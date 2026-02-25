Utilizzare l'AI nell'automazione del marketing

L'automazione del marketing basata su AI è l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per eseguire automaticamente attività di marketing con un input umano minimo. Va oltre l'automazione tradizionale, utilizzando l’AI per incorporare intelligenza in ogni fase, dall’analisi dei dati all’esecuzione e all’ottimizzazione.
I dati rivestono un ruolo centrale. Invece di pianificare manualmente ogni azione, gli strumenti AI raccolgono e unificano le attività dei clienti attraverso canali come siti web, e-mail marketing, annunci pubblicitari e social media. Utilizzando machine learning e analytics predittiva, identificano i pattern nei dati dei clienti e li convertono in decisioni automatizzate.
Ad esempio, il sistema può segmentare il pubblico in base alla probabilità di conversione, personalizzare le raccomandazioni di contenuti o adattare i tempi delle campagne e-mail in base ai pattern di coinvolgimento, senza configurazioni manuali costanti.
In molte organizzazioni, le piattaforme di automazione del marketing con AI si integrano direttamente con un sistema di customer relationship management (CRM) per accedere alla cronologia dei clienti e ai dati sugli acquisti e le interazioni. Questa connessione consente ai workflow automatizzati di reagire in tempo reale agli aggiornamenti dei profili dei clienti, garantendo che le decisioni siano basate su informazioni complete e aggiornate.
Una differenza principale tra l'automazione di base e l'automazione basata su AI è la capacità di apprendimento. L’automazione tradizionale segue regole fisse impostate dagli esseri umani, come inviare un’email tre giorni dopo un'iscrizione. I sistemi di AI modificano queste regole nel tempo. Se il modello AI rileva che alcuni utenti rispondono meglio di notte o ignorano offerte specifiche, modifica automaticamente le azioni future.
Queste decisioni basate sui dati consentono la iper-personalizzazione su larga scala. I sistemi di marketing possono offrire esperienze uniche, personalizzate in base alle preferenze e ai comportamenti di ogni individuo su tutti i canali. I modelli AI perfezionano i contenuti, i consigli sui prodotti, le offerte e i tempi, in modo che ogni cliente riceva il messaggio giusto al momento giusto. Questo livello di personalizzazione della messaggistica è difficile da gestire manualmente con i pubblici di grandi dimensioni.
L'automazione del marketing basata su AI cambia anche il modo in cui le campagne vengono ottimizzate. Invece di affidarsi alla revisione umana periodica, l'AI testa continuamente gli elementi creativi, i segmenti di pubblico e le strategie di distribuzione utilizzando algoritmi addestrati a rilevare modelli di prestazioni. Sposta quindi budget, offerte e creazione dei contenuti dei messaggi verso le combinazioni con le migliori prestazioni. Questa ottimizzazione continua accorcia i cicli di feedback, riduce le spese inutili e aiuta i brand a rispondere rapidamente alle condizioni in evoluzione.
Un nuovo sviluppo nell’automazione del marketing basata su AI è l'agentic AI. Un agente AI è un sistema in grado di analizzare i dati, decidere i passi successivi ed eseguire azioni su più piattaforme con un intervento umano limitato.
Questi agenti si affidano al machine learning per valutare le prestazioni, all'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere e generare il linguaggio e all'AI generativa per creare contenuti come e-mail o oggetti dei messaggi. Invece di gestire un singolo compito, un agente può coordinare una sequenza di decisioni e adattare le proprie azioni via via che le condizioni cambiano.
Gartner prevede che, entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell’1% nel 2024.1 Questo cambiamento modifica il modo in cui funziona l’automazione del marketing. Piuttosto che definire ogni regola in anticipo, gli operatori di marketing stabiliscono obiettivi e linee guida, mentre l’agente AI decide come raggiungerli.
Ad esempio, un agente AI potrebbe monitorare le tendenze di coinvolgimento, generare nuovi messaggi, testare variazioni e riallocare il budget in base alle prestazioni. Nel tempo, migliora attraverso i cicli di feedback del machine learning. Via via che questi sistemi maturano, l'automazione inizia a funzionare meno come uno strumento statico e più come un operatore adattivo che gestisce continuamente i workflow.
