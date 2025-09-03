Cos'è il monitoraggio delle transazioni AML?

Le conseguenze economiche e sociali del riciclaggio di denaro sono molteplici. Le organizzazioni che non riescono a proteggersi adeguatamente dal riciclaggio di denaro, sia intenzionalmente che involontariamente, erodono la fiducia generale nelle istituzioni finanziarie.

I grandi investimenti o le negoziazioni di asset effettuati con l'intenzione di riciclare fondi illeciti possono distorcere i modelli di crescita economica, creando valori di asset falsi o gonfiati e deviando i fondi da investimenti più produttivi. Peggio ancora, il riciclaggio di denaro incoraggia ulteriormente il crimine e la corruzione. Le giurisdizioni con politiche AML tolleranti possono essere più soggette a un aumento dei tassi di criminalità.

Per contrastare le attività di riciclaggio di denaro a livello globale, gli enti legali locali e internazionali collaborano con governi e istituti finanziari per far rispettare le leggi, i regolamenti e gli obblighi di segnalazione delle attività sospette.

In risposta alla vastità e alla complessità della criminalità finanziaria moderna, sia gli istituti finanziari che le soluzioni del settore privato stanno investendo molto nella tecnologia di rendicontazione delle transazioni AML e in altri tipi di software antiriciclaggio.

Secondo le stime della Business Research Company, il mercato globale dei software AML (inclusi i software di monitoraggio delle transazioni) raggiungerà i 3,2 miliardi di dollari nel 2025. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di rilevamento in tempo reale per conformarsi alle normative antiriciclaggio più severe, con tendenze che indicano un aumento significativo delle soluzioni basate su AI.