Perplexity si concentra ancora sulla ricerca? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman per analizzare cosa offre davvero Perplexity Computer, e se i sistemi chiusi possano competere con alternative aperte come OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Successivamente, Anthropic introduce l'importazione di memoria per Claude. La memoria è ancora un vantaggio competitivo o gli utenti possono ora passare senza problemi da un provider di AI all'altro? Poi, ecco NullClaw, un framework di agenti minimalista che gira su soli 678 kilobyte. I nostri esperti discutono se gli sciami di agenti basati sull'edge siano il futuro o solo un marketing intelligente. Infine, Particle6 presenta Tilly Norwood, la prima attrice AI al mondo. Daresti un Oscar a un algoritmo? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.
L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.