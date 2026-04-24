Dipendenti seduti uno di fronte all'altro a un tavolo da conferenza, mentre lavorano sui propri laptop.
Intelligenza artificiale Operazioni di business Business automation

Come utilizzare l'AI nel coinvolgimento dei dipendenti

By Molly Hayes , Amanda Downie
Pubblicato il 24 aprile 2026

Cos'è l'AI nel coinvolgimento dei dipendenti?

L'intelligenza artificiale (AI) nel coinvolgimento dei dipendenti si riferisce all'applicazione di machine learning (ML), elaborazione del linguaggio naturale (NLP), analytics predittiva e AI generativa per comprendere e ottimizzare l'esperienza dei dipendenti.

Mentre l'esperienza dei dipendenti si riferisce a un senso ampio di benessere e produttività, il coinvolgimento dei dipendenti si concentra più strettamente su temi come la dedizione al lavoro e l'impegno emotivo. I dipendenti altamente coinvolti sono entusiasti e motivati nel loro lavoro, il che li rende più propensi ad adattarsi ai cambiamenti e a contribuire al successo organizzativo a lungo termine.

In precedenza, le organizzazioni si affidavano a sondaggi o controlli dei manager per facilitare il coinvolgimento dei dipendenti, l'AI fornisce alle risorse umane e ai manager insight continui e in tempo reale su come si sentono i dipendenti e di cosa hanno più bisogno. Misurare il coinvolgimento dei dipendenti può essere particolarmente urgente nei momenti di trasformazione o adozione dell'AI, poiché nuovi strumenti e workflow sono efficaci solo se completamente integrati nel lavoro quotidiano.

Secondo Gallup, che misura quanti lavoratori negli Stati Uniti si sentono "attivamente coinvolti", il livello di coinvolgimento è in costante calo rispetto al picco raggiunto nel 2020. La società di consulenza segnala inoltre bassi livelli di coinvolgimento tra i Millennial più giovani e la Generazione Z, i quali lamentano un calo significativo nella percezione di essere considerati, nelle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.

La mancanza di programmi efficaci che favoriscano l'impegno e lo sviluppo professionale può portare a rischi significativi per la forza lavoro. Secondo il più recente report del Forum economico mondiale sul "Futuro del lavoro" Il 22% dei posti di lavoro rischia di essere compromesso nei prossimi cinque anni.

I datori di lavoro si aspettano inoltre che il 39% delle competenze richieste nel mercato del lavoro cambi entro il 2030. In breve, a meno che i lavoratori non siano attivamente coinvolti nel futuro del lavoro, loro e le organizzazioni per cui lavorano sono a rischio.

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"Le migliori aziende sono sempre più tenute a promuovere ambienti di lavoro positivi, flessibili ed empatici per soddisfare le esigenze dei dipendenti e trattenere i migliori talenti," afferma Pete Teigen, stratega dell'esperienza dei dipendenti per IBM Consulting. "Ma, forse ancora più importante, i dipendenti soddisfatti e coinvolti con solidi sistemi di supporto sono più produttivi e più propensi ad abbracciare il cambiamento." Come IBM ha riscontrato, i dipendenti adottano nuove strutture aziendali il 34% più spesso quando il coinvolgimento dei dipendenti è al centro della progettazione trasformazionale.

Per i leader delle risorse umane che devono affrontare il disimpegno emergente e il calo della soddisfazione lavorativa, l'adozione dell'AI può consentire programmi di coinvolgimento critici su larga scala. Le soluzioni AI possono gestire attività di routine consentendo ai lavoratori umani di concentrarsi su attività sensibili o a contatto diretto.

Altri strumenti di AI possono facilitare programmi di apprendimento personalizzati o feedback continui, assicurando che nessun dipendente resti indietro. Utilizzando l'analytics predittiva, le organizzazioni possono prevedere i requisiti di fidelizzazione o aggiornamento delle competenze e rispondere rapidamente ai cambiamenti delle condizioni.

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Vantaggi dell'utilizzo di AI per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Gli strumenti basati sull'AI possono aumentare la produttività delle risorse umane e stimolare il coinvolgimento in tutta l'azienda. IBM conosce questo cambiamento in prima persona, dato che l'azienda ha intrapreso una trasformazione profonda delle risorse umane nel 2017. Il lavoro è sfociato in AskHR, un agente AI che elabora decine di milioni di interazioni ogni anno.

