento multipli nella quarta fase dell'AIP. Utilizzano strumenti avanzati per vedere come ogni scenario potrebbe evolversi sia nel breve che nel lungo termine.

Ogni scenario di investimento viene valutato in base al rischio dell'asset, al costo di manutenzione e alla sostenibilità.

5. Attuazione del piano

Una volta approvato un piano di investimento specifico per gli asset, i team operativi e di manutenzione prendono in mano la situazione e iniziano ad eseguirlo in base agli obiettivi strategici dell'organizzazione.

Iniziano integrando il piano nel workflow esistente per aumentare l'efficienza. L'automazione dell'AI svolge un ruolo chiave in questa fase, semplificando l'esecuzione e riducendo il numero di compiti manuali che i team di manutenzione e operazioni devono svolgere.

6. Monitoraggio e miglioramento continuo

La fase finale del workflow AIP consiste nel monitoraggio continuo degli asset durante il loro ciclo di vita, con un occhio attento all'identificazione dei modi per migliorare lo stato di salute e le prestazioni degli asset nel tempo.

Anche le soluzioni AIP più avanzate richiedono un monitoraggio costante, utilizzando insight in tempo reale dai dati IoT per migliorare la previsione e permettere agli stakeholder di prendere decisioni di investimento più informate.

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Benefici aziendali della pianificazione degli investimenti di asset

Le organizzazioni che implementano efficacemente soluzioni moderne di pianificazione degli investimenti negli asset (AIP) possono sbloccare benefici significativi a tutti i livelli dell'impresa. Ecco alcuni dei più affascinanti:

  • Processo decisionale migliore: a livello esecutivo, l'AIP migliora notevolmente le funzionalità di processo decisionale basate sui dati, offrendo agli stakeholder insight in tempo reale sui dati operativi, finanziari e di rischio per i loro asset più preziosi. Le moderne soluzioni AIP offrono alle organizzazioni una visione completa delle prestazioni, della manutenzione e dei costi di ogni asset, consentendo loro di prendere decisioni più consapevoli e informate.
  • Migliore allocazione del capitale: le soluzioni AIP aiutano a migliorare l'allocazione del capitale, ovvero la distribuzione di liquidità, debito e capitale proprio tra le diverse unità di business. Utilizzando strumenti avanzati di analytics e ottimizzazione di asset, le soluzioni AIP garantiscono che gli investimenti di capitale possano essere indirizzati verso le iniziative con il maggior potenziale per offrire valore all'azienda. Questa priorità porta a un'allocazione delle risorse più efficiente e a un ritorno sull'investimento (ROI) più elevato.
  • Aumento delle prestazioni: l'AIP aiuta i team di manutenzione ad aumentare le prestazioni degli asset fornendo loro i dati in tempo reale necessari per dare priorità agli investimenti in base allo stato di salute e al rischio degli asset. Mantenere gli asset in modo più proattivo e predittivo nel tempo aumenta le prestazioni e porta a cicli di vita degli asset più lunghi.
  • Riduzione dei costi: l'AIP aiuta le organizzazioni a prendere decisioni più intelligenti su come gestire i costi di manutenzione, con un occhio strategico alle spese in conto capitale a lungo termine. Identificando i periodi ottimali per la manutenzione e la riparazione degli asset, l'AIP riduce i costi complessivi per la manutenzione degli asset durante l'intero ciclo di vita.
  • Maggiore allineamento con gli obiettivi strategici: fornendo agli stakeholder dati accurati e in tempo reale su stato di salute, rischio e prestazioni degli asset, le soluzioni AIP aiutano a garantire che gli investimenti strategici siano strettamente allineati alle priorità complessive dell'azienda. L'allineamento tra le diverse unità di business (BU) è fondamentale per raggiungere risultati aziendali a lungo termine come crescita, sostenibilità e prestazioni.

Casi d'uso della pianificazione degli investimenti di asset

La pianificazione degli investimenti in asset (AIP) è ampiamente utilizzata in una serie di settori diversi, ovunque l'acquisto, il funzionamento e la manutenzione degli asset fisici siano una priorità. Ecco cinque casi d'uso reali che mostrano come le organizzazioni si affidano all'AIP per ottimizzare le loro operazioni di core business.

Utenze: modernizzazione e affidabilità della rete

Nel settore dei servizi di pubblica utilità, i fornitori di energia elettrica e acqua devono gestire reti infrastrutturali vaste, complesse e spesso obsolete. L'AIP li aiuta a dare priorità agli investimenti in asset critici come impianti di trattamento delle acque e reti elettriche. Le soluzioni AIP moderne aiutano gli stakeholder a prendere decisioni più informate e a bilanciare le preoccupazioni di affidabilità relative all'invecchiamento delle infrastrutture con il potenziale costo delle iniziative di modernizzazione.

Alcuni fornitori di servizi pubblici utilizzano simulazioni per vedere come si evolveranno i diversi scenari di investimento in futuro e valutare se è necessario sostituire i trasformatori obsoleti o investire in una nuova tecnologia di manutenzione predittiva. Le soluzioni AIP aiutano i dirigenti a integrare i dati APM nei modelli di investimento, consentendo loro di prendere decisioni di investimento più informate e basate sui dati.

