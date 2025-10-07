Che cos'è l'intelligenza artificiale in ambito sanitario?

Le organizzazioni sanitarie utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale per prendere decisioni e migliorare le esperienze con i dati
Sfondo nero con punti colorati
Perché usare l'intelligenza artificiale per l'assistenza sanitaria?

Le soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e machine learning stanno trasformando il modo in cui viene fornita assistenza sanitaria. Le organizzazioni sanitarie hanno accumulato set di dati di grandi dimensioni sotto forma di cartelle cliniche e immagini, dati sulla popolazione, dati sui reclami e dati sugli studi clinici. Le tecnologie di intelligenza artificiale sono adatte per analizzare questi dati e scoprire modelli e informazioni che gli esseri umani non potrebbero trovare da soli. Con il deep learning ottenuto dall'intelligenza artificiale, le organizzazioni sanitarie possono utilizzare algoritmi per prendere decisioni aziendali e cliniche più accurate e migliorare la qualità delle esperienze che forniscono.

 Scopri il valore dell'AI per il settore sanitario
I vantaggi dell'AI in ambito sanitario
Fornire esperienze incentrate sull'utente

Utilizzando set di dati di grandi dimensioni e machine learning, le organizzazioni sanitarie possono trovare informazioni dettagliate in modo più rapido e accurato con l'intelligenza artificiale, il che consente di ottenere una maggiore soddisfazione sia internamente che da parte di coloro a cui le organizzazioni si rivolgono.
Migliorare l'efficienza nelle operazioni

Esaminando i modelli di dati, le tecnologie di intelligenza artificiale possono aiutare le organizzazioni sanitarie a ottenere il massimo dai loro dati e dalle loro risorse, aumentando l'efficienza e migliorando le prestazioni dei flussi di lavoro clinici e operativi, dei processi e delle operazioni finanziarie.
Collegamento di dati sanitari diversi

I dati sanitari sono spesso frammentati e in vari formati. Utilizzando l'intelligenza artificiale e le tecnologie di machine learning, le organizzazioni possono collegare dati diversi per ottenere un quadro più unificato delle persone a cui appartengono i dati.
L'AI nel caso d'uso sanitario: elaborazione del linguaggio naturale

Quando gli esperti in materia aiutano ad addestrare algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare e classificare determinati modelli di dati che riflettono il modo in cui il linguaggio viene effettivamente utilizzato nel settore sanitario, NLP (natural language processing, elaborazione del linguaggio naturale) consente all'algoritmo di isolare dati significativi. Ciò consente ai responsabili del processo decisionale di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate relative all'assistenza o al business.

Contribuenti sanitari

Per i contribuenti sanitari, la funzionalità NLP può assumere la forma di un agente virtuale che utilizza l'AI conversazionale per connettere i membri del piano sanitario con risposte personalizzate su larga scala. Visualizza la risorsa.

Professionisti della salute e dei servizi umani del governo

Per i professionisti della salute e dei servizi umani del governo, un operatore del caso può utilizzare le soluzioni di intelligenza artificiale per estrarre rapidamente le note del caso per concetti e problemi chiave a supporto dell'assistenza di un individuo.

Operazioni cliniche e gestori di dati

Le operazioni cliniche e i gestori dei dati che eseguono studi clinici possono utilizzare la funzionalità dell'AI per accelerare le ricerche e la convalida della codifica medica, il che può aiutare a ridurre il tempo di ciclo per avviare, modificare e gestire gli studi clinici.
Scopri come funziona la codifica medica con l'AI Sonoma County e IBM lavorano insieme per cambiare la vita
In che modo l'AI nel settore sanitario accelera le decisioni cliniche

Sommersi da enormi volumi di dati sanitari e responsabilità crescenti, i medici si sforzano di trovare il tempo per stare al passo con le ultime prove mediche e continuare a fornire cure incentrate sul paziente. Applicando le tecnologie di machine learning ai dati biomedici e alle cartelle cliniche elettroniche più recenti, gli operatori sanitari possono estrarre rapidamente informazioni accurate, pertinenti e basate sulle prove che sono state curate dai professionisti del settore medico. Alcuni strumenti di supporto alle decisioni cliniche basati sull'intelligenza artificiale sono dotati di elaborazione del linguaggio naturale e formazione basata sul dominio, il che consente agli utenti di digitare domande come se le stessero ponendo a un collega medico in una conversazione quotidiana e di ricevere risposte rapide e affidabili.

