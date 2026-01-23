La nuova corsa all'AI: innovazione enterprise nel 2026

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Claude Code sta vivendo il suo momento ChatGPT? Questa settimana su Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Chris Hay, Gabe Goodhart e Francesco Brenna per analizzare i cambiamenti che stanno avvenendo nell'AI all'inizio del 2026. Per prima cosa, OpenAI conferma l'arrivo degli annunci pubblicitari su ChatGPT, sollevando interrogativi su fiducia, economia e futuro dei modelli di prodotto AI. Poi, Claude Code sta spopolando! Gli sviluppatori stanno scoprendo cosa può fare davvero la codifica basata su agenti e questo sta trasformando la creazione del software. Analizziamo quindi un nuovo rapporto dell’IBM Institute for Business Value, "The enterprise in 2030”, che mostra come i dirigenti prevedono di passare dall’efficienza basata su AI all’innovazione basata su AI. Infine, Hugging Face lancia Open Responses, un nuovo standard per le API di agenti che potrebbe rimodellare lo sviluppo dell’AI, sollevando al contempo dubbi su trasparenza e controllo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di questa settimana di Mixture of Experts. Per maggiori informazioni, ascolta l'articolo completo.

  • 00:00 – Introduzione
  • 01:30 – OpenAI porta gli annunci su ChatGPT
  • 12:25 – Il momento di svolta di Claude Code
  • 22:57 – Rapporto Enterprise 2030 di IBV
  • 36:09 – Open Responses: il futuro delle API di agenti

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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