Nel frattempo, il reparto di IBM vanta un punteggio NPS di +74. Alcuni dei vantaggi più visibili dell'uso dell'AI per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti includono:

  • Insight precoci e più accurati: la tecnologia AI elabora continuamente i dati di coinvolgimento, consentendo ai leader di agire prima che i problemi si trasformino in problemi critici.
  • Personalizzazione su larga scala: l'AI aiuta le organizzazioni a personalizzare i percorsi di apprendimento e le comunicazioni per ciascun dipendente, un compito quasi impossibile se eseguito manualmente in tutta la forza lavoro. Attraverso AskHR, i dipendenti possono parlare delle loro carriere o programmare opportunità di apprendimento in qualsiasi momento, indipendentemente dal fuso orario.
  • Miglioramento della fidelizzazione: quando i modelli predittivi identificano i dipendenti a rischio, le organizzazioni possono agire rapidamente per ridurre il turnover volontario.
  • Gestione più efficace: l'AI fa emergere i dati sullo stato di salute del team e fornisce ai manager insight attuabili, permettendo ai leader di dare priorità alla loro attenzione dove conta di più.
  • Cicli di feedback più rapidi: i sondaggi basati su AI e l'analisi del sentiment dei dipendenti in tempo reale riducono l'affaticamento da sondaggi e consentono ai leader di rispondere immediatamente al feedback dei dipendenti. Ad esempio, nel 2024, il sistema AskHR di IBM ha raccolto 55.100 feedback degli utenti, migliorando l'esperienza HR in tutta l'azienda.
  • Maggiore efficienza delle risorse umane: l'automazione delle attività di routine consente ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi su dove le loro competenze producono il valore più tangibile e aiuta ad aumentare la produttività in tutto il reparto. Tra il 2022 e il 2024, l'agente AI HR di IBM ha facilitato significativi aumenti di produttività, con alcune aree che hanno registrato miglioramenti fino al 75% grazie all'automazione basato su AI.
  • Risparmio sui costi: quando vengono automatizzate più attività e proliferano le opzioni self-service, le organizzazioni ottengono notevoli risparmi sui costi. Quando IBM ha implementato l'AI nel suo reparto HR, l'agente ha ottenuto una riduzione del 40% dei costi operativi del team in quattro anni.

Applicazioni chiave dell'AI nel coinvolgimento dei dipendenti

L'AI può essere applicata su tutto il ciclo di vita del dipendente, dall'onboarding all'offboarding. Alcuni dei principali ambiti di applicazione sono: 

Automazione delle attività HR

Con l'automazione delle attività HR, l'AI gestisce i processi HR di routine, inclusi richieste sui benefici, questioni sulle politiche, richieste di congedo e documentazione di onboarding. Questo cambiamento consente ai team delle risorse umane di concentrarsi su attività culturali di maggior valore, dove il giudizio umano ha più impatto. Dovendo dedicare meno tempo ai compiti ripetitivi, i leader delle risorse umane possono sviluppare iniziative di coinvolgimento dei dipendenti creative e stimolanti. 

Feedback e coaching sulle prestazioni

L'AI può assistere i manager con il feedback o il supporto di coaching, colmando il divario tra le recensioni annuali e le conversazioni di sviluppo continuo di cui i dipendenti hanno bisogno. 

Percorsi di carriera e apprendimento personalizzati

L'AI può mappare le lacune di competenze individuali rispetto alle esigenze organizzative, offrendo programmi di apprendimento accurati e raccomandazioni interne sulla mobilità che si evolvono continuamente man mano che i dipendenti crescono e le aziende cambiano. 

Comunicazione personalizzata

L'AI eccelle nel fornire comunicazioni personalizzate su larga scala, permettendo ai singoli dipendenti di ricevere informazioni tempestive e rilevanti dal proprio posto di lavoro. L'AI può personalizzare comunicazioni interne come check-in o messaggi di riconoscimento in base ai ruoli o alle preferenze individuali. Questo approccio aiuta le comunicazioni ufficiali a sembrare autentiche piuttosto che generiche. 

Retention predittiva

Sempre più spesso, l'AI viene utilizzata per abbinare individui a ruoli specifici e identificare i rischi di fuga. Analizzando il turnover e i dati storici relativi ai comportamenti dei dipendenti, insieme a dati più tradizionali come i sondaggi di coinvolgimento dei dipendenti, i modelli AI possono segnalare proattivamente potenziali problemi. Questi insight facilitano interventi tempestivi. Per esempio, se un collaboratore di alto livello sembra perdere coinvolgimento, questi sistemi possono allertare un manager che, a sua volta, può proporre nuove sfide e opportunità. 

