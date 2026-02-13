Perplexity si concentra ancora sulla ricerca? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman per analizzare cosa offre davvero Perplexity Computer, e se i sistemi chiusi possano competere con alternative aperte come OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Successivamente, Anthropic introduce l'importazione di memoria per Claude. La memoria è ancora un vantaggio competitivo o gli utenti possono ora passare senza problemi da un provider di AI all'altro? Poi, ecco NullClaw, un framework di agenti minimalista che gira su soli 678 kilobyte. I nostri esperti discutono se gli sciami di agenti basati sull'edge siano il futuro o solo un marketing intelligente. Infine, Particle6 presenta Tilly Norwood, la prima attrice AI al mondo. Daresti un Oscar a un algoritmo? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

00:00 - Introduzione

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Claude importa la memoria

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.