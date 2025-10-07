Che cos'è l'intelligenza artificiale in ambito sanitario?

Le soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e machine learning stanno trasformando il modo in cui viene fornita assistenza sanitaria. Le organizzazioni sanitarie hanno accumulato set di dati di grandi dimensioni sotto forma di cartelle cliniche e immagini, dati sulla popolazione, dati sui reclami e dati sugli studi clinici. Le tecnologie di intelligenza artificiale sono adatte per analizzare questi dati e scoprire modelli e informazioni che gli esseri umani non potrebbero trovare da soli. Con il deep learning ottenuto dall'intelligenza artificiale, le organizzazioni sanitarie possono utilizzare algoritmi per prendere decisioni aziendali e cliniche più accurate e migliorare la qualità delle esperienze che forniscono.