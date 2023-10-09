Mettere i cittadini al centro dei servizi governativi con l'AI

Uno scenario del genere è molto più realistico oggi rispetto a pochi anni fa, grazie alla rapida maturazione e alla crescente accessibilità dell'AI. La tecnologia sta automatizzando sempre più alcune attività che potrebbero consentire ai dipendenti del settore pubblico di concentrarsi meno su attività ripetitive e di basso valore e più solo sulle questioni più importanti. Il risultato potenziale? Aumento della produttività e importanti contributi alla società nel suo complesso. Ad esempio, una grande agenzia negli Stati Uniti ha scoperto che stava perdendo troppo tempo a smistare i reclami inviati via posta, fax e invii online. La lentezza del lavoro manuale stava ritardando il processo di approvazione, il che significa che i beneficiari non ricevevano i benefici a cui avevano diritto in modo tempestivo. Con l'introduzione dell'AI qualche anno fa, il Department of Veteran Affairs (VA) degli Stati Uniti è riuscito a ridurre il tempo impiegato per esaminare le richieste da 10 giorni a circa mezza giornata.

Da allora il VA ha istituito un progetto pilota dell'AI Institutional Review Board (IRB) per aiutare il dipartimento a esaminare i progetti di intelligenza artificiale proposti. L'AI IRB del VA e un Comitato di supervisione separato aderiscono strettamente al blueprint "Bill of Rights" dell'AI della Casa Bianca, creato nel 2022 per plasmare l'approccio di ciascuna agenzia federale all'uso dell'AI. Il VA ha istituito un Comitato di revisione istituzionale dell'AI e un Comitato di supervisione dell'AI, incaricato di valutare l'equità e la trasparenza dell'uso degli strumenti di AI nella ricerca e nelle operazioni per determinare come potrebbero essere utilizzati al meglio dal dipartimento e dai suoi dipendenti.

Altri governi come il Regno Unito stanno procedendo nell'esplorazione delle opportunità e delle sfide legate all'uso di AI e hanno definito un approccio nazionale che guidi la loro implementazione di questa tecnologia.