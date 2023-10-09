Mettere i cittadini al centro dei servizi governativi con l'AI

Mentre i governi di tutto il mondo continuano a sperimentare l'uso dell'AI e a cercare modi per attingere ai modelli fondamentali offerti dall'AI generativa, emerge una domanda importante: in che modo i cittadini trarranno beneficio da questa tecnologia? Il settore pubblico si chiama proprio così per un motivo: il pubblico dovrebbe sempre essere la priorità. L'AI non solo può aiutare a migliorare determinati servizi su cui le persone fanno affidamento ogni giorno, ma anche a colmare il divario tra il governo, i suoi dipendenti e i suoi residenti. E può farlo principalmente aiutando ad automatizzare i servizi di governo offerti ai cittadini, nonché a creare una maggiore efficienza nel modo in cui le agenzie comunicano a livello interno e con le persone che si affidano ai servizi pubblici.
Nel mondo degli affari, l'AI può offrire alle aziende un vantaggio competitivo rispetto ai colleghi più lenti ad adottare l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e le funzionalità generative. L'AI ha anche iniziato a fornire casi d'uso concreti che indicano come la tecnologia può aiutare a migliorare il servizio clienti in modo tangibile. Tuttavia, l'impatto dell'AI sul settore pubblico potrebbe essere ancora più profondo. Quando si tratta di servire i diversi tipi di componenti del governo, l'AI offre alle agenzie l'opportunità di analizzare i dati in modo completo e accurato, con l'obiettivo di offrire in modo proattivo ai cittadini servizi più personalizzati ed efficaci. Ciò può includere una riduzione dei tempi di risposta per l'elaborazione dei reclami o una riduzione della burocrazia da parte delle aziende o degli appaltatori che interagiscono regolarmente con l'esperienza dei governi.
Prendi in considerazione uno scenario in cui una persona debba trovare un alloggio a prezzi accessibili più vicino a un nuovo lavoro. Diversi aspetti dell'AI potrebbero essere distribuiti dall'autorità immobiliare locale di questa persona per identificare automaticamente le sue esigenze, determinare a quali servizi è idonea, in modo da fornire informazioni su tali servizi. Ad esempio, un chatbot intelligente può aiutare questa persona a trovare la richiesta del cliente, saltando molte domande sulle informazioni di base che i cittadini sono normalmente tenuti a fornire, perché il sistema ha già queste informazioni pronte. In questo modo, l'automazione e l'efficienza potenziate dall'AI aiuterebbero il governo a fungere da hub per i cittadini.
Uno scenario del genere è molto più realistico oggi rispetto a pochi anni fa, grazie alla rapida maturazione e alla crescente accessibilità dell'AI. La tecnologia sta automatizzando sempre più alcune attività che potrebbero consentire ai dipendenti del settore pubblico di concentrarsi meno su attività ripetitive e di basso valore e più solo sulle questioni più importanti. Il risultato potenziale? Aumento della produttività e importanti contributi alla società nel suo complesso. Ad esempio, una grande agenzia negli Stati Uniti ha scoperto che stava perdendo troppo tempo a smistare i reclami inviati via posta, fax e invii online. La lentezza del lavoro manuale stava ritardando il processo di approvazione, il che significa che i beneficiari non ricevevano i benefici a cui avevano diritto in modo tempestivo. Con l'introduzione dell'AI qualche anno fa, il Department of Veteran Affairs (VA) degli Stati Uniti è riuscito a ridurre il tempo impiegato per esaminare le richieste da 10 giorni a circa mezza giornata.
Da allora il VA ha istituito un progetto pilota dell'AI Institutional Review Board (IRB) per aiutare il dipartimento a esaminare i progetti di intelligenza artificiale proposti. L'AI IRB del VA e un Comitato di supervisione separato aderiscono strettamente al blueprint "Bill of Rights" dell'AI della Casa Bianca, creato nel 2022 per plasmare l'approccio di ciascuna agenzia federale all'uso dell'AI. Il VA ha istituito un Comitato di revisione istituzionale dell'AI e un Comitato di supervisione dell'AI, incaricato di valutare l'equità e la trasparenza dell'uso degli strumenti di AI nella ricerca e nelle operazioni per determinare come potrebbero essere utilizzati al meglio dal dipartimento e dai suoi dipendenti.
Altri governi come il Regno Unito stanno procedendo nell'esplorazione delle opportunità e delle sfide legate all'uso di AI e hanno definito un approccio nazionale che guidi la loro implementazione di questa tecnologia.
Il governo è spesso spronato a supportare nuovi servizi quando nuove leggi entrano in vigore, indipendentemente dal fatto che i loro sistemi informatici siano pronti a sostenere tale ulteriore sforzo. Soddisfare queste richieste spesso richiede la razionalizzazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza. Questo è un problema frequente nelle grandi organizzazioni nazionali, così come in quelle più piccole, regionali o locali.
Un buon esempio di ciò è la legge di stimolo economico approvata negli Stati Uniti nel 2021 per ridurre l'impatto finanziario della pandemia di COVID-19 sui cittadini. Lo Stato del Department of Community Affairs (DCA) del New Jersey ha rapidamente anticipato l'impatto di tale legislazione e ha implementato un processo di applicazione e giudizio flessibile e semplificato che ha consentito ai cittadini di utilizzare un portale online per richiedere il sostegno finanziario così necessario. Per ridurre i workload previsti nei call center, il DCA ha integrato un assistente virtuale e la tecnologia di sistema automatico di risposta vocale (IVR) NICE CXone nel portale di invio e nel call center dell'agenzia. La funzionalità self-service offerta da Watson Assistant di IBM ha eliminato la necessità di rispondere a una media di 6.200 chiamate al mese, il che si è tradotto in oltre 800 ore di attesa risparmiate.
Oltre a descrivere i casi d'uso dell'AI nei servizi forniti dalle agenzie civili governative, è importante concentrarsi anche sul mantenimento della fiducia del pubblico, che è una priorità fondamentale quando si tratta di utilizzare questa tecnologia. Secondo IBM, nessuna discussione sull'AI responsabile nel settore pubblico è completa senza sottolineare l'importanza dell'uso etico della tecnologia durante il suo ciclo di vita di progettazione, sviluppo, uso e manutenzione, con gli esseri umani al centro dei servizi forniti dal governo che monitorano, al contempo, una distribuzione responsabile basandosi sulle cinque proprietà fondamentali per un'AI affidabile: attendibilità, equità, trasparenza, affidabilità e privacy.
Per quanto riguarda la regolamentazione di questa tecnologia emergente, IBM è una forte sostenitrice della regolamentazione di precisione che determina come la tecnologia viene utilizzata piuttosto che regolare la tecnologia stessa. IBM sostiene da tempo che i sistemi di AI devono essere trasparenti e spiegabili. Tali caratteristiche contribuiranno ad rispondere a molte delle stesse preoccupazioni sollevate dalla proposta di legge attualmente in esame per affrontare la tutela del copyright, la privacy e i pregiudizi algoritmici.
Le persone in tutto il mondo vogliono essere sicure che i loro dati siano protetti e possano essere utilizzati solo nei modi in cui acconsentono. Secondo uno studio di Morning Consult condotto per conto dell'IBM Policy Lab nel 2020, quasi tre europei su quattro e due terzi degli americani intervistati sostengono normative come la valutazione del rischio, che testa l'AI per prevenire qualsiasi discriminazione nel suo processo decisionale. Queste statistiche dimostrano che costruire una base affidabile per l'AI è una priorità assoluta per il mondo intero.
Quando si immagina il futuro del settore governativo, è quasi garantito che l'AI giocherà un ruolo importante in qualche modo. Ora, si tratta solo di identificare quali problemi possono essere risolti con esso e implementarlo in modo etico, dando priorità al miglioramento della fornitura di servizi ai cittadini. Mentre il settore pubblico continua ad approfondire il mondo dell'AI e dell'automazione, ci sono molti modi in cui può essere utilizzato a beneficio del bene comune. Non ci sono dubbi: se ripenseremo al governo tra anni, sarà emozionante vedere fino a che punto è arrivata la tecnologia e tutte le persone che ha aiutato.
