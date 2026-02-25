Utilizzare l'AI nell'automazione del marketing

L’automazione del marketing con l'AI trasforma il marketing in un sistema reattivo anziché in un piano fisso. Collega l'analisi dei dati, il processo decisionale e l'esecuzione in un unico ciclo continuo. Ciò consente ai team di concentrarsi maggiormente sulla strategia di marketing e sulla direzione creativa, mentre l'AI gestisce l'ottimizzazione e l'esecuzione quotidiana.

Via via che i percorsi del cliente diventano più complessi e frammentati tra i canali, l'automazione basata su AI sposta le attività di marketing da una mentalità basata sulle campagne a un sistema sempre attivo che risponde in tempo reale. Questa trasformazione ridefinisce i processi di marketing più ampi, integrando l’automazione e il processo decisionale basato sui dati nelle operazioni quotidiane.

L'automazione del marketing basata su AI cambia anche il modo in cui i dati vengono utilizzati. Il settore ha da tempo raccolto grandi volumi di dati sui clienti, tuttavia gran parte di essi è rimasta sottoutilizzata.

L’automazione del marketing basata su AI analizza continuamente le prestazioni e i segnali comportamentali, permettendo ai team di fare meno affidamento sull’intuizione e sui report tardivi. Al contrario, i sistemi possono far emergere rapidamente insight fruibili e gestirli automaticamente. I dati diventano un driver attivo delle decisioni, anziché uno strumento passivo di reportistica.

L'automazione del marketing basata su AI sta rimodellando anche i ruoli del marketing e le strutture dei team. Via via che i sistemi automatizzati assumono la gestione dell’esecuzione, dei test e dell’ottimizzazione, gli operatori di marketing si concentrano maggiormente su strategia, direzione creativa e governance.

In un episodio di AI in azione, Pierre Charchaflian, VP, Senior Partner and Marketing Practice Global leader di IBM, ha dichiarato: "Ci saranno situazioni da gestire... ma ci saranno anche progressi. Ci sarà più creatività nel modo in cui i brand personalizzano e offrono esperienze ai propri clienti".2

Competenze come l'alfabetizzazione dei dati, la supervisione dei sistemi e il coordinamento interfunzionale stanno diventando sempre più importanti. L'ascesa dell'agentic AI sta accelerando questo cambiamento, poiché i sistemi autonomi iniziano a gestire workflow a più fasi che un tempo richiedevano diversi specialisti umani.

I brand che non adottano l'automazione del marketing basata su AI rischiano di rimanere indietro in termini di velocità, pertinenza ed efficienza operativa. L'automazione intelligente pone le basi per consentire alle organizzazioni di adattare e scalare il proprio marketing via via che il comportamento dei clienti continua a evolvere.