Sondaggi e analisi del sentiment in tempo reale

Mentre i programmi tradizionali di coinvolgimento dei dipendenti possono misurare sentiment e crescita ogni anno, sondaggi più brevi e frequenti basati sull'AI forniscono insight immediatamente fruibili. Utilizzando l'analisi del sentiment nelle comunicazioni ufficiali, i sistemi di AI possono emergere rapidamente temi emergenti e toni emotivi tra i team, dando alla leadership accesso ai dati più aggiornati possibili dei dipendenti.

I sistemi di AI sono anche abili nel far emergere candidati interni con funzionalità adiacenti per posizioni aperte, secondo Robert Enright, Associate Partner per la Strategia della forza lavoro presso IBM Consulting. L'AI può "far emergere la predisposizione all'apprendimento e il potenziale innato", afferma, "per ampliare il bacino di talenti disponibili anziché limitarlo attraverso aspettative irrealistiche". Offrendo in modo proattivo molteplici percorsi di sviluppo professionale, le organizzazioni possono mantenere i dipendenti sempre coinvolti. 

Analytics della forza lavoro

L'analisi AI basata sui dati consente ai leader HR di ottenere un punto di riferimento sul coinvolgimento tra reparti e funzioni. Questa analisi consente loro di misurare l'engagement rispetto agli standard del settore o di modellare l'efficacia di specifiche iniziative di coinvolgimento. 

Strumenti AI comuni di coinvolgimento dei dipendenti

Workflow di HR automatizzati

Queste piattaforme applicano AI e Robotic Process Automation (RPA) per semplificare le operazioni ripetitive delle risorse umane. Le funzionalità comuni includono workflow automatizzati di onboarding, amministrazione del beneficio e monitoraggio della conformità. Eliminando l'elaborazione manuale dai compiti ad alto volume, riducono gli errori e permettono ai team HR di svolgere lavori strategici, incluso favorire relazioni più coese con gli altri dipendenti. 

Chatbot, agenti virtuali e assistenti virtuali basati sull'AI

Gli strumenti di conversational AI chatbots rivolti ai dipendenti gestiscono un'ampia gamma di domande da parte dei dipendenti, 24 ore su 24. Possono rispondere a domande sulle politiche HR, guidare i dipendenti nei processi amministrativi, supportare l'onboarding dei nuovi assunti e facilitare check-in o rapporti di progresso. Inoltre, di solito inoltrano i casi complessi al personale delle risorse umane. I sistemi avanzati personalizzano le interazioni in base alle interazioni precedenti e ai ruoli dei dipendenti.

L'agentic AI approfondisce questi concetti, mettendo insieme più azioni con una supervisione umana minima. Ad esempio, AskHR, l'agente virtuale interno di IBM, automatizza più di 80 attività HR e gestisce più di 2,1 milioni di conversazioni con i dipendenti ogni anno. Gli agenti AI possono anche identificare le lacune nelle competenze, consigliare programmi di formazione personalizzati e automatizzare i workflow di miglioramento delle competenze, promuovendo una cultura di crescita continua e self-service. 

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Analytics predittiva

Gli strumenti di analytics predittiva applicano il machine learning ai dati della forza lavoro per generare insight attuabili sulla motivazione e il benessere dei dipendenti. Questi sistemi possono prevedere l'abbandono e monitorare lo stato di salute dei singoli team. Gli output vengono in genere presentati ai leader e ai manager delle risorse umane tramite dashboard, consentendo decisioni basate sui dati anziché risposte reattive ai problemi immediati. 

Sistemi di gestione delle prestazioni

Le piattaforme di prestazioni potenziate dall'AI superano il ciclo annuale di recensioni per supportare feedback continuo e allineamento degli obiettivi durante tutto l'anno. Alcune caratteristiche di questi sistemi possono includere il monitoraggio automatico dei progressi degli obiettivi, riepiloghi delle prestazioni dei dipendenti o raccolta di feedback in tempo reale, insieme all'identificazione delle lacune di competenze. 

