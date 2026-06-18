Cos'è il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni?

Tipicamente, i team di sviluppo implementano il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni strumentando il codice applicativo (iniettando logica di monitoraggio nel codice per raccogliere dati su ciò che il codice sta facendo durante l'esecuzione) e distribuendo agenti leggeri insieme allo stack applicativo.

Gli agenti vengono eseguiti su server di applicazioni e inseriscono dati da processi applicativi, infrastrutture e ambienti di hosting, dipendenze downstream e interfacce utente, il tutto senza influire in modo significativo sulle prestazioni delle app. Successivamente, agenti e strumenti inviano i dati di monitoraggio a una piattaforma centrale di monitoraggio, che aggrega i dati e crea dashboard e altre visualizzazioni.

La piattaforma di monitoraggio applica tutte le regole e le soglie richieste dai team IT e invia avvisi quando una regola viene violata o un KPI supera i limiti accettabili, consentendo al team di rispondere rapidamente quando si verifica un problema.

Supponiamo che l'azienda X utilizzi l'applicazione ABC per le risorse umane e l'elaborazione delle buste paga. Il team DevOps decide che la latenza di invio dei fogli presenze deve essere inferiore a 1,5 secondi, il tasso di errore deve rimanere inferiore allo 0,5% su 5 minuti e il tasso di errore di accesso deve rimanere inferiore al 2% su 5 minuti.

Nei giorni normali, l'app risponde in meno di 700 millisecondi, gli errori sono quasi allo 0% e i fallimenti di accesso sono bassi. Ma in un frenetico venerdì pre-festivo dedicato al pagamento degli stipendi, un indice del database configurato in modo errato provoca un rallentamento. La latenza, i tassi di errore e gli errori di accesso iniziano a superare le soglie assegnate. Gli strumenti di monitoraggio invieranno automaticamente avvisi a tutti i membri necessari del team affinché possano individuare e riparare prontamente l'indice problematico.

Nel caso delle piattaforme avanzate, il rilevamento delle anomalie e le caratteristiche basate su machine learning (ML)possono anche identificare modelli di dati anomali, prevedere problemi di prestazioni e persino ridurre le allerte effettuando un triage degli avvisi in base alla gravità e alla sensibilità temporale.

Questi processi aiutano a creare una visibilità end-to-end che abbraccia interfacce front-end, servizi backend, database e dipendenze di terze parti, così che i team possano comprendere l'impatto di ogni singolo componente sulle prestazioni complessive dell'applicazione.