L’uso dell’automazione del marketing con l'AI introduce importanti questioni etiche e di trasparenza. Poiché questi sistemi si basano su grandi volumi di dati e su decisioni sempre più autonome, le organizzazioni devono proteggere questi dati e utilizzarli in modo responsabile.
Le aziende devono essere chiare su come l’AI viene utilizzata nei loro processi di marketing, quali dati vengono raccolti e come le decisioni automatizzate influenzano i clienti. Una comunicazione chiara, meccanismi di consenso e policy di governance aiutano a garantire che l'automazione basata su AI promuova la fiducia anziché minarla.
L’automazione del marketing con l'AI trasforma il marketing in un sistema reattivo anziché in un piano fisso. Collega l'analisi dei dati, il processo decisionale e l'esecuzione in un unico ciclo continuo. Ciò consente ai team di concentrarsi maggiormente sulla strategia di marketing e sulla direzione creativa, mentre l'AI gestisce l'ottimizzazione e l'esecuzione quotidiana.
Via via che i percorsi del cliente diventano più complessi e frammentati tra i canali, l'automazione basata su AI sposta le attività di marketing da una mentalità basata sulle campagne a un sistema sempre attivo che risponde in tempo reale. Questa trasformazione ridefinisce i processi di marketing più ampi, integrando l’automazione e il processo decisionale basato sui dati nelle operazioni quotidiane.
L'automazione del marketing basata su AI cambia anche il modo in cui i dati vengono utilizzati. Il settore ha da tempo raccolto grandi volumi di dati sui clienti, tuttavia gran parte di essi è rimasta sottoutilizzata.
L’automazione del marketing basata su AI analizza continuamente le prestazioni e i segnali comportamentali, permettendo ai team di fare meno affidamento sull’intuizione e sui report tardivi. Al contrario, i sistemi possono far emergere rapidamente insight fruibili e gestirli automaticamente. I dati diventano un driver attivo delle decisioni, anziché uno strumento passivo di reportistica.
L'automazione del marketing basata su AI sta rimodellando anche i ruoli del marketing e le strutture dei team. Via via che i sistemi automatizzati assumono la gestione dell’esecuzione, dei test e dell’ottimizzazione, gli operatori di marketing si concentrano maggiormente su strategia, direzione creativa e governance.
In un episodio di AI in azione, Pierre Charchaflian, VP, Senior Partner and Marketing Practice Global leader di IBM, ha dichiarato: "Ci saranno situazioni da gestire... ma ci saranno anche progressi. Ci sarà più creatività nel modo in cui i brand personalizzano e offrono esperienze ai propri clienti".2
Competenze come l'alfabetizzazione dei dati, la supervisione dei sistemi e il coordinamento interfunzionale stanno diventando sempre più importanti. L'ascesa dell'agentic AI sta accelerando questo cambiamento, poiché i sistemi autonomi iniziano a gestire workflow a più fasi che un tempo richiedevano diversi specialisti umani.
I brand che non adottano l'automazione del marketing basata su AI rischiano di rimanere indietro in termini di velocità, pertinenza ed efficienza operativa. L'automazione intelligente pone le basi per consentire alle organizzazioni di adattare e scalare il proprio marketing via via che il comportamento dei clienti continua a evolvere.
L'automazione del marketing basata su AI si comprende meglio attraverso le applicazioni nel mondo reale. I casi d'uso e i case study mostrano come i sistemi di AI trasformano i dati in azioni automatizzate attraverso i diversi canali.
Gli agenti AI gestiscono workflow a più fasi interpretando gli obiettivi, analizzando i dati sulle prestazioni ed eseguendo azioni su diverse piattaforme di marketing. Attraverso integrazioni e connessioni di application programming interface (API) con piattaforme come HubSpot, reti pubblicitarie e e strumenti di analisi, questi agenti possono accedere ai dati delle campagne, attivare workflow e coordinare le attività tra i sistemi senza alcun intervento manuale.
L’automazione del marketing basata su AI testa continuamente variazioni di grafica, testi, pubblico, tempistiche e distribuzione utilizzando modelli di machine learning per apprendere dai dati sulle prestazioni in tempo reale. Invece di affidarsi a test A/B periodici, il sistema opera in un ciclo di feedback continuo, riassegnando automaticamente il budget e dando priorità alle combinazioni con prestazioni più elevate via via che identifica ciò che produce risultati migliori.
