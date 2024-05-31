La nuova era dell'AI generativa ha stimolato l'esplorazione dei casi d'uso dell'AI per aumentare la produttività, migliorare il servizio clienti, aumentare l'efficienza e scalare la modernizzazione IT.
Una recente ricerca commissionata da IBM indica che ben il 42% delle aziende di livello enterprise intervistate ha implementato attivamente l'AI, mentre un ulteriore 40% sta esplorando attivamente l'uso della tecnologia AI. Ma i tassi di esplorazione dei casi d'uso dell'AI e la distribuzione di nuovi strumenti basati sull'AI sono stati più lenti nel settore pubblico a causa dei potenziali rischi.
Tuttavia, l'ultimo CEO Study dell'IBM Institute for the Business Value ha rilevato che il 72% dei dirigenti del settore pubblico intervistati afferma che i potenziali guadagni di produttività derivanti dall'AI e dall'automazione sono così grandi che devono accettare rischi significativi per rimanere competitivi.
Le agenzie fiscali o di gestione delle entrate fanno parte del settore pubblico che potrebbe probabilmente trarre beneficio dall'uso di AI responsabile. L'AI generativa può rivoluzionare l'amministrazione fiscale e guidare verso un futuro più personalizzato ed etico. Ma le agenzie fiscali devono adottare strumenti di AI con una supervisione e una governance adeguate per mitigare i rischi e creare fiducia nel pubblico.
Queste agenzie devono affrontare una miriade di sfide complesse uniche per ogni paese, ma la maggior parte di esse condivide l'obiettivo di aumentare l'efficienza e fornire la trasparenza richiesta dai contribuenti.
Nel mondo delle agenzie governative, i rischi associati alla distribuzione dell'AI si presentano in molti modi, spesso con una posta in gioco più elevata rispetto al settore privato. Attenuare il bias e l'uso non etico dei dati, la mancanza di trasparenza o le violazioni della privacy è essenziale.
I governi possono aiutare a gestire e mitigare questi rischi basandosi sulle cinque proprietà fondamentali di IBM per un'AI affidabile: attendibilità, equità, trasparenza, affidabilità e privacy. I governi possono anche creare ed eseguire strategie di progettazione e implementazione dell'AI che mantengano gli esseri umani al centro del processo decisionale.
Per esplorare il punto di vista dei leader delle agenzie fiscali globali, l'IBM Center for The Business of Government, in collaborazione con l'American University Kogod School of Business Tax Policy Center, ha organizzato una serie di tavole rotonde con i principali stakeholder e ha pubblicato un report che esplora l'AI e le tasse nell'era moderna. Attingendo a insight di accademici ed esperti di tutto il mondo, il report ci aiuta a capire come queste agenzie possono sfruttare la tecnologia per migliorare l'efficienza e creare un'esperienza migliore per i contribuenti.
Il report descrive nel dettaglio i potenziali vantaggi della scalabilità dell'uso dell'AI da parte delle agenzie fiscali, tra cui il miglioramento del servizio clienti, l'individuazione più rapida delle minacce, l'identificazione e la lotta alle truffe fiscali in modo efficace e la possibilità per i cittadini di accedere più rapidamente ai benefit.
Dopo la pubblicazione del report, una successiva tavola rotonda ha consentito ai leader fiscali mondiali di esplorare i prossimi passi del loro percorso per avvicinare le agenzie fiscali di tutto il mondo al futuro. In entrambi gli incontri, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di una governance e di una gestione del rischio efficaci.
Secondo il report Tax Administration 2023 della FTA, l'85% dei singoli contribuenti e il 90% delle imprese ora dichiarano le imposte in formato digitale. E l'80% delle agenzie fiscali di tutto il mondo sta implementando tecniche all'edge per acquisire i dati dei contribuenti, con oltre il 60% che utilizza assistenti virtuali. La ricerca dell'FTA indica che ciò rappresenta un aumento del 30% rispetto al 2018.
Per le agenzie fiscali, gli assistenti virtuali possono rappresentare un modo efficace per ridurre i tempi di attesa per rispondere alle richieste dei cittadini; gli assistenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come i chatbot AI avanzati di watsonx, possono aiutare le agenzie fiscali decentralizzando l'assistenza fiscale e riducendo gli errori per impedire l'elaborazione errata delle dichiarazioni dei redditi. L'uso di questi assistenti AI aiuta anche a semplificare le risposte rapide e accurate che offrono esperienze elevate con risparmi misurabili sui costi. Consente inoltre sistemi fiscali conformi alla progettazione, fornendo avvisi tempestivi sugli errori accidentali commessi dai contribuenti che, se non risolti, possono comportare perdite fiscali significative per i governi.
Tuttavia, queste applicazioni avanzate di AI e AI generativa comportano dei rischi, e le agenzie devono affrontare preoccupazioni relative alla protezione dei dati e alla privacy, all'affidabilità, ai diritti fiscali e alle allucinazioni derivanti dai modelli generativi.
Inoltre, i pregiudizi nei confronti dei gruppi emarginati continuano a rappresentare un rischio. Le attuali strategie di mitigazione del rischio (tra cui la presenza di ruoli umani nel sistema e dati di formazione affidabili) non sono necessariamente sufficienti. Ogni paese deve determinare in modo indipendente strategie adeguate di gestione del rischio per AI, tenendo conto della complessità delle proprie politiche fiscali e della fiducia pubblica.
Che utilizzino modelli linguistici di grandi dimensioni esistenti o ne creino di propri, i responsabili fiscali globali dovrebbero dare priorità ai framework di governance dell'AI per gestire i rischi, mitigare i danni alla loro reputazione e sostenere i loro programmi di conformità. Ciò è possibile addestrando modelli di AI generativa utilizzando i propri dati di qualità e disponendo di processi trasparenti con garanzie che identificano e avvisano per la mitigazione del rischio e per i casi di deriva e linguaggio tossico.
Le agenzie fiscali devono assicurarsi che la tecnologia offra benefici e produca risultati trasparenti, imparziali e appropriati. Mentre i leader di queste agenzie continuano a scalare l'uso dell'AI generativa, IBM può aiutare i leader delle agenzie fiscali globali a fornire un'esperienza personalizzata e di supporto per i contribuenti.
Decenni di lavoro di IBM con le più grandi agenzie fiscali di tutto il mondo, abbinati alla principale tecnologia di AI con watsonx e watsonx.governance, aiutano a scalare e accelerare la distribuzione responsabile e su misura dell'AI governata nelle agenzie fiscali.