 Ulteriori informazioni sull'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nell'EHR
In che modo l'intelligenza artificiale nel settore sanitario supporta l'imaging medico

Integrando la scansione delle immagini e il triage dei casi ad alta intensità di lavoro, le soluzioni di intelligenza artificiale utilizzate nell'imaging medico consentono a cardiologi e radiologi di far emergere informazioni pertinenti che possono aiutarli a identificare prima i casi critici, a fare diagnosi più accurate e potenzialmente a evitare errori, sfruttando l'ampiezza e la complessità di cartelle cliniche elettroniche. Uno studio clinico tipico può produrre set di dati di grandi dimensioni contenenti migliaia di immagini, portando a quantità incredibili di dati che necessitano di revisione. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, gli studi di tutto il settore sanitario possono essere analizzati per modelli e relazioni nascoste, che possono aiutare i professionisti dell'imaging a trovare rapidamente informazioni critiche.
In che modo l'AI nel settore sanitario può supportare l'equità sanitaria

Il settore IT sanitario ha la responsabilità di creare sistemi che aiutino a garantire equità e uguaglianza nella scienza dei dati e negli studi clinici, il che porta a risultati di salute ottimali per tutti. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning possono essere addestrati per ridurre o eliminare i pregiudizi, promuovendo la diversità e la trasparenza dei dati per affrontare le disuguaglianze sanitarie. Ad esempio, ridurre al minimo i pregiudizi nella ricerca sanitaria può aiutare a combattere le disparità di risultati sanitari basate su genere, razza, etnia o livello di reddito.

 Scopri l'importanza dell'equità e della trasparenza dei dati sanitari
Le sfide dell'adozione dell'AI nel settore sanitario

L'adozione dell'AI nel settore sanitario presenta alcune sfide, come soddisfare i requisiti normativi e superare i problemi di fiducia nei risultati ottenuti con il machine learning. Nonostante queste sfide, l'introduzione dell'intelligenza artificiale e del machine learning nel settore sanitario ha portato numerosi vantaggi alle organizzazioni sanitarie e a coloro a cui si rivolgono. L'intelligenza artificiale migliora le operazioni semplificando i flussi di lavoro e le attività banali, nonché aiutando gli utenti a trovare rapidamente le risposte alle loro domande urgenti, determinando esperienze migliori per pazienti, membri, cittadini e consumatori.
Case study
Due medici che esaminano i raggi X
Approfondimenti con l'AI
Hardin Memorial Health ha adottato una soluzione di intelligenza artificiale per aiutare i radiologi a prendere decisioni di assistenza più rapide e informate e massimizzare i loro investimenti nell'EHR.
Dottore che parla con un paziente
Migliorare l'efficienza e l'assistenza con l'AI
TidalHealth Peninsula Regional ha migliorato l'efficienza, l'assistenza e l'adozione generale del supporto alle decisioni cliniche integrando la ricerca basata sull'intelligenza artificiale nell'EHR.
Sonoma County ha collaborato con IBM per trovare modi per soddisfare le esigenze degli individui e delle famiglie più vulnerabili coordinando meglio operatori del caso e consulenti.
Soluzioni correlate
Supporto alle decisioni cliniche

Esplora le soluzioni che possono aiutare gli operatori sanitari a tenere il passo con le più recenti conoscenze cliniche e fornire cure personalizzate e basate sull'evidenza con efficienza.

 Esplora la soluzione
Tecnologia delle scienze della vita

Supera le nuove sfide terapeutiche rendendo gli studi più efficienti, utilizzando migliori set di dati e mostrando un valore basato sull'evidenza.

 Esplora la soluzione
Gestione dei benefici per il datore di lavoro

L'uso dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni migliori quando si progettano i piani di benefici per l'occupazione porta a persone più sane e più produttive.

 Esplora la soluzione
Imaging aziendale

La trasformazione delle soluzioni di imaging tramite l'AI consente di gestire più immagini, collaborare in modo più efficiente e distribuire le giuste applicazioni di imaging.

 Esplora la soluzione
Soluzioni a pagamento

I contribuenti sanitari hanno bisogno di una strategia di dati e analisi per guidare la concorrenza, creare offerte e coinvolgere i clienti.

 Esplora la soluzione
DynaMed e Micromedex con Watson

Contenuti di farmaci e malattie basati su prove, ricerca basata sull'intelligenza artificiale e strumenti basati su cloud, con la comodità di un'unica suite di soluzioni point-of-care.

 Esplora la soluzione
Gestione della salute della popolazione

Sblocca la potenza dei tuoi dati per migliorare la qualità, la sicurezza e la gestione della salute della popolazione.

 Esplora la soluzione
Risorse L'intelligenza artificiale per promuovere l'efficienza operativa
Scopri come le soluzioni di intelligenza artificiale aiutano i professionisti sanitari a risolvere i problemi sanitari.
AI a supporto della cura del paziente
Dalla diagnosi al trattamento, la tecnologia AI aiuta i medici a prendere decisioni più informate attraverso i dati.
Il passaggio del settore farmaceutico a grandi quantità di dati e AI
Scopri come le aziende di scienze biologiche possono dimensionare il loro uso dell'AI per utilizzare tipi di dati più vari e sfruttare grandi quantità di dati.
Tecnologia sanitaria
Scopri come tecnologie come AI, blockchain e cloud stanno cambiando il modo in cui viene fornita assistenza sanitaria.
Interoperabilità in ambito sanitario
Le soluzioni di interoperabilità per il settore sanitario consentono alle organizzazioni di gestire, visualizzare, analizzare e condividere dati sanitari vitali.
Supporto alle decisioni cliniche e AI
Leggi i risultati di due studi che mostrano come il supporto alle decisioni cliniche fornito dall'AI rappresenti un vantaggio per le esperienze di cura.