Ad esempio, un brand che gestisce campagne a pagamento potrebbe vedere i costi spostarsi automaticamente verso le combinazioni di creatività e pubblico che generano i tassi di conversione più alti o il costo per acquisizione più basso. Le varianti con prestazioni inferiori verranno declassate senza alcun intervento manuale.
L’AI analizza continuamente i dati comportamentali e transazionali per raggruppare i clienti in base a diversi criteri demografici, interessi e comportamenti. Questi segmenti si aggiornano in tempo reale via via che gli utenti navigano, cliccano o effettuano acquisti.
Ad esempio, una piattaforma di e-commerce può spostare automaticamente un utente in un segmento ad alta intenzione dopo ripetute visualizzazioni di prodotto e avviare comunicazioni mirate. Il risultato è un maggiore coinvolgimento dei clienti e un ritorno sull’investimento (ROI) migliorato.
Chatbot e assistenti basati su AI utilizzano l'NLP per gestire le richieste di routine del servizio clienti e per rispondere alle domande frequenti. Questi bot intelligenti guidano gli utenti nella risoluzione di problemi comuni, riducono il workload del supporto e catturano segnali di intento e sentiment che influenzano le azioni di marketing future.
L'AI decide quando e come offrire incentivi, aggiustamenti di prezzo o promozioni in base alla probabilità di conversione prevista. Ad esempio, chi abbandona ripetutamente il carrello potrebbe ricevere sconti mirati, mentre agli acquirenti con un elevato intento di acquisto vengono mostrati i prezzi standard.
L'automazione del marketing basata su AI accelera la creazione delle campagne di lancio automatizzando l’analisi dei dati, la generazione dei contenuti e il coordinamento dei workflow. L'AI generativa può creare asset per le campagne, come testi pubblicitari, e-mail e varianti della pagina di destinazione in pochi minuti. L'analisi dei dati basata su AI individua il pubblico target, le allocazioni di budget e le strategie di canale senza alcuna revisione manuale.
Per campagne complesse o multi-regionali, i sistemi automatizzati possono convalidare il targeting, i budget e la configurazione creativa prima del lancio. Queste azioni riducono i ritardi nelle approvazioni e i colli di bottiglia causati da errori umani.
Ad esempio, nell'episodio di AI in azione, Emily McReynolds, Head of Global AI Strategy di Adobe, ha affermato che con la gen AI "i contenuti arrivano in modo più efficiente e più mirato". Ha citato l'esempio di una società finanziaria che una volta impiegava otto settimane per lanciare una nuova campagna di marketing, ma ora può crearne quattro in meno di sei settimane.2
L’AI determina la prossima azione migliore nel percorso del cliente basandosi sui segnali di coinvolgimento in tempo reale. Invece di seguire una sequenza fissa, il sistema si regola automaticamente. Queste decisioni automatizzate seguono spesso una mappa digitale del percorso del cliente che delinea i punti di contatto principali e i trigger comportamentali, permettendo all’AI di rispondere in modo dinamico mentre gli utenti si spostano tra i canali.
I modelli di machine learning valutano i lead in base ai pattern di coinvolgimento e ai risultati storici. Il sistema aggiorna automaticamente i punteggi e segnala i potenziali clienti ad alta intenzione per le attività di contatto del team di vendita.
In base al punteggio e al comportamento dei lead, l'AI inserisce i potenziali clienti in sequenze di contenuti automatizzate che si adattano nel tempo. La frequenza e gli argomenti dei messaggi si adattano in base alle variazioni del coinvolgimento.
L’automazione del marketing basata su AI consente la creazione di contenuti di alta qualità generati dall’AI. Con l'avvento dell'AI generativa orientata al marketing e di piattaforme come ChatGPT, i sistemi possono creare e adattare automaticamente e-mail, oggetti dei messaggi, raccomandazioni di prodotto, varianti di pagina di destinazione e testi per siti web ottimizzati per la SEO basandosi sui dati comportamentali e sulle preferenze.
