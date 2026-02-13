Per cosa usano davvero l'AI le persone? Questa settimana su Mixture of Experts analizziamo il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft, che rivela i modelli di adozione dell’AI. Il conduttore Tim Hwang è affiancato da Kush Varshney, un IBM Fellow, Lauren McHugh Olende e Volkmar Uhlig per discutere dei costi dell’AI aziendale, della strategia di prompting Ralph Wiggum per gli agenti di codifica e se le istruzioni semplici siano più efficaci rispetto al micro-management. Successivamente, presentiamo in anteprima l'India AI Impact Summit. Per finire, le aziende di AI sono apparse negli spot del Super Bowl questo fine settimana. Stiamo assistendo a un'adozione di massa o è solo un’altra bolla? Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana.

00:00 – Introduzione

1:07 — Rapporti sull'utilizzo di Copilot

10:00 – La strategia di prompting di Ralph Wiggum

20:00 – India AI Impact Summit

28:05- Pubblicità dell'AI al Superbowl

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.