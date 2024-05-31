Che utilizzino modelli linguistici di grandi dimensioni esistenti o ne creino di propri, i responsabili fiscali globali dovrebbero dare priorità ai framework di governance dell'AI per gestire i rischi, mitigare i danni alla loro reputazione e sostenere i loro programmi di conformità. Ciò è possibile addestrando modelli di AI generativa utilizzando i propri dati di qualità e disponendo di processi trasparenti con garanzie che identificano e avvisano per la mitigazione del rischio e per i casi di deriva e linguaggio tossico.

Le agenzie fiscali devono assicurarsi che la tecnologia offra benefici e produca risultati trasparenti, imparziali e appropriati. Mentre i leader di queste agenzie continuano a scalare l'uso dell'AI generativa, IBM può aiutare i leader delle agenzie fiscali globali a fornire un'esperienza personalizzata e di supporto per i contribuenti.

Decenni di lavoro di IBM con le più grandi agenzie fiscali di tutto il mondo, abbinati alla principale tecnologia di AI con watsonx e watsonx.governance, aiutano a scalare e accelerare la distribuzione responsabile e su misura dell'AI governata nelle agenzie fiscali.