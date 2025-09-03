Cos'è il monitoraggio delle transazioni AML?

03 settembre 2025

Che cos'è il monitoraggio delle transazioni AML?

Il monitoraggio delle transazioni AML (antiriciclaggio) applica algoritmi di AI e machine learning (ML), gestione del rischio basata su regole, riconoscimento di pattern sospetti e analytics avanzata per monitorare le transazioni di un cliente. Inoltre, identifica anche attività sospette associate a reati finanziari (ad esempio, riciclaggio di denaro).   

Le transazioni sospette identificate da un sistema di monitoraggio delle transazioni (TMS) AML devono essere ulteriormente indagate. Questa indagine aiuta a distinguere tra attività illegali che devono essere segnalate alle forze dell'ordine attraverso segnalazioni di attività sospette (SAR) e potenziali falsi positivi che sembrano attività illecite, ma non lo sono.  

Concetti chiave del monitoraggio delle transazioni AML

Ad alto livello, il monitoraggio delle transazioni AML:

  • Fornisce un sofisticato monitoraggio in tempo reale dei dati delle transazioni dei clienti, scansionando e segnalando eventuali modelli che potrebbero allinearsi con le tipologie note di riciclaggio di denaro.
  • Identifica segnali d'allarme, come le transazioni con volume e velocità insoliti e le attività che coinvolgono Paesi ad alto rischio. Identifica anche le entità che potrebbero comparire nelle liste di controllo e di sanzioni, le attività che non sono in linea con il profilo di rischio tipico di un cliente e altro ancora. 

La maggior parte, se non tutti, gli istituti finanziari (ad esempio banche, cooperative di credito, scambi di criptovalute e altre organizzazioni che offrono servizi finanziari) sono comunemente tenuti per legge a eseguire un certo grado di monitoraggio delle transazioni. Questa procedura fa parte di una strategia AML più ampia, volta a garantire la conformità normativa.

Con l'aumento della portata e della gravità dei crimini finanziari, i fornitori di soluzioni per la conformità AML lavorano per incrementare le loro offerte al fine di soddisfare le crescenti richieste. Secondo un recente report di MarketsandMarkets, si prevede che il mercato del monitoraggio delle transazioni raggiungerà i 6,8 miliardi di dollari entro il 2028

Cos'è il riciclaggio di denaro? 

Il riciclaggio di denaro si riferisce a diversi metodi illegali per mascherare i profitti derivanti da attività illegali come fondi legittimi guadagnati con mezzi legali.

In sostanza, il "denaro sporco" ottenuto da attività criminali viene "riciclato" o ripulito attraverso un intermediario. Il denaro riciclato può quindi essere utilizzato per acquisti, investimenti o transazioni legittimi.

Il riciclaggio di denaro è una pratica comune tra i criminali e le organizzazioni criminali o sanzionate che cercano di evitare procedimenti penali e fiscali, facilitando al contempo ulteriori attività criminali, come il contrabbando o il finanziamento del terrorismo.

Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, il riciclaggio di denaro rappresenta circa il 2-5% del PIL globale, ovvero tra gli 800 e i 2.000 miliardi di dollari all'anno

Come funziona il riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro comporta in genere tre fasi: 

  1. Collocamento: il denaro "sporco", acquisito con mezzi illegali o illeciti, viene immesso nel sistema finanziario legittimo, ad esempio tramite un grosso deposito bancario in contanti.
  2. Stratificazione: per oscurare l'origine dei fondi illeciti e mettere una distanza con il titolare del conto teoricamente identificabile, i fondi vengono spostati attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse. La stratificazione può essere ottenuta spostando denaro tra vari conti bancari, convertendo il contante in altri asset o spostando fondi tramite varie società di comodo e conti offshore. 
  3. Integrazione: i fondi stratificati vengono reintrodotti nell'economia legittima attraverso vari metodi, come beni immobili, articoli di lusso o altri tipi di asset. Questi asset possono a loro volta essere venduti o riconvertiti in denaro per continuare il processo di stratificazione oppure vengono semplicemente utilizzati o consumati. 
Metodi comuni per il riciclaggio di denaro  

Con riciclaggio di denaro può intendersi qualsiasi sistema che punta a nascondere la provenienza illegittima dei fondi. I criminali utilizzano varie tattiche per riciclare denaro, tra cui:

  • Smurfing: la frammentazione dei grandi depositi per evitare di far scattare gli obblighi di segnalazione.
  • Società di comodo: i riciclatori di denaro creano o utilizzano società di comodo esistenti (organizzazioni che esistono solo per possedere altre organizzazioni di comodo con poche o nessuna attività legittima) per trasferire fondi illeciti tramite molte entità diverse. Con questa tattica creano una catena di proprietà complessa e confusa. 
  • Attività con elevato uso di contanti: investire o avviare attività che gestiscono grandi volumi di denaro contante, come lavanderie automatiche o ristoranti, crea opportunità per i riciclatori di denaro che cercano di mischiare introiti legittimi e illegittimi. Poiché può essere difficile per le autorità verificare se i profitti dichiarati da queste aziende siano correlati alle vendite o ai servizi effettivamente forniti, i riciclatori di denaro possono aggiungere fondi illeciti ai profitti e affermare falsamente di avere una fonte legittima per l'importo totale.
  • Criptovaluta: sebbene spesso non sia del tutto anonima, la natura decentralizzata della tecnologia blockchain e delle valute virtuali come Bitcoin e Monero crea opportunità per i criminali di oscurare l'origine e la proprietà dei fondi. Sebbene la maggior parte degli scambi di criptovalute legittimi abbia le proprie politiche antiriciclaggio, alcuni hanno standard più permissivi che attirano la criminalità.      
  • Gioco d'azzardo: sia i casinò online che quelli tradizionali possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro. Il processo include la conversione di fondi illeciti in fiches, una piccola percentuale delle quali viene utilizzata per giocare, e quindi l'incasso delle fiches rimanenti da segnalare come vincite legittime. 

L'impatto del riciclaggio di denaro

Le conseguenze economiche e sociali del riciclaggio di denaro sono molteplici. Le organizzazioni che non riescono a proteggersi adeguatamente dal riciclaggio di denaro, sia intenzionalmente che involontariamente, erodono la fiducia generale nelle istituzioni finanziarie.

I grandi investimenti o le negoziazioni di asset effettuati con l'intenzione di riciclare fondi illeciti possono distorcere i modelli di crescita economica, creando valori di asset falsi o gonfiati e deviando i fondi da investimenti più produttivi. Peggio ancora, il riciclaggio di denaro incoraggia ulteriormente il crimine e la corruzione. Le giurisdizioni con politiche AML tolleranti possono essere più soggette a un aumento dei tassi di criminalità.

Per contrastare le attività di riciclaggio di denaro a livello globale, gli enti legali locali e internazionali collaborano con governi e istituti finanziari per far rispettare le leggi, i regolamenti e gli obblighi di segnalazione delle attività sospette.

In risposta alla vastità e alla complessità della criminalità finanziaria moderna, sia gli istituti finanziari che le soluzioni del settore privato stanno investendo molto nella tecnologia di rendicontazione delle transazioni AML e in altri tipi di software antiriciclaggio.

Secondo le stime della Business Research Company, il mercato globale dei software AML (inclusi i software di monitoraggio delle transazioni) raggiungerà i 3,2 miliardi di dollari nel 2025. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di rilevamento in tempo reale per conformarsi alle normative antiriciclaggio più severe, con tendenze che indicano un aumento significativo delle soluzioni basate su AI.

Comprendere il processo di monitoraggio delle transazioni AML

La base del monitoraggio delle transazioni AML si basa sull'analisi continua di grandi quantità di dati sulle transazioni. Stabilendo modelli di transazione regolari, le banche e le istituzioni finanziarie possono identificare le deviazioni dal comportamento legale standard. 

A seconda delle dimensioni, dello scopo, del luogo e di vari altri fattori, le soluzioni di monitoraggio delle transazioni possono richiedere una calibrazione unica per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi istituto finanziario o bancario. Sebbene i requisiti del sistema di monitoraggio delle transazioni AML non siano definiti rigorosamente, la maggior parte dei sistemi di monitoraggio delle transazioni AML include i seguenti componenti chiave.

Analisi dei dati e riconoscimento dei pattern

I moderni sistemi di monitoraggio delle transazioni AML combinano:

  • Logica basata su regole: i sistemi funzionano secondo regole predefinite (ad esempio, soglie o schemi di attività come gli importi dei depositi o le sedi delle transazioni) che attivano un allarme. 
  • Analisi avanzata: i sistemi di monitoraggio delle transazioni AML basati sui dati si affidano sempre più a strumenti di analytics avanzata, come algoritmi di AI e ML in grado di analizzare set di dati e individuare modelli che altrimenti potrebbero passare inosservati. 

Approccio basato sul rischio

Poiché non tutte le transazioni richiedono lo stesso controllo, l'adozione di un approccio al monitoraggio delle transazioni AML basato sul rischio aiuta le organizzazioni a delegare meglio le risorse verso i clienti e le transazioni che possono presentare livelli di rischio più elevati. Considerazioni come il profilo del cliente, la posizione geografica e i tipi di transazione aiutano i sistemi di monitoraggio delle transazioni AML a valutare il rischio del cliente e a dare priorità agli avvisi.

Integrazione con altri processi AML

Il monitoraggio delle transazioni è solo una parte di una strategia AML completa. Di seguito sono riportate altre best practice:

  • Know your customer (KYC): le leggi e le normative KYC richiedono agli istituti finanziari di verificare l'identità dei propri clienti e la natura dei loro conti. 
  • Due diligence dei clienti: la due diligence della clientela richiede che istituti finanziari, come banche o società di carte di credito, verifichino continuamente la legittimità delle informazioni sui clienti. Se un'attività sospetta richiede ulteriori indagini, la due diligence dei clienti si rivela una pratica essenziale per creare una pista di controllo affidabile. 
  • Screening delle sanzioni: come parte del processo di monitoraggio delle transazioni, le best practice della strategia richiedono alle organizzazioni di esaminare le transazioni non solo per i comportamenti insoliti, ma anche per gli individui e le entità sanzionate. 

Come funziona il monitoraggio delle transazioni AML

I moderni sistemi di monitoraggio delle transazioni AML utilizzano un'ampia gamma di tecnologie e metodi associati ai sistemi basati su regole e all'analytics avanzata. Sebbene non tutti i sistemi di monitoraggio AML siano uguali, queste sono alcune delle tecnologie più comunemente utilizzate.

Operazioni basate su regole 

  • Il funzionamento basato su regole consente ai sistemi AML di creare regole di monitoraggio delle transazioni capaci di contrassegnare tutte quelle che potrebbero superare un limite predefinito, in termini di valore o frequenza. 
  • Questi tipi di controlli sono efficaci e facili da configurare. Tuttavia, possono potenzialmente generare falsi positivi, richiedendo ulteriori indagini per verificare se una specifica transazione viola le leggi AML.

Analisi statistiche e comportamentali

  • L'analisi statistica comportamentale consente alle istituzioni di stabilire linee guida regolari per le transazioni. Gli strumenti di rilevamento delle anomalie usano queste linee guida per segnalare i comportamenti che si discostano dalla norma.
  • Le metodologie di modellazione del comportamento consentono ai sistemi di monitoraggio delle transazioni AML di monitorare le tendenze delle attività nel tempo, adattandosi alle condizioni in evoluzione via via che crescono e cambiano. La segmentazione dei clienti aiuta a stabilire un approccio basato sul rischio per diversi tipi di clienti. 

Apprendimento automatico e intelligenza artificiale

  • I sistemi di monitoraggio delle transazioni AML utilizzano vari tipi di AI e apprendimento automatico (ML).
  • I modelli di apprendimento supervisionato utilizzano dati storici con risultati noti per addestrare algoritmi con lo scopo di rilevare il riciclaggio di denaro.
  • I modelli di apprendimento non supervisionato vengono utilizzati anche per identificare nuovi modelli sospetti senza la necessità di fare affidamento su dati pre-etichettati. 
  • La combinazione di più forme di AI e apprendimento automatico (ML) consente ai sistemi di monitoraggio delle transazioni AML di migliorare continuamente nel tempo, adattandosi alle minacce nuove ed emergenti. 

Monitoraggio della piattaforma Big Data

  • Grazie a soluzioni basate su cloud scalabile, le organizzazioni possono eseguire il monitoraggio in tempo reale di enormi volumi di dati. 

Analisi di reti e grafici

  • Gli strumenti di visualizzazione aiutano le organizzazioni a ottenere un quadro migliore degli account e delle attività che avvengono sulle loro reti.
  • Le tecniche di mappatura delle relazioni consentono di visualizzare le connessioni tra account ed entità, rivelando eventuali reti potenzialmente nascoste. 
