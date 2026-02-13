All'interno della piattaforma di agenti Perplexity Computer

Guarda l'episodio

Perplexity si concentra ancora sulla ricerca? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman per analizzare cosa offre davvero Perplexity Computer, e se i sistemi chiusi possano competere con alternative aperte come OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Successivamente, Anthropic introduce l'importazione di memoria per Claude. La memoria è ancora un vantaggio competitivo o gli utenti possono ora passare senza problemi da un provider di AI all'altro? Poi, ecco NullClaw, un framework di agenti minimalista che gira su soli 678 kilobyte. I nostri esperti discutono se gli sciami di agenti basati sull'edge siano il futuro o solo un marketing intelligente. Infine, Particle6 presenta Tilly Norwood, la prima attrice AI al mondo. Daresti un Oscar a un algoritmo? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

  • 00:00 - Introduzione
  • 1:07 - Perplexity Computer
  • 11:23 - Claude importa la memoria
  • 24:14 - NullClaw
  • 35:14 - Tilly Norwood

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Visualizza tutti gli episodi di Mixture of Experts
Ascolta su Podcast Apple Podcast di Spotify YouTube Casted

Esplora più episodi

 

 

Trova tutti gli episodi
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Cos'è la modernizzazione dei mainframe: COBOL e AI

AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.

Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Hub AI da 200 miliardi di dollari in India e Claude sviluppa un compilatore C

L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
L’uso di Copilot rivela i modelli di adozione dell’AI

Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.

Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Lancio di Codex e caos di OpenClaw/Moltbook: questa settimana negli agenti AI

L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): gli agenti open source diventano mainstream

Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
La nuova corsa all'AI: innovazione enterprise nel 2026

OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!

Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Analisi di Claude Cowork e Apple sceglie Gemini

Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici

Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
Diagramma di rete illustrato con cerchi e linee interconnessi nei toni del rosa e del blu su uno sfondo a griglia, con la scritta "think podcast" e il logo IBM.
Analizziamo l'anno dell'AI: i trend per il 2026

I nostri esperti esaminano le innovazioni dell'AI del 2025 e prevedono le tendenze per il 2026. Scarsità di hardware AI, i successi dell’open source, i super agenti e l’evoluzione multimodale.
Rimani al passo con le notizie di AI grazie ai nostri esperti

Seguici su Apple Podcasts e Spotify.

  1. Iscriviti alla nostra playlist su YouTube
  2. Iscriviti alla newsletter Think