Trasporti: ottimizzazione del ciclo di vita delle infrastrutture

Le agenzie di trasporto sono responsabili di alcune delle infrastrutture più vitali del mondo, tra cui strade, ferrovie e aeroporti. Gli strumenti AIP moderni li aiutano a gestire meglio questi asset estesi e interconnessi con applicazioni che possono automatizzare compiti, simulare piani complessi e abilitare il processo decisionale basato sui dati.

Gli strumenti AIP moderni aiutano le agenzie di trasporto a superare gli approcci di manutenzione reattiva obsoleti centralizzando i dati degli asset e applicando gli analytics all'intero portfolio di asset. Le organizzazioni che si affidano all'AIP possono prevedere meglio il degrado degli asset e valutare più scenari di investimento contemporaneamente, dando priorità ai loro interventi basati su dati in tempo reale relativi al rischio per le operazioni core business dell'azienda.

Settore del petrolio e del gas: pianificazione del capitale basata sul rischio

Nel settore del petrolio e del gas, i guasti degli asset possono sfuggire rapidamente al controllo e avere risultati devastanti sull'ambiente e sulla sicurezza dei lavoratori. Grazie ai dati in tempo reale, alle funzionalità di simulazione e automazione, le soluzioni AIP contribuiscono a migliorare la prioritizzazione basata sul rischio per gli asset complessi e a integrare il rischio degli asset nei modelli di pianificazione del capitale.

Gli strumenti APM, spesso integrati nei moderni sistemi AIP, possono applicare analytics avanzati per aiutare le organizzazioni a identificare aree ad alto rischio del loro business e allocare le risorse appropriate.

Produzione: ottimizzazione degli asset

Il settore della produzione si affida all'AIP per migliorare le prestazioni degli asset e ridurre i tempi di inattività in diversi modi importanti. Le strategie di manutenzione preventiva e di manutenzione predittiva aumentano le prestazioni degli asset riducendo al contempo il costo complessivo di mantenimento di un asset durante tutto il suo ciclo di vita. Integrando profondamente gli strumenti AIP nei sistemi CMMS ed EAM esistenti, le organizzazioni di produzione possono prendere decisioni di investimento più informate.

L'AIP aiuta inoltre a smantellare i silos operativi assicurando che le diverse unità di business siano allineate su una piattaforma comune, minimizzando i rischi operativi e migliorando la pianificazione finanziaria.

Diversi settori industriali: miglioramento della trasformazione digitale

Le organizzazioni che hanno intrapreso ambiziosi progetti di trasformazione digitale si affidano sempre più alle soluzioni AIP per modernizzare le proprie operazioni core business. Queste implementazioni spesso includono una maggiore integrazione degli strumenti AIP con le piattaforme EAM, la distribuzione di funzionalità di simulazione e l'adozione dell'automazione AI nei workflow per ridurre i compiti manuali.

Aziende come Copperleaf hanno sviluppato soluzioni di pianificazione specializzate che permettono alle organizzazioni di gestire l'intero portfolio su larga scala attraverso reportistica in tempo reale, analisi di scenari e vari metodi di ottimizzazione.

Sfide nella pianificazione degli investimenti di asset

Le moderne soluzioni AIP sono altamente efficaci, ma la loro implementazione presenta ancora delle sfide. La frammentazione e l'integrazione dei dati costituiscono spesso l'ostacolo più significativo che le aziende devono superare. A seconda di come hanno raccolto, normalizzato e distribuito i loro dati in passato, questi possono essere incoerenti e semanticamente incompatibili tra i loro sistemi.

La modellazione e la pianificazione degli scenari introducono inoltre una nuova complessità per le organizzazioni. Sebbene le piattaforme AIP siano dotate di analytics avanzate che aiutano, il loro output è buono solo quanto i dati su cui si basano. In altre parole, se i dati su cui si basano gli scenari futuri e i modelli di investimento sono inaffidabili e incoerenti, i modelli saranno inutili.

Infine, implementare un AIP solido può essere difficile in aziende che hanno silos organizzativi rigidi con priorità concorrenti, come finanza, operazioni, ingegneria e IT. Per funzionare, i sistemi AIP necessitano di una visione unificata di tutti gli asset critici per il business, inclusi il rischio e l'allocazione del capitale.

Il futuro della pianificazione degli investimenti di asset

Nonostante ostacoli significativi, principalmente nell'integrazione dei dati e nella gestione del cambiamento, le organizzazioni moderne stanno adottando la pianificazione degli investimenti degli asset (AIP) e realizzando molti dei benefici elencati in precedenza. In futuro, invece di produrre piani patrimoniali statici e pluriennali, i sistemi AIP di nuova generazione saranno in grado di acquisire continuamente dati e aggiornare previsioni e piani di investimento quasi in tempo reale.

Al centro di questi sforzi c'è una più profonda integrazione di AI e ML nei modelli AIP, che consente lo sviluppo di una pianificazione autonoma degli investimenti di asset e di altre funzionalità. Ad esempio, è probabile che le future tattiche AIP prevedano non solo quando un asset rischia di guastarsi, ma anche quale combinazione di interventi e allocazione di capitale ne impedirà il cedimento.

Autori

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1 Asset Investment Planning Market Size, Business Research Insights, 9 marzo 2026