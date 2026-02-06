OpenAI Codex è una soluzione rivoluzionaria o sta soltanto cercando di recuperare terreno? Questa settimana su Mixture of Experts analizziamo Codex, l’app di agenti di codifica di prima parte di OpenAI. Il presentatore Tim Hwang e gli ospiti Abraham Daniels, Ambhi Ganesan e, per la prima volta, Sandhya Iyer, discutono se Codex dia a OpenAI un vantaggio nel competitivo mondo dell’AI per la codifica, oppure se sia semplicemente il requisito minimo nella corsa all’orchestrazione degli agenti. Successivamente, rivisitiamo Moltbot (ora OpenClaw), che ha dato origine a Moltbook, il social network in stile Reddit per gli agenti AI. Queste simulazioni di agenti forniscono davvero insight o sono solo esperimenti divertenti? I nostri esperti valutano i rischi per la sicurezza, le allucinazioni e molto altro. Unisciti a noi per un episodio ricco di contenuti su agenti di codifica, economie degli agenti e l’evoluzione degli assistenti di programmazione.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
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