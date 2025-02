L'AI generativa (gen AI) utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che possono aiutare le compagnie assicurative in diversi modi. La gen AI può aiutare i dipendenti assicurativi a semplificare attività come rispondere ai problemi del servizio clienti e analizzare documenti o singoli blocchi di testo. Può aiutare i rappresentanti del servizio clienti a rispondere meglio ai loro problemi e a risolverli attraverso l'uso di tecnologie AI come chatbot e assistenti virtuali. Ad esempio, IBM aiuta le aziende a ottimizzare i processi utilizzati per la gestione di documenti e blocchi di testo o immagini di grandi dimensioni utilizzando l'AI generativa attraverso la sua tecnologia watsonx. IBM ha anche creato un chatbot per un cliente del settore assicurativo che ha aiutato gli assicurati a fornire i documenti necessari e ad accedere alla visualizzazione completa delle coperture fornite nel loro pacchetto assicurativo. Di conseguenza, il 77% dei dirigenti del settore ha dichiarato di dover adottare rapidamente la gen AI per essere all'altezza della concorrenza, secondo un rapporto dell'Institute for Business Value.