Rischi e considerazioni etiche per l'AI nel coinvolgimento dei dipendenti

Privacy dei dati e sorveglianza

Monitorare i modelli di comunicazione e i dati comportamentali richiede un atteggiamento attento verso le preoccupazioni sulla privacy. Senza solide protezioni dei dati e pratiche di raccolta trasparenti, le organizzazioni potrebbero scoprire che i dipendenti si sentono micro-gestiti o costantemente osservati. I leader aziendali devono definire limiti chiari tra analytics della forza lavoro e monitoraggio invasivo. Devono quindi comunicare apertamente tali limiti al personale, spiegando quali dati vengono raccolti, come si usa e quali decisioni influenzano.

Eccessiva dipendenza dai sistemi di AI

Quando le organizzazioni ripongono troppa fiducia negli output generati dall'AI, rischiano di sottovalutare il giudizio umano e l'empatia che una gestione efficace delle persone richiede. L'uso dell'AI può identificare i modelli, ma non può interpretare le sfumature. Inoltre, questi output non sono in grado di costruire la fiducia interpersonale specifica che favorisce un coinvolgimento autentico. I flussi di lavoro dell'AI devono avere obiettivi specifici e raggiungibili, e la catena di responsabilità della supervisione deve essere chiara.

L'eccessiva automazione delle interazioni sensibili delle risorse umane (reclami, processi disciplinari o divulgazioni sullo stato di salute) fa sentire i dipendenti invisibili e privi di supporto. 

Bias involontario

I modelli AI addestrati su dati storici relativi alla forza lavoro possono consolidare o amplificare i bias esistenti nel modo in cui i dipendenti vengono valutati o raccomandati per lo sviluppo professionale. Senza verifiche periodiche dei bias e dati di addestramento diversificati, i sistemi di coinvolgimento basati sull'AI rischiano di svantaggiare i dipendenti che avrebbero dovuto supportare. 

Strategie per l'implementazione dell'AI per il coinvolgimento dei dipendenti

I programmi di coinvolgimento di successo basati sull'AI richiedono molto più della semplice selezione della tecnologia. Richiedono un approccio deliberato che metta i dipendenti al centro e colleghi l'analytics all'azione. Alcune strategie chiave includono:

Progettare intorno alle soluzioni, non alle tecnologie

Adottare l'AI senza un piano deciso su come verrà utilizzata e quali problemi risolverà, non sbloccherà il vero valore. Prima di selezionare gli strumenti, identifica le sfide specifiche di coinvolgimento, come l'alto tasso di abbandono o il calo dei nuovi assunti. Crea metriche di successo e meccanismi di feedback frequenti affinché i team possano misurare l'efficacia nel tempo. 

Crea un solido framework di governance dei dati ed etica

Prima dell'implementazione, definisci quali dati verranno raccolti, come verranno memorizzati, chi può accedervi e per quanto tempo sono conservati. Stabilisci un processo di revisione etica dell'AI per casi d'uso ad alto rischio. 

Comunica in modo trasparente

Un sondaggio ha rilevato che, mentre il 76% dei dirigenti credeva che i dipendenti fossero entusiasti dell'adozione dell'AI, solo il 31% dei singoli contributori era d'accordo. I leader aziendali devono essere attenti a spiegare non solo come verrà implementata l'AI, ma anche come aiuterà i dipendenti e favorirà l'azienda in generale.

I manager devono essere aperti con i dipendenti su quali sistemi di AI sono in uso, quali dati raccolgono, come vengono generati gli insight e quali decisioni possono influenzare. La trasparenza è un prerequisito per la fiducia, che a sua volta determina se i dati di engagement sono autentici. 

Concentrati sullo sviluppo, non solo sul monitoraggio

Le implementazioni di AI engagement più efficaci utilizzano i dati per alimentare la crescita, piuttosto che semplici misure. Quando i dipendenti vedono che gli insight dell'AI portano a raccomandazioni migliori sull'esperienza di formazione o a conversazioni più significative con i manager, sono più propensi a fidarsi dei sistemi. 

Mantieni i processi human-in-the-loop

Idealmente, l'AI informa e assiste il processo decisionale umano, piuttosto che sostituirlo. Questo approccio è valido in situazioni ad alto rischio come la gestione delle prestazioni e le promozioni. Stabilisci politiche chiare su quali decisioni richiedono una revisione umana, indipendentemente dagli output dell'AI, e garantisci che i dipendenti abbiano sempre accesso a un punto di contatto umano per le questioni conseguenti. 

Autori

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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