L'AI generativa ha un impatto in tutti i campi, in particolare sui governi e sul loro rapporto con i cittadini. I governi utilizzano l'AI generativa in diversi casi. Ad esempio, le agenzie governative hanno iniziato a introdurre questa tecnologia nei loro strumenti interni per aiutare i dipendenti pubblici a svolgere il loro lavoro in modo più preciso ed efficiente. IBM ha aiutato la città di Helsinki a implementare assistenti virtuali per aiutare i dipendenti a rispondere alle domande degli elettori in modo più rapido e accurato.

Gli strumenti di gen AI possono aiutare questi dipendenti sia a individuare più rapidamente le informazioni dipartimentali pertinenti, sia a porre domande agli assistenti virtuali per comprendere le loro opzioni. In secondo luogo, quelle stesse agenzie possono introdurre chatbot rivolti al pubblico che i cittadini possono interrogare per ottenere informazioni.

Essi sono particolarmente utili per le organizzazioni che interagiscono direttamente con i cittadini. I chatbot basati su AI sono anche uno strumento potente che i membri del Congresso possono utilizzare per interagire con i loro elettori. In terzo luogo, l'AI generativa può essere utilizzata per aiutare i governi a modernizzare le loro applicazioni e il loro codice. La gen AI consente di collegare il codice moderno alle tecnologie legacy, come i mainframe, per garantirne il corretto funzionamento.

Uno studio di IBM Institute for Business Value ha rilevato che la maggior parte dei cittadini rispondenti, provenienti da tutto il mondo, concorda sul fatto che i governi dovrebbero utilizzare la gen AI per "servizio clienti, servizi di consulenza fiscale e legale e per scopi educativi".