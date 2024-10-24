3 casi d'uso comprovati per l'AI nella cybersecurity preventiva

L'aumento della complessità e dell'interconnessione è un problema crescente per i team di sicurezza, e le superfici di attacco si stanno espandendo ben oltre ciò che possono monitorare utilizzando i soli mezzi manuali. Man mano che le organizzazioni migliorano le loro strategie cloud e integrano nuovi strumenti SaaS e codice di terze parti nello sviluppo e nell'implementazione di software, la sfida non fa che intensificarsi.

Con queste superfici di attacco più ampie, arrivano una maggiore complessità delle interazioni di rete e molti nuovi potenziali punti di ingresso che gli avversari possono sfruttare. La gestione della superficie di attacco (ASM) offre alle infrastrutture digitali una protezione in tempo reale basata sull'AI, indipendentemente dalla complessità sottostante.

L'ASM automatizzata potenzia notevolmente l'auditing manuale fornendo una visibilità completa sulle superfici di attacco. Inoltre, l'AI apprende dai dati che monitora per migliorare i risultati di rilevamento futuri, anche se a una velocità e a una portata che gli esseri umani non possono eguagliare da soli.

Tuttavia, mentre gli strumenti ASM sono spesso presentati come soluzioni chiavi in mano e di solito sono relativamente facili da distribuire, la capacità dei team di sicurezza di interpretare l'enorme afflusso di dati che generano è essenziale per massimizzare il loro impatto.