Invece di creare manualmente decine di versioni, gli operatori di marketing stabiliscono regole e linee guida, mentre il sistema genera e adatta continuamente i messaggi in tempo reale per allinearsi al contesto di ciascun cliente. Uno studio di Salesforce ha rilevato che il 71% dei dipendenti ritiene che la gen AI eliminerà molte attività manuali dispendiose in termini di tempo, consentendo loro di concentrarsi su strategie e risoluzione dei problemi.3
Migliore utilizzo dei dati e processo decisionale maggiormente basato sui dati: in tutta l’organizzazione, l’automazione del marketing basata su AI trasforma i dati non elaborati in input decisionali attivi anziché in report passivi. I dati comportamentali, transazionali e di servizio alimentano direttamente i workflow automatizzati e gli adattamenti strategici, permettendo ai team di prendere decisioni più rapide e basate su fatti concreti, anziché fare affidamento sull’intuizione o su report tardivi. Questo processo aiuta a garantire che strategia ed esecuzione del marketing siano continuamente guidate da segnali di prestazioni reali.
Ottimizzazione continua e miglioramento delle prestazioni: a differenza delle campagne di marketing statiche, l'automazione del marketing basata su AI impara con il passare del tempo. I sistemi testano costantemente le variazioni e si adattano in base alle prestazioni, portando a miglioramenti incrementali senza richiedere un costante intervento manuale. Questo effetto cumulativo favorisce tassi di conversione più elevati, una maggiore efficienza delle campagne e guadagni misurabili nel ritorno economico del marketing nel tempo.
Esecuzione più rapida e reattiva: poiché gli strumenti di automazione del marketing tramite AI analizzano i dati e agiscono in tempo reale, le risposte nel marketing digitale avvengono più rapidamente rispetto ai workflow gestiti dagli esseri umani. Le modifiche alle campagne, i cambiamenti di pubblico e le variazioni nei messaggi possono avvenire immediatamente con il mutare delle condizioni, invece di attendere revisioni o approvazioni programmate.
Miglioramento dell'allineamento tra marketing e servizio clienti: quando le interazioni del servizio clienti confluiscono nei workflow marketing automatizzati, l’esperienza del cliente diventa più coerente. I sistemi di AI possono adattare i messaggi in base ai risultati del supporto, aiutando i brand a evitare promozioni inadeguate e a offrire follow-up più mirati.
Esperienze del cliente più pertinenti: l'automazione basata su AI migliora la pertinenza adattando contenuti, tempistiche e offerte ai singoli comportamenti. I clienti ricevono messaggi più allineati alle loro esigenze e intenzioni, riducendo il rumore e l’affaticamento, e rendendo al contempo il coinvolgimento più significativo, oltre ad aumentare la fidelizzazione e la retention dei clienti nel lungo periodo.
Riduzione delle spese operative: automatizzando l'esecuzione, i test e il processo decisionale, i team di marketing possono semplificare attività ripetitive come la gestione delle liste, la segmentazione manuale e i controlli delle prestazioni. Questo approccio riduce i processi ad alta intensità di manodopera e abbassa i costi di esecuzione, migliorando direttamente l'efficienza del ROI del marketing e consentendo ai responsabili del marketing di concentrarsi su attività di pianificazione di livello superiore.
Scalabilità senza stress operativo: l’automazione del marketing basata su AI consente ai team di gestire migliaia o addirittura milioni di interazioni con i clienti senza aumentare proporzionalmente il personale. Dopo che i sistemi sono stati addestrati e configurati, eseguono continuamente personalizzazione, test e ottimizzazione su più canali, offrendo un livello di scalabilità e coerenza che sarebbe impossibile raggiungere manualmente.
Una base più solida per l'adozione dell'agentic AI: l'automazione del marketing basata su AI crea l'infrastruttura necessaria affinché i sistemi di agentic AI possano operare in modo efficace. Con dati connessi, obiettivi definiti e workflow automatizzati, le organizzazioni sono meglio posizionate per adottare agenti autonomi in grado di gestire responsabilmente operazioni di marketing complesse e a più fasi.
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1 Coshow, T. et all. “Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI” , Gartner, ottobre 2024.
2 IBM, “Ridefinire l'automazione e la personalizzazione del marketing con l'AI generativa”, AI in azione: stagione 1, episodio 17, Video del podcast, 40:8, 11 marzo 2025, © IBM 2026.
3 “Top Generative AI Statistics for 2025”, Salesforce, febbraio 2025.