Come utilizzare l'AI nel coinvolgimento dei dipendenti

Mentre l'esperienza dei dipendenti si riferisce a un senso ampio di benessere e produttività, il coinvolgimento dei dipendenti si concentra più strettamente su temi come la dedizione al lavoro e l'impegno emotivo. I dipendenti altamente coinvolti sono entusiasti e motivati nel loro lavoro, il che li rende più propensi ad adattarsi ai cambiamenti e a contribuire al successo organizzativo a lungo termine.

In precedenza, le organizzazioni si affidavano a sondaggi o controlli dei manager per facilitare il coinvolgimento dei dipendenti, l'AI fornisce alle risorse umane e ai manager insight continui e in tempo reale su come si sentono i dipendenti e di cosa hanno più bisogno. Misurare il coinvolgimento dei dipendenti può essere particolarmente urgente nei momenti di trasformazione o adozione dell'AI, poiché nuovi strumenti e workflow sono efficaci solo se completamente integrati nel lavoro quotidiano.

Secondo Gallup, che misura quanti lavoratori negli Stati Uniti si sentono "attivamente coinvolti", il livello di coinvolgimento è in costante calo rispetto al picco raggiunto nel 2020. La società di consulenza segnala inoltre bassi livelli di coinvolgimento tra i Millennial più giovani e la Generazione Z, i quali lamentano un calo significativo nella percezione di essere considerati, nelle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.

La mancanza di programmi efficaci che favoriscano l'impegno e lo sviluppo professionale può portare a rischi significativi per la forza lavoro. Secondo il più recente report del Forum economico mondiale sul "Futuro del lavoro" Il 22% dei posti di lavoro rischia di essere compromesso nei prossimi cinque anni.

I datori di lavoro si aspettano inoltre che il 39% delle competenze richieste nel mercato del lavoro cambi entro il 2030. In breve, a meno che i lavoratori non siano attivamente coinvolti nel futuro del lavoro, loro e le organizzazioni per cui lavorano sono a rischio.