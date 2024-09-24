L'AI e il futuro dell'agricoltura

In Tanzania, David Guerena, scienziato agrario presso l'International Center for Tropical Agriculture, sta usando l'AI per accelerare l'evoluzione delle piante.

Il progetto di Guerena, chiamato Artemis, utilizza AI e computer vision per accelerare il processo di fenotipizzazione. "Le persone non sono brave a fornire stime quantitative affidabili di ciò che vediamo", spiega. "Non è possibile per un essere umano contare accuratamente i fiori di centinaia di piante in migliaia di appezzamenti. Ci stanchiamo, perdiamo la concentrazione o semplicemente non riusciamo a vedere tutto ciò che dobbiamo. Un computer non ha questi problemi. I modelli di visione computerizzata ben addestrati producono istantaneamente dati quantitativi coerenti".

Quando il team di Guerena ha iniziato a lavorare con le immagini per gli smartphone, utilizzava reti neurali convoluzionali (CNN). Facevano il loro lavoro, ma erano affamate di dati; necessitavano di migliaia di esempi etichettati per essere addestrate, il che era costoso e richiedeva molto tempo. L'obiettivo era quello di sviluppare modelli per vari tratti (come il conteggio dei fiori) in diverse colture, tuttavia le CNN avevano esigenze eccessive.

Qualche anno fa, sono arrivati vision transformer e modelli open source come YOLO e Segment Anything e hanno rivoluzionato il settore, spiega Guerena. Questi modelli riducono drasticamente la necessità di dati etichettati. Ora, invece di migliaia di esempi di immagini ritagliate, ne bastano poche centinaia. "I vision transformer e i foundation model ci hanno davvero consentito di accelerare lo sviluppo dei modelli".

Il team di Guerena sta ora lavorando per integrare lo speech to text e l'elaborazione del linguaggio naturale insieme alla computer vision nei sistemi che stanno costruendo. Interagire con le persone attraverso il linguaggio naturale può aiutare a superare le barriere linguistiche e di alfabetizzazione, spiega. Inoltre, la combinazione di diversi tipi di dati può creare un quadro più completo dell'andamento delle piante nei campi. "Gli agricoltori stessi possono usare la funzione vocale per descrivere alcune delle problematiche che hanno dovuto affrontare durante la stagione", afferma. "Se raccogliamo questi dati da migliaia di aziende agricole in tutto il mondo, possiamo ricostruire meglio in che modo le condizioni ambientali locali influenzano le prestazioni delle varietà".