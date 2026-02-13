Dove si colloca l'AI nel percorso di modernizzazione del mainframe? Nell'episodio di questa settimana di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato dagli esperti Skyla Loomis, Maryam Ashoori e Kaoutar El Maghraoui. Approfondiamo la discussione sulla modernizzazione dei mainframe basata su AI e sui builder AI. In seguito, l’84% della popolazione mondiale non ha mai utilizzato l’AI? Un richiamo alla realtà sull’adozione dell’AI e su cosa deve cambiare. Infine, OpenClaw espone alcune lacune nella sicurezza degli agenti AI. Parliamo di "agent ops”, il framework per trasparenza, valutazione, ottimizzazione e applicazione delle policy che rende gli agenti AI pronti per la produzione. Tutto questo e molto altro nell'episodio di Mixture of Experts di oggi.

00:00 – Introduzione

1:06 – Modernizzazione del mainframe

14:18 — La verità sull’adozione dell’AI

29:40 - Agentic AI con sicurezza integrata

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.