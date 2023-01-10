Il sistema sanitario moderno non tratta tutti i suoi pazienti allo stesso modo, neanche lontanamente. Da decenni persistono disparità significative appurate nei risultati sanitari. Le cause sono complesse e le soluzioni comporteranno cambiamenti politici, sociali ed educativi, ma alcuni fattori possono essere affrontati immediatamente applicando l'intelligenza artificiale per garantire la diversità negli studi clinici.

La mancanza di diversità nei pazienti che partecipano agli studi clinici ha contribuito a creare lacune nella nostra comprensione delle malattie, dei fattori preventivi e dell'efficacia del trattamento. I fattori di diversità includono genere, fascia d'età, razza, etnia, profilo genetico, disabilità, contesto socioeconomico e condizioni di vita. Come piano d'azione del Safety and Innovation Act della FDA (link esterno a ibm.com) afferma in modo conciso: "I prodotti medici sono più sicuri ed efficaci per tutti quando la ricerca clinica include popolazioni diverse". Tuttavia, alcuni gruppi demografici sono sottorappresentati negli studi clinici a causa di ostacoli finanziari, scarsa consapevolezza e difficoltà di accesso ai siti di sperimentazione. Oltre a questi fattori, la fiducia, la trasparenza e il consenso sono sfide continue quando si reclutano partecipanti alla sperimentazione provenienti da gruppi svantaggiati o minoritari.

Questa disparità ha anche conseguenze etiche, sociologiche ed economiche. Un rapporto di agosto 2022 (link fuori dal ibm.com) delle National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine prevedeva che centinaia di miliardi di dollari andranno persi nei prossimi 25 anni a causa della riduzione dell'aspettativa di vita, della riduzione della vita senza disabilità e del minor numero di anni di lavoro tra popolazioni sottorappresentate negli studi clinici.

Negli Stati Uniti, la diversità nei processi è un imperativo legale. L'ufficio della FDA per lo stato di salute delle minoranze e l'equità sanitaria fornisce ampie linee guida e Risorse per le sperimentazioni e ha recentemente pubblicato linee guida per migliorare la partecipazione delle popolazioni sottorappresentate.

Dal punto di vista morale, scientifico e finanziario, progettare studi clinici più diversificati e inclusivi è un obiettivo sempre più rilevante per il settore delle scienze della vita. Un approccio basato sui dati, supportato da machine learning e intelligenza artificiale (AI), può supportare questi sforzi.

Opportunità

Le aziende di scienze della vita sono state obbligate dalle normative della FDA a presentare l'efficacia dei nuovi farmaci in base a caratteristiche demografiche come fascia d'età, genere, razza ed etnia. Nei prossimi decenni, la FDA si concentrerà sempre più sulle influenze genetiche e biologiche che influenzano la malattia e la risposta al trattamento. Come riassunto in un rapporto della FDA del 2013, "I progressi scientifici nella comprensione delle specifiche variabili genetiche alla base della malattia e della risposta al trattamento stanno diventando sempre più al centro dello sviluppo moderno di prodotti medici mentre ci avviciniamo all'obiettivo finale di adattare i trattamenti all'individuo, o alla classe di individui, attraverso la medicina personalizzata."

Oltre ai dati demografici e genetici, c'è una vasta gamma di altri dati da analizzare, inclusi dati delle cartelle cliniche elettroniche (EMR), dati sulle richieste, letteratura scientifica e dati storici di studi clinici.

Utilizzando analytics, machine learning e AI sul cloud, le organizzazioni ora dispongono di modi potenti per:

Formare un insieme ampio, complicato e diversificato di dati demografici, profili genetici e altri dati dei pazienti.

Comprendere i sottogruppi sottorappresentati

Costruire modelli che comprendano popolazioni diverse

Colmare il divario di diversità nel processo di reclutamento degli studi clinici

Assicurarsi che la tracciabilità e la trasparenza dei dati siano in linea con le linee guida e le normative della FDA

Avviare uno studio clinico comporta quattro fasi:

Comprensione della natura della malattia Raccolta e analisi dei dati esistenti sui pazienti Creazione di un modello di selezione del paziente Reclutamento dei partecipanti

Affrontare la disparità nella diversità durante i passaggi due e tre aiuterà i ricercatori a comprendere meglio come funzionano i farmaci o i biologici, a ridurre i tempi di approvazione degli studi clinici, ad aumentare l'accettabilità degli studi tra i pazienti e a raggiungere obiettivi di prodotti medici e aziendali.

Un framework basato sui dati per la diversità

Ecco alcuni esempi che ci aiutano a comprendere le lacune in termini di diversità. I pazienti ispanici/latini costituiscono il 18,5% della popolazione, ma solo l'1% dei tipici partecipanti agli studi (il collegamento è esterno a ibm.com); I pazienti afroamericani/neri rappresentano il 13,4% della popolazione ma solo il 5% dei partecipanti tipici agli studi. Tra il 2011 e il 2020, il 60% degli studi vaccinali (link è al di fuori di ibm.com) non includeva pazienti sopra i 65 anni—anche se il 16% della popolazione statunitense ha più di 65 anni. Per colmare queste lacune di diversità, la chiave è includere le popolazioni sottorappresentate nel processo di reclutamento degli studi clinici.

Per i passaggi che precedono il reclutamento, possiamo valutare l'intera gamma di fonti di dati sopra elencate. A seconda della malattia o condizione, possiamo valutare quali parametri di diversità sono applicabili e quali fonti di dati sono rilevanti. Da lì, i team di progettazione degli studi clinici possono definire i criteri di idoneità dei pazienti o espandere gli studi a ulteriori siti per garantire che tutte le popolazioni siano adeguatamente rappresentate nella fase di progettazione e pianificazione dello studio.

In che modo IBM può essere d'aiuto

Per abilitare efficacemente la diversità negli studi clinici, IBM dispone di varie soluzioni, tra cui soluzioni di gestione dei dati, di esecuzione di analytics avanzate e tramite AI sul cloud, e di installazione di un framework di ML Ops. Aiuta i chi progetta studi clinici a fornire e preparare i dati, a unire vari aspetti dei dati dei pazienti, a identificare parametri di diversità e ad eliminare bias nella modellazione. Lo fa utilizzando un processo assistito dall'AI che ottimizza la selezione e il reclutamento dei pazienti definendo meglio i criteri di inclusione ed esclusione degli studi clinici.

Poiché il processo è tracciabile ed equo, fornisce un solido processo di selezione per il reclutamento dei partecipanti alla sperimentazione. Se le aziende del settore delle scienze della vita adottano questi framework, possono creare fiducia nel fatto che le sperimentazioni cliniche abbiano popolazioni diverse e quindi costruire fiducia nei loro prodotti. Tali processi aiutano inoltre gli operatori sanitari a comprendere meglio e ad anticipare i possibili impatti che i prodotti potrebbero avere su popolazioni specifiche, anziché intervenire in modo mirato, quando potrebbe essere troppo tardi per curare determinate patologie.

Riepilogo

Le soluzioni e i servizi di consulenza IBM possono aiutarti a utilizzare ulteriori fonti di dati e identificare parametri di diversità più rilevanti, così da poter riesaminare e ottimizzare i criteri di inclusione ed esclusione degli studi. Queste soluzioni possono anche aiutarti a determinare se il tuo processo di selezione dei pazienti rappresenta accuratamente la prevalenza della malattia e a migliorare il reclutamento negli studi clinici. Utilizzando il machine learning e l'AI, questi processi possono essere facilmente scalati su una gamma di trial e popolazioni come parte di un workflow automatizzato e agile.

Queste soluzioni possono aiutare le aziende delle scienze della vita a costruire fiducia con comunità storicamente sottorappresentate negli studi clinici e migliorare lo stato di salute.