Un service desk AI è un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per ricevere, comprendere, instradare e risolvere richieste di servizio in tutta un'organizzazione. Automatizza compiti di supporto di routine, come la classificazione delle richieste, self-service e l'esecuzione dei workflow, assicurando al contempo che questioni più complesse raggiungano i team umani giusti.
Il sistema spesso funge da primo punto di contatto per gli utenti che hanno bisogno di assistenza con questioni tecniche, accesso all'account o domande generali. Le richieste possono essere inviate tramite chat, e-mail o portali di servizio.
I chatbot o gli agenti virtuali basati sull'AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere l'intento dell'utente, anche quando le richieste sono formulate in modi diversi. Il sistema interpreta e categorizza le richieste, poi le risolve o le invoglia all'agente umano giusto. Il machine learning gli permette di migliorare nel tempo.
I service desk AI vengono spesso confusi con gli help desk AI, ma i due non sono la stessa cosa. La differenza è sottile ma importante:
Il service desk AI supporta le operazioni IT come parte di una più ampia gestione dei servizi IT (ITSM), aiutando a offrire esperienze utente interne ed esterne più coerenti. Questo approccio migliora sia l'esperienza del dipendente che l'esperienza del cliente.
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I service desk AI cambiano il modo in cui il lavoro incentrato sui servizi si sposta all'interno di un'organizzazione e la velocità con cui i problemi vengono risolti. I modelli di supporto tradizionali si basano sul triage manuale, sul processo decisionale umano e su strumenti frammentati.
Un service desk AI introduce un sistema più strutturato e automatizzato in grado di accettare le richieste, interpretarle e spostare attraverso i processi giusti con il minimo attrito. Questo cambiamento influenza il modo in cui i team operano quotidianamente e rende l'erogazione dei servizi più continua e guidata dal sistema, piuttosto che reattiva e ticket per ticket.
Con un service desk di AI, i team di supporto umano si spostano dal lavoro amministrativo a compiti più specializzati e di maggior valore. L'AI gestisce fasi come l'accettazione, la categorizzazione e l'instradamento, migliorando i tempi di risposta di. Le richieste vengono indirizzate alle persone giuste e nel contesto appropriato, il che consente alle organizzazioni di gestire le operazioni di servizio in modo più efficiente man mano che crescono. Questo routing più intelligente consente ai team di concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi che richiedono il giudizio umano.
I service desk AI rimodellano e semplificano il modo in cui i servizi vengono forniti agli utenti collegando sistemi, fonti di conoscenza e canali di comunicazione in un workflow unificato. Utilizzando AI avanzata e strumenti integrati di AI, possono riuscire ad aumentare i volumi delle richieste di servizio in modo più standardizzato. Il servizio non è più legato a un singolo team o strumento, ma diventa parte di un sistema coordinato che migliora la visibilità delle richieste e aiuta a mantenere risoluzioni coerenti e affidabili.
Un service desk basato sull'AI segue un flusso strutturato che rispecchia la gestione tradizionale dei servizi, ma sostituisce molti passaggi manuali con azioni basate sull'AI. Il sistema interpreta le richieste, decide cosa deve accadere dopo ed esegue queste azioni tra strumenti e workflow connessi. I passaggi tipici di un processo di service desk AI includono:
Gli utenti inviano richieste tramite canali come chat, e-mail, portali o piattaforme di messaggistica. Il sistema cattura la richiesta e la prepara per l'analisi.
L'elaborazione del linguaggio naturale analizza la richiesta per capire di cosa ha bisogno l'utente. Questa funzionalità fa spesso parte di conversational AI chatbots, che permette ai sistemi di comprendere e rispondere naturalmente al linguaggio umano. Il sistema classifica il problema, ne identifica la priorità e determina il tipo di servizio richiesto.
Per i problemi comuni, l'AI può fornire istantaneamente risposte o guidare gli utenti attraverso una risoluzione utilizzando contenuti di supporto o workflow predefiniti. Nei sistemi più avanzati, l'AI generativa può creare risposte in modo dinamico, generando risposte o istruzioni personalizzate in base al contesto.
Se la richiesta richiede il coinvolgimento umano, il sistema la invoglia al team o all'agente appropriato. Il contesto, la storia e le azioni suggerite sono incluse per ridurre il tira e molla. Questo livello di consapevolezza favorisce una risoluzione più rapida dei ticket e, in generale, dei problemi.
Il service desk può attivare azioni in altri sistemi, come il ripristino delle password, la fornitura di accesso o l'aggiornamento dei record. Gli agenti AI, sistemi che possono agire per conto degli utenti, gestiscono sempre più questi workflow.
Forme più avanzate di agentic AI permettono a questi agenti di determinare i prossimi passi, eseguire compiti a più passaggi e adattarsi in base ai risultati senza un costante input umano. Gartner prevede che, entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell’1% nel 2024.1
Man mano che il sistema elabora più richieste, impara dai risultati e dalle interazioni degli utenti. Questa intelligenza migliora la precisione nella classificazione, nelle raccomandazioni e nell'automazione nel tempo.
I service desk AI includono caratteristiche progettate per ridurre lo sforzo manuale migliorando al contempo accuratezza, coerenza e velocità tra i workflow dei servizi. Insieme, queste caratteristiche rendono l'erogazione dei servizi più strutturata ed efficiente.
I service desk AI vengono utilizzati in diversi reparti e settori per gestire un'ampia gamma di esigenze di assistenza. Gli esempi seguenti mostrano come si integrano nei workflow reali e supportano le operazioni quotidiane.
I dipendenti in reparti come finanza, risorse umane o marketing spesso hanno bisogno di accesso a dati e strumenti. In un service desk tradizionale, questo processo richiede spesso una recensione e un follow-up manuali, il che può rallentare il lavoro.
Un service desk AI può gestire i workflow di approvazione e concedere l'accesso automaticamente una volta soddisfatte le condizioni. Ad esempio, un dipendente del settore finanziario che richiede l'accesso a uno strumento di reporting può ottenere l'approvazione da parte di un manager, dopodiché il sistema dà accesso immediato.
Per i team di assistenza clienti in settori come il retail, l'e-commerce o le telecomunicazioni, gestire grandi volumi di richieste è una sfida quotidiana. Un servizio di assistenza clienti basato sull'AI consente ai clienti di porre domande, monitorare gli ordini o risolvere problemi comuni tramite una chat basata sull'AI. Il sistema può rispondere immediatamente alle domande o guidare gli utenti attraverso le varie fasi del processo. Ad esempio, un cliente che chiede informazioni su una spedizione in ritardo può ricevere aggiornamenti sullo stato in tempo reale senza bisogno di un agente umano.
Per i team HR e IT, l'onboarding e il offboarding comportano molteplici attività ripetitive tra i sistemi. I tradizionali sportelli di assistenza clienti spesso si basano su ticket separati e coordinamento manuale.
Un service desk AI riduce i ritardi e aiuta a garantire la coerenza automatizzando la creazione di account, l'accesso al software e i permessi quando un nuovo assunto viene aggiunto al sistema. Ad esempio, una volta che un manager invia una richiesta, il sistema può fornire e-mail, strumenti di collaborazione e accesso interno al sistema senza follow-up manuale.
I team delle strutture e i responsabili delle operazioni sul posto di lavoro devono gestire un'ampia gamma di richieste per la manutenzione degli ambienti d'ufficio. Un service desk di AI consente ai dipendenti di segnalare problemi come attrezzatura rotta o richiedere Risorse d'ufficio. Ad esempio, una richiesta di riparazione di una scrivania può essere registrata, categorizzata e inoltrata alla struttura con tutti i dettagli necessari.
Per i team IT responsabili delle prestazioni e del tempo di attività dei sistemi, il rilevamento e la risposta rapide dei problemi sono critico. I service desk tradizionali possono trattare problemi come interruzioni di sistema, errori di login o applicazioni lente come ticket separati, il che può ritardare l'identificazione degli incidenti più gravi. Con un service desk AI, i dipendenti segnalano questi problemi tramite chat o un portale.
Il desk basato sull'AI è in grado di riconoscere il problema, suggerire correzioni o raggruppare report simili in un unico incidente. Questi processi spesso si collegano alla gestione degli asset IT per monitorare sistemi e attrezzature e alla gestione dei cambiamenti per controllare gli aggiornamenti e ridurre i rischi. Ad esempio, se più utenti segnalano problemi nell'accesso all'e-mail, il sistema può segnalarla come un'interruzione più ampia e avvisare il team IT.
Informazioni accurate sono essenziali per i dipendenti o i clienti che hanno bisogno di risposte. Gli utenti possono utilizzare un service desk AI per cercare aiuto o porre domande in linguaggio naturale. Il sistema prende le risposte rilevanti da una base di conoscenza e le presenta nel contesto. Ad esempio, un dipendente che chiede come connettersi a una VPN può ricevere istruzioni dettagliate, passo passo, personalizzate in base al suo dispositivo. Nei casi più avanzati, il sistema può riassumere documentazione complessa in semplici passaggi fruibili.
Per i team di sicurezza e i responsabili della compliance, il monitoraggio e la risposta ai rischi sono una priorità costante. Gli approcci tradizionali si basano su monitoraggio manuale o reportistica ritardata.
I service desk AI consentono un rilevamento e una risposta più rapidi, aiutando a segnalare le attività insolite e a gestire le richieste legate alla conformità. Ad esempio, ripetuti tentativi di accesso non riusciti su più account possono attivare degli avvisi e inoltrare il problema a un team di sicurezza per le indagini.
I service desk AI influenzano il modo in cui le organizzazioni operano, migliorando il flusso dei servizi, il processo decisionale e la scalabilità. I vantaggi che influenzano i processi aziendali e il lavoro quotidiano, non solo le prestazioni, includono:
Un service desk AI è un sistema che utilizza l'AI per ricevere, comprendere, instradare e risolvere richieste di servizio in tutta un'organizzazione. Automatizza compiti come l'intake, la classificazione e i workflow per migliorare efficienza, coerenza e velocità.
Un service desk AI gestisce una gamma più ampia di operazioni, inclusi workflow e processi interni. Un help desk AI si concentra maggiormente sulla risposta a domande e la risoluzione dei problemi, spesso come livello di supporto frontale.
Riduce lo sforzo manuale, accelera la gestione delle richieste e migliora la precisione. Aiuta inoltre a gestire elevati volumi di richieste, riduce i ritardi nel routing e nella risoluzione e crea una fornitura di servizi più coerente tra i team.
I team IT, i dipartimenti HR, i team di servizio clienti e i gruppi di Operazioni utilizzano i service desk AI. Supportano dipendenti e clienti gestendo richieste, automatizzando i workflow e migliorando l'erogazione complessiva del servizio.
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1 “Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI”, Gartner, ottobre 2024.
2 “AI-led answers, empathy-led service”, Case study IBM, ©Copyright IBM Corporation 2024.