Dove si colloca l'AI nel percorso di modernizzazione del mainframe? Nell'episodio di questa settimana di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato dagli esperti Skyla Loomis, Maryam Ashoori e Kaoutar El Maghraoui. Approfondiamo la discussione sulla modernizzazione dei mainframe basata su AI e sui builder AI. In seguito, l’84% della popolazione mondiale non ha mai utilizzato l’AI? Un richiamo alla realtà sull’adozione dell’AI e su cosa deve cambiare. Infine, OpenClaw espone alcune lacune nella sicurezza degli agenti AI. Parliamo di "agent ops”, il framework per trasparenza, valutazione, ottimizzazione e applicazione delle policy che rende gli agenti AI pronti per la produzione. Tutto questo e molto altro nell'episodio di Mixture of Experts di oggi.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.
L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
Unisciti a noi in diretta per un IBM Technology Summit dedicato ad Agent Ops e all'AI responsabile. Scopri il punto di vista di IBM sull'utilizzo responsabile dell'agentic AI su larga scala. La discussione proseguirà con un ospite speciale che racconterà come la sua organizzazione sta gestendo le sfide operative, di rischio e di governance introdotte dagli agenti AI.
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