1. Ottimizzare i protocolli utilizzando dati storici e sintetici

I protocolli complessi e rigorosi sono noti per ritardare gli studi clinici ed erodere il coinvolgimento dei pazienti. Assicurarsi che le ipotesi iniziali siano in linea con l'esecuzione nel mondo reale è fondamentale. Entra nell'era della valutazione dei protocolli basata sui dati: utilizzo di strumenti di benchmarking e modelli predittivi per valutare le complessità dei protocolli e prevedere il numero di pazienti idonei, che poi informano i perfezionamenti dei protocolli.

Anche un'analisi approfondita dei dati storici degli studi clinici con una valutazione della complessità del protocollo rivela insight preziosi, in particolare per quanto riguarda gli elementi incentrati sul paziente. Gli aspetti chiave da mettere in luce nella progettazione di un protocollo includono la natura del prodotto sperimentale, la progettazione dello studio, la definizione degli endpoint, i criteri di idoneità, gli oneri amministrativi, la presenza di processi ridondanti e il tempo che un paziente dovrebbe investire per partecipare. Comprendere queste dimensioni affina la lente del reclutamento. Il perfezionamento dei protocolli di prova non è un'operazione una tantum; è una ricerca multidisciplinare in evoluzione, arricchita dalle lezioni del passato per dare forma ai progetti di sperimentazione futuri (più efficaci).

Apprendere dai dati storici dei protocolli e utilizzare eventi di scenario generati sinteticamente per ottimizzare i criteri di inclusione ed esclusione può essere molto efficace per ottenere una progettazione efficiente dello studio. Affinando questi criteri, i protocolli possono aiutare ad attrarre un gruppo di pazienti più mirato e rilevante, accelerando il reclutamento.

Quando i pazienti si allineano più accuratamente ai criteri di inclusione, la loro disponibilità a iscriversi aumenta. Le linee guida della FDA del 2020 hanno sottolineato l'ampliamento dei criteri di ammissibilità e la riduzione delle esclusioni inutili. Criteri di ammissibilità più ampi non solo semplificano il reclutamento, ma promuovono anche una maggiore diversità, contribuendo a garantire una sperimentazione clinica più completa e inclusiva.

Gli ultimi sviluppi nei grandi modelli linguistici (LLM) hanno il potenziale di accelerare significativamente i processi di progettazione dei protocolli. L'attuale approccio manuale, che richiede molta fatica, può compromettere la tempestività, l'accuratezza e la validità dei risultati. Gli LLM dimostrano una comprensione superiore delle relazioni semantiche tra entità all'interno dei criteri di inclusione ed esclusione. Dispongono inoltre di funzionalità di generazione di query che possono automatizzare il processo di identificazione dei pazienti che corrispondono agli studi, accelerando l'avvio dello studio.

Inoltre, le reti generative avversarie (GAN) possono essere utilizzate per simulare scenari di reclutamento reali, ottimizzando ulteriormente la progettazione del protocollo. Questi progressi tecnologici promettono miglioramenti sostanziali nella progettazione dei protocolli, aumentando in ultima analisi l'iscrizione dei pazienti.

2. Adottare approcci decentralizzati per una maggiore portata ed efficienza

I trial clinici decentralizzati (DCT) stanno guadagnando terreno grazie alla loro capacità di eliminare i tradizionali ostacoli alla partecipazione dei pazienti alla ricerca clinica. Eliminando i limiti geografici, aumentando l'accessibilità e ampliando la base di partecipanti, i DCT non solo migliorano il reclutamento e la fidelizzazione, ma favoriscono anche una maggiore diversità, accogliendo i partecipanti provenienti da comunità svantaggiate.

La FDA, nella sua bozza di linee guida di maggio 2023, ha sostenuto l'adozione dei DCT per farmaci, biologici e dispositivi medici, evidenziandone i vantaggi come la maggiore comodità per i pazienti, la riduzione del carico per i caregiver, un accesso più ampio a diverse fasce demografiche, una produttività aumentata degli studi e il sostegno alla ricerca su gruppi di pazienti con malattie rare o con mobilità limitata.

Integrali ai DCT sono le tecnologie e il software per lo stato di salute. L'aumento della distribuzione/implementazione degli esiti elettronici riferiti dai pazienti (EPRO), delle valutazioni elettroniche degli esiti clinici (ECOAS) e del consenso informato elettronico (eConsent) dal 2020 al 2021, guidato principalmente da organizzazioni di ricerca a contratto, sottolinea questo cambiamento.

L'integrazione della telemedicina, del monitoraggio in tempo reale tramite dispositivi come gli activity tracker, misuratori di pressione sanguigna e altri strumenti digitali è ormai comune in molte aree terapeutiche. I dispositivi di realtà aumentata (AR) e di realtà virtuale (VR) stanno assumendo un ruolo sempre più importante e possono essere integrati nei DCT. La rapida evoluzione di queste tecnologie sta rivoluzionando i paradigmi degli studi clinici.

Le tecnologie e i software per lo stato di salute digitale non si limitano a migliorare l'accessibilità e l'efficienza negli studi clinici. Aprono inoltre la strada al mondo dei dati comportamentali digitali. Questo vasto set di dati può fornire informazioni sui comportamenti dei pazienti. In alcuni casi, un dispositivo indossabile può raccogliere 120 milioni di punti dati al giorno per ogni paziente. L'accesso a un volume così elevato di dati comportamentali quotidiani fornisce una comprensione completa di ogni paziente, promuovendo un coinvolgimento personalizzato.

Questa svolta verso un'assistenza incentrata sul paziente rafforza il reclutamento e la fidelizzazione dei pazienti negli studi clinici. Inoltre, abbandonando il modello tradizionale incentrato sul sito, le sperimentazioni cliniche possono attingere ai dati a livello nazionale, individuando le popolazioni sottorappresentate e incoraggiando così una maggiore diversità all'interno delle coorti di sperimentazione clinica.

3. Collaborare con l'assistenza primaria: una miniera d'oro per ottenere i pazienti

Creare alleanze con i medici di base della comunità può migliorare notevolmente la partecipazione agli studi clinici. Grazie ai loro rapporti di lunga data con i pazienti e alla comprensione approfondita della loro storia, i fornitori di cure primarie offrono una porta d'accesso a un serbatoio vasto e diversificato di potenziali partecipanti alla sperimentazione. Il legame di fiducia tra i pazienti e il loro team di cure primarie non può essere sottovalutato.

Il consenso di un medico di fiducia può influenzare notevolmente la decisione di un paziente di partecipare a una sperimentazione, incrementando i numeri delle iscrizioni. Coinvolgere il team di assistenza primaria non solo migliora il recruiting, ma aumenta anche la qualità complessiva dei trial.

I medici di base hanno accesso a grandi quantità di dati sanitari e medici dei pazienti, comprese informazioni strutturate e non strutturate, oltre a immagini e video medici. I modelli di machine learning e di Neural Networks possono analizzare efficacemente questi dati per identificare modelli, correlazioni e relazioni, il che è particolarmente utile per comprendere il profilo unico di un paziente.

I modelli di computer vision, come quelli delle reti neurali convoluzionali, possono aiutare i medici a rilevare e classificare le malattie in immagini mediche 2D e 3D. I foundation model per la computer vision sviluppati di recente hanno migliorato molto la precisione delle attività di classificazione delle immagini.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) con la medicina di base offre vantaggi significativi nell'ambito degli studi clinici. Derivando insight da diversi formati di dati sui pazienti, i medici di base possono ottenere una comprensione più approfondita dei profili dei pazienti. Questi insight medici possono essere strumentali per raffinare i protocolli di sperimentazione, in modo da allinearsi più da vicino alle esperienze genuine dei pazienti e contribuire a garantire una supervisione continua in materia di sicurezza dei pazienti. Quando i pazienti partecipano alle sperimentazioni sotto la continua supervisione del loro medico, aumenta la probabilità che rimangano coinvolti in modo duraturo, riducendo di conseguenza i tassi di abbandono.

4. Affinare le tattiche di marketing per aumentare la consapevolezza e promuovere la fiducia

Sulla base dei dati dell'Health Information National Trends Survey 2020, il 41,3% dei 3772 adulti statunitensi intervistati ha dichiarato di non essere a conoscenza degli studi clinici. Per aumentare questa consapevolezza è necessario un marketing mirato, utilizzando strumenti come la promozione sui social media, il coinvolgimento di opinion leader chiave e campagne efficaci per colmare il divario con i potenziali pazienti.

Gli studi degli ultimi 10 anni sottolineano il ruolo profondo della fiducia nel determinare la partecipazione alla ricerca clinica, soprattutto tra i gruppi sottorappresentati. Un insight fondamentale rivela che la fiducia, o la sua mancanza, è un determinante primario della partecipazione. I timori prevalenti legati alla fiducia comprendono la paura di maltrattamenti, sfruttamento e conseguenze indesiderate.

Queste 3 tattiche si sono dimostrate efficaci:

Pubblicità basata su AI sui social media: aumenta l'efficacia della divulgazione sui social media per la promozione degli studi clinici utilizzando algoritmi di AI su piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter. Questi algoritmi possono aiutare a rendere accurati annunci altamente personalizzati e contenuti su misura per il destinatario desiderato. Attraverso un'analisi approfondita tramite AI dei comportamenti e dei modelli degli utenti, i messaggi promozionali possono essere ottimizzati per risuonare con fasce d'età, località geografiche e interessi di stato di salute specifici, amplificando la rilevanza e l'impatto della divulgazione. Sfruttando queste funzionalità dell'AI, le promozioni degli studi clinici sui social media possono raggiungere con precisione il destinatario giusto, trasmettendo il messaggio appropriato al momento ottimale. Questo approccio strategico non solo accresce la consapevolezza, ma promuove anche un senso di comunità nel destinatario, aumentando il coinvolgimento e la probabilità di partecipazione alla sperimentazione clinica.

Interagire con influencer e gruppi di sostegno del settore sanitario: crea partnership con influencer di fiducia nel settore sanitario ed enti di sostegno dei pazienti. Il loro ampio raggio d'azione e la loro credibilità nei circoli di pazienti li rendono alleati preziosi. Collaborando, la loro approvazione può espandere efficacemente la portata del messaggio e i livelli di coinvolgimento.

Campagne mirate nei luoghi di reclutamento: esegui campagne calibrate in modo preciso per i singoli siti di reclutamento e le relative comunità. Tale specificità aiuta a garantire che la sensibilizzazione risuoni con gli attributi unici di ogni sito o comunità, catturando l'attenzione dei potenziali partecipanti.

Un approccio di marketing preciso e personalizzato aumenta la visibilità degli studi clinici. Inoltre, è fondamentale affrontare e costruire il fattore fiducia, poiché svolge un ruolo essenziale nell'influenzare le decisioni di partecipazione. Le strategie elencate sono fondamentali per aumentare la consapevolezza e promuovere la fiducia tra i potenziali partecipanti.

5. Ottimizzare le prestazioni del sito e l'iscrizione con l'AI

L'integrazione delle funzionalità abilitate dall'AI nelle operazioni biofarmaceutiche trasforma la selezione dei siti di sperimentazione clinica, promuove le competenze AI scalabili e aiuta a garantire l'efficienza dei costi. Gli algoritmi di AI superano costantemente i metodi tradizionali analizzando i dati di reclutamento più complessi, aiutando a garantire forecasting precise per le iscrizioni a studi, indicazioni e paese specifici. Prevedendo con precisione i tassi di iscrizione, l'AI ha il potenziale per minimizzare i rischi finanziari, perfezionare le strategie di iscrizione e supportare il budget per evitare potenziali battute d'arresto e ritardi.

Inoltre, ottenere insight istantanei sulle prestazioni del sito mantiene gli stakeholder informati sulle dinamiche delle iscrizioni, identifica rapidamente potenziali colli di bottiglia e apre la strada al processo decisionale e agli aggiustamenti necessari. L'automazione basata sull'AI consente il monitoraggio delle prestazioni del sito in tempo reale, invia avvisi prompt e aiuta a garantire una reportistica semplificata.



Inoltre, i meccanismi di azione successiva più efficaci hanno il potenziale di fornire raccomandazioni in tempo reale sulle misure più efficaci per migliorare le prestazioni del sito. Questa agilità aiuta a garantire prove ininterrotte, riduce le interruzioni e permette agli stakeholder di affrontare abilmente sfide impreviste.