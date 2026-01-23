Gli agenti AI open-source sono finalmente diventati mainstream?

Questa settimana a Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang ospita Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky e Aaron Baughman. Per prima cosa, analizziamo Moltbot (ex Clawdbot), il framework open-source per agenti AI che ha scatenato un vero e proprio boom di acquisti di Mac mini. Cosa rende questo agente diverso? Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, è tornato con un altro saggio, questa volta sull' "adolescenza" dell'AI. Quindi, con i Grammy in arrivo questo weekend, parliamo dell’esperienza di trivia basata su AI di IBM, GRAMMY IQ. Aaron ci spiega come il team ha accelerato la crescita grazie agli agenti AI e in più ci sono in palio biglietti per i Grammy 2027. Infine, Microsoft presenta Maia 200, il suo ultimo chip di inferenza che garantisce un risparmio sui costi del 30% rispetto a NVIDIA. Cosa significa l'integrazione verticale nelle guerre tra chip AI? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

00:00 – Introduzione

01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Rivoluzione degli agenti open-source

12:59 – Saggio "Adolescence of Technology" di Dario Amodei

25:51 – IBM Grammy IQ: il trivia AI ai Grammy

35:05 – Microsoft Maia 200: la guerra dei chip di inferenza si intensifica

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.