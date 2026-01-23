Gli agenti AI open-source sono finalmente diventati mainstream?
Questa settimana a Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang ospita Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky e Aaron Baughman. Per prima cosa, analizziamo Moltbot (ex Clawdbot), il framework open-source per agenti AI che ha scatenato un vero e proprio boom di acquisti di Mac mini. Cosa rende questo agente diverso? Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, è tornato con un altro saggio, questa volta sull' "adolescenza" dell'AI. Quindi, con i Grammy in arrivo questo weekend, parliamo dell’esperienza di trivia basata su AI di IBM, GRAMMY IQ. Aaron ci spiega come il team ha accelerato la crescita grazie agli agenti AI e in più ci sono in palio biglietti per i Grammy 2027. Infine, Microsoft presenta Maia 200, il suo ultimo chip di inferenza che garantisce un risparmio sui costi del 30% rispetto a NVIDIA. Cosa significa l'integrazione verticale nelle guerre tra chip AI? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
L'AI non sta solo migliorando il modello di business: entro il 2030, sarà il modello di business.
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