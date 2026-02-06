OpenAI Codex è una soluzione rivoluzionaria o sta soltanto cercando di recuperare terreno? Questa settimana su Mixture of Experts analizziamo Codex, l’app di agenti di codifica di prima parte di OpenAI. Il presentatore Tim Hwang e gli ospiti Abraham Daniels, Ambhi Ganesan e, per la prima volta, Sandhya Iyer, discutono se Codex dia a OpenAI un vantaggio nel competitivo mondo dell’AI per la codifica, oppure se sia semplicemente il requisito minimo nella corsa all’orchestrazione degli agenti. Successivamente, rivisitiamo Moltbot (ora OpenClaw), che ha dato origine a Moltbook, il social network in stile Reddit per gli agenti AI. Queste simulazioni di agenti forniscono davvero insight o sono solo esperimenti divertenti? I nostri esperti valutano i rischi per la sicurezza, le allucinazioni e molto altro. Unisciti a noi per un episodio ricco di contenuti su agenti di codifica, economie degli agenti e l’evoluzione degli assistenti di programmazione.

00:00 – Introduzione

Da definire - Lancio dell’app OpenAI Codex

Da definire - MoltBot/OpenClaw: reti sociali per agenti AI

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.