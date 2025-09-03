Cos'è il monitoraggio delle transazioni AML?

8 minuti
Il monitoraggio delle transazioni AML (antiriciclaggio) applica algoritmi di AI e machine learning (ML), gestione del rischio basata su regole, riconoscimento di pattern sospetti e analytics avanzata per monitorare le transazioni di un cliente. Inoltre, identifica anche attività sospette associate a reati finanziari (ad esempio, riciclaggio di denaro).
Le transazioni sospette identificate da un sistema di monitoraggio delle transazioni (TMS) AML devono essere ulteriormente indagate. Questa indagine aiuta a distinguere tra attività illegali che devono essere segnalate alle forze dell'ordine attraverso segnalazioni di attività sospette (SAR) e potenziali falsi positivi che sembrano attività illecite, ma non lo sono.
Ad alto livello, il monitoraggio delle transazioni AML:
La maggior parte, se non tutti, gli istituti finanziari (ad esempio banche, cooperative di credito, scambi di criptovalute e altre organizzazioni che offrono servizi finanziari) sono comunemente tenuti per legge a eseguire un certo grado di monitoraggio delle transazioni. Questa procedura fa parte di una strategia AML più ampia, volta a garantire la conformità normativa.
Con l'aumento della portata e della gravità dei crimini finanziari, i fornitori di soluzioni per la conformità AML lavorano per incrementare le loro offerte al fine di soddisfare le crescenti richieste. Secondo un recente report di MarketsandMarkets, si prevede che il mercato del monitoraggio delle transazioni raggiungerà i 6,8 miliardi di dollari entro il 2028.
Il riciclaggio di denaro si riferisce a diversi metodi illegali per mascherare i profitti derivanti da attività illegali come fondi legittimi guadagnati con mezzi legali.
In sostanza, il "denaro sporco" ottenuto da attività criminali viene "riciclato" o ripulito attraverso un intermediario. Il denaro riciclato può quindi essere utilizzato per acquisti, investimenti o transazioni legittimi.
Il riciclaggio di denaro è una pratica comune tra i criminali e le organizzazioni criminali o sanzionate che cercano di evitare procedimenti penali e fiscali, facilitando al contempo ulteriori attività criminali, come il contrabbando o il finanziamento del terrorismo.
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, il riciclaggio di denaro rappresenta circa il 2-5% del PIL globale, ovvero tra gli 800 e i 2.000 miliardi di dollari all'anno.
Il riciclaggio di denaro comporta in genere tre fasi:
Con riciclaggio di denaro può intendersi qualsiasi sistema che punta a nascondere la provenienza illegittima dei fondi. I criminali utilizzano varie tattiche per riciclare denaro, tra cui:
Le conseguenze economiche e sociali del riciclaggio di denaro sono molteplici. Le organizzazioni che non riescono a proteggersi adeguatamente dal riciclaggio di denaro, sia intenzionalmente che involontariamente, erodono la fiducia generale nelle istituzioni finanziarie.
I grandi investimenti o le negoziazioni di asset effettuati con l'intenzione di riciclare fondi illeciti possono distorcere i modelli di crescita economica, creando valori di asset falsi o gonfiati e deviando i fondi da investimenti più produttivi. Peggio ancora, il riciclaggio di denaro incoraggia ulteriormente il crimine e la corruzione. Le giurisdizioni con politiche AML tolleranti possono essere più soggette a un aumento dei tassi di criminalità.
Per contrastare le attività di riciclaggio di denaro a livello globale, gli enti legali locali e internazionali collaborano con governi e istituti finanziari per far rispettare le leggi, i regolamenti e gli obblighi di segnalazione delle attività sospette.
In risposta alla vastità e alla complessità della criminalità finanziaria moderna, sia gli istituti finanziari che le soluzioni del settore privato stanno investendo molto nella tecnologia di rendicontazione delle transazioni AML e in altri tipi di software antiriciclaggio.
Secondo le stime della Business Research Company, il mercato globale dei software AML (inclusi i software di monitoraggio delle transazioni) raggiungerà i 3,2 miliardi di dollari nel 2025. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di rilevamento in tempo reale per conformarsi alle normative antiriciclaggio più severe, con tendenze che indicano un aumento significativo delle soluzioni basate su AI.
La base del monitoraggio delle transazioni AML si basa sull'analisi continua di grandi quantità di dati sulle transazioni. Stabilendo modelli di transazione regolari, le banche e le istituzioni finanziarie possono identificare le deviazioni dal comportamento legale standard.
A seconda delle dimensioni, dello scopo, del luogo e di vari altri fattori, le soluzioni di monitoraggio delle transazioni possono richiedere una calibrazione unica per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi istituto finanziario o bancario. Sebbene i requisiti del sistema di monitoraggio delle transazioni AML non siano definiti rigorosamente, la maggior parte dei sistemi di monitoraggio delle transazioni AML include i seguenti componenti chiave.
I moderni sistemi di monitoraggio delle transazioni AML combinano:
Poiché non tutte le transazioni richiedono lo stesso controllo, l'adozione di un approccio al monitoraggio delle transazioni AML basato sul rischio aiuta le organizzazioni a delegare meglio le risorse verso i clienti e le transazioni che possono presentare livelli di rischio più elevati. Considerazioni come il profilo del cliente, la posizione geografica e i tipi di transazione aiutano i sistemi di monitoraggio delle transazioni AML a valutare il rischio del cliente e a dare priorità agli avvisi.
Il monitoraggio delle transazioni è solo una parte di una strategia AML completa. Di seguito sono riportate altre best practice:
I moderni sistemi di monitoraggio delle transazioni AML utilizzano un'ampia gamma di tecnologie e metodi associati ai sistemi basati su regole e all'analytics avanzata. Sebbene non tutti i sistemi di monitoraggio AML siano uguali, queste sono alcune delle tecnologie più comunemente